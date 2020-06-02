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Новости Агрессия России против Украины
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Украина будет обсуждать с Германией вопрос международной платформы по деоккупации Крыма, - Кулеба

Украина будет обсуждать с Германией вопрос международной платформы по деоккупации Крыма, - Кулеба

Украина будет обсуждать с партнерами, в том числе с Германией, вопрос того, как именно должна выглядеть международная платформа по Крыму.

Об этом сообщил Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"С нашими партнерами мы будем говорить о том, в каком именно формате нам наладить этот диалог, как именно должна выглядеть международная платформа по Крыму. И эта тема будет также предметом нашего разговора с господином Маасом в дальнейшем. Сейчас еще лишь раз подчеркну, что вопрос Крыма всегда будет находиться среди приоритетных для меня, как для министра иностранных дел, и до того момента, пока Крым не будет деоккупирован и не вернется в состав Украины", - сказал Кулеба на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом в Берлине во вторник.

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Автор: 

Германия (6930) Крым (26365) россия (95372) Кулеба Дмитрий (2880) деоккупация (847)


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Топ комментарии
+6
дурник ******: окуповану територію можна звільнити лише шляхом перемоги над окупантом. Все інше - від лукавого
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02.06.2020 14:29
+4
если Кулеба забыл, напомню,

платформа по Крыму (и Дамбасу) одна - БУДАПЕШТСКИЙ МЕМОРАНДУМ
о гарантии границ взамен на ядерное оружие
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02.06.2020 14:34
+3
А німці про це знают??)))
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02.06.2020 14:30
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дурник ******: окуповану територію можна звільнити лише шляхом перемоги над окупантом. Все інше - від лукавого
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02.06.2020 14:29 Ответить
Всі ці посіденьки, лише імітація бурхливої діяльності !!))
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02.06.2020 14:32 Ответить
Не, это он за дураков держит украинцев, коим адресует се.
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02.06.2020 15:10 Ответить
мудрий нарІд скуштує
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02.06.2020 15:16 Ответить
Непременно. Они уже почти 30 лет с режимом олигарзов в выборы играют.
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02.06.2020 15:35 Ответить
А німці про це знают??)))
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02.06.2020 14:30 Ответить
если Кулеба забыл, напомню,

платформа по Крыму (и Дамбасу) одна - БУДАПЕШТСКИЙ МЕМОРАНДУМ
о гарантии границ взамен на ядерное оружие
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02.06.2020 14:34 Ответить
Гаранты сказали спасибо, лОхи.
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02.06.2020 15:14 Ответить
обсуждать можно что угодно... долго и нудно... но дольше обсуждения это может не продвинуться...
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02.06.2020 14:35 Ответить
зелені звіздунці та їхні офуїтельні історії
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02.06.2020 14:37 Ответить
А от при святому свиночолому гетьмані вже давно б кримнаш визволили!!!
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02.06.2020 14:38 Ответить
жри гавно - не обляпайся...
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02.06.2020 15:15 Ответить
Доки переважна більшість жителів Криму не матиме бажання повернення до складу України - нічого не вийде.
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02.06.2020 14:50 Ответить
Ти про 500тис. Завезеної кацапні?
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02.06.2020 14:59 Ответить
брэшэш кацап...
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02.06.2020 15:16 Ответить
Всё это стадо умеет только зелёные пузыри пускать.
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02.06.2020 15:00 Ответить
Украина будет обсуждать с Германией вопрос международной платформы по деоккупации Крыма

Россия с Германией строят "Северный поток-2" в обход Украины. А он что то обсуждать собрался, обсуждальщик хренов.
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02.06.2020 15:14 Ответить
Падлы хоронят вопрос Крыма...
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02.06.2020 15:16 Ответить
Когда уже Украина с Германией будут обуждать раздел территории Московии ?
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02.06.2020 16:38 Ответить
 
 