Наемники РФ обстреляли из минометов позиции ВСУ под Павлополем, потерь нет, - Минобороны

С начала текущих суток, 2 июня, российско-оккупационные войска трижды нарушили режим тишины на линии боевого соприкосновения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, ночью, после 2:35, враг применил неподалеку от Майорска гранатометы и стрелковое оружие с направления от шахты 6-7 оккупированной Горловки.

После 8:55 разрывы трех вражеских мин калибра 82 мм зафиксировали украинские защитники Павлополя: "Враг сопровождал минометный обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов".

Кроме того, с 10:45 с оккупированного н.п. Калиновое противник применил стрелковое оружие по защитникам Новозвановки.

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"Убедившись в отсутствии гражданского населения, наши воины из легкого пехотного вооружения прекращали вражескую вооруженную активность", - говорится в сообщении.

Боевых потерь от начала суток среди наших защитников нет. Потери оккупантов уточняются.