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Новости Агрессия России против Украины
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Наемники РФ обстреляли из минометов позиции ВСУ под Павлополем, потерь нет, - Минобороны

Наемники РФ обстреляли из минометов позиции ВСУ под Павлополем, потерь нет, - Минобороны

С начала текущих суток, 2 июня, российско-оккупационные войска трижды нарушили режим тишины на линии боевого соприкосновения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, ночью, после 2:35, враг применил неподалеку от Майорска гранатометы и стрелковое оружие с направления от шахты 6-7 оккупированной Горловки.

После 8:55 разрывы трех вражеских мин калибра 82 мм зафиксировали украинские защитники Павлополя: "Враг сопровождал минометный обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов".

Кроме того, с 10:45 с оккупированного н.п. Калиновое противник применил стрелковое оружие по защитникам Новозвановки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки трижды обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, ранен один украинский воин, - штаб ОС

"Убедившись в отсутствии гражданского населения, наши воины из легкого пехотного вооружения прекращали вражескую вооруженную активность", - говорится в сообщении.

Боевых потерь от начала суток среди наших защитников нет. Потери оккупантов уточняются.

Минобороны (9288) обстрел (26928) Донбасс (26955)


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На щастя. БО
"Убедившись в отсутствии гражданского населения, наши воины из легкого пехотного вооружения прекращали вражескую вооруженную активность"
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02.06.2020 13:52 Ответить
Нужно у США больше вооружений просить, у них самый большой в мире военный бюджет, а чего добру пропадать. Пусть больше Украине дают вооружений и больше инструкторов надо!!!
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02.06.2020 13:56 Ответить
это не наемники, это - повстанцы, еди его мать! *зелебоба
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02.06.2020 14:07 Ответить
 
 