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Проведение встречи в нормандском формате зависит от ситуации с пандемией COVID-19, - глава МИД Германии Маас

Проведение встречи в нормандском формате зависит от ситуации с пандемией COVID-19, - глава МИД Германии Маас

Проведение встречи лидеров стран "нормандского четверки" зависит от развития дальнейшей ситуации с пандемией COVID-19.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время совместной с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой пресс-конференции в Берлине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Что касается саммита - все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с пандемией", - сказал он. По словам Мааса, вопрос Украины и конфликт на Донбассе для Германии в Европейском Союзе остается важной темой.

Также читайте: Вскоре состоится разговор глав МИД "нормандского формата", - Кулеба

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Каким боком кармановирус мешает проводить такие встречи?) В велюре же встречи ничего не мешало проводить)
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02.06.2020 15:32 Ответить
маас это вроде то говно шо повесило на Германию "фсювину"?, "забыв" про тов. сралина?
и это ссущество чет там заявляет, не из тюрьмы?
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02.06.2020 15:32 Ответить
"маас, вы пока проводите встречу, а ситуация с пандемией будет" (степанов)
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02.06.2020 15:33 Ответить
А-у-у-у! Есть доктор? Там людям плохо.
Проведення зустрічі в нормандському форматі залежить від ситуації з пандемією COVID-19, - глава МЗС Німеччини Маас - Цензор.НЕТ 9921
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02.06.2020 15:44 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/25121509.html Вот почему между коммунизмом и нацизмом нет никакой разницы.

Рекомендации по снятию золотых зубных протезов у умерших заключённых и их учёту. Нет, не в Аушвице или Дахау. В концлагерях сталинского ГУЛАГа. Ноябрь 1941 года.
Проведення зустрічі в нормандському форматі залежить від ситуації з пандемією COVID-19, - глава МЗС Німеччини Маас - Цензор.НЕТ 9474
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02.06.2020 15:44 Ответить
 
 