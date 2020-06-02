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Украина готова к компромиссам по Донбассу, но не будет пересекать "красные линии", - Кулеба

Украина готова к компромиссам по Донбассу, но не будет пересекать

Украина открыта для поиска максимально широких компромиссов, но не будет пересекать "красные линии", которые относятся к национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Гайком Маасом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Месяц назад состоялись консультации министров иностранных дел в "нормандском формате. ... Мы наметили ряд вопросов, которые требуют решения и с тех пор постепенно ищем решения, которые бы позволили двигаться вперед для мирного урегулирования на Донбассе, но, подчеркну, не приводили к пересечению красных линий", - отметил глава МИД Украины.

По словам Кулебы, Украина открыта для поиска максимально широких компромиссов, но не будет пересекать "красные линии", которые относятся к национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ обстреляли из минометов позиции ВСУ под Павлополем, потерь нет, - Минобороны

Автор: 

Германия (6930) МИД (6935) Донбасс (26955) Кулеба Дмитрий (2880) Маас Хайко (213)


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Топ комментарии
+33
Вы эти линии уже давно пересекли ,Малороссы ЗЕблевотные . Не дальше уже некуда
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02.06.2020 14:22
+28
Украина открыта для поиска максимально широких компромиссов, но не будет пересекать "красные линии", которые относятся к национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности страны.

Это ж какие могут быть компромиссы, когда речь идет про оккупацию и какраз про эту самую территориальную целостность и суверенитет?

ДНР и ЛНР уже не террористы?
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02.06.2020 14:25
+23
Украина готова к компромиссам по Донбассу, но не будет пересекать "красные линии", - Кулеба - Цензор.НЕТ 2159
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02.06.2020 14:23
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Правила форума Совет форумчан
Только у тебя єти линии в другом месте могут буть проведени
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02.06.2020 14:22 Ответить
Міністр закордонних справ у нас повне гівно! Замість успішної боротьби з агресором на дипломатичному фронті маємо нечленораздєльноє мичаніє про компроміси! Ау, панове, які компроміси після обстрілів терористів та викрадення наших військових? Має бути введений воєнний стан і має розпочатись підготовка до силового звільнення Донбасу та Криму!
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02.06.2020 15:58 Ответить
Вы эти линии уже давно пересекли ,Малороссы ЗЕблевотные . Не дальше уже некуда
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02.06.2020 14:22 Ответить
А Петя гад ? Нет вам прощения , зеленоубогие .
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02.06.2020 14:22 Ответить
Украина готова к компромиссам по Донбассу, но не будет пересекать "красные линии", - Кулеба - Цензор.НЕТ 2159
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02.06.2020 14:23 Ответить
красные не будет, а еще 6 цветов
янелох и мне на цвет пох
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02.06.2020 14:24 Ответить
Украина открыта для поиска максимально широких компромиссов, но не будет пересекать "красные линии", которые относятся к национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности страны.

Это ж какие могут быть компромиссы, когда речь идет про оккупацию и какраз про эту самую территориальную целостность и суверенитет?

