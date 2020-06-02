РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5415 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
7 706 14

Пассажиропоток в столичном метро растет. Три станции уже ограничивали на вход, - Макогон

Пассажиропоток в столичном метро растет. Три станции уже ограничивали на вход, - Макогон

В киевском метро из-за роста количества пассажиров уже ограничивали вход на три станции.

Об этом рассказала "РБК-Украина" заместитель начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, в понедельник пассажиропоток превысил полмиллиона пассажиров.

"675 тысяч пассажиров. Да, наращивается пассажиропоток. Были (ограничения. - Ред.) по тем станциям, по которым мы в принципе и предполагали - "Академгородок", "Житомирская" и "Черниговская". Это означает, что станция работала на одни или две двери в час пик", - рассказала она.

При этом Макогон уточнила, что ограничения на станциях действовали в начале 9 утра.

"Призываем людей продолжать соблюдать все обязательные мероприятия: масочный режим и дистанция, не скапливаться", - добавила она.

Смотрите также: Кличко с утра прокатился в метро: "Осуществлены все необходимые меры для безопасной перевозки пассажиров". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщалось, с 1 июня Киевский метрополитен в часы пик может ограничивать пассажиропоток ради соблюдения социальной дистанции, закрывая часть входов на отдельных станциях.

Столичный метрополитен возобновил свою работу с 25 мая.

карантин (16729) Киев (25481) Метрополитен (1014) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+4
Поздно . Весь карантин - это маска месячной давности .
показать весь комментарий
02.06.2020 13:51
+3
А в нас знову зросла кількість хворих. Але інформацію приховують від загалу.
показать весь комментарий
02.06.2020 13:53
+3
вам хочется вечного "карантина"?
показать весь комментарий
02.06.2020 13:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Поздно . Весь карантин - это маска месячной давности .
показать весь комментарий
02.06.2020 13:51 Ответить
моей - третий пошёл...
показать весь комментарий
02.06.2020 13:54 Ответить
А в нас знову зросла кількість хворих. Але інформацію приховують від загалу.
показать весь комментарий
02.06.2020 13:53 Ответить
вам хочется вечного "карантина"?
показать весь комментарий
02.06.2020 13:55 Ответить
Она поражена коронабесием. Это уже неизлечимо. Очень трудно одураченого человека переконати, що його обдурили)
показать весь комментарий
02.06.2020 14:29 Ответить
ні, я вражена ідійотам, які не вірять, що мають всі шанси захворіти.
показать весь комментарий
02.06.2020 14:45 Ответить
Та ні, дорогенька, ти вражена коронапсихозом. Справжнім коронапсихозом і нічим іншим. Ти хвора зазомбована ЗМі людинка, яка не вміє аналізувати і думати своєю головою. В тебе остання стадія інфодемії)
показать весь комментарий
02.06.2020 14:49 Ответить
Та ні ж, любчику. Це тебе вразила російська пропаганда, яка запевняє, що коронавірусу не існує.
показать весь комментарий
02.06.2020 14:57 Ответить
Не выдумывайте, никто не говорит, что коронавируса нет. Говорят только об его использовании для нагнетания искусственной паники в политико-экономических целях.
показать весь комментарий
02.06.2020 15:38 Ответить
https://youtu.be/bldmPK19w2E только настоящий имбецил может считать благом остановку экономики и удержание людей под домашним арестом. Это тоже рос.пропаганда? Коронаистеричка смотри видео с Америки, психозная
показать весь комментарий
02.06.2020 16:02 Ответить
 
 