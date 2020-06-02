Если ситуация не изменится, то после 22 июня карантин останется, но будет адаптивным не на уровне области, а населенного пункта, - главный санврач Ляшко
Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что будет с карантином в Украине после 22 июня - даты, до которой предварительно действуют ограничения.
Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Сейчас он будет продолжаться до 22 июня, это 100%, после этого будем смотреть, как смягчение с 10 и 15 июня будет влиять на ситуацию. Если она будет на таком же уровне - мы снова-таки будем пересматривать карантин, он будет адаптивный, и адаптивность его будет, возможно, не на областном уровне, а на уровне населенного пункта", - отметил Ляшко.
Он также рассказал, от чего будут зависеть дальнейшие решения по снятию карантинных ограничений.
"Все будет зависеть от эпидемической ситуации не только в Украине, а и в странах Европейского союза, которые первыми вошли в эпидемический процесс", - заявил Ляшко.
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Ее написал Борис Ковынев, советский поэт, уроженец Полтавщины. Аавторству Бориса Ковынева (1903-1970) принадлежат и строки «Авиамарша»: «Ты будешь слышать дробь атак, /И там, где поезд не годится, /Где не пройдет угрюмый танк, /Там пролетит стальная птица» (1927).
Ковыянев в первый день войны сочинил стихотворение «22 июня», которое было опубликовано в боевом листке Юго-Западного фронта.
Газету прочитал красноармеец Н.И. Немчинов, служивший в ансамбле песни и пляски Киевского особого военного округа. Неизвестно, сам ли он обнаружил, что текст Ковынева идеально ложится на музыку «Платочка», или кто другой ему подсказал, но красноармеец Немчинов эту песню исполнил. В политдонесении Юго-Западного фронта от 29 июня 1941 года сообщается, что Немчинов «исполнил новую песню Е. Петерсбургского "Прощальная", которую бойцы и командиры встретили с воодушевлением, просили переписать слова, а исполнять ее на позициях они уже будут сами, так как мотив ее им знакомый…»
а хочется еще хоть капельку... хоть брызги... хоть росой.... оставить...
Можно эту говорящую голову нейтрализовать?
https://twitter.com/YanaSuporovska Яна Супоровська @YanaSuporovska
https://twitter.com/YanaSuporovska https://twitter.com/YanaSuporovska
Охохоу, який скандал.
У однієї співробітниці МОЗ - ковід.
Але міністр в кращих совєцький традиціях вирішує приховати це.
200 працівників міністерства завтра вийдуть на роботу і на ризик.
Ніякого карантину. Дали команду мовчати.
Деталі: телеграм-канал з інсайдами МОЗ @moz_inside
скажіть цьому йолопу , що всі вже забили на його "карантин" болт!
хай вийде на вулицю і сам переконається в цьому!