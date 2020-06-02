Украина готова к компромиссам по Донбассу, но не будет пересекать "красные линии", - Кулеба

Украина открыта для поиска максимально широких компромиссов, но не будет пересекать "красные линии", которые относятся к национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Гайком Маасом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Месяц назад состоялись консультации министров иностранных дел в "нормандском формате. ... Мы наметили ряд вопросов, которые требуют решения и с тех пор постепенно ищем решения, которые бы позволили двигаться вперед для мирного урегулирования на Донбассе, но, подчеркну, не приводили к пересечению красных линий", - отметил глава МИД Украины.

По словам Кулебы, Украина открыта для поиска максимально широких компромиссов, но не будет пересекать "красные линии", которые относятся к национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности.

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