ДНР и ЛНР уже не террористы?
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02.06.2020 14:25 Ответить
Теж уставший мабуть,так хоцецца на парад пабеди,в мавзалей,а ваинствуещее не дайоть.
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02.06.2020 14:25 Ответить
а, ну да. узкий изыг и широкую автономию. мацковский ********** и губернаторов с роспаспортами. ну-ну...
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02.06.2020 14:26 Ответить
Най, твой выход, не?))
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02.06.2020 14:27 Ответить
Украина готова к компромиссам по Донбассу, но не будет пересекать "красные линии", - Кулеба - Цензор.НЕТ 7716
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02.06.2020 14:28 Ответить
Зеленотвари в турборежиме опустошают закрома родины и все до чего могут дотянуться
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02.06.2020 15:37 Ответить
Знаем мы ваши " компромиссы".. для Украины это одна сплошная красная линия.
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02.06.2020 14:29 Ответить
а потом скажуть, шо у власти були дальтонікі які нє доглядєлі за цветом. потому і заступ вийшов.
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02.06.2020 14:29 Ответить
Жил-был человек. Жил, никого не трогал, на лучшее надеялся. Пришло... сосед. Пришло и оттяпало у него в квартире комнату. Две комнаты. Вызвал человек полицию, а полиция и говорит: а давайте устроим КОМПРОМИСС... КАКОЙ?? Верните мне мое имущество, твари, говорит человек. Ну... не получается, говорит полиция. ТОГДА ИДИТЕ *****, вы ничего не можете, говорит человек. Идет в магазин, покупает помповое ружье. мочит захватчика, отбирает свои жилье, а потом живет долго и счастливо... Фантастика? А у Чечни получилось...
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02.06.2020 14:30 Ответить
У Чечни получилось отдать все комнаты с семьей в них соседу, взамен чего один из членов семьи получил разрешение в любой момент бить любого родственника. И золотой унитаз в придачу.
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02.06.2020 14:38 Ответить
Этот визит нужно использовать в гибридной войне против нашего врага - мокселей. Каждый слышал в новостях заголовки типа "лавров и меркель обсудили Украину" или "путин и макрон обсудили Украину". Это неприемлимо, когда две страны обсуждают третью страну, так как означает "объектность" вместо "субъектности". По-этому в ходе визита Кулебы в Германию нужно обязательно обсудить россию как "объект" и после визита в СМИ необходимо в новостях указать, что "в ходе визита Кулеба и Маас" Украина/Германия в том числе обсудили и россию или еще лучше проблему россии". Нужно подчеркивать при любой возможности, что россия это уже не субъект, а все лишь "объект" на международной арене. Надо бить врага точечно и больно.
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02.06.2020 14:36 Ответить
Кому ты это рассказываешь?
Тебе же сказали, готовы на компромиссы (воду дать в Крым?).
Так ведут себя только трУсы.
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02.06.2020 17:17 Ответить
Причина не в том что они трусы, глупец. А в том что они враги Украины!
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02.06.2020 17:44 Ответить
Только эти красные линий надо будет четко нанести на лоб и Вовочке и пуцину...
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02.06.2020 14:38 Ответить
Шо это за дебильный спич ? Как перед попойкой - чтобы все было и за это ничего небыло . Никакой конкретики . Хотя по опыту для зебилов ,,красные линии ,, будут озвучивать Бубочке суфлеры из за поребрика.
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02.06.2020 14:38 Ответить
Зеленая власть уже давно за этими красными линиями находится, а все талдычат о том, что не будут пересекать.
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02.06.2020 14:39 Ответить
Звичайно не буде переступати! Відступить ще на пару кроків і намалює нову лінію!
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02.06.2020 14:39 Ответить
а по Моргунову-а народ вы спросили нужен им этот лугандон на остальной територии Украины лугандон не хуже чем там
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02.06.2020 14:47 Ответить
Лугандонці під Петровським повернулися на старі позиції, ті що й до ;розведення;.

Зелена влада це якось прокоментує?
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02.06.2020 14:48 Ответить
В 2014 уже пошли на компромиссы и сдали крым. Теперь с помощью компромиссов кацапов до Киева и Львова приведете?
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02.06.2020 14:48 Ответить
Война будет длиться до тех пор пока украинцы готовы будут идти на компромиссы. Потому что компромисы для ***** ето захватить всю Украину мелкими шагами и соеденить Рашку с приднестровьем. ***** остановистся только там где получит по морде.
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02.06.2020 14:51 Ответить
Война будет длиться до тех пор пока украинцы готовы будут идти на компромиссы.
Война будет длится до тех пор, пока это выгодно:
- политикам Штатов как заноза в центре Европы,
- политикам РФ - как оправдание неуспехов во внутр политике и как реального способа недопущения Украины в НАТО.

