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Двое киевлян задержаны в Харькове при "продаже" за $1 млн должности главы ОГА, - Кучер

Двое киевлян задержаны в Харькове при

Двое мужчин задержаны в одном из ресторанов Харькова после получения ими первой части суммы неправомерной выгоды за содействие в назначении на должности главы областной государственной администрации и Главного управления Государственной налоговой службы в области.

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале глава обладминистрации Алексей Кучер, передает Цензор.НЕТ.

"Только что в ресторане "Ла-Страда" в Харькове задержали двух киевлян непосредственно после получения ими первого транша денежных средств в сумме 150 тысяч долларов США за должности главы Харьковской ОГА и главы ГУ ГНС в Харьковской области", - написал Кучер.

По его словам, общая стоимость должности главы Харьковской обладминистрации была оценена в 1 млн долларов.

Кучер сообщил также, что сейчас идут обыски в Харьковской, Киевской и Одесской областях по адресам проживания, мест работы и арендованных помещений фигурантов дела.

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Двое киевлян задержаны в Харькове при продаже за $1 млн должности главы ОГА, - Кучер 01

мошенничество (1216) ОГА (2388) Харьков (7450) Кучер Алексей (64)


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Топ комментарии
+25
брат ермака? двоюродный )))) с другом )))
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02.06.2020 14:12
+20
100% задержанные киевляне, регулярно посещали ресторан "Велюр"..
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02.06.2020 14:16
+19
Ермакавзяли?!
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02.06.2020 14:12
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в мене більше питань до покупців
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02.06.2020 14:12 Ответить
кристально честные люди
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02.06.2020 14:12 Ответить
- Золотой теленочек в нашей стране еще имеет кое-какую власть!
- Не обнимайте меня. Я теперь гордый.
- Подзащитный принес в зубах. Долго махал хвостом, прежде чем я согласился взять. Теперь я командую парадом! Чувствую себя отлично. (с)
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02.06.2020 14:19 Ответить
Осталось только дополнить о костюме *Европа-А* в продолжение текста! Вечная книжка!
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02.06.2020 21:49 Ответить
Новейшие лица...
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02.06.2020 14:20 Ответить
да сколько ж у Ермака братьев ?
он что, из многодетной семьи, или, не дай Бог из детдома ?
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02.06.2020 14:37 Ответить
Не скидуйте з рахунків юзіка і лисого, то ще ті перці
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02.06.2020 15:33 Ответить
Там бригадний підряд
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02.06.2020 16:46 Ответить
покупці з ДБР чи авяканці Перевелися в Україні Діти Лейтенанта Шмідта
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02.06.2020 14:44 Ответить
брат ермака? двоюродный )))) с другом )))
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02.06.2020 14:12 Ответить
це зроблено,щоб відмазати єрмака.
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02.06.2020 14:36 Ответить
так він і так...не замазаний )))
тим плівкам преЗЕдент не вірить, йому цікавіші про Порошенко
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02.06.2020 14:40 Ответить
Ермакавзяли?!
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02.06.2020 14:12 Ответить
как ресторан работал никто не спросит?
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02.06.2020 14:13 Ответить
Пачки денег им бросали с расстояния 1,5 м...
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02.06.2020 14:16 Ответить
там, по ходу, летняя веранда имеется...
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02.06.2020 14:29 Ответить
Лохов надо разводить.Иначе никак.
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02.06.2020 14:13 Ответить
уровень лоховатости территории просто зашкаливает! Таких идиотов не стричь, самому надо быть идиотом. Стадо баранов!
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02.06.2020 14:15 Ответить
Хотя.... если выяснится, что банкноты были поддельные, возьму свои слова обратно!-)))))))))))))
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02.06.2020 14:16 Ответить
100% задержанные киевляне, регулярно посещали ресторан "Велюр"..
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02.06.2020 14:16 Ответить
Ермака взяли?
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02.06.2020 14:16 Ответить
убиенного ермака взяли?
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02.06.2020 14:16 Ответить
воскрезшого, мабуть
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02.06.2020 14:45 Ответить
Таки взяли людей Ермака?
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02.06.2020 14:16 Ответить
Точняк родственники Єрмака
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02.06.2020 14:17 Ответить
кто ж киевлянам в харкове платит???...
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02.06.2020 14:18 Ответить
не согласовали не занесли кучеру
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02.06.2020 14:20 Ответить
интересно за сколько время он отбил бы "лям зелени",главой налоговой?
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02.06.2020 14:22 Ответить
За три дня ,на спокойно неделя!
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02.06.2020 14:24 Ответить
Через гепу надо было решать,он наперсточник он знает как кручу верчу.... хочу!
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02.06.2020 14:23 Ответить
2-га серія !? ...Коли яй....*.головмусору* прищемили то почалась *двіжуха * .
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02.06.2020 14:29 Ответить
А можно фамилии тех депилофф, ко орые решили перекупить должности у Кернеса с Добки ным?
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02.06.2020 14:31 Ответить
не может быть ....неужели братьев ермаков повязали
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02.06.2020 14:42 Ответить
Невже так погано йдуть діла в державі , що вже посади почали продавати як євнухі при імператорі ? У II ст. н. е. гаремні євнухи в Китаї стали грати виключно велику роль при дворі. Угруповання євнухів висувала на трон малолітніх неосвітчених імператорів, які цілком підпадали під їх вплив. Користуючись підтримкою імператорів, євнухи призначали на вищі державні посади своїх ставлеників. Їхні родичі ставали великими чиновниками в областях і повітах. Займаючись здирництвом та хабарництвом, вони наживали величезні багатства. Нестримне самоуправство кліки євнухів мало результатом найсильнішу корупцію і розкладання державного апарату. Як бачимо нічого нового, все вже було в історії.
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02.06.2020 14:48 Ответить
Посади продавались з 90х.
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02.06.2020 14:56 Ответить
представляете, как воруют, если платят такие деньги
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02.06.2020 14:48 Ответить
Зеленое стадо у власти...ворует в турборежиме уже год...
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02.06.2020 14:55 Ответить
ну до этого никто не воровал?
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02.06.2020 14:57 Ответить
И до этого воровали...но при особо честном осле воруют еще больше...
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02.06.2020 14:58 Ответить
особенно не воровали, при бывшем президенте-который олицетворял ум, честь,совесть, всея галактики
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02.06.2020 14:58 Ответить
Бывший плохой...а нынышний то хороший так ведь?? Честный да?? Команда у него вся сплошь новые..и особо честные...
А воруют аж гай шумит...в бюджете скоро мышь повесится...
Госрезерв зерна опустошили...
Маски и другие средсва защиты распродали...
А зебилы все о прошлом...
О нынешнем думай идиот...
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02.06.2020 15:01 Ответить
Подивися декларації чиновників і їх оточення. Хіба не для таких цілей вказують позамежні суми готівки?
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02.06.2020 16:54 Ответить
Братьев Ермаков уже повязали?
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02.06.2020 15:04 Ответить
Хто-небудь вірить, що слідство в Харкові вийде на Єрмаків?
Я вже не кажу про клована...
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02.06.2020 15:04 Ответить
Вот нелохи с Ырмаками налево-направо торгуют должностями лихо! Ау,зеленые бараны и овцы ,вам нравится или это опять мифические свинарчуки делают?
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02.06.2020 15:10 Ответить
Ще два брата засланого мацковського ярмака? ну що, зелебобіки, подобається вам жити в цьому лайні, в яке ви опустили цілу Країну?
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02.06.2020 15:41 Ответить
У обоих фамилия Ермак?))
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02.06.2020 16:34 Ответить
Наверное представились от брата Ермака
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02.06.2020 16:37 Ответить
При Пети такой пуйни не было!
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02.06.2020 18:02 Ответить
 
 