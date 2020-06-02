Нормализация отношений с РФ возможна только после восстановления территориальной целостности Украины, - министр обороны ФРГ
В рамках рабочего визита в Германию руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак обсудил с федеральным министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр политику безопасности и гуманитарной ситуации на востоке Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОПУ.
Ермак отметил, что для ускорения продвижения к миру нужно, прежде всего, обеспечить выполнение договоренностей, достигнутых лидерами стран - участниц Нормандского формата на декабрьском саммите в Париже, в частности по обеспечению полной и всеобъемлющей реализации режима прекращения огня.
"Прекращение обстрелов является базовым условием для дальнейшего разведения сил и разминирования", - сказал руководитель ОП.
Он отметил, что наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ должны иметь полную свободу передвижения, которая в последнее время блокируется со стороны незаконных вооруженных формирований.
Кроме того, участники встречи обсудили возможности для углубления взаимодействия Украины и НАТО, а также вопросы двустороннего сотрудничества.
Министр обороны ФРГ отметила, что Украина является другом Германии. Берлин поддерживает Украину на пути к миру и не признает оккупации украинских территорий - Донбасса и Крыма, поскольку это является вопиющим нарушением международного права.
Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что нормализация отношений с Россией возможна только после восстановления территориальной целостности Украины.
Германия также поддерживает инициативу Украины по интенсификации Минского переговорного процесса и ожидает продолжения переговоров в нормандской формате.
Министр обороны ФРГ также отметила, что Германия готова и в дальнейшем оказывать помощь в реализации реформ в Украине.
Крамп-Карренбауэр приняла приглашение своего украинского коллеги Андрея Тарана посетить Украину с визитом.
Сообщается, что во встрече также приняли участие заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква, советник Президента Украины Руслан Демченко, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр обороны Андрей Таран.
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Про це сказала німецька політик, віце-голова делегації Європарламенту у комітеті асоціації Україна-ЄС Віола фон Крамон-Таубадель під час онлайн-дискусії Київського Безпекового Форуму у п'ятницю, 29 травня.
«Я хочу бачити чіткий порядок денний реформ, про які президент Зеленський говорив, коли обирався в президенти. Скажімо, відсторонити олігархів від політики. Якщо придивитися, то відбувається протилежне - особливо якщо йдеться про безпеку. Ми зовсім не впевнені, на чиєму боці стоїть пан Єрмак, який є найбільшим радником президента з питань відносин з Росією», - сказала Крамон-Таубадель.
За її словами, це серйозно ускладнює роботу щодо санкцій.
«Якщо Україна не виступає за збереження санкцій з боку Європарламенту, хто захоче це підтримувати і як це лобіювати», - зазначила вона.