Наемники РФ массово минируют местность на Донбассе и не прекращают практику ведения огня из жилых кварталов, - разведка

Российско-оккупационные войска, дислоцированные на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, продолжают создавать угрозу жизни и здоровью местного населения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

"Оккупанты не прекращают практику ведения огня непосредственно из жилых кварталов населенных пунктов как по позициям подразделений Объединенных сил, так и по объектам гражданской инфраструктуры временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. После чего оккупационными пропагандистскими СМИ распространяется фейковая информация якобы о "обстрелах со стороны ВС Украины"", - сказано в сообщении.

Кроме того, в украинской разведке сообщили, что в связи с массовым установлением противником минно-взрывных заграждений, без предупредительных отметок, продолжаются случаи травмирования и гибели гражданского населения.

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"На прошлой неделе в полосе ответственности 6 отдельного мотострелкового полка 2 АК (Луганск) ВС РФ вблизи н.п. Калиновое, местный житель получил тяжелые телесные повреждения в результате подрыва на мине", - сообщил в ГУР.