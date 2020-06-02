Украина готова к компромиссам по Донбассу, но не будет пересекать "красные линии", - Кулеба
Украина открыта для поиска максимально широких компромиссов, но не будет пересекать "красные линии", которые относятся к национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности страны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Гайком Маасом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Месяц назад состоялись консультации министров иностранных дел в "нормандском формате. ... Мы наметили ряд вопросов, которые требуют решения и с тех пор постепенно ищем решения, которые бы позволили двигаться вперед для мирного урегулирования на Донбассе, но, подчеркну, не приводили к пересечению красных линий", - отметил глава МИД Украины.
По словам Кулебы, Украина открыта для поиска максимально широких компромиссов, но не будет пересекать "красные линии", которые относятся к национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности.
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янелох и мне на цвет пох
Это ж какие могут быть компромиссы, когда речь идет про оккупацию и какраз про эту самую территориальную целостность и суверенитет?
ДНР и ЛНР уже не террористы?
Тебе же сказали, готовы на компромиссы (воду дать в Крым?).
Так ведут себя только трУсы.
Зелена влада це якось прокоментує?
Война будет длится до тех пор, пока это выгодно:
- политикам Штатов как заноза в центре Европы,
- политикам РФ - как оправдание неуспехов во внутр политике и как реального способа недопущения Украины в НАТО.
- политикам Украины - как оправдание сдачи суверенитета, нищеты страны и собственного обогащения.
Захват Украины не планировался, иначе без проблем захватили бы в 2014. А тогда прихватили то, что было готово само отвалиться - Крым.
Государство Украина готова к компромиссам по Донбассу с кем? С РФ? - так по Минску РФ не сторона конфликта и в этом вопросе переписать Минск договоренности не удастся.
МИНСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ
участники трёхсторонней Контактной группы:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Россия : посол РФ на Украине https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%97%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2 Михаил Зурабов
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%95 ОБСЕ : посол https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8,_%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B8 Хайди Тальявини
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украина : экс-президент Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%BC%D0%B0 Леонид Кучма
участники трёхсторонней Контактной группы:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Россия : посол РФ на Украине https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%97%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2 Михаил Зурабов
В каком качестве там была представлена РФ? Участника конфликта?
Какие результаты работы, зафиксированные в соглашениях? признана там РФ участником конфликта?
с покон віків тільки перемога--являється успіхом у війні
Пан Марк, где (по крупному) Украина находится сейчас? Независимости нет, промышленности нет, землю - на продажу, НБУ выведен изпод украинской подсудности, самая большая статья прихода валюты в страну - экспорт и сдача в лизинг укр гастарбайтеров .... АТО Порох обещал закончить за пару недель ещё в 2014.... население продолжает вымирать и разбегаться.
"А в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо"...
НБУ- все ще не коломойський, а УКРАЇНСЬКИЙ. Хоча "слуги" з цим борються.
І те, що ви в Германію "розбіглись", не значить, що всі розбігаються.
І війна не закінчилась. Хоча Вовік стріляти перестав і здав територію. Що є, те є
Почему это достижения Зе? Зе оформляет деяния Пороха, но добилися того, что в независимой Украине глава Нафтогаза, на 100% принадлежащему правительству Украины, заручившись поддержкой в Штатах, с 2015 может класть и кладет на это самое укр правительство, именно при Порохе. Серийные двухмоторные самолеты не выпускают уже лет пять, с 2015, количество гастов растет именно с достижения Пороха - безвиза итд..
Я не противопоставляю Пороха и Зе, Зе - это этап большого пути Украины в Африку, у Зе есть и свои достижения - законы о продаже земли, независимости НБУ от укр судов, ещё чего-нибудь подобное примут. НО основное - отказ от независимости - это достижение именно Пороха.
не значить, що всі розбігаються.
Верно, не нужны за бугром чужие пенсионеры. На постоянной основе за границей работает 3,2 млн граждан Украины, ... от 7 до 9 млн чел., констатирует министр социальной политики Андрей Рева. ... Тут есть (была до ковид-19) ма-а-а-ленькая тонкость: ежегодно 5-10% из числа постоянно работающих за бугром укр гастарбайтеров принимают чужое гражданство... и не числятся больше на Украине гастарбайтерами. Польша разрешила укр гастам влезать в польскую ипотеку на 30 лет, ясно, где они будут работать и жить.
НБУ- все ще не коломойський, а УКРАЇНСЬКИЙ.
Пан Чайка, смотрите на действия, а не на вывеску. НБУ после 2014 создал банковскую систему, которая уже ряд лет не выполняет свою основную функцию - не кредитует украинский бизнес.
Заробітчани їдуть. Хай сидять дома, без роботи.
НБУ витримав недолугість узеленських, атаку коломойського та "вірусну" атаку.
06.12.2019 https://ua-news.liga.net/economics/news/nbu-uprostiv-kredituvannya-malogo-biznesu-scho-zminitsya НБУ упростив кредитування малого бізнесу.
В авіабудівництві проблеми стали катастрофічними. Правда. Про це волають "антоновці"
А що там про відмову від НЕЗАЛЕЖНОСТІ? І яким боком до цього Порошенко
В первый раз услышали? Пример: украинский Нафтогаз, организованных в 2015г при Порохе и на 100% на бумаге принадлежащий укп правительству, в соответствии со своим Уставом управляется Наблюдательным советом из Лондона, и не подчинятся никому, в том числе и укр правительству.
А що там про відмову від НЕЗАЛЕЖНОСТІ? І яким боком до цього Порошенко
А послушайте или почитайте Записи предполагаемых разговоров Байдена, Порошенко итд
І де ж ви знайшли відмову від НЕЗАЛЕЖНОСІ, в ймовірних розмовах Байдена з Порошенком?
Ось ще одна зрада. Зеленський, на вимогу МВФ, прийняв "антиколомойський" закон.
Інша справа коли кацапи вимагають визнати ордло, дати воду в крим, визнавши його кацапським, то це не втручання і "зовнішнє управління", а співпраця. Так?
А с тракторами, автомобилями, тепловозами, судами, авиа и ракетным двигателями, бытовая техника, электроника? мало отличается. Что самое плохое - вся промышленность валится... рост только в производстве электрожгутов для авто, так там не нужна квалификация вообще.
Допустим, не пошла. Что дальше? Сколько ещё лет? Для справки: население Украины сокращается по данным укрстата (без учет уезжающих) на 0,18-0,25 миллиона чел в год, реально, с учетом эмиграции - на полмиллиона в год.
Зачем? Чтоб вытащить укр экономику и инфраструктуры из той ямы, где они сегодня, нужно вложить с полтриллиона долларов. В инфраструктуру только Крыма вкладывают уже пять лет по паре сот - пятьсот млн долл... не считая дефицита местного бюджета и крымского моста.
Один в один совок: американским империалистам нужна наша нефть, алмазы....
Напомнило статьи в газете "Правда". Так же много патетики ...
На эрдогана тоже все варежку открывали, но потом заткнулись. Если в ЕС не хотят войны, пусть принуждают оккупанта к миру, в конечном итоге, они сами вырастили этого монстра.
Как по мне, сейчас идеальный вариант для вялотекущей войны с продвижением вперед, нанесением врагу потерь в живой силе. Мариновать войска в окопе это все равно что не давать профессионалу выполнять свою работу, наступает деморализация.
И ежу понятно, что следует для компромиссов выдвигать условия, не приемлемые для Расии и затем ЕЁ обвинять "мы идём навстречу, а вот они!"...