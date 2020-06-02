Нормализация отношений с РФ возможна только после восстановления территориальной целостности Украины, - министр обороны ФРГ

В рамках рабочего визита в Германию руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак обсудил с федеральным министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр политику безопасности и гуманитарной ситуации на востоке Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Ермак отметил, что для ускорения продвижения к миру нужно, прежде всего, обеспечить выполнение договоренностей, достигнутых лидерами стран - участниц Нормандского формата на декабрьском саммите в Париже, в частности по обеспечению полной и всеобъемлющей реализации режима прекращения огня.

"Прекращение обстрелов является базовым условием для дальнейшего разведения сил и разминирования", - сказал руководитель ОП.

Он отметил, что наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ должны иметь полную свободу передвижения, которая в последнее время блокируется со стороны незаконных вооруженных формирований.

Кроме того, участники встречи обсудили возможности для углубления взаимодействия Украины и НАТО, а также вопросы двустороннего сотрудничества.

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Министр обороны ФРГ отметила, что Украина является другом Германии. Берлин поддерживает Украину на пути к миру и не признает оккупации украинских территорий - Донбасса и Крыма, поскольку это является вопиющим нарушением международного права.

Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что нормализация отношений с Россией возможна только после восстановления территориальной целостности Украины.

Германия также поддерживает инициативу Украины по интенсификации Минского переговорного процесса и ожидает продолжения переговоров в нормандской формате.

Министр обороны ФРГ также отметила, что Германия готова и в дальнейшем оказывать помощь в реализации реформ в Украине.

Крамп-Карренбауэр приняла приглашение своего украинского коллеги Андрея Тарана посетить Украину с визитом.

Сообщается, что во встрече также приняли участие заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква, советник Президента Украины Руслан Демченко, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр обороны Андрей Таран.