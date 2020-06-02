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НАЗЯВО заявляет о блокировании работы после выявленного плагиата в диссертации Портнова и декана юрфака КНУ Гриценко

НАЗЯВО заявляет о блокировании работы после выявленного плагиата в диссертации Портнова и декана юрфака КНУ Гриценко

Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования заявляет о попытках заблокировать его деятельность. В заявлении, опубликованном на сайте ведомства, упоминаются решение Агентства и подчиненного ему комитета по обнаруженного плагиата в научных работах, в частности, юриста, бывшего заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова и декана юридического факультета Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Ивана Гриценко.

"С начала работы Национального агентства по обеспечению качества высшего образования в феврале 2019 г. не прекращаются попытки заблокировать его деятельность или обжаловать принятие каких-либо решений. Так, в своем иске Сергей Бондарчук поставил под сомнение правомерность проведения первого заседания Агентства, избрание председателя и заместителей. Следует отметить, что упомянутые решения Агентства не затрагивают какие-либо права и интересы самого Бондарчука", - говорится в заявлении на сайте Нацагентства по обеспечению качества высшего образования (НАЗЯВО), передает Цензор.НЕТ.

Иск, о котором идет речь, был подан бывшим сотрудником секретариата Нацагентства в начале 2019 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Диссертация Портнова содержит случаи плагиата, - комитет этики НАОКВО

"Недавно Владимир Мышелов, Андрей Портнов и Иван Гриценко выразили свое несогласие с решениями Агентства и Комитета по этике относительно идентификации текстовых совпадений, имеющих признаки плагиата, в их научных трудах", - добавляется в заявлении НАЗЯВО.

В частности, в марте этого года Комитет по вопросам этики Нацагентства обнаружил академический плагиат в докторской диссертации Андрея Портнова. Сам Портнов тогда заявил, что решение комитета является "ошибочным и не соответствует действительности".

Позже, в мае, тот же комитет обнаружил "наличие нарушений академической добропорядочности" в научных работах декана юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Ивана Гриценко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Портнова можно лишить ученой степени за плагиат, вернув соответствующую норму Кабмина, - нардеп "Голоса" Совсун

В то же время в Нацагентстве подчеркивают: "На прошлой неделе судья Окружного административного суда города Киева неожиданно, без всякого судебного заседания в течение полутора лет удовлетворила иск Сергея Бондарчука. По крайней мере такой вывод можно сделать из активного обсуждения в прессе еще не опубликованного судебного решения ".

Сергей Бондарчук пока публично не комментировал заявление НАЗЯВО.

Запрос Нацагентства по вопросам обеспечения качества высшего образования с просьбой рассмотреть вопрос о наличии текстовых заимствований (академического плагиата) в докторской диссертации Портнова Радио Свобода направило в ноябре прошлого года.

В то же время Нацагентство не сможет лишить ученой степени Портнова, пока Кабинет Министров не утвердит "Порядок отмены решения диссертационного совета о присуждении ученой степени".

Сейчас "Порядок отмены решения диссертационного совета о присуждении ученой степени" находится на согласовании в Министерстве образования и науки.

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В июне 2019 г. стало известно , что Андрей Портнов снова работать на кафедре конституционного права юридического факультета Киевского национального университета имени Шевченко. Андрей Портнов уже работал там с 2009 по 2014 год.

После протестов студентов этого вуза руководство КНУ отменило приказ о назначении Андрея Портнова профессором кафедры конституционного права юридического факультета.

Деканом этого факультета с 2008 года является Иван Гриценко.

Автор: 

плагиат (133) Портнов Андрей (637) НАЗЯВО (13)