- политикам Украины - как оправдание сдачи суверенитета, нищеты страны и собственного обогащения.
Захват Украины не планировался, иначе без проблем захватили бы в 2014. А тогда прихватили то, что было готово само отвалиться - Крым.
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02.06.2020 15:07 Ответить
План захвата Украины был еше до 2004. В 2008 пуйло открыто заявил Бушу, что Украина - не государство.
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02.06.2020 16:06 Ответить
Вже маємо 6 (шість!!!) років "компромісів". І що? Віддали трохи своєї землі вже за бубочки. Ще більше віддамо?
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02.06.2020 14:58 Ответить
Нехай ці тварюки назвуть, що в їх розуміння "червоні лінії". "Формула штайнмаєра", перемовини з сепарнею, визнання війни "громадянською", підписані дермаком- червона лінія, чи як?
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02.06.2020 15:00 Ответить
Украина готова к компромиссам по Донбассу, но не будет пересекать "красные линии", - Кулеба
Государство Украина готова к компромиссам по Донбассу с кем? С РФ? - так по Минску РФ не сторона конфликта и в этом вопросе переписать Минск договоренности не удастся.
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02.06.2020 15:01 Ответить
Ватани, чому ви такі брехливі? На що розраховуєте, на лінь "пересічного"?
МИНСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ
участники трёхсторонней Контактной группы:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Россия : посол РФ на Украине https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%97%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2 Михаил Зурабов

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%95 ОБСЕ : посол https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8,_%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B8 Хайди Тальявини

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украина : экс-президент Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%BC%D0%B0 Леонид Кучма
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02.06.2020 15:47 Ответить
МИНСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ
участники трёхсторонней Контактной группы:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Россия : посол РФ на Украине https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%97%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2 Михаил Зурабов



В каком качестве там была представлена РФ? Участника конфликта?

Какие результаты работы, зафиксированные в соглашениях? признана там РФ участником конфликта?
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02.06.2020 15:55 Ответить
З ким Україна та ОБСЄ вели перемовини в Мінську? На якій підставі кацапи отримали такі корисні для мордора санкції? Як спостерігачі за "громадянським" конфліктом?
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02.06.2020 16:07 Ответить
зає. .ли..компромісами
с покон віків тільки перемога--являється успіхом у війні
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02.06.2020 15:05 Ответить
В 2014 году Турчинов принял Украину с 12 000 гривен на едином счету Казначейства и вместе с Порошенко и Яценюком вытащили Украину из кацапской вооруженной дупы.
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02.06.2020 15:05 Ответить
Какие-такие еще компромиссы с московией от зе-власти?Вода в Крым?Лугандону ос?Газ и торговля с оккупантом?Заем по Бениному?Отказ от евроинтеграции?...Четверть избирателей адекватных против любых подобных компромиссов,а вот с зебилами будет проблематично..
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02.06.2020 15:12 Ответить
В 2014 году Турчинов принял Украину с 12 000 гривен на едином счету Казначейства и вместе с Порошенко и Яценюком вытащили Украину из кацапской вооруженной дупы.
Пан Марк, где (по крупному) Украина находится сейчас? Независимости нет, промышленности нет, землю - на продажу, НБУ выведен изпод украинской подсудности, самая большая статья прихода валюты в страну - экспорт и сдача в лизинг укр гастарбайтеров .... АТО Порох обещал закончить за пару недель ещё в 2014.... население продолжает вымирать и разбегаться.
"А в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо"...
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02.06.2020 15:15 Ответить
Як гарно ви "досягнення" Зеленського перерахували. Ось тільки ще й прибріхуєте, як завжди. Україна все ще НЕЗАЛЕЖНА. Хоча Зеленський дуже старається швиденько капітулювати. Прямо сьогодні, в Германії.
НБУ- все ще не коломойський, а УКРАЇНСЬКИЙ. Хоча "слуги" з цим борються.
І те, що ви в Германію "розбіглись", не значить, що всі розбігаються.
І війна не закінчилась. Хоча Вовік стріляти перестав і здав територію. Що є, те є
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02.06.2020 15:42 Ответить
Як гарно ви "досягнення" Зеленського перерахували.

