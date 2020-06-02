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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Наемники РФ массово минируют местность на Донбассе и не прекращают практику ведения огня из жилых кварталов, - разведка

Наемники РФ массово минируют местность на Донбассе и не прекращают практику ведения огня из жилых кварталов, - разведка

Российско-оккупационные войска, дислоцированные на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, продолжают создавать угрозу жизни и здоровью местного населения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

"Оккупанты не прекращают практику ведения огня непосредственно из жилых кварталов населенных пунктов как по позициям подразделений Объединенных сил, так и по объектам гражданской инфраструктуры временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. После чего оккупационными пропагандистскими СМИ распространяется фейковая информация якобы о "обстрелах со стороны ВС Украины"", - сказано в сообщении.

Кроме того, в украинской разведке сообщили, что в связи с массовым установлением противником минно-взрывных заграждений, без предупредительных отметок, продолжаются случаи травмирования и гибели гражданского населения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупационные войска на Донбассе с 20 мая находятся в полной боевой готовности, - разведка

"На прошлой неделе в полосе ответственности 6 отдельного мотострелкового полка 2 АК (Луганск) ВС РФ вблизи н.п. Калиновое, местный житель получил тяжелые телесные повреждения в результате подрыва на мине", - сообщил в ГУР.

Минздрав (4899) минирование (1445) Минобороны (9288) разведка (4170) СНБО (4430)


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Топ комментарии
+5
Бо їм ніхто не заважає.
Навіть міністр оборони Німеччини більше піклується про Україну, ніж наш сєпарок.
Про яку армію, тактику та перемоги можна говорити...
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02.06.2020 13:37
+3
Наемники РФ массово минируют местность на Донбассе и не прекращают практику ведения огня из жилых кварталов, - разведка - Цензор.НЕТ 3178
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02.06.2020 13:39
+3
Возможно. Сейчас в унитазии трудные времена, грядут еще труднее, помощи будет все меньше и меньше
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02.06.2020 13:46
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Бо їм ніхто не заважає.
Навіть міністр оборони Німеччини більше піклується про Україну, ніж наш сєпарок.
Про яку армію, тактику та перемоги можна говорити...
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02.06.2020 13:37 Ответить
Наемники РФ массово минируют местность на Донбассе и не прекращают практику ведения огня из жилых кварталов, - разведка - Цензор.НЕТ 3178
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02.06.2020 13:39 Ответить
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk00AO8vtBM39tfY6IeK8UHX_3_lnUg:1591094335207&q=%D0%A7%D0%BE%D1%82%D0%B8+%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%88&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjxoZ2l-OLpAhWCqIsKHdumCL4QBSgAegQICxAq
Что ты https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk00AO8vtBM39tfY6IeK8UHX_3_lnUg:1591094335207&q=%D0%A7%D0%BE%D1%82%D0%B8+%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%88&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjxoZ2l-OLpAhWCqIsKHdumCL4QBSgAegQICxAq несёшь.
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02.06.2020 13:40 Ответить
Якщо мінують, то наступати не збираються.
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02.06.2020 13:38 Ответить
Боятся наступления?
Чего ссать когда у нас президент клоун и если сейчас во время пандемии на кацапии полыхнут массовые протесты клоун не решится на блиц по взятию границы под контроль. Он будет и дальше скулить о мире и дружбе с людоедом.
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02.06.2020 13:40 Ответить
Что это за разведка?? Разведка с долей информации должна ложить два скальпа рядом..
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02.06.2020 13:43 Ответить
можна зробити припущення, що колоради отримали від кацапні сигнали про скорочення допомоги і готуються до захисту
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02.06.2020 13:44 Ответить
Возможно. Сейчас в унитазии трудные времена, грядут еще труднее, помощи будет все меньше и меньше
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02.06.2020 13:46 Ответить
Наемников РФ массово будут гнать в рашу через минированную местность на Донбассе .
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02.06.2020 13:48 Ответить
16.05.20 10:25 https://censor.net/news/3195956/rukovodstvo_ukrainy_razorujilo_stranu_vo_vremya_voyiny_nadeyus_eto_stanet_predmetom_ugolovnogo_rassledovaniya
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02.06.2020 13:51 Ответить
Це тільки олігофрени з української влади в час війни взяли і знищили весь запас протипіхотних мін. Я б з цих виродків сформував би штафий батальйон "Українский олігофрен" і кинув визволяти те, що здали без бою, та застосував би їх як Жуков чорносвитників для розмінування проходів перед наступом. Ну панове, треба ж думати не дупою, коли щось підписуєте, коли здали ядерну зброю за дулю і фотку з Обамою, та ярлик на пограбування України, коли знищили твердопаливні ракети в Павлограді, коли підірвали пускові шахти ціною в мільярди баксів. Коли волають дати воду окупантам і проплатити за них електроенергію. Ви там здуріли панове - Кучми, Кравчуки, Ющенки, Зеленські, Порошенки чи ви є патологічні дурники і казнокради? І як це армія не може перемогти найманців? Оксиморон, а якщо не найманці, так називайте речі своїми іменами - війкових РФ. І це буде зрозуміло, вірно і логічно. .
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02.06.2020 14:05 Ответить
Перестаете пдить деньги на оборон порне и нанимаете иностранный легион снайперов на сдачу, поднимая цену агрессии.. Одних только вертолетов авакова хватило бы на десяток тысяч наемников. Но разве оно комуто нада, там можно хорошо прибарахлиться, нет борьбы с коррупцией - не будет и победы, фронт это результат экономики, политики, кадров, эффективности, коррупция это всё вырождает и дегенерирует, результат работы системы, а не причина или самостоятельный факт..
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02.06.2020 14:15 Ответить
Я ніколи не забуду відео які знімала донецька вата в 2014 радісно вітаючи з балконів своїх квартир кожний постріл по ВСУ гармати у власному дворі. А якби прилетіло у відповідь і ці тварюки залишились бездомними то думаю що стріляти з своїх дворів вони б вже не дали...
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02.06.2020 15:06 Ответить
Осталось только выборы провести и все.
Клоун со своим цирком поедет на гастроли и примет участие в размнировании
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02.06.2020 16:55 Ответить
Хтось чекав іншого? У випадку виведення рашинських бурятів з Донбасу, вони всю територію замінують... Їх "господарювання" років 100 будкм відчувати, до останньої міни...
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02.06.2020 18:56 Ответить
 
 