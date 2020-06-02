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Новости Коронавирус и карантин
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На борьбу с COVID-19 потрачено более 2,6 млрд грн бюджетных средств, - Госказначейство

На борьбу с COVID-19 потрачено более 2,6 млрд грн бюджетных средств, - Госказначейство

Министерство финансов продолжает мониторить бюджетные расходы на приобретение товаров и услуг, необходимых для предотвращения распространения коронавирусной болезни COVID 19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

По данным Госказначейства, до 28 мая 2020 включительно, за счет бюджетов всех уровней осуществлено платежей на сумму 2,62 млрд грн: 658 млн грн из госбюджета и 1,965 млрд грн из местных бюджетов. Всего в Госказначействе зарегистрировано бюджетных обязательств по таким закупками на сумму более 3,4 млрд грн (934 млн из государственного бюджета, 2,44 млрд грн из местных бюджетов).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госбюджет с начала года недополучил 41 млрд грн, - Госказначейство

Автор: 

госбюджет (1186) Госказначейство (123) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
...а скока до мєст дошло?
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02.06.2020 13:52
+7
Зелень працюйе, не заважайте.На борьбу с COVID-19 потрачено более 2,6 млрд грн бюджетных средств, - Госказначейство - Цензор.НЕТ 4785
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02.06.2020 13:56
+7
Школьники, курящие в сторонке. Петя за год седеной покрылся, а у этого ряха в телек уже не влазит !
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02.06.2020 14:05
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...а скока до мєст дошло?
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02.06.2020 13:52 Ответить
до многих так и не дошло .
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02.06.2020 13:54 Ответить

- ну, словом, все были бы чрезвычайно удивлены, если б узнали, что Александр Иванович Корейко, смиреннейший из конторщиков, еще только час назад перетаскивал с одного вокзала на другой чемодан, в котором лежали десять миллионов рублей в иностранной валюте и советских денежных знаках.(с)
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02.06.2020 14:16 Ответить
Зелень працюйе, не заважайте.На борьбу с COVID-19 потрачено более 2,6 млрд грн бюджетных средств, - Госказначейство - Цензор.НЕТ 4785
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02.06.2020 13:56 Ответить
петя и свинарчуки - щенки ?
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02.06.2020 14:00 Ответить
Школьники, курящие в сторонке. Петя за год седеной покрылся, а у этого ряха в телек уже не влазит !
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02.06.2020 14:05 Ответить
2,6 млрд?!
А чего так мало?
За это бабло можно медикам з/п на пару лет вперед поднять
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02.06.2020 13:59 Ответить
Не было такой цели .
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02.06.2020 14:01 Ответить
понимаю...
Цель была простая - ********* и напугать
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02.06.2020 14:04 Ответить
львиная доля не потрачена,раЗпЕстячена
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02.06.2020 14:05 Ответить
2.6 млрд. Ок, а де інші гроші з 61млрд грн коронавірусного фонду?
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02.06.2020 14:05 Ответить
Чек пожалуйста !
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02.06.2020 14:06 Ответить
Это очень интересно.. а выделили, если память не изменяет - 66млрд. Где деньги, черти?? На счётчик поставить??
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02.06.2020 14:10 Ответить
Так это бюджетных только,а сколько дали зарубежные портньоры?терпите терпилы.
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02.06.2020 14:11 Ответить
https://twitter.com/YanaSuporovska

https://twitter.com/YanaSuporovska на Супоровська @YanaSuporovska

https://twitter.com/YanaSuporovska https://twitter.com/YanaSuporovska



Сьогодні дуже важливий день для України.
Міністр Степанов буде вибирати голову для структури, яка відповідає за 70-80 мільярдів наших грошей на всю медицину.
От де має бути наша з вами увага.
Від цього залежить критично багато.
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02.06.2020 14:13 Ответить
А чё так мало потратили-то? Всего 2,6 млрд грн бюджетных средств...
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02.06.2020 14:15 Ответить
І що на ці бабки зробили?
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02.06.2020 14:18 Ответить
Влучне питання...
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02.06.2020 14:33 Ответить
28 мая сдавал кровь в Киеве, в Охматдете, и поинтересовался - тесты на Ковид есть ? - Небыло НИЧЕГО. И это столичная детская немаленькая больничка....
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02.06.2020 14:39 Ответить
Кому обсервація, а євнухам з офісу свято.
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02.06.2020 14:50 Ответить
Беспроигрышная темка: ковид разыгрался - все деньги идут на борьбу (надо больше, чтобы дать отпор)! ковид побеждён - все деньги пошли на борьбу (надо больше, чтобы дать отпор)!.. а где борьба? где отпор? где ковид, злющий презлющий?..

штраф ему штраф! за неверие в священный карантин!... https://maidanfire.blogspot.com/
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02.06.2020 14:57 Ответить
так чисто интерестно, на что были потрачены средства, если даже киевские инфекционисты покупают маски, перчатки и костюмы за свои деньги.
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02.06.2020 14:57 Ответить
 
 