Почему это достижения Зе? Зе оформляет деяния Пороха, но добилися того, что в независимой Украине глава Нафтогаза, на 100% принадлежащему правительству Украины, заручившись поддержкой в Штатах, с 2015 может класть и кладет на это самое укр правительство, именно при Порохе. Серийные двухмоторные самолеты не выпускают уже лет пять, с 2015, количество гастов растет именно с достижения Пороха - безвиза итд..
Я не противопоставляю Пороха и Зе, Зе - это этап большого пути Украины в Африку, у Зе есть и свои достижения - законы о продаже земли, независимости НБУ от укр судов, ещё чего-нибудь подобное примут. НО основное - отказ от независимости - это достижение именно Пороха.
не значить, що всі розбігаються.
Верно, не нужны за бугром чужие пенсионеры. На постоянной основе за границей работает 3,2 млн граждан Украины, ... от 7 до 9 млн чел., констатирует министр социальной политики Андрей Рева. ... Тут есть (была до ковид-19) ма-а-а-ленькая тонкость: ежегодно 5-10% из числа постоянно работающих за бугром укр гастарбайтеров принимают чужое гражданство... и не числятся больше на Украине гастарбайтерами. Польша разрешила укр гастам влезать в польскую ипотеку на 30 лет, ясно, где они будут работать и жить.
НБУ- все ще не коломойський, а УКРАЇНСЬКИЙ.
Пан Чайка, смотрите на действия, а не на вывеску. НБУ после 2014 создал банковскую систему, которая уже ряд лет не выполняет свою основную функцию - не кредитует украинский бизнес.
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02.06.2020 16:24 Ответить
Ух ти. "Внешнєє управлениє".
Заробітчани їдуть. Хай сидять дома, без роботи.
НБУ витримав недолугість узеленських, атаку коломойського та "вірусну" атаку.
06.12.2019 https://ua-news.liga.net/economics/news/nbu-uprostiv-kredituvannya-malogo-biznesu-scho-zminitsya НБУ упростив кредитування малого бізнесу.

В авіабудівництві проблеми стали катастрофічними. Правда. Про це волають "антоновці"
А що там про відмову від НЕЗАЛЕЖНОСТІ? І яким боком до цього Порошенко
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02.06.2020 16:51 Ответить
Ух ти. "Внешнєє управлениє".

В первый раз услышали? Пример: украинский Нафтогаз, организованных в 2015г при Порохе и на 100% на бумаге принадлежащий укп правительству, в соответствии со своим Уставом управляется Наблюдательным советом из Лондона, и не подчинятся никому, в том числе и укр правительству.

А що там про відмову від НЕЗАЛЕЖНОСТІ? І яким боком до цього Порошенко
А послушайте или почитайте Записи предполагаемых разговоров Байдена, Порошенко итд
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02.06.2020 17:13 Ответить
"Нафтогаз" нагнув кацапів на 2,9 млрд доларів. І нагнув би ще, та фсб-на секретарка дерьмак, підписала капітуляцію.
І де ж ви знайшли відмову від НЕЗАЛЕЖНОСІ, в ймовірних розмовах Байдена з Порошенком?
Ось ще одна зрада. Зеленський, на вимогу МВФ, прийняв "антиколомойський" закон.
Інша справа коли кацапи вимагають визнати ордло, дати воду в крим, визнавши його кацапським, то це не втручання і "зовнішнє управління", а співпраця. Так?
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02.06.2020 17:22 Ответить
В авіабудівництві проблеми стали катастрофічними. Правда. Про це волають "антоновці"
А с тракторами, автомобилями, тепловозами, судами, авиа и ракетным двигателями, бытовая техника, электроника? мало отличается. Что самое плохое - вся промышленность валится... рост только в производстве электрожгутов для авто, так там не нужна квалификация вообще.
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02.06.2020 17:44 Ответить
Ватный рашистский длбб, пшол вон отсюда,подонок, ваш Нюрнберг-Гаага уже маячат на горизонте ,ответите за все преступления ,еще детям-внукам долгов навешаете.....
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02.06.2020 15:43 Ответить
лінії давно переступлені і тільки кулеба їх не бачить на новій посаді. а які надії подавав молодий дипломат це декілька років назад. і риторика була молодого і перспективного, а зараз забитого і совкового.
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02.06.2020 15:17 Ответить
Украине не пойдет ни на какие компромиссы по Донбассу!!! Кулеба со своими заявлениями предательскими пойдет нахер скорее!!!
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02.06.2020 15:25 Ответить
Украине не пойдет ни на какие компромиссы по Донбассу!!!

