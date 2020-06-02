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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель не видит оснований для возвращения России в G7

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель не видит оснований для возвращения России в G7

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выступил против возвращения России к формату "Группы семи", поскольку не видит для этого достаточных оснований.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом Боррель заявил во время брифинга в Брюсселе во вторник.

"ЕС считает формат G7 чрезвычайно важным многосторонним инструментом для стран, которыми руководят общие ценности, интересы и обязательства. Сотрудничество между партнерами-единомышленниками даже более жизненно важной в такие непростые времена. Участие РФ в тогдашней G8, как вы знаете, было приостановлено, пока РФ не изменит курс и условия не позволят вернуться к G8 и проводить содержательные дискуссии. И это не то, что сейчас происходит", - сказал глава европейской дипломатии.

Он напомнил, что декларация, принятая в марте 2014 года, объясняет, почему G8 стала G7, и отметил, что "трудно поверить, что в нынешних обстоятельствах группа снова может стать G8".

"Я бы также хотел подчеркнуть, что прерогативой председательства в G7, которое сейчас занимает США, является выдавать гостевые приглашения. Но изменение членства, изменение формата на постоянной основе не является прерогативой председательства G7", - добавил Боррель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп решил перенести саммит G7 на осень и хочет пригласить на него Россию

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп отложил саммит "Группы семи", который он хотел провести в июне, а также предложил расширить список стран, приглашенных принять участие в запланированном мероприятии, включив в него Австралию, Россию, Южную Корею и Индию.

В Кремле заявили, что нуждаются в дополнительной информации по поводу возможного участия в саммите Группы семи.

Против предложения Трампа выступила Великобритания, допустив, впрочем, возможность приглашения России в качестве гостя.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо высказался против идеи Трампа о приглашении России.

G7 (833) россия (95372) Евросоюз (17063) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+3
хоть один зрячий нашелся
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02.06.2020 14:19
+2
G7 - нє
Ж1 - ось окремий шлях расісі!
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02.06.2020 14:27
+2
G7 - экономический блок, РФ не входит в десятку ведущих экономик мира, не говоря уже об остальных "подвигах". Это называется - "со свиным рылом в калашный ряд".
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02.06.2020 14:41
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хоть один зрячий нашелся
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02.06.2020 14:19 Ответить
G7 - нє
Ж1 - ось окремий шлях расісі!
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02.06.2020 14:27 Ответить
В античному Римі, в середовищі патриціїв, було таке поняття - "тінь". Так іменувалася людина, яку міг привести з собою патрицій на "звану трапезу". Ця людина могла пить, їсти, однак, "не мала права голосу за столом. Міг тільки відповісти на питання, але сам не мав права висловиться...
Борель чітко визначив позицію - Трамп може запросить Росію, однак, лише у якості "тіні"...
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02.06.2020 14:33 Ответить
Да им (РФ) пофиг - хоть чучелом, хоть тушкой...
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02.06.2020 14:37 Ответить
Так вони ж, не зможуть утриматься, щоб свої "п"ять копійок" не впхнуть...
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02.06.2020 14:41 Ответить
G7 - экономический блок, РФ не входит в десятку ведущих экономик мира, не говоря уже об остальных "подвигах". Это называется - "со свиным рылом в калашный ряд".
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02.06.2020 14:41 Ответить
На уроке анатомии:
- Кто скажет, какой самый большой орган человека?
- Жопа, Марья Ивановна: в нее помещается вся Россия.
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02.06.2020 14:42 Ответить
В G7 РАШЕН ********* тянет всеми силами только Трамп, чтобы ПУТЛЕР снова помог ему выиграть выборы.
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02.06.2020 14:46 Ответить
Жозеп Боррель не видит оснований для возвращения России в G7.

Я тоже не вижу их...
В общем - так: Мы с Жозепом Боррелем не видим оснований...
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02.06.2020 14:50 Ответить
 
 