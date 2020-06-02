РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5739 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
2 251 24

Нормализация отношений с РФ возможна только после восстановления территориальной целостности Украины, - министр обороны ФРГ

Нормализация отношений с РФ возможна только после восстановления территориальной целостности Украины, - министр обороны ФРГ

В рамках рабочего визита в Германию руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак обсудил с федеральным министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр политику безопасности и гуманитарной ситуации на востоке Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Ермак отметил, что для ускорения продвижения к миру нужно, прежде всего, обеспечить выполнение договоренностей, достигнутых лидерами стран - участниц Нормандского формата на декабрьском саммите в Париже, в частности по обеспечению полной и всеобъемлющей реализации режима прекращения огня.

"Прекращение обстрелов является базовым условием для дальнейшего разведения сил и разминирования", - сказал руководитель ОП.

Он отметил, что наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ должны иметь полную свободу передвижения, которая в последнее время блокируется со стороны незаконных вооруженных формирований.

Кроме того, участники встречи обсудили возможности для углубления взаимодействия Украины и НАТО, а также вопросы двустороннего сотрудничества.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Кулеба о визите в Берлин: Пальцем на карте показали, что происходит на Донбассе, чтобы коллеги понимали, что нам противостоят российские командиры. ВИДЕО

Министр обороны ФРГ отметила, что Украина является другом Германии. Берлин поддерживает Украину на пути к миру и не признает оккупации украинских территорий - Донбасса и Крыма, поскольку это является вопиющим нарушением международного права.

Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что нормализация отношений с Россией возможна только после восстановления территориальной целостности Украины.

Германия также поддерживает инициативу Украины по интенсификации Минского переговорного процесса и ожидает продолжения переговоров в нормандской формате.

Министр обороны ФРГ также отметила, что Германия готова и в дальнейшем оказывать помощь в реализации реформ в Украине.

Крамп-Карренбауэр приняла приглашение своего украинского коллеги Андрея Тарана посетить Украину с визитом.

Сообщается, что во встрече также приняли участие заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква, советник Президента Украины Руслан Демченко, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр обороны Андрей Таран.

Германия (6930) минские соглашения (3229) нормандская четверка (1596) Крамп-Карренбауэр Аннегрет (24) Ермак Андрей (1256)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+8
Гут!
показать весь комментарий
02.06.2020 13:00
+7
Бедные немцы! Видят, что шмаркля не собирается защищать суверенитет и целостность Украины, так решили сами хоть что-то сказать в защиту бывшей страны.
показать весь комментарий
02.06.2020 13:03
+7
Хто такий цей Єрмак? Які його посадові обов'язки і повноваження? Я маю на увазі прописані в Законі, а не тіньові.
показать весь комментарий
02.06.2020 13:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гут!
показать весь комментарий
02.06.2020 13:00 Ответить
Нормалізація відносин з РФ можлива лише після відновлення територіальної цілісності України, - міністерка оборони ФРН - Цензор.НЕТ 9540
показать весь комментарий
02.06.2020 13:50 Ответить
А як же ж: «Чьто тот чьто другой, одно і тоже !» ?
Зєбіли, а також їх однодумці?
показать весь комментарий
02.06.2020 14:14 Ответить
Взагалі я на слова Крамп-Карренбауер зреагував. При чому тут гі, по і го?!
показать весь комментарий
02.06.2020 18:33 Ответить
Нормализация отношений с РФ возможна только после окончания строительства Nord Stream 2 .
показать весь комментарий
02.06.2020 13:02 Ответить
Німці вже кастрували той стрім Енергетичною хартією.
показать весь комментарий
02.06.2020 13:35 Ответить
Бедные немцы! Видят, что шмаркля не собирается защищать суверенитет и целостность Украины, так решили сами хоть что-то сказать в защиту бывшей страны.
показать весь комментарий
02.06.2020 13:03 Ответить
https://censor.net/resonance/3197506/direktor_energosoobschestva_es_kopach_potreboval_ot_io_ministra_energetiki_buslavets_prekratit_narushat

США требуют от России немедленно вернуть Украине полный контроль над Крымом

Наше щастя, що комусь не "какаяразница"
показать весь комментарий
02.06.2020 13:45 Ответить
Хто такий цей Єрмак? Які його посадові обов'язки і повноваження? Я маю на увазі прописані в Законі, а не тіньові.
показать весь комментарий
02.06.2020 13:06 Ответить
https://twitter.com/apiontkovsky

https://twitter.com/apiontkovsky Andrei Piontkovsky https://twitter.com/apiontkovsky @apiontkovsky https://twitter.com/apiontkovsky/status/1267575579022430210 12 ч

Погоняло этого ублюдка на Лубянке - Козырь
показать весь комментарий
02.06.2020 13:38 Ответить
У ЄС є сумніви щодо того, на чиєму боці діє очільник Офісу президента Володимира Зеленського - Андрій Єрмак.
Про це сказала німецька політик, віце-голова делегації Європарламенту у комітеті асоціації Україна-ЄС Віола фон Крамон-Таубадель під час онлайн-дискусії Київського Безпекового Форуму у п'ятницю, 29 травня.
«Я хочу бачити чіткий порядок денний реформ, про які президент Зеленський говорив, коли обирався в президенти. Скажімо, відсторонити олігархів від політики. Якщо придивитися, то відбувається протилежне - особливо якщо йдеться про безпеку. Ми зовсім не впевнені, на чиєму боці стоїть пан Єрмак, який є найбільшим радником президента з питань відносин з Росією», - сказала Крамон-Таубадель.
За її словами, це серйозно ускладнює роботу щодо санкцій.
«Якщо Україна не виступає за збереження санкцій з боку Європарламенту, хто захоче це підтримувати і як це лобіювати», - зазначила вона.
показать весь комментарий
02.06.2020 13:39 Ответить
Загальна картина візиту така - приїхали побалакали. Жодних результатів - але ж так не буває.
показать весь комментарий
02.06.2020 13:12 Ответить
ну і фуйло має бути покараний.
показать весь комментарий
02.06.2020 13:12 Ответить
Amen!
показать весь комментарий
02.06.2020 13:16 Ответить
Если что, с потомками и наследниками вот этого вы собираетесь нормализовывать отношения:
Нормалізація відносин з РФ можлива лише після відновлення територіальної цілісності України, - міністерка оборони ФРН - Цензор.НЕТ 9929
показать весь комментарий
02.06.2020 13:16 Ответить
Дєди дантісти.
показать весь комментарий
02.06.2020 14:16 Ответить
Только зе этого не понимает и видимо уже не поймётНормалізація відносин з РФ можлива лише після відновлення територіальної цілісності України, - міністерка оборони ФРН - Цензор.НЕТ 7473
показать весь комментарий
02.06.2020 13:22 Ответить
а що ви хочете від людини, яка опанувала лише професію рівня блазня...
показать весь комментарий
02.06.2020 14:18 Ответить
высказывания фрицовского министра обороны ,о нормализации отношений с рашистом ,есть набор слов ,и совсем не есть нормализацией отношений с рашистскими окупантами украинского министра обороны...который награждает подельников рашистских в Украине
показать весь комментарий
02.06.2020 13:29 Ответить
Вінєгретта, сонечко, ах плюнь в харю йермаку від мого ім'я, данке!
показать весь комментарий
02.06.2020 13:34 Ответить
 
 