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Топ комментарии
+38
А от цікаво, коли плагіат найшли в жінки Кириленка, то зеботи тут хай влаштували (хоча вона в політику не лізе), а коли в Портнова найшли - то зеботи мовчать... Тому, що послідовні, бл!
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02.06.2020 15:33
+18
Блін, ну ти даєш! Вони й слів таких, як плагіат, не знають, а ти від них реакції вимагаєш. Спочатку їм розтлумачити треба, що то воно таке плагіат, пояснити, а потім вже.... Хоча, дурного вчити, йому ж шкодити... То хай вже ліпше мовчать!
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02.06.2020 15:47
+18
А може як за кордоном - позбавляти всіх дипломів, звань, посад, пенсій, вилучати всі опубліковані "праці" з бібліотек і вимагати компенсації за незаконно отримані зарплати і надбавки? Там викриття на плагіаті означає повну соціальну смерть.
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02.06.2020 16:08
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Правила форума Совет форумчан
А от цікаво, коли плагіат найшли в жінки Кириленка, то зеботи тут хай влаштували (хоча вона в політику не лізе), а коли в Портнова найшли - то зеботи мовчать... Тому, що послідовні, бл!
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02.06.2020 15:33 Ответить
Дружина Цезаря поза підозрами!!!
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02.06.2020 15:39 Ответить
Блін, ну ти даєш! Вони й слів таких, як плагіат, не знають, а ти від них реакції вимагаєш. Спочатку їм розтлумачити треба, що то воно таке плагіат, пояснити, а потім вже.... Хоча, дурного вчити, йому ж шкодити... То хай вже ліпше мовчать!
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02.06.2020 15:47 Ответить
Так, так... виходить що плагіат дозволено якщо не лізти в політику...
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02.06.2020 16:03 Ответить
Ні, плагіат - і в Африці плагіат! Мене цьому в КНУ ім. Шевченка дуже добре навчили!
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02.06.2020 16:06 Ответить
Так і мене там колись вчили теж (два факультети), а бачите що тепер там робиться...
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02.06.2020 16:09 Ответить
Это они так за справедливость голосовали , против Порошенко.
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02.06.2020 17:50 Ответить
Виє...ти всіх цих собак в ср..ку!
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02.06.2020 15:41 Ответить
О каком Сергее Бондарчуке речь? Может, Виктор Бондарчук?
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02.06.2020 15:45 Ответить
Якщо декан факультету плагіатор, то можна припустити, що і сам факультет є збіговиськом шарлатанів і корупціонерів.
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02.06.2020 15:49 Ответить
Бандит, який захистив дисертацію вже не просто бандит, а
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02.06.2020 15:51 Ответить
бандит з дисертацією.
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02.06.2020 15:52 Ответить
Убрать доплату чиновникам за научную степень и проблема решится сама собой
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02.06.2020 16:03 Ответить
А може як за кордоном - позбавляти всіх дипломів, звань, посад, пенсій, вилучати всі опубліковані "праці" з бібліотек і вимагати компенсації за незаконно отримані зарплати і надбавки? Там викриття на плагіаті означає повну соціальну смерть.
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02.06.2020 16:08 Ответить
Отож, в Німеччині міністр у відставку пішов через це!
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02.06.2020 16:27 Ответить
Цікаво, чи позбавив його університет який він закінчив диплому так як це роблять британці.
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02.06.2020 16:32 Ответить
Там это единичные случаи, поэтому ваши методы работают. А у нас десятки тысяч говно-кандидатских. Засрались по уши! Нам с этим жить ещё минимум 50лет.
Если за научную степень общество не будет платить никому и никогда - кому это говно будет мешать?
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02.06.2020 16:28 Ответить
Думаю 10 років вистачить якщо державним коштом сьогодні відіслати в закордонні докторантури талановитих випускників. А тим часом ретельно перевірити на плагіат місцевих корифеїв з дипломами та ступенями "за три кабана".
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02.06.2020 16:36 Ответить
Не хочу годувати цілу армію корумпованих "перевіряльників". Дешевше змиритися...
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02.06.2020 16:52 Ответить
Ви такі праві! Як подумаю про перевіряльників "за три кабана" ...
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02.06.2020 16:55 Ответить
щоб не було таких говнодисертацій, потрібно зовсім заборонити надавати вчені ступені місцевим якби "вченим", хай захищають свої дисертації в Європі, чи в Америці, чи в Японії. Тоді авторитет української науки стане дійсно світовим
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02.06.2020 21:49 Ответить
Підтримую. Але потрібно ще якось жити зі старими "вченими"
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03.06.2020 10:05 Ответить
НАЗЯВО заявляє про блокування роботи після виявленого плагіату в дисертації Портнова і декана юрфаку КНУ Гриценка - Цензор.НЕТ 5115
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02.06.2020 16:07 Ответить
блокуй - не блокуй, та ж антиплагіат-програмам зараз фіолетово:
їх не залякати, їм не занести, а скористатися їх можливостями з виведення на ясні очі будь-чийого "реального внеску" в будь-який текст уже можна будь-кому і будь-коли (чек-скан 1 стор. - від 1,5 грн)
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02.06.2020 16:09 Ответить
Зебильё, так кто сейчас правит Украиной? Зелибоба "хороший танцор" или Портянка, которым как марионеткой с помощью веревочек управляют из Мордора? Что то мне кажется, что Зелибоба это свадебная генеральская жена.
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02.06.2020 16:32 Ответить
а.. Моніка Зєлінскі..
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02.06.2020 16:38 Ответить
А что Зе-Моника? Я выше уже написал, что он хороший танцор, ему ни чего не мешает.
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02.06.2020 16:57 Ответить
Особенно писюном по клавишам лупашить...
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02.06.2020 17:07 Ответить
Хто вам сказал шо писюном? Клитером, КЛИТЕРОМ!!!!
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02.06.2020 18:42 Ответить
Таки да... А ведь похож на трансвестита ... хм... да и ******** смахивает...
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02.06.2020 22:27 Ответить
Лень погубила 3,14дрило, а мог просто перефразировать, хотя в юр.области там очень маленький люфт витиеватых выражений!
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02.06.2020 16:52 Ответить
Вся система гнила,одні беруть,інші заносять,всілякі ярмаки посередники,кількадесят тисяч покидьків тримають у заручниках всю країну.
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02.06.2020 17:30 Ответить
Быстро зе-мрази опустили Украину до уровня Гондураса...
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02.06.2020 17:40 Ответить
одно только название НАЗЯВО вызывает доверие и уважение
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02.06.2020 21:30 Ответить
 
 