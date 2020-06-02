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Новости Агрессия России против Украины
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Вскоре состоится разговор глав МИД "нормандского формата", - Кулеба

Вскоре состоится разговор глав МИД

Вскоре состоится разговор министров иностранных дел стран "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция и РФ).

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы продолжим разговор в "нормандском формате" на уровне министров. Уже вскоре состоится очередной такой разговор, где мы будем обсуждать те решения, которые могут принести мир на Донбасс", - сообщил он на совместной пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Германия будет поддерживать сближение Украины с НАТО", - Кулеба

Автор: 

переговоры (4917) Кулеба Дмитрий (2880) нормандская четверка (1596)


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Топ комментарии
+2
На Донбассе правит Москва , не тупи !
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02.06.2020 15:13
+2
Хотите проще сформулировать ситуацию ? Дело сдвинется с мёртвой точки когда прекратится финансирование "ЛДНР" и их "народных милиций". Они исчезнут с политической карты; верхушка эвакуируется, простонародье получит поражение в правах минимум на пять лет.
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02.06.2020 15:23
+1
О чём ?
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02.06.2020 14:17
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та да, таким персонажам, як ****** - #какаяразніца
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02.06.2020 14:17 Ответить
О чём ?
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02.06.2020 14:17 Ответить
А яка різниця, головне це демонстрація бурхливої діяльності, а результат то питання сьоме !!!))
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02.06.2020 14:20 Ответить
"вскорє состоіцца..." - новина перспективного зєформату
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02.06.2020 14:18 Ответить
Нормандский формат - на сегодня единственньій єффективньій инструмент политического урегулирования ситуации на Донбассе , путем давления на Москву. Кремлю єто очень не нравится , но проигнорировать переговорьі Путин не отваживается , слишком вьісокая может бьіть цена.
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02.06.2020 14:24 Ответить
На Донбассе не может быть никакого "политического урегулирования", просто потому что "ЛДНР" не считают себя частью Украины.
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02.06.2020 14:27 Ответить
"ЛДНР" - не субьект переговоров и Кремлевская декорация , не более. Их никто и не спрашивает , не заметили? Только Москва пьітается втянуть своих марионеток в процесс политического урегулирования , больше никто.
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02.06.2020 14:57 Ответить
Да, конечно. Именно поэтому никакое политическое урегулирование невозможно, потому что на Донбассе правят те кого Украина не считает легитимной властью.
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02.06.2020 15:00 Ответить
На Донбассе правит Москва , не тупи !
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02.06.2020 15:13 Ответить
Да, и именно поэтому разговоры являются пустыми пока существуют какие-то "ЛДНР".
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02.06.2020 15:20 Ответить
Хотите проще сформулировать ситуацию ? Дело сдвинется с мёртвой точки когда прекратится финансирование "ЛДНР" и их "народных милиций". Они исчезнут с политической карты; верхушка эвакуируется, простонародье получит поражение в правах минимум на пять лет.
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02.06.2020 15:23 Ответить
таки да но не скоро
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02.06.2020 20:24 Ответить
Аквариум , тьі явно против Украиньі работашь. Про "поражение в правах" , которого нет в наших законах , пургу несешь , как лугандонские твари , запугивающие простой народ.
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02.06.2020 20:49 Ответить
Безусловно нужно поражение в правах. Пять лет на прочистку мозгов от "русскомирства" - это минимум.
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03.06.2020 01:27 Ответить
То , что делалась при Сталине в СССР ? Плохо маскируешься , портянка Аквариум .
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03.06.2020 09:11 Ответить
Лапоть, запомни: никто и никогда не допустит к государственному управлению нелояльных людей.
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03.06.2020 09:29 Ответить
Портянка Аквариум , "заткни фонтан" , воняешь "русским миром" и пригожинской троллятиной!
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03.06.2020 11:52 Ответить
 
 