Для вывода энергосферы из кризиса необходимо создать конкурентоспособную среду для всех игроков рынка, - "Энергоатом"

В компании отмечают, что необходимо позволить компании напрямую взаимодействовать с поставщиками универсальных услуг для продажи электроэнергии населению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

На вопрос о текущей ситуации на энергетическом рынке и путях выхода из кризиса вице-президент НАЭК "Энергоатом" Герман Галущенко ответил: "Проблемы в энергетической сфере, с которыми мы столкнулись, накапливались годами. Наша задача - найти сбалансированное решение, которое позволит преодолеть кризис, защитить интересы НАЭК "Энергоатом" и конечных потребителей - граждан страны. В данном случае эти интересы полностью совпадают, а "Энергоатом" имеет видение, как выйти из этой критической ситуации с наименьшими для всех сторон потерями и с учетом интересов других генераций".

Также Галущенко отметил, что предложения НАЭК "Энергоатом" является "результатом содержательного изучения ситуации на энергетическом рынке и прогнозирования возможных критических явлений в средней перспективе".

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По словам представителя компании, необходимо создать конкурентоспособную среду для всех игроков рынка и предоставить НАЭК "Энергоатом" равные с другими возможности, а также позволить компании напрямую взаимодействовать с поставщиками универсальных услуг для продажи электроэнергии населению. Все это даст возможность обеспечить бытовых потребителей дешевой электроэнергией в социальном пакете, убеждены в "Энергоатоме".

"Заседание СНБО - это важный шаг на пути к поиску компромисса, но далеко не последний. Поймите верно: речь идет даже не об интересах НАЭК "Энергоатом" - речь идет об интересах всего государства", - добавил Галущенко.

Напомним, вчера в СНБО состоялось заседание рабочей группы по вопросам сбалансирования энергетического рынка. По поручению президента заседание возглавил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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