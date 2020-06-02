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Рада приняла в целом стабилизирующий рынок крови и импорт лекарств закон о "положении Болар"

Рада приняла в целом стабилизирующий рынок крови и импорт лекарств закон о

Верховная Рада на заседании во вторник приняла в целом законопроект №2429 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно ликвидации искусственных бюрократических барьеров и коррупционных факторов в сфере здравоохранения".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Документ поддержали 332 депутата.

Закон, в частности, предусматривает внедрение в украинском законодательстве "положения Болар", которое позволяет отечественным фармкомпаниям подавать заявку на госрегистрацию генерического лексредства до окончания срока действия патента на оригинальный препарат и выпускать соответствующий продукт на рынок сразу после окончания срока патентной защиты.

Закон предоставляет возможность беспрепятственно ввозить в Украину вакцины, необходимые для вакцинации участников украинского миротворческого контингента, упрощает разрешительные процедуры для ввоза в Украину лекарственных субстанций для собственного производства психотропных лекарственных средств.

Помимо этого, законопроект позволит стабилизировать рынок донорской крови в Украине и позволит создать условия для увеличения объемов заготовки плазмы крови и производства из нее препаратов.

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ВР (29228) закон (3175) медицина (2518) бюрократия (86)


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