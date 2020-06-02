Пассажиропоток в столичном метро растет. Три станции уже ограничивали на вход, - Макогон
В киевском метро из-за роста количества пассажиров уже ограничивали вход на три станции.
Об этом рассказала "РБК-Украина" заместитель начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, в понедельник пассажиропоток превысил полмиллиона пассажиров.
"675 тысяч пассажиров. Да, наращивается пассажиропоток. Были (ограничения. - Ред.) по тем станциям, по которым мы в принципе и предполагали - "Академгородок", "Житомирская" и "Черниговская". Это означает, что станция работала на одни или две двери в час пик", - рассказала она.
При этом Макогон уточнила, что ограничения на станциях действовали в начале 9 утра.
"Призываем людей продолжать соблюдать все обязательные мероприятия: масочный режим и дистанция, не скапливаться", - добавила она.
Как сообщалось, с 1 июня Киевский метрополитен в часы пик может ограничивать пассажиропоток ради соблюдения социальной дистанции, закрывая часть входов на отдельных станциях.
Столичный метрополитен возобновил свою работу с 25 мая.
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