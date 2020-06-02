Проведение встречи в нормандском формате зависит от ситуации с пандемией COVID-19, - глава МИД Германии Маас
Проведение встречи лидеров стран "нормандского четверки" зависит от развития дальнейшей ситуации с пандемией COVID-19.
Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время совместной с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой пресс-конференции в Берлине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Что касается саммита - все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с пандемией", - сказал он. По словам Мааса, вопрос Украины и конфликт на Донбассе для Германии в Европейском Союзе остается важной темой.
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и это ссущество чет там заявляет, не из тюрьмы?
Рекомендации по снятию золотых зубных протезов у умерших заключённых и их учёту. Нет, не в Аушвице или Дахау. В концлагерях сталинского ГУЛАГа. Ноябрь 1941 года.