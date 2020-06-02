Двое киевлян задержаны в Харькове при "продаже" за $1 млн должности главы ОГА, - Кучер
Двое мужчин задержаны в одном из ресторанов Харькова после получения ими первой части суммы неправомерной выгоды за содействие в назначении на должности главы областной государственной администрации и Главного управления Государственной налоговой службы в области.
Об этом сообщил в своем Телеграм-канале глава обладминистрации Алексей Кучер, передает Цензор.НЕТ.
"Только что в ресторане "Ла-Страда" в Харькове задержали двух киевлян непосредственно после получения ими первого транша денежных средств в сумме 150 тысяч долларов США за должности главы Харьковской ОГА и главы ГУ ГНС в Харьковской области", - написал Кучер.
По его словам, общая стоимость должности главы Харьковской обладминистрации была оценена в 1 млн долларов.
Кучер сообщил также, что сейчас идут обыски в Харьковской, Киевской и Одесской областях по адресам проживания, мест работы и арендованных помещений фигурантов дела.
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- Не обнимайте меня. Я теперь гордый.
- Подзащитный принес в зубах. Долго махал хвостом, прежде чем я согласился взять. Теперь я командую парадом! Чувствую себя отлично. (с)
он что, из многодетной семьи, или, не дай Бог из детдома ?
тим плівкам преЗЕдент не вірить, йому цікавіші про Порошенко
не согласовалине занесли кучеру
А воруют аж гай шумит...в бюджете скоро мышь повесится...
Госрезерв зерна опустошили...
Маски и другие средсва защиты распродали...
А зебилы все о прошлом...
О нынешнем думай идиот...
Я вже не кажу про клована...