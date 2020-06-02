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Новости Коронавирус и карантин
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Более сотни детсадов открылись на Киевщине, работают спортзалы и бассейны, - ОГА

Более сотни детсадов открылись на Киевщине, работают спортзалы и бассейны, - ОГА

В рамках поэтапного смягчения карантинных ограничений в Киевской области возобновляют работу дошкольные учреждения, открытие санаториев и оздоровительных лагерей планируется на следующем этапе снятия противоэпидемических ограничений.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил врио главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

По его словам, в Киевской области действует третий этап смягчения карантина благодаря улучшению ситуации с заболеваемостью коронавирусом по трем показателям.

"Разрешена работа бассейнов и спортзалов, посещение образовательных занятий в группах до 10 человек, в том числе автошколы, возобновлено движение железнодорожного транспорта и межобластных автотранспортных перевозок… детские садики уже начали работать", - отметил Володин.

"На сегодняшний день в Киевской области открылось 114 учреждений дошкольного образования, в которые принято 2589 детей", - добавил врио главы Киевской ОГА.

Володин подчеркнул, что поэтапное открытие детских садов в регионе продолжается. Вместе с тем, открытие детских оздоровительных лагерей, санаториев возможно только на последнем этапе смягчения карантина при условии соблюдения противоэпидемических рекомендаций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Киевщине за сутки выявили 23 случая COVID-19, всего - 1623, - ОГА

Автор: 

карантин (16729) Киевская область (4117) ОГА (2388) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Володин Василий (44)


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Топ комментарии
+4
Сьогодні їхав і бачив в одному дитсадку д... вихователів які дітей в маски запхали, по перше вони в закритому приміщенні нічого не допоможуть, по друге на вулиці їх .... кому треба...
Я б на місці батьків ту завідуючу в противогаз запхав і десять кругів навколо садка щоб д..лізм з голови вийшов, якщо якийсь дурак скинув таку інструкцію то це не означає що такий маразм треба виконувати
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02.06.2020 14:53
+3
Все открывается уже давно, а вирус тухнет) смысл был закрываться?)) Все коронапсихозные СМИ и политики должны понести ответственность перед народом за безмозглую политику дурантинов! Это кармановирус, а не коронавирус. Все думающие люди давно это поняли!
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02.06.2020 14:47
+2
Объявление в садике: "Уважаемые родители, следите за своим поведением. После карантина , за завтраком все дети чокаются!"
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02.06.2020 14:50
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Все открывается уже давно, а вирус тухнет) смысл был закрываться?)) Все коронапсихозные СМИ и политики должны понести ответственность перед народом за безмозглую политику дурантинов! Это кармановирус, а не коронавирус. Все думающие люди давно это поняли!
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02.06.2020 14:47 Ответить
Объявление в садике: "Уважаемые родители, следите за своим поведением. После карантина , за завтраком все дети чокаются!"
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02.06.2020 14:50 Ответить
Соглашусь на 99%.. просто слишком мягко сказано..
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02.06.2020 15:00 Ответить
..)) и меня - два-три часа терпят... Это вчера, какой-то накуренный дупомодерр попадся, полтора дня уже говорю.. наверное его уволят после этого..
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02.06.2020 15:15 Ответить
Сьогодні їхав і бачив в одному дитсадку д... вихователів які дітей в маски запхали, по перше вони в закритому приміщенні нічого не допоможуть, по друге на вулиці їх .... кому треба...
Я б на місці батьків ту завідуючу в противогаз запхав і десять кругів навколо садка щоб д..лізм з голови вийшов, якщо якийсь дурак скинув таку інструкцію то це не означає що такий маразм треба виконувати
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02.06.2020 14:53 Ответить
Рестораны откройте, четверть Киева к этому подвязаны..
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02.06.2020 14:56 Ответить
Это рекомендация.. а рекомендация - это чтобы мы могли послать..
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02.06.2020 14:59 Ответить
Більш ніж сто дитсадків відкрилися на Київщині, працюють спортзали й басейни, - ОДА - Цензор.НЕТ 6253
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02.06.2020 15:04 Ответить
 
 