НАЗЯВО заявляет о блокировании работы после выявленного плагиата в диссертации Портнова и декана юрфака КНУ Гриценко
Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования заявляет о попытках заблокировать его деятельность. В заявлении, опубликованном на сайте ведомства, упоминаются решение Агентства и подчиненного ему комитета по обнаруженного плагиата в научных работах, в частности, юриста, бывшего заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова и декана юридического факультета Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Ивана Гриценко.
"С начала работы Национального агентства по обеспечению качества высшего образования в феврале 2019 г. не прекращаются попытки заблокировать его деятельность или обжаловать принятие каких-либо решений. Так, в своем иске Сергей Бондарчук поставил под сомнение правомерность проведения первого заседания Агентства, избрание председателя и заместителей. Следует отметить, что упомянутые решения Агентства не затрагивают какие-либо права и интересы самого Бондарчука", - говорится в заявлении на сайте Нацагентства по обеспечению качества высшего образования (НАЗЯВО), передает Цензор.НЕТ.
Иск, о котором идет речь, был подан бывшим сотрудником секретариата Нацагентства в начале 2019 года.
"Недавно Владимир Мышелов, Андрей Портнов и Иван Гриценко выразили свое несогласие с решениями Агентства и Комитета по этике относительно идентификации текстовых совпадений, имеющих признаки плагиата, в их научных трудах", - добавляется в заявлении НАЗЯВО.
В частности, в марте этого года Комитет по вопросам этики Нацагентства обнаружил академический плагиат в докторской диссертации Андрея Портнова. Сам Портнов тогда заявил, что решение комитета является "ошибочным и не соответствует действительности".
Позже, в мае, тот же комитет обнаружил "наличие нарушений академической добропорядочности" в научных работах декана юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Ивана Гриценко.
В то же время в Нацагентстве подчеркивают: "На прошлой неделе судья Окружного административного суда города Киева неожиданно, без всякого судебного заседания в течение полутора лет удовлетворила иск Сергея Бондарчука. По крайней мере такой вывод можно сделать из активного обсуждения в прессе еще не опубликованного судебного решения ".
Сергей Бондарчук пока публично не комментировал заявление НАЗЯВО.
Запрос Нацагентства по вопросам обеспечения качества высшего образования с просьбой рассмотреть вопрос о наличии текстовых заимствований (академического плагиата) в докторской диссертации Портнова Радио Свобода направило в ноябре прошлого года.
В то же время Нацагентство не сможет лишить ученой степени Портнова, пока Кабинет Министров не утвердит "Порядок отмены решения диссертационного совета о присуждении ученой степени".
Сейчас "Порядок отмены решения диссертационного совета о присуждении ученой степени" находится на согласовании в Министерстве образования и науки.
В июне 2019 г. стало известно , что Андрей Портнов снова работать на кафедре конституционного права юридического факультета Киевского национального университета имени Шевченко. Андрей Портнов уже работал там с 2009 по 2014 год.
После протестов студентов этого вуза руководство КНУ отменило приказ о назначении Андрея Портнова профессором кафедры конституционного права юридического факультета.
Деканом этого факультета с 2008 года является Иван Гриценко.
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