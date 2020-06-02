Более сотни детсадов открылись на Киевщине, работают спортзалы и бассейны, - ОГА

В рамках поэтапного смягчения карантинных ограничений в Киевской области возобновляют работу дошкольные учреждения, открытие санаториев и оздоровительных лагерей планируется на следующем этапе снятия противоэпидемических ограничений.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил врио главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

По его словам, в Киевской области действует третий этап смягчения карантина благодаря улучшению ситуации с заболеваемостью коронавирусом по трем показателям.

"Разрешена работа бассейнов и спортзалов, посещение образовательных занятий в группах до 10 человек, в том числе автошколы, возобновлено движение железнодорожного транспорта и межобластных автотранспортных перевозок… детские садики уже начали работать", - отметил Володин.

"На сегодняшний день в Киевской области открылось 114 учреждений дошкольного образования, в которые принято 2589 детей", - добавил врио главы Киевской ОГА.

Володин подчеркнул, что поэтапное открытие детских садов в регионе продолжается. Вместе с тем, открытие детских оздоровительных лагерей, санаториев возможно только на последнем этапе смягчения карантина при условии соблюдения противоэпидемических рекомендаций.

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