Вскоре состоится разговор глав МИД "нормандского формата", - Кулеба
Вскоре состоится разговор министров иностранных дел стран "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция и РФ).
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы продолжим разговор в "нормандском формате" на уровне министров. Уже вскоре состоится очередной такой разговор, где мы будем обсуждать те решения, которые могут принести мир на Донбасс", - сообщил он на совместной пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.
Топ комментарии
+2 Александр Ивашин
показать весь комментарий02.06.2020 15:13
+2 aquarius580 .
показать весь комментарий02.06.2020 15:23
+1 Envoy
показать весь комментарий02.06.2020 14:17
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вла
показать весь комментарий02.06.2020 14:17 Ответить Мне нравится 0
✘
Envoy
показать весь комментарий02.06.2020 14:17 Ответить Мне нравится 1
Дмитро Черних #470343
показать весь комментарий02.06.2020 14:20 Ответить Мне нравится 0
olele
показать весь комментарий02.06.2020 14:18 Ответить Мне нравится 0
Александр Ивашин
показать весь комментарий02.06.2020 14:24 Ответить Мне нравится 0
aquarius580 .
показать весь комментарий02.06.2020 14:27 Ответить Мне нравится 1
Александр Ивашин
показать весь комментарий02.06.2020 14:57 Ответить Мне нравится 0
aquarius580 .
показать весь комментарий02.06.2020 15:00 Ответить Мне нравится 1
Александр Ивашин
показать весь комментарий02.06.2020 15:13 Ответить Мне нравится 2
aquarius580 .
показать весь комментарий02.06.2020 15:20 Ответить Мне нравится 0
aquarius580 .
показать весь комментарий02.06.2020 15:23 Ответить Мне нравится 2
Петр Сухоручко
показать весь комментарий02.06.2020 20:24 Ответить Мне нравится 1
Александр Ивашин
показать весь комментарий02.06.2020 20:49 Ответить Мне нравится 0
aquarius580 .
показать весь комментарий03.06.2020 01:27 Ответить Мне нравится 0
Александр Ивашин
показать весь комментарий03.06.2020 09:11 Ответить Мне нравится 0
aquarius580 .
показать весь комментарий03.06.2020 09:29 Ответить Мне нравится 0
Александр Ивашин
показать весь комментарий03.06.2020 11:52 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль