Помощь по частичной безработице на период карантина уже получили 96,8 тыс. работников, - Минэкономики

Работодателями подано более 12 тысяч пакетов документов для получения помощи по частичной безработице на период карантина, что даст возможность обеспечить финансовую поддержку для около 150 тысяч работников, из которых 100 тысяч уже получили эту помощь.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 1 июня работодателями подано 12 763 пакетов документов для получения пособия по частичной безработице на период карантина, что позволит обеспечить финансовую поддержку для около 150 тысяч сотрудников. В частности, 9204 работодателей уже получили положительные решения для выплаты заработной платы 96811 работнику", - говорится в сообщении.

Остальные податели получили рекомендации по дополнению необходимого пакета документов. Фактически численность получателей помощи, как и новых заявителей, будет возрастать ежедневно.

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"Программа действует фактически месяц и на сегодняшний день мы уже можем говорить о ее эффективности. Государство уже помогло выплатить зарплаты для почти 100 тысяч работников, работодатели которых были вынуждены остановить/сократить свою деятельность из-за карантина. Заявки принимаются и обрабатываются центрами занятости в ежедневном режиме, поэтому мы призываем малый и средний бизнес обращаться за такой помощью", - сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

В министерстве отмечают, что законом Украины №591-ІХ в программу внесены важные изменения. В частности, расширен перечень получателей помощи и отныне программой могут воспользоваться также физические лица-предприятия.

Кроме того, увеличены сроки обращения за финансовой поддержкой до 90 дней с момента остановки (сокращения) деятельности и освобождены работодатели от налогообложения НДФЛ и военного сбора.

По информации Государственного центра занятости, пятерка сфер-участников программы - это торговля, пассажирские перевозки, общественное питание (рестораны, кафе), гостиничное хозяйство и промышленное производство.

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Наибольшее количество обращений поступило от представителей малого и среднего бизнеса Сумской, Харьковской, Ивано-Франковской, Черниговской и Запорожской областей.

Помощь по частичной безработице выплачивается работодателям из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, которые остановили или сократили свою деятельность в связи с карантином.