Украина будет обсуждать с Германией вопрос международной платформы по деоккупации Крыма, - Кулеба
Украина будет обсуждать с партнерами, в том числе с Германией, вопрос того, как именно должна выглядеть международная платформа по Крыму.
Об этом сообщил Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"С нашими партнерами мы будем говорить о том, в каком именно формате нам наладить этот диалог, как именно должна выглядеть международная платформа по Крыму. И эта тема будет также предметом нашего разговора с господином Маасом в дальнейшем. Сейчас еще лишь раз подчеркну, что вопрос Крыма всегда будет находиться среди приоритетных для меня, как для министра иностранных дел, и до того момента, пока Крым не будет деоккупирован и не вернется в состав Украины", - сказал Кулеба на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом в Берлине во вторник.
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