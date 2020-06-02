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Для вывода энергосферы из кризиса необходимо создать конкурентоспособную среду для всех игроков рынка, - "Энергоатом"

Для вывода энергосферы из кризиса необходимо создать конкурентоспособную среду для всех игроков рынка, -

В компании отмечают, что необходимо позволить компании напрямую взаимодействовать с поставщиками универсальных услуг для продажи электроэнергии населению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

На вопрос о текущей ситуации на энергетическом рынке и путях выхода из кризиса вице-президент НАЭК "Энергоатом" Герман Галущенко ответил: "Проблемы в энергетической сфере, с которыми мы столкнулись, накапливались годами. Наша задача - найти сбалансированное решение, которое позволит преодолеть кризис, защитить интересы НАЭК "Энергоатом" и конечных потребителей - граждан страны. В данном случае эти интересы полностью совпадают, а "Энергоатом" имеет видение, как выйти из этой критической ситуации с наименьшими для всех сторон потерями и с учетом интересов других генераций".

Также Галущенко отметил, что предложения НАЭК "Энергоатом" является "результатом содержательного изучения ситуации на энергетическом рынке и прогнозирования возможных критических явлений в средней перспективе".

Также читайте: Конкуренция на рынке электроэнергии может убрать потребность повышать тарифы, - "слуга народа" Герус

По словам представителя компании, необходимо создать конкурентоспособную среду для всех игроков рынка и предоставить НАЭК "Энергоатом" равные с другими возможности, а также позволить компании напрямую взаимодействовать с поставщиками универсальных услуг для продажи электроэнергии населению. Все это даст возможность обеспечить бытовых потребителей дешевой электроэнергией в социальном пакете, убеждены в "Энергоатоме".

"Заседание СНБО - это важный шаг на пути к поиску компромисса, но далеко не последний. Поймите верно: речь идет даже не об интересах НАЭК "Энергоатом" - речь идет об интересах всего государства", - добавил Галущенко.

Напомним, вчера в СНБО состоялось заседание рабочей группы по вопросам сбалансирования энергетического рынка. По поручению президента заседание возглавил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Буславец связывает атаку на нее с действиями Минэнерго по уничтожению коррупционных схем в энергетике

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СНБО (4430) Энергоатом (409) Энергорынок (24) электроэнергия (772)


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Топ комментарии
+1
Олигархат нужно уничтожить! И особенно оторвать олигархов от систем государственного значения. То бишь от услуг монопольных на поставки услуг коммунального назначения!
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02.06.2020 13:59
+1
Ахметова надо приговорить к смертной казни!!!
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02.06.2020 13:59
+1
Вы хоть бы задумались, для чего вообще начали строить АЕС, а не ветряные мельницы. АЕС нужны для прогресивного развития промышленности и обеспечения растущего спроса на електроенергию населением, которое по идее увеличивается в численности. Если же обратно перейти на ветряки но наступит быстрый упадок и промышленности и население ничего не останется как уйти с етой территории где нет ни ресурсов ни развития. Только варвары могли так делать как делает украинская власть уже много лет. Варвары уничтожали целые народы вырезая не только людей а и разрушая на окупированной территории производства и засыпали поля солью.
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02.06.2020 14:08
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Сколько из бюджета уходит денег на деятельность сранного Энергоатома и переработку/хранения отработанного топлива?
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02.06.2020 13:40 Ответить
Точно??? А я уверен что пара точечных пистюлин - быстренько всё наладит..
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02.06.2020 13:40 Ответить
Олигархат нужно уничтожить! И особенно оторвать олигархов от систем государственного значения. То бишь от услуг монопольных на поставки услуг коммунального назначения!
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02.06.2020 13:59 Ответить
Ахметова надо приговорить к смертной казни!!!
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02.06.2020 13:59 Ответить
по какой статье?
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02.06.2020 15:40 Ответить
Давайте проведем референдум, чего хочет народ. Есть пользоваться дешовой атомной енергией, отапливать свое жилье и есть мясо или покупать у Ахметова по 10-ти кратной цене *неоченьзеленуюенергию*, сидеть дома под несколькими одеялами и грызть морковку и буряк. Вот ето будет реально демократический выбор и рыночная цена.
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02.06.2020 14:02 Ответить
каким макаром, какой-то там референдум может ограничить законное право граждан пользоваться Зеленым тарифом?
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02.06.2020 15:41 Ответить
твое законное право гражданина пользоваться Зеленым тарифом - пиши заяву в свой местный энерго постач и и башляй по зелёному тарифу

а мы скромненько на атомной энергии посидим
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02.06.2020 16:33 Ответить
Я свое право уже реализовал - поставил станцию 30квт и подключил к Зеленому тарифу, уже как больше года. А ты скромненько плати по счетам за электроэнергию)))
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02.06.2020 17:17 Ответить
так ты суслик подгрызающий нищие бюджеты сограждан
соседи для начала разобьют т**е ** ло, а затем спалят солце хферму
ты главное почаще на улице пи зди какой ты хитрожопый, а вы скромненько платите по счетам за электроэнергию
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02.06.2020 17:49 Ответить
у меня соседи адекватные люди, а не такое быдло как ты))) Сосед вон спрашивал, тоже хочет поставить себе.
А ты быдлятина можешь конечно попробовать кому-то, что-то разбить и спалить - возместишь ущерб и посидишь за решеткой, где тебя жизни научат))))
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02.06.2020 18:31 Ответить
ты, суслик, главное продолжай, не останавливайся
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02.06.2020 18:53 Ответить
Да, буду продолжать. Думаю еще киловатт 5 панелей добавить - мощность инвертора позволяет.
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02.06.2020 18:55 Ответить
Вы хоть бы задумались, для чего вообще начали строить АЕС, а не ветряные мельницы. АЕС нужны для прогресивного развития промышленности и обеспечения растущего спроса на електроенергию населением, которое по идее увеличивается в численности. Если же обратно перейти на ветряки но наступит быстрый упадок и промышленности и население ничего не останется как уйти с етой территории где нет ни ресурсов ни развития. Только варвары могли так делать как делает украинская власть уже много лет. Варвары уничтожали целые народы вырезая не только людей а и разрушая на окупированной территории производства и засыпали поля солью.
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02.06.2020 14:08 Ответить
во многиз цивилизованных странах доля ВИЭ уже более 30-50%. Но я бы не сказал, что США, Германия, Великобритания и тд - наблюдают из-за этого упадок промышленности.
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02.06.2020 15:43 Ответить
Просто ты раком стоишь на поле и ничего не видишь. А ты попробуй привстань и подыми голову и спроси как немцы и англичане относятся к тому что у них бешенные тарифы и цена на електроенергию 7-9грн/кВт и почему сейчас крупные немецкие заводы перевезли в Китай и Южную Корея, а в Германии только занимаются крупноузловой сборкой из китайских комплектующих. Кроме того Германия сейчас аж визжит так хочет обьедениться с Газпромом и изо всех сил тянет газопроводы из ********* чтобы хоть как то удешевить енергетические ресурсы.
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02.06.2020 16:03 Ответить
Нормально немцы и англичане относятся к тому, что у них высокие зарплаты позволяют оплачивать обоснованные рынком высокие тарифы, благодаря которым рынок электроэнергии развивается, и его работники получают достойные зарплаты а фонд обновляется современными технологиями.

А на отсос к Путину и его газопроводам как раз пойдешь ты вместе со всей Украиной, если Зеленый тариф отменят, что будет банальным кидаловом инвесторов и простых людей. После чего Украину поставят на бабки в международных судах, свалят все инвесторы потому что кидалова не любят в цивилизованном мире, остановят выдачу всех траншей МВФ, и оставят окуевшую Украину 1 на 1 с Россией в споре с Донбассом и Крымом.
Вот тогда поговорим про *********)))
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02.06.2020 16:29 Ответить
Кроме того в тввоих *цивилизованных* странах живут в основном засчет колоний и засчет беглых олигархов с мешками ворованных денег. Или думаешь в вышесказанных странах зря недвижимость такая дорогая и зря они не выдают под любым предлогом економических преступников типо Гонтаревой и Онищенка?
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02.06.2020 16:21 Ответить
Это ты им будешь в арбитраже рассказывать, который и тебя лично поставит на бабки)))
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02.06.2020 16:31 Ответить
вавков парашонок поставит на бабки, они же подписанты и гаранты
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02.06.2020 16:37 Ответить
Придумай еще какую-то тупорылую шутку
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02.06.2020 17:18 Ответить
Не получилась шутка, забанили?
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02.06.2020 18:32 Ответить
Все правильно говорит. Надо отпустить цены и разрещить Энергоатому самому выбирать кому продавать. Тогда кризис в энергетике прекратится.
Правда, возрастут цены на электричество, и быдлонаселение этого не простит...
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02.06.2020 17:39 Ответить
 
 