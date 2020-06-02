Для вывода энергосферы из кризиса необходимо создать конкурентоспособную среду для всех игроков рынка, - "Энергоатом"
В компании отмечают, что необходимо позволить компании напрямую взаимодействовать с поставщиками универсальных услуг для продажи электроэнергии населению.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".
На вопрос о текущей ситуации на энергетическом рынке и путях выхода из кризиса вице-президент НАЭК "Энергоатом" Герман Галущенко ответил: "Проблемы в энергетической сфере, с которыми мы столкнулись, накапливались годами. Наша задача - найти сбалансированное решение, которое позволит преодолеть кризис, защитить интересы НАЭК "Энергоатом" и конечных потребителей - граждан страны. В данном случае эти интересы полностью совпадают, а "Энергоатом" имеет видение, как выйти из этой критической ситуации с наименьшими для всех сторон потерями и с учетом интересов других генераций".
Также Галущенко отметил, что предложения НАЭК "Энергоатом" является "результатом содержательного изучения ситуации на энергетическом рынке и прогнозирования возможных критических явлений в средней перспективе".
По словам представителя компании, необходимо создать конкурентоспособную среду для всех игроков рынка и предоставить НАЭК "Энергоатом" равные с другими возможности, а также позволить компании напрямую взаимодействовать с поставщиками универсальных услуг для продажи электроэнергии населению. Все это даст возможность обеспечить бытовых потребителей дешевой электроэнергией в социальном пакете, убеждены в "Энергоатоме".
"Заседание СНБО - это важный шаг на пути к поиску компромисса, но далеко не последний. Поймите верно: речь идет даже не об интересах НАЭК "Энергоатом" - речь идет об интересах всего государства", - добавил Галущенко.
Напомним, вчера в СНБО состоялось заседание рабочей группы по вопросам сбалансирования энергетического рынка. По поручению президента заседание возглавил секретарь СНБО Алексей Данилов.
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а мы скромненько на атомной энергии посидим
соседи для начала разобьют т**е ** ло, а затем спалят солце хферму
ты главное почаще на улице пи зди какой ты хитрожопый, а вы скромненько платите по счетам за электроэнергию
А ты быдлятина можешь конечно попробовать кому-то, что-то разбить и спалить - возместишь ущерб и посидишь за решеткой, где тебя жизни научат))))
А на отсос к Путину и его газопроводам как раз пойдешь ты вместе со всей Украиной, если Зеленый тариф отменят, что будет банальным кидаловом инвесторов и простых людей. После чего Украину поставят на бабки в международных судах, свалят все инвесторы потому что кидалова не любят в цивилизованном мире, остановят выдачу всех траншей МВФ, и оставят окуевшую Украину 1 на 1 с Россией в споре с Донбассом и Крымом.
Вот тогда поговорим про *********)))
Правда, возрастут цены на электричество, и быдлонаселение этого не простит...