Допустим, не пошла. Что дальше? Сколько ещё лет? Для справки: население Украины сокращается по данным укрстата (без учет уезжающих) на 0,18-0,25 миллиона чел в год, реально, с учетом эмиграции - на полмиллиона в год.
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02.06.2020 16:48 Ответить
ты на свое население посмотри в РФ, русские все уезжают, а заменяют их мигрантами из таджикистана и хачами и азиатами. Будет продолжаться это до полной де-оккупации Украинских территорий и выводом всех русских войск и всех вооружений, что туда нагнали. Еще и будет репарации платить и контрибуции! Санкции на вас давят, а не на нас! Нам спешить некуда!
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02.06.2020 17:02 Ответить
Для выродков продажных ЗЕбилов - капитулянтов красные линии одни, и они где то в районе их бездонного кармана до отказа набитого кровавыми кремлёвскими сребрениками для Иуд от фашиста )(ула. А для украинского народа эти красные линии они совершенно другие и за них нельзя выходить .... Они подразумевают немедленное освобождение временно оккупированных суверенных украинских территорий Крыма и Донбасса . И конечно полная компенсация причинённых огромных убытков этими оккупациями... Также нужен официальный международный документ -обязательство что уже никогда больше в жизни проклятая российская фашистская ********* паРаша не посягнёт даже на метр территориальной целостности Украинской державы. А вопросы выборов, административных изменения, язык..и др. на этих уже де-оккупированных украинских территориях это уже внутренние дело нашей державы они пройдут согласно Законов и Конституции Украины и без малейшего вмешательства со стороны наших лютых кровавых врагов оккупантов .Не выполнение этих пунктов это и будет пересечение красной линии и измена Украины которую вам продажным ЗЕбилам - капитулянтам никогда не простит украинский народ.
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02.06.2020 15:40 Ответить
Согласна с каждым Вашим словом. Твари продажные, если их по морде не бить - сдадут Украину с потрохами под видом "компромиссов". Путину не их "компромиссы " нужны , а вся Украина.
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02.06.2020 16:02 Ответить
Путину не их "компромиссы " нужны , а вся Украина.
Зачем? Чтоб вытащить укр экономику и инфраструктуры из той ямы, где они сегодня, нужно вложить с полтриллиона долларов. В инфраструктуру только Крыма вкладывают уже пять лет по паре сот - пятьсот млн долл... не считая дефицита местного бюджета и крымского моста.

Один в один совок: американским империалистам нужна наша нефть, алмазы....
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02.06.2020 17:04 Ответить
Не выполнение этих пунктов это и будет пересечение красной линии и измена Украины которую вам продажным
Напомнило статьи в газете "Правда". Так же много патетики ...
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02.06.2020 16:51 Ответить
які ше ґ бісу широкі компроміси??? Відомо чим закінчуйєця вибір між ганьбою та волею
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02.06.2020 15:57 Ответить
В задницу себе засуньте эти красные линии Вы их уже давно перешли и заплыли за красные буйки красные линии красные линии попугаи шутовские зациклились
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02.06.2020 16:34 Ответить
Заблуждение, самообман. В корне неверная стратегия. Работа на личный рейтинг под прикрытием благих намерений.
На эрдогана тоже все варежку открывали, но потом заткнулись. Если в ЕС не хотят войны, пусть принуждают оккупанта к миру, в конечном итоге, они сами вырастили этого монстра.
Как по мне, сейчас идеальный вариант для вялотекущей войны с продвижением вперед, нанесением врагу потерь в живой силе. Мариновать войска в окопе это все равно что не давать профессионалу выполнять свою работу, наступает деморализация.
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02.06.2020 17:32 Ответить
Хватить трындеть. Не всё делается гласно на радость идиотам.
И ежу понятно, что следует для компромиссов выдвигать условия, не приемлемые для Расии и затем ЕЁ обвинять "мы идём навстречу, а вот они!"...
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02.06.2020 17:34 Ответить
зелене лайно є зелене лайно. Про які червоні лінії ти базікаєш?? Ви їх навіть не помітили сволота
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02.06.2020 18:57 Ответить
Вот так вот и будут они украинцам лапшу на уши вешать, постоянно повторять, как попугаи, что не будут пересекать "красные линии". А не деле в рамках "широкого компромисса" ещё как будут их пересекать, но при этом снова повторять, что они не пересекают "красные линии". Зе-электорат схавает, он всё, что "Зе!" схавает.
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02.06.2020 19:16 Ответить
Небось удумали воду в Крым пустить?
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02.06.2020 20:30 Ответить
компроміс це вивід укаїнських військ з ростовської області?
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02.06.2020 21:42 Ответить
Це тому мовний закон переглядати зібрались??? То не є червоною смугою???
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02.06.2020 22:21 Ответить
 
 