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Новости Вступительная кампания
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Жители оккупированных Крыма и Донбасса смогут поступать без ВНО в вузы, в которых есть образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина"

Жители оккупированных Крыма и Донбасса смогут поступать без ВНО в вузы, в которых есть образовательные центры

Абитуриенты из неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей и временно оккупированных территорий Крыма могут без ВНО вступать в любое из уполномоченных учебных заведений, где будут работать образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

"Ранее поступающие из Крыма могли по упрощенной процедуре вступать только через образовательные центры "Крым-Украина", а с Донбасса - через "Донбасс-Украина. В 2020 году Министерство образования и науки расширило для жителей Крыма и Донбасса сеть образовательных центров и позволило детям с оккупированных территорий выбирать для поступления любое из почти 100 учреждений высшего и профессионального предвысшего образования", - рассказал замглавы Минобразования Егор Стадный.

Образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина" будут работать с 9 июня по 23 октября в каждом из заведений, список которых Министерство образования и науки публиковало ранее.

Поступающие, которые желают принять участие в конкурсе на бюджетные места, должны подать заявление и заполнить образовательную декларацию в образовательных центрах:

- поступающие из Крыма - не позднее 20 августа;
- поступающие из Донбасса - не позднее 22 августа.

Те, кто не успеет этого сделать в августе, до 23 октября могут подавать заявления для поступления на контракт.

Поступающие из оккупированных Крыма и Донбасса, которые имеют украинский аттестат и сдали ВНО, имеют возможность вступать в любой вуз Украины.

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Автор: 

вступительная кампания (288) Крым (26365) образование (2264) Минобразования (1735) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+4
Там детей оккупанты так обработали,что им нужно только поступать в ВУЗы "Крым-Мордовия" и "Донбасс-Саранск" с российскими паспортами.
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02.06.2020 15:31
+4
Ну а що? Тато українців в армії луганди убиває, а синочок вивчиться в універі внутрішніх справ і буде українців по в'язницям саджати та гумовими кийками бити.
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02.06.2020 15:47
+4
Перепрошую. Це тільки в мене, так би мовити, "лижі не їдуть"? Тобто їх батьки паплюжать Україну, стріляють у спини нашим захисникам, волають: "рашка свиня наше все, путін введи" та інше - а діточок - в українські ВНЗ без ЗНО, мабуть скоро - поза конкурсом. Що наступне: оренда квартир за рахунок держави (ну як цей біомусор буде у гуртожитках жити - там не зручно), сніданок-обід-вечерю також за рахунок держави з ресторану, влітку -кудись в Іспанію (Італію, Францію) на відпочинок (зрозуміло теж за рахунок платників податків). А ці шахтарські, трактористські та інші (за висловом х....ла) нащадки будуть тут продовжувати "співати про "бабмбас" усіх кормить, ЗСУ - карателі, "україни ніколо не було". Хто ще не зрозумів - що в більшості своїй вони покидьки, з промитими залишками мізків.
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02.06.2020 16:18
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це що х...ня!?
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02.06.2020 15:27 Ответить
Ну а що? Тато українців в армії луганди убиває, а синочок вивчиться в універі внутрішніх справ і буде українців по в'язницям саджати та гумовими кийками бити.
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02.06.2020 15:47 Ответить
А самое главное - жители оккупированных областей обязаны носить цак и делать "ку" перед каждым полноценным чатланином. Поскольку мы все знаем их истинное отношение к материковой Украине. Не будем лицемерить - никакого уважения к нашей стране они не испытывают. Так что - вставить цак и кланяться!
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02.06.2020 15:28 Ответить
Там детей оккупанты так обработали,что им нужно только поступать в ВУЗы "Крым-Мордовия" и "Донбасс-Саранск" с российскими паспортами.
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02.06.2020 15:31 Ответить
Там буде 100% упоротих лугандо - путлєрят-захарчат...
Нам наче «своїх» 73,22% не вистачає...
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02.06.2020 15:32 Ответить
Школу закончил давно; конечно же, есть аттестат, который остался в одном крымском вузе, где я учился заочно. Когда тикал, не смог забрать, и поэтому теперь не могу предъявить аттестат для поступления. Два года подряд пытался поступить в Мариупольский госуниверситет на бюджет, так там в приёмной комиссии сидит племянница ректора, которая меня с кукольной улыбочкой - футблила нах... в "образовательный центр Крым", что в Херсоне... Но я - гражданин Украины, и я хотел учиться именно в Мариуполе (украино-польская филология)... в общем, запрос в Минобразования, в прокуратуру, бумажная круговерть, и везде "любезный гражданин такой-то а не сходили бы вы туда, не знаю куда.., а вот пришлите нам оригинал такой-то бумаженции"... - перепасы и сброс ответственности.
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02.06.2020 15:41 Ответить
От і все «Государство в смартфонє», «е-Государство».
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02.06.2020 15:44 Ответить
Нафіг вони тут потрібні ті піонерські та комсомольські органи
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02.06.2020 15:42 Ответить
Догнати 73,22% до 99%.
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02.06.2020 15:45 Ответить
Особливо в беркутята Авакова охоче синів та доньок опопученців беруть:
Жителі окупованих Криму і Донбасу зможуть вступати без ЗНО до вищих навчальних закладів, в яких є освітні центри "Крим-Україна" і "Донбас-Україна" - Цензор.НЕТ 2149
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02.06.2020 15:45 Ответить
Я извиняюсь,- а в военные училища Украины они тоже будут поступать?
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02.06.2020 15:45 Ответить
Всех в сад!!!
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02.06.2020 15:50 Ответить
дебилы, ........... много выучившихся личинок ониженаших остались в Украине ?
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02.06.2020 15:56 Ответить
На хрена они нам нужны?? Что у нашего государства есть лишние деньги!! Ведь половина из них уже шпионы россии, а вторая половина, получив украинский диплом они тут же сбегут или в россию или беларусь или польшу..! Зачем нам поднимать образовательный уровень чужих государств?? Дебилы!! Блин!!
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02.06.2020 16:06 Ответить
все правильно, они идут
29 несовершеннолетних украинцев осуждены за участие в НВФ "ЛДНР" на Донбассе, - Офис Генпрокурора

без конкурса и экзаменов, давайте муфлоны дальше и глубже хобот в жопу себе запихивайте
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02.06.2020 16:14 Ответить
Перепрошую. Це тільки в мене, так би мовити, "лижі не їдуть"? Тобто їх батьки паплюжать Україну, стріляють у спини нашим захисникам, волають: "рашка свиня наше все, путін введи" та інше - а діточок - в українські ВНЗ без ЗНО, мабуть скоро - поза конкурсом. Що наступне: оренда квартир за рахунок держави (ну як цей біомусор буде у гуртожитках жити - там не зручно), сніданок-обід-вечерю також за рахунок держави з ресторану, влітку -кудись в Іспанію (Італію, Францію) на відпочинок (зрозуміло теж за рахунок платників податків). А ці шахтарські, трактористські та інші (за висловом х....ла) нащадки будуть тут продовжувати "співати про "бабмбас" усіх кормить, ЗСУ - карателі, "україни ніколо не було". Хто ще не зрозумів - що в більшості своїй вони покидьки, з промитими залишками мізків.
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02.06.2020 16:18 Ответить
Не тільки ваші лижі не їдуть. Я сіпаю ногами на тих лижах... Ганьба!!!
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02.06.2020 17:25 Ответить
щось дуже перед ними розшаркуємося. таке вже було - я стикався. не було б потім (мовою оригіналу) - МУЧИТЕЛЬНО БОЛЬНО.
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02.06.2020 18:45 Ответить
Та растуди ж твою...! Чого мої онуки мають здавати, а ті на шару, даруйте на слові??? Чим же діти свабодного Данбаса кращі? Ну хіба що виховані в "духе русского мира"... Тим, що будуть вступати цьогоріч по 16-17 років. Навіть боюсь уявити на яких "умних" книжках вини навчені.
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02.06.2020 17:23 Ответить
 
 