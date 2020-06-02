Зеленский создал Консультативный совет по делам ветеранов войны во главе с Куницыным

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины.

Соответствующий документ №209/2020 был обнародован на сайте президента, передает Цензор.НЕТ.

"Назначить Куницына Сергея Владимировича главой Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины. Утвердить персональный состав Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины (прилагается)", - указывается в тексте указа.

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В состав Совета вошли представители общественных организаций по делам ветеранов и участники боевых действий.

Главе Совета также было поручено в течение недели внести проект Положения о Консультативном совете.

Указ вступает в силу с дня обнародования.

Далее приводим на языке оригинала полный список членов Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины:

КУНІЦИН Сергій Володимирович — голова Всеукраїнської асоціації ветеранів Афганістану та антитерористичної операції, учасник бойових дій, голова Консультативної ради (за згодою)

ГЕРАСИМЕНКО Ігор Леонідович — народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, учасник бойових дій, перший заступник голови Консультативної ради (за згодою)

КРУТІЙ Віталій Іванович — перший заступник голови Всеукраїнської асоціації ветеранів Афганістану та антитерористичної операції, учасник бойових дій, заступник голови Консультативної ради (за згодою)

ДВОРЯНЧУК Михайло Леонідович — голова громадської організації "Земельний омбудсмен", учасник бойових дій (за згодою)

ДЕНИСОВ Олександр Володимирович — голова громадської організації "Спілка ветеранів Афганістану Шевченківського району м.Києва "Місія", учасник бойових дій (за згодою)

ДОМАРОВ Іван Володимирович — голова громадської організації "Рада ветеранів АТО" Голосіївського району м.Києва, учасник бойових дій (за згодою)

ІВАНОВ Дмитро Федорович — член Ради адвокатів міста Києва, учасник бойових дій (за згодою)

КОЛБАСІН Олексій Володимирович — голова громадської організації "Хмельницька обласна асоціація ветеранів Афганістану та АТО", учасник бойових дій (за згодою)

КОЛОТ Сергій Юрійович — учасник бойових дій (за згодою)

ЛАПУТІНА Юлія Анатоліївна — заступник начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України, учасник бойових дій

МІХНЮК Ірина Володимирівна — голова громадської спілки "Всеукраїнське громадське об’єднання родин загиблих та безвісти зниклих, учасників антитерористичної операції, ветеранів війни та активістів волонтерського руху "Крила 8 сотні" (за згодою)

НАДТОЧИЙ Олексій Сергійович — начальник оперативного управління штабу Головного управління Національної гвардії України, учасник бойових дій

ОРОВЕЦЬКИЙ Руслан Анатолійович — учасник бойових дій (за згодою)

ПАНТЮШЕНКО Богдан Валерійович — учасник бойових дій (за згодою)

ПРИМАЧЕНКО Володимир Васильович — засновник громадської організації "Українська асоціація інвалідів АТО", учасник бойових дій (за згодою)

РУДИЙ Іван Тарасович — учасник бойових дій, секретар Консультативної ради (за згодою)

СВИРИДЕНКО Вадим Васильович — Уповноважений Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій, учасник бойових дій

СУБОТІН Валерій Олександрович — помічник керівника відділу 10 мобільного прикордонного загону Державної прикордонної служби України, учасник бойових дій

ТЄРЄХОВ Євген Едуардович — учасник бойових дій (за згодою)

ТИРА Юрій Степанович — керівник благодійної організації "Благодійний фонд "Степанич" (за згодою)

ТКАЛІЧ Тарас Анатолійович — голова громадської організації "Всеукраїнська спілка ветеранів АТО", учасник бойових дій (за згодою)

ФАЦЕВИЧ Олександр Юрійович — заступник Голови Національної поліції України — керівник патрульної поліції, учасник бойових дій

ХІЛЬ Володимир Юрійович — начальник відділення реанімації та інтенсивної терапії (для хірургічних хворих) Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" Міністерства оборони України, учасник бойових дій

ЧУЙКО Олег Анатолійович — представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у справах захисту прав військовослужбовців, учасник бойових дій (за згодою)

ЯЗИНІН Сергій Вікторович — старший технік роти 36 окремої бригади морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, учасник бойових дій.