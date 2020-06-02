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Новости Коронавирус и карантин
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Если ситуация не изменится, то после 22 июня карантин останется, но будет адаптивным не на уровне области, а населенного пункта, - главный санврач Ляшко

Если ситуация не изменится, то после 22 июня карантин останется, но будет адаптивным не на уровне области, а населенного пункта, - главный санврач Ляшко

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что будет с карантином в Украине после 22 июня - даты, до которой предварительно действуют ограничения.

Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Сейчас он будет продолжаться до 22 июня, это 100%, после этого будем смотреть, как смягчение с 10 и 15 июня будет влиять на ситуацию. Если она будет на таком же уровне - мы снова-таки будем пересматривать карантин, он будет адаптивный, и адаптивность его будет, возможно, не на областном уровне, а на уровне населенного пункта", - отметил Ляшко.

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Он также рассказал, от чего будут зависеть дальнейшие решения по снятию карантинных ограничений.

"Все будет зависеть от эпидемической ситуации не только в Украине, а и в странах Европейского союза, которые первыми вошли в эпидемический процесс", - заявил Ляшко.

Автор: 

карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
у нас не влада у нас секта ковида.
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02.06.2020 14:21
+4
Масочный террор проти здоровых людей - это просто декоративный символ для поддержания страха у зомбированных вирусофобов. Никакого отношения к реальной "борьбе" с ковидом не имеет.
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02.06.2020 15:34
+3
Ляшко, треба з цим шось робити, бо без карантину ти нікому не потрібен
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02.06.2020 14:05
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22 июня,ровно в четыре часа....Чет прицепилась мелодия.
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02.06.2020 14:02 Ответить
навіть у пісні брехня, бо о четвертій вони перетнули кордон, а щоб бомбити Київ то треба до нього де долетіти, а він далеченько так від кордону
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02.06.2020 14:07 Ответить
Ну це вже питання до автора віршу.Ось я надибав:
"
Ее написал Борис Ковынев, советский поэт, уроженец Полтавщины. Аавторству Бориса Ковынева (1903-1970) принадлежат и строки «Авиамарша»: «Ты будешь слышать дробь атак, /И там, где поезд не годится, /Где не пройдет угрюмый танк, /Там пролетит стальная птица» (1927).
Ковыянев в первый день войны сочинил стихотворение «22 июня», которое было опубликовано в боевом листке Юго-Западного фронта.
Газету прочитал красноармеец Н.И. Немчинов, служивший в ансамбле песни и пляски Киевского особого военного округа. Неизвестно, сам ли он обнаружил, что текст Ковынева идеально ложится на музыку «Платочка», или кто другой ему подсказал, но красноармеец Немчинов эту песню исполнил. В политдонесении Юго-Западного фронта от 29 июня 1941 года сообщается, что Немчинов «исполнил новую песню Е. Петерсбургского "Прощальная", которую бойцы и командиры встретили с воодушевлением, просили переписать слова, а исполнять ее на позициях они уже будут сами, так как мотив ее им знакомый…»
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02.06.2020 14:27 Ответить
Поздно . В Днепре каждый день пробки , как 30-го декабря .
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02.06.2020 14:03 Ответить
Ляшко, треба з цим шось робити, бо без карантину ти нікому не потрібен
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02.06.2020 14:05 Ответить
Просто свою профнепригодность Ляшко и другие чиновники прикрывают дурантином и запугиваниями.
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02.06.2020 15:17 Ответить
бесконтрольное расходование госбюджета медленно утекает сквозь пальцы ?
а хочется еще хоть капельку... хоть брызги... хоть росой.... оставить...
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02.06.2020 14:05 Ответить
с первого и по сегодняшний день никакого кракантина я в своем миллионнике не видал.
Можно эту говорящую голову нейтрализовать?
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02.06.2020 14:06 Ответить
Мы ему за это поклониться должны?? Или всё-таки ******* каждый по разу??
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02.06.2020 14:08 Ответить
по два
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02.06.2020 14:20 Ответить
Не поможет и два, к сожалению.
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02.06.2020 15:18 Ответить
Вся страна забила на предохранение.Народ простой,как туалетные двери.
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02.06.2020 14:08 Ответить
народ менять не пробовал?
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02.06.2020 14:19 Ответить
https://twitter.com/YanaSuporovska

https://twitter.com/YanaSuporovska Яна Супоровська @YanaSuporovska

https://twitter.com/YanaSuporovska https://twitter.com/YanaSuporovska



Охохоу, який скандал.
У однієї співробітниці МОЗ - ковід.
Але міністр в кращих совєцький традиціях вирішує приховати це.
200 працівників міністерства завтра вийдуть на роботу і на ризик.
Ніякого карантину. Дали команду мовчати.
Деталі: телеграм-канал з інсайдами МОЗ @moz_inside
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02.06.2020 14:15 Ответить
у нас не влада у нас секта ковида.
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02.06.2020 14:21 Ответить
Это секта воинственных и профнепригодных мракобесов. Остальное производное.
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02.06.2020 15:22 Ответить
Масочный террор проти здоровых людей - это просто декоративный символ для поддержания страха у зомбированных вирусофобов. Никакого отношения к реальной "борьбе" с ковидом не имеет.
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02.06.2020 15:34 Ответить
хто-небудь ,розбудіть Ляшка
скажіть цьому йолопу , що всі вже забили на його "карантин" болт!
хай вийде на вулицю і сам переконається в цьому!
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02.06.2020 17:15 Ответить
Да все уже поняли, что это какая то психо манипуляция. И кто большой профи по подобным технологиям мы тоже знаем..Хватит издеваться над людьми, уроды!
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02.06.2020 18:32 Ответить
Либо же это тренировка к чему то более серьезному Типа прикидывают а как же оно будет
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02.06.2020 18:34 Ответить
Лохотрон продолжается. Его нет, но будем рассказывать, что он есть. Так и воровать проще... Кого мы выбрали?! Ни на месных, ни на любых выборах ДУМАЙТЕ и ГОЛОСУЙТЕ ДУМАЯ.
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02.06.2020 21:25 Ответить
 
 