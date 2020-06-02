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На борьбу с COVID-19 потрачено более 2,6 млрд грн бюджетных средств, - Госказначейство
Министерство финансов продолжает мониторить бюджетные расходы на приобретение товаров и услуг, необходимых для предотвращения распространения коронавирусной болезни COVID 19.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
По данным Госказначейства, до 28 мая 2020 включительно, за счет бюджетов всех уровней осуществлено платежей на сумму 2,62 млрд грн: 658 млн грн из госбюджета и 1,965 млрд грн из местных бюджетов. Всего в Госказначействе зарегистрировано бюджетных обязательств по таким закупками на сумму более 3,4 млрд грн (934 млн из государственного бюджета, 2,44 млрд грн из местных бюджетов).
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+7 olele
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+7 Александр Александрович #435904
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- ну, словом, все были бы чрезвычайно удивлены, если б узнали, что Александр Иванович Корейко, смиреннейший из конторщиков, еще только час назад перетаскивал с одного вокзала на другой чемодан, в котором лежали десять миллионов рублей в иностранной валюте и советских денежных знаках.(с)
А чего так мало?
За это бабло можно медикам з/п на пару лет вперед поднять
Цель была простая - ********* и напугать
https://twitter.com/YanaSuporovska на Супоровська @YanaSuporovska
https://twitter.com/YanaSuporovska https://twitter.com/YanaSuporovska
Сьогодні дуже важливий день для України.
Міністр Степанов буде вибирати голову для структури, яка відповідає за 70-80 мільярдів наших грошей на всю медицину.
От де має бути наша з вами увага.
Від цього залежить критично багато.
штраф ему штраф! за неверие в священный карантин!... https://maidanfire.blogspot.com/