На борьбу с COVID-19 потрачено более 2,6 млрд грн бюджетных средств, - Госказначейство

Министерство финансов продолжает мониторить бюджетные расходы на приобретение товаров и услуг, необходимых для предотвращения распространения коронавирусной болезни COVID 19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

По данным Госказначейства, до 28 мая 2020 включительно, за счет бюджетов всех уровней осуществлено платежей на сумму 2,62 млрд грн: 658 млн грн из госбюджета и 1,965 млрд грн из местных бюджетов. Всего в Госказначействе зарегистрировано бюджетных обязательств по таким закупками на сумму более 3,4 млрд грн (934 млн из государственного бюджета, 2,44 млрд грн из местных бюджетов).

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