РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5527 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
5 011 32

Зеленский создал Консультативный совет по делам ветеранов войны во главе с Куницыным

Зеленский создал Консультативный совет по делам ветеранов войны во главе с Куницыным

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины.

Соответствующий документ №209/2020 был обнародован на сайте президента, передает Цензор.НЕТ.

"Назначить Куницына Сергея Владимировича главой Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины. Утвердить персональный состав Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины (прилагается)", - указывается в тексте указа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В учреждениях исполнения наказаний Украины находятся 149 ветеранов АТО/ООС, - Минюст

В состав Совета вошли представители общественных организаций по делам ветеранов и участники боевых действий.

Главе Совета также было поручено в течение недели внести проект Положения о Консультативном совете.

Указ вступает в силу с дня обнародования.

Далее приводим на языке оригинала полный список членов  Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины:

КУНІЦИН Сергій Володимирович — голова Всеукраїнської асоціації ветеранів Афганістану та антитерористичної операції, учасник бойових дій, голова Консультативної ради (за згодою)

ГЕРАСИМЕНКО Ігор Леонідович — народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, учасник бойових дій, перший заступник голови Консультативної ради (за згодою)

КРУТІЙ Віталій Іванович — перший заступник голови Всеукраїнської асоціації ветеранів Афганістану та антитерористичної операції, учасник бойових дій, заступник голови Консультативної ради (за згодою)

ДВОРЯНЧУК Михайло Леонідович — голова громадської організації "Земельний омбудсмен", учасник бойових дій (за згодою)

ДЕНИСОВ Олександр Володимирович — голова громадської організації "Спілка ветеранів Афганістану Шевченківського району м.Києва "Місія", учасник бойових дій (за згодою)

ДОМАРОВ Іван Володимирович — голова громадської організації "Рада ветеранів АТО" Голосіївського району м.Києва, учасник бойових дій (за згодою)

ІВАНОВ Дмитро Федорович — член Ради адвокатів міста Києва, учасник бойових дій (за згодою)

КОЛБАСІН Олексій Володимирович — голова громадської організації "Хмельницька обласна асоціація ветеранів Афганістану та АТО", учасник бойових дій (за згодою)

КОЛОТ Сергій Юрійович — учасник бойових дій (за згодою)

ЛАПУТІНА Юлія Анатоліївна — заступник начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України, учасник бойових дій

МІХНЮК Ірина Володимирівна — голова громадської спілки "Всеукраїнське громадське об’єднання родин загиблих та безвісти зниклих, учасників антитерористичної операції, ветеранів війни та активістів волонтерського руху "Крила 8 сотні" (за згодою)

НАДТОЧИЙ Олексій Сергійович — начальник оперативного управління штабу Головного управління Національної гвардії України, учасник бойових дій

ОРОВЕЦЬКИЙ Руслан Анатолійович — учасник бойових дій (за згодою)

ПАНТЮШЕНКО Богдан Валерійович — учасник бойових дій (за згодою)

ПРИМАЧЕНКО Володимир Васильович — засновник громадської організації "Українська асоціація інвалідів АТО", учасник бойових дій (за згодою)

РУДИЙ Іван Тарасович — учасник бойових дій, секретар Консультативної ради (за згодою)

СВИРИДЕНКО Вадим Васильович — Уповноважений Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій, учасник бойових дій

СУБОТІН Валерій Олександрович — помічник керівника відділу 10 мобільного прикордонного загону Державної прикордонної служби України, учасник бойових дій

ТЄРЄХОВ Євген Едуардович — учасник бойових дій (за згодою)

ТИРА Юрій Степанович — керівник благодійної організації "Благодійний фонд "Степанич" (за згодою)

ТКАЛІЧ Тарас Анатолійович — голова громадської організації "Всеукраїнська спілка ветеранів АТО", учасник бойових дій (за згодою)

ФАЦЕВИЧ Олександр Юрійович — заступник Голови Національної поліції України — керівник патрульної поліції, учасник бойових дій

ХІЛЬ Володимир Юрійович — начальник відділення реанімації та інтенсивної терапії (для хірургічних хворих) Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" Міністерства оборони України, учасник бойових дій

ЧУЙКО Олег Анатолійович — представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у справах захисту прав військовослужбовців, учасник бойових дій (за згодою)

ЯЗИНІН Сергій Вікторович — старший технік роти 36 окремої бригади морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, учасник бойових дій.

Автор: 

ветераны (1106) Зеленский Владимир (20234) Куницын Сергей (106)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+18
Очередное "новое лицо"....
показать весь комментарий
02.06.2020 13:40
+17
Зеленский создал Консультативный совет по делам ветеранов войны во главе с Куницыным - Цензор.НЕТ 7787
показать весь комментарий
02.06.2020 13:42
+11
Да Куня « знаковая фигура» для крымчан как и Сенченко. Ну подкормит молодую жену))))
показать весь комментарий
02.06.2020 13:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Очередное "новое лицо"....
показать весь комментарий
02.06.2020 13:40 Ответить
Да Куня « знаковая фигура» для крымчан как и Сенченко. Ну подкормит молодую жену))))
показать весь комментарий
02.06.2020 13:51 Ответить
Не думал я, что это "удобрение" всплывет во власти...тот еще "ветеран" мутных войск...
показать весь комментарий
02.06.2020 13:53 Ответить
Нет ну Куницын служил в ДРА и один из немногих кто остался жив в «Королевском батальоне» по счастливой случайности,! Тут нет вопросов , но у руля в Крыму это жесть!
показать весь комментарий
02.06.2020 13:57 Ответить
І чергова годівниця для "тружеников" !!!)))
показать весь комментарий
02.06.2020 13:51 Ответить
Еще один кандидат на выписывание себе инвалидской премии в полмиллиона. Лицо подходящее, честное.
показать весь комментарий
02.06.2020 13:42 Ответить
Зеленский создал Консультативный совет по делам ветеранов войны во главе с Куницыным - Цензор.НЕТ 7787
показать весь комментарий
02.06.2020 13:42 Ответить
И накуя нам этот ихний флуд???
показать весь комментарий
02.06.2020 13:44 Ответить
крім куніцина жодного не знаю...
показать весь комментарий
02.06.2020 13:49 Ответить
Интересную статью нашел, когда пытался найти связь руководства "афганцев" с руководством из паРаши..

Игры спецслужб: тернистый путь украинских "афганцев"
28.01.2016https://informator.press/arhiv2016/?p=168831

(
Росси́йский Сою́з ветера́нов Афганиста́на - общероссийская общественная организация ветеранов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1979%E2%80%941989) войны в Афганистане . Образована в https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1990 году . Член Всемирной организации ветеранов https://en.wikipedia.org/wiki/World_Veterans_Federation World Veterans Federation (англ.)https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=World_Veterans_Federation&action=edit&redlink=1 русск. (WVF).
Лидером является депутат Государственной Думы РФ по списку партии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Единая Россия - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Франц Адамович Клинцевич .)
показать весь комментарий
02.06.2020 13:49 Ответить
А почему Вилкула не взяли? Он же на днях медаль получил от министра обороны За содействие армии
показать весь комментарий
02.06.2020 13:49 Ответить
Саакашвили накануне 29 мая https://www.dsnews.ua/politics/na-radost-vragu-zachem-saakashvili-pozdravil-ukraintsev-29052020220000 поздравил украинцев с "днем пограничника" ФСБ РФ .
Вчера вечером председатель Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили надел на голову зеленый берет украинского пограничника, с украинской кокардой и украинским флажком, сфотографировался с широкой улыбкой и https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/ выложил фото на своей фейсбук-страничке, сопроводив поздравлением на украинском языке: "Як бувалий прикордонник (ОКПП "Чоп", "Бориспіль") вітаю всіх причетних з Днем прикордонника! (За старим стилем)".
Вот только https://espreso.tv/news/2018/04/27/************************************************************* в Украине День пограничника отмечается не 28 мая, а 30 апреля .
Государственная пограничная служба Украины ведет родословную от военных формирований времен Украинской революции 1917-1921 гг. 30 апреля 1918 г. украинские войска возле ст. Колпаковое установили свои символы на границе Украинского государства.
Как говорится в бородатом анекдоте, "ничто не выдавало в нем российского разведчика". Захотел человек вспомнить былое - как он со штурмом брал украинскую границу, издеваясь над украинскими пограничниками, - что же, продолжай издеваться и дальше.
показать весь комментарий
02.06.2020 13:52 Ответить
ничто не выдавало в нем российского разведчика
Зеленський створив Консультативну раду у справах ветеранів війни на чолі з Куніциним - Цензор.НЕТ 8897
показать весь комментарий
02.06.2020 13:53 Ответить
Вид дурачка, действия дурачка, речи самовлюблённого дурачка.
показать весь комментарий
02.06.2020 23:18 Ответить
28 мая. Вася)))
показать весь комментарий
02.06.2020 13:59 Ответить
А чому не на чолі з Гіркіним...? И каааакаааа рааазница на кааакой стороне он вааеваал...
показать весь комментарий
02.06.2020 13:52 Ответить
про ветеранів афгану хай дбає кацапня, бо вони на всіх перехрестях волають, що вони правоприємці совка, до чого тут Україна?
показать весь комментарий
02.06.2020 13:52 Ответить
У большинства не написано, участниками каких "боевых действий" они являются. Там случайно нет участников "возвращения" Венгрии (1956), Чехословакии (1968), ... Крыма (2014) в родную говень?
показать весь комментарий
02.06.2020 14:03 Ответить
Трєш какой то....
показать весь комментарий
02.06.2020 14:08 Ответить
надеемся, что всё же это не ветераны кацапско-украинской войны, а 9 мая
показать весь комментарий
02.06.2020 14:09 Ответить
Где Куницин, где ветераны?
показать весь комментарий
02.06.2020 14:11 Ответить
Куніцин нарадить, результат в Криму "на лицо".

нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 27 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/1960 1960 , смт https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7 Бекдаш , Красноводський район, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%A1%D0%A0 Туркменська РСР,

Колишній голова https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C Севастопольської міської державної адміністрації, колишній голова уряду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC Автономної Республіки Крим , Голова Партії Союз на підтримку Республіки Крим, голова Кримської регіональної організації партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80 «Єдиний центр» , радник Кучми, представник януковича в Криму, депутат Верховної Ради Криму.
показать весь комментарий
02.06.2020 14:15 Ответить
Цінний кадр для Зєлєнскава.
показать весь комментарий
02.06.2020 14:17 Ответить
Фильм "ДМБ"- россея)))
Есть две категории людей.
Одни- Родину от врага защищают,
Другие ,своих жен- педагогов, за сиськи дергают.......
И те и другие могут быть Солдатами...........
Только одни ,уже Солдаты, а другие еще нет.......
А в основном-все фигня..............
Были, есть и будут ветераны, которые войны не видели и наоборот............
Просто одни "ОЧЕНЬ ГОРДЯТСЯ" этим, а другие-просто делали то, что они умеют делать.......... И это ВО ВСЕХ Армиях МИРА...... Никто лучше не придумал......
Во всей этой фигне нет ничего, что можно взять "в пример"........
Кто понимает- "это просто РАБОТА.........."
показать весь комментарий
02.06.2020 14:22 Ответить
КУНІЦИН Сергій Володимирович. 1989-1990 - инструктор идеологического отдела Красноперекопского горкома Компартии Украины; 1993-1997 - председатель партии «Союз в поддержку Республики Крым»; https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE Орден преподобного Сергия Радонежского III степени (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9F%D0%A6 РПЦ , 2010 год); https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F) Орден Дружбы (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Россия , 6 декабря 2013 года) - за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества с Российской Федерацией, развитие научных и культурных связей, активную благотворительную деятельность.
показать весь комментарий
02.06.2020 14:27 Ответить
У Куницина был помощником-вышибалой лысый здоровенный бычок в очках, очень любил накидывать на уши лапшу про понятия. Наверное, тоже сейчас в Киеве - "ветеранит" сладко... Как-то симферопольская "Таврия" ещё при Фоменко играла на своём стадионе важный матч, так на перерыве в раздевалку влез Кунициным со своими помощниками-гопниками, и стали они там учить, как надо играть в футбол (очевидно, тоже - по понятиям). Поэтому Фоменко и ушёл из Таврии... не потерпел советов гопоты.
показать весь комментарий
02.06.2020 14:44 Ответить
Одні "афганці". АТОшники, жеріть це. Ще Червонописького не вистачає..
показать весь комментарий
02.06.2020 15:43 Ответить
Ага, нашли блин, "героев" современности. Ну, послал их Советский Союз в чужую страну в качестве агрессоров и оккупантов - чем, нафиг, гордиться? И ту войну они просрали.
Гордиться нечем абсолютно, можно только некоторым посочувствовать, но далеко не всем, уж точно не совкодрочеру Куницину.
показать весь комментарий
02.06.2020 19:07 Ответить
Куницын - это совок из совков, как и большинство руководящих (десятилетиями!) "афганцев". Присосались к ветеранским фондам - не оторвать. Большой ещё вопрос - на чьей они стороне, Украины или России?.
В общем, Зеленский создал очередное антиукраинское говно, потому что ничего другого он создать и не может, и не хочет.
показать весь комментарий
02.06.2020 19:04 Ответить
Вилкула надо было назначать, тем более медалька свежая имеется, патриот еще тот... чето про..бал зеля такого кандидата мощнейшего
показать весь комментарий
02.06.2020 19:17 Ответить
Опять одна вата ! АТОшников пару человек и то наверное откажутся в это распильное сборище идти...
показать весь комментарий
02.06.2020 23:52 Ответить
 
 