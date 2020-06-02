Жители оккупированных Крыма и Донбасса смогут поступать без ВНО в вузы, в которых есть образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина"

Абитуриенты из неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей и временно оккупированных территорий Крыма могут без ВНО вступать в любое из уполномоченных учебных заведений, где будут работать образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

"Ранее поступающие из Крыма могли по упрощенной процедуре вступать только через образовательные центры "Крым-Украина", а с Донбасса - через "Донбасс-Украина. В 2020 году Министерство образования и науки расширило для жителей Крыма и Донбасса сеть образовательных центров и позволило детям с оккупированных территорий выбирать для поступления любое из почти 100 учреждений высшего и профессионального предвысшего образования", - рассказал замглавы Минобразования Егор Стадный.

Образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина" будут работать с 9 июня по 23 октября в каждом из заведений, список которых Министерство образования и науки публиковало ранее.

Поступающие, которые желают принять участие в конкурсе на бюджетные места, должны подать заявление и заполнить образовательную декларацию в образовательных центрах:



- поступающие из Крыма - не позднее 20 августа;

- поступающие из Донбасса - не позднее 22 августа.

Те, кто не успеет этого сделать в августе, до 23 октября могут подавать заявления для поступления на контракт.

Поступающие из оккупированных Крыма и Донбасса, которые имеют украинский аттестат и сдали ВНО, имеют возможность вступать в любой вуз Украины.

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