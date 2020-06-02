Зеленский создал Консультативный совет по делам ветеранов войны во главе с Куницыным
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины.
Соответствующий документ №209/2020 был обнародован на сайте президента, передает Цензор.НЕТ.
"Назначить Куницына Сергея Владимировича главой Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины. Утвердить персональный состав Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины (прилагается)", - указывается в тексте указа.
В состав Совета вошли представители общественных организаций по делам ветеранов и участники боевых действий.
Главе Совета также было поручено в течение недели внести проект Положения о Консультативном совете.
Указ вступает в силу с дня обнародования.
Далее приводим на языке оригинала полный список членов Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины:
КУНІЦИН Сергій Володимирович — голова Всеукраїнської асоціації ветеранів Афганістану та антитерористичної операції, учасник бойових дій, голова Консультативної ради (за згодою)
ГЕРАСИМЕНКО Ігор Леонідович — народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, учасник бойових дій, перший заступник голови Консультативної ради (за згодою)
КРУТІЙ Віталій Іванович — перший заступник голови Всеукраїнської асоціації ветеранів Афганістану та антитерористичної операції, учасник бойових дій, заступник голови Консультативної ради (за згодою)
ДВОРЯНЧУК Михайло Леонідович — голова громадської організації "Земельний омбудсмен", учасник бойових дій (за згодою)
ДЕНИСОВ Олександр Володимирович — голова громадської організації "Спілка ветеранів Афганістану Шевченківського району м.Києва "Місія", учасник бойових дій (за згодою)
ДОМАРОВ Іван Володимирович — голова громадської організації "Рада ветеранів АТО" Голосіївського району м.Києва, учасник бойових дій (за згодою)
ІВАНОВ Дмитро Федорович — член Ради адвокатів міста Києва, учасник бойових дій (за згодою)
КОЛБАСІН Олексій Володимирович — голова громадської організації "Хмельницька обласна асоціація ветеранів Афганістану та АТО", учасник бойових дій (за згодою)
КОЛОТ Сергій Юрійович — учасник бойових дій (за згодою)
ЛАПУТІНА Юлія Анатоліївна — заступник начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України, учасник бойових дій
МІХНЮК Ірина Володимирівна — голова громадської спілки "Всеукраїнське громадське об’єднання родин загиблих та безвісти зниклих, учасників антитерористичної операції, ветеранів війни та активістів волонтерського руху "Крила 8 сотні" (за згодою)
НАДТОЧИЙ Олексій Сергійович — начальник оперативного управління штабу Головного управління Національної гвардії України, учасник бойових дій
ОРОВЕЦЬКИЙ Руслан Анатолійович — учасник бойових дій (за згодою)
ПАНТЮШЕНКО Богдан Валерійович — учасник бойових дій (за згодою)
ПРИМАЧЕНКО Володимир Васильович — засновник громадської організації "Українська асоціація інвалідів АТО", учасник бойових дій (за згодою)
РУДИЙ Іван Тарасович — учасник бойових дій, секретар Консультативної ради (за згодою)
СВИРИДЕНКО Вадим Васильович — Уповноважений Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій, учасник бойових дій
СУБОТІН Валерій Олександрович — помічник керівника відділу 10 мобільного прикордонного загону Державної прикордонної служби України, учасник бойових дій
ТЄРЄХОВ Євген Едуардович — учасник бойових дій (за згодою)
ТИРА Юрій Степанович — керівник благодійної організації "Благодійний фонд "Степанич" (за згодою)
ТКАЛІЧ Тарас Анатолійович — голова громадської організації "Всеукраїнська спілка ветеранів АТО", учасник бойових дій (за згодою)
ФАЦЕВИЧ Олександр Юрійович — заступник Голови Національної поліції України — керівник патрульної поліції, учасник бойових дій
ХІЛЬ Володимир Юрійович — начальник відділення реанімації та інтенсивної терапії (для хірургічних хворих) Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" Міністерства оборони України, учасник бойових дій
ЧУЙКО Олег Анатолійович — представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у справах захисту прав військовослужбовців, учасник бойових дій (за згодою)
ЯЗИНІН Сергій Вікторович — старший технік роти 36 окремої бригади морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, учасник бойових дій.
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Игры спецслужб: тернистый путь украинских "афганцев"
28.01.2016https://informator.press/arhiv2016/?p=168831
(
Росси́йский Сою́з ветера́нов Афганиста́на - общероссийская общественная организация ветеранов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1979%E2%80%941989) войны в Афганистане . Образована в https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1990 году . Член Всемирной организации ветеранов https://en.wikipedia.org/wiki/World_Veterans_Federation World Veterans Federation (англ.)https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=World_Veterans_Federation&action=edit&redlink=1 русск. (WVF).
Лидером является депутат Государственной Думы РФ по списку партии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Единая Россия - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Франц Адамович Клинцевич .)
Вчера вечером председатель Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили надел на голову зеленый берет украинского пограничника, с украинской кокардой и украинским флажком, сфотографировался с широкой улыбкой и https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/ выложил фото на своей фейсбук-страничке, сопроводив поздравлением на украинском языке: "Як бувалий прикордонник (ОКПП "Чоп", "Бориспіль") вітаю всіх причетних з Днем прикордонника! (За старим стилем)".
Вот только https://espreso.tv/news/2018/04/27/************************************************************* в Украине День пограничника отмечается не 28 мая, а 30 апреля .
Государственная пограничная служба Украины ведет родословную от военных формирований времен Украинской революции 1917-1921 гг. 30 апреля 1918 г. украинские войска возле ст. Колпаковое установили свои символы на границе Украинского государства.
Как говорится в бородатом анекдоте, "ничто не выдавало в нем российского разведчика". Захотел человек вспомнить былое - как он со штурмом брал украинскую границу, издеваясь над украинскими пограничниками, - что же, продолжай издеваться и дальше.
нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 27 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/1960 1960 , смт https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7 Бекдаш , Красноводський район, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%A1%D0%A0 Туркменська РСР,
Колишній голова https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C Севастопольської міської державної адміністрації, колишній голова уряду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC Автономної Республіки Крим , Голова Партії Союз на підтримку Республіки Крим, голова Кримської регіональної організації партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80 «Єдиний центр» , радник Кучми, представник януковича в Криму, депутат Верховної Ради Криму.
Есть две категории людей.
Одни- Родину от врага защищают,
Другие ,своих жен- педагогов, за сиськи дергают.......
И те и другие могут быть Солдатами...........
Только одни ,уже Солдаты, а другие еще нет.......
А в основном-все фигня..............
Были, есть и будут ветераны, которые войны не видели и наоборот............
Просто одни "ОЧЕНЬ ГОРДЯТСЯ" этим, а другие-просто делали то, что они умеют делать.......... И это ВО ВСЕХ Армиях МИРА...... Никто лучше не придумал......
Во всей этой фигне нет ничего, что можно взять "в пример"........
Кто понимает- "это просто РАБОТА.........."
Гордиться нечем абсолютно, можно только некоторым посочувствовать, но далеко не всем, уж точно не совкодрочеру Куницину.
В общем, Зеленский создал очередное антиукраинское говно, потому что ничего другого он создать и не может, и не хочет.