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Предлагаем правительству создать программу ипотечных кредитов на экономжилье под 3% годовых, - Зубик

Предлагаем правительству создать программу ипотечных кредитов на экономжилье под 3% годовых, - Зубик

Драйвером восстановления экономики Украины может стать программа строительства жилья экономкласса с помощью программы ипотечных кредитов для населения под 3% годовых сроком до 20 лет.

Об этом говорится в официальном письме Президента Ассоциации "Предприятий строителей "Интеграл-Буд" Владимира Зубика к Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю. Полный текст Владимир Зубик выложил на своей странице в фейсбук.

"Люди будут массово вкладывать валютные накопления в экономику Украины. Сотни тысяч украинцев обменяют валюту на гривню и инвестируют ее в квартиры. Инвестиции в строительство жилья обеспечат развитие более 20 отраслей экономики. Мультипликатор жилищного строительства является одним из самых высоких - 11,5. Это обеспечит заказами украинских производителей. Потому что новостройки на 98% - это украинские сырье и материалы, в частности, продукция металлургии, которая сейчас имеет сложности с экспортом. Все это будет содействовать созданию большого количества рабочих мест", - говорится в письме Президента Ассоциации предприятий строителей.

Владимир Зубик отмечает, что в отличие от строительства дорог и мостов, при доступном кредитовании жилья государство вернет вложенные деньги и получит прибыль.

"Инвестиции в жилье – это кредит, который требует возвращения тела и процентов. Плюс поступления налогов от заработной платы, прибыли и НДС от предприятий. И не только от строительной отрасли, но и от тех предприятий, где начнут работать люди, чтобы выплачивать ипотеку. Кроме того, доступные кредиты для населения - это государственные инвестиции, которые полностью лишены коррупционной составляющей. Правительство через банки предоставляет кредит сотням тысяч украинцев, нет никаких государственных органов в качестве посредников", - пишет Владимир Зубик.

Кроме того, по его словам, государство сможет выгодно и эффективно запустить программу реновации устаревшего жилья, как в Киеве, так и в небольших городах.

"Доступная ипотека создаст рынок недвижимости в этих населенных пунктах, позволит привлечь системных игроков к строительству, а это - новое комфортное жилье, благоустройство, оборудованные микрорайоны с инфраструктурой, тот же ремонт дорог и инженерных сетей. Украинцы получат мотивацию покупать квартиры для себя, своих детей и внуков на родине, оставаться здесь жить и работать, а не искать счастья на чужбине. Это на самом деле революционная реформа, которая запустит инвестиционный бум в стране", - подчеркивает Владимир Зубик.

Как сообщалось ранее, Президент и Правительство планируют создать 154 тысяч рабочих мест с помощью проекта "Большое строительство", который стартовал в марте 2020 года и предполагает масштабное строительство объектов инфраструктуры - дорог, мостов, школ, стадионов и больниц. Проект финансируется за государственные средства, только в дорожное хозяйство Правительство закладывает более 100 млрд. грн.

Автор: 

жилье (906) Зубик Владимир (19) ипотека (133)


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Топ комментарии
+10
пустые прожэкты для пиара перед зебилами - от слуг урода))
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02.06.2020 15:34
+4
начиная с 20-летнего возраста я ТРИЖДЫ подавал документы в администрацию что бы получить кредит под жильё.
НЕ ДАЛИ НИ РАЗУ!!!!! Даже не объясняли почему. Подходил по всем параметрам, все документы в порядке, обследование жилищных условий, справки с налоговой, даже про отсутствие судимости (и такое требовали)
НЕ ДАЛИ НИ РАЗУ!!!!
Но зато регулярно администрация отчитывалась скольким нуждающимся помогли и сколько денег потратили на помощь.
Я за это время (27 лет) построил своё жильё сам, собирая стройматериалы по немногу, откладывая с каждой зарплаты, годами, дочка не видела ничего кроме необходимого пока не закончили строить дом. Я ненавижу наше государство В