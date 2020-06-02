Наемники РФ массово минируют местность на Донбассе и не прекращают практику ведения огня из жилых кварталов, - разведка
Российско-оккупационные войска, дислоцированные на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, продолжают создавать угрозу жизни и здоровью местного населения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.
"Оккупанты не прекращают практику ведения огня непосредственно из жилых кварталов населенных пунктов как по позициям подразделений Объединенных сил, так и по объектам гражданской инфраструктуры временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. После чего оккупационными пропагандистскими СМИ распространяется фейковая информация якобы о "обстрелах со стороны ВС Украины"", - сказано в сообщении.
Кроме того, в украинской разведке сообщили, что в связи с массовым установлением противником минно-взрывных заграждений, без предупредительных отметок, продолжаются случаи травмирования и гибели гражданского населения.
"На прошлой неделе в полосе ответственности 6 отдельного мотострелкового полка 2 АК (Луганск) ВС РФ вблизи н.п. Калиновое, местный житель получил тяжелые телесные повреждения в результате подрыва на мине", - сообщил в ГУР.
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Навіть міністр оборони Німеччини більше піклується про Україну, ніж наш сєпарок.
Про яку армію, тактику та перемоги можна говорити...
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Чего ссать когда у нас президент клоун и если сейчас во время пандемии на кацапии полыхнут массовые протесты клоун не решится на блиц по взятию границы под контроль. Он будет и дальше скулить о мире и дружбе с людоедом.
Клоун со своим цирком поедет на гастроли и примет участие в размнировании