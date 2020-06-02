Вскоре состоится разговор глав МИД "нормандского формата", - Кулеба

Вскоре состоится разговор министров иностранных дел стран "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция и РФ).

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы продолжим разговор в "нормандском формате" на уровне министров. Уже вскоре состоится очередной такой разговор, где мы будем обсуждать те решения, которые могут принести мир на Донбасс", - сообщил он на совместной пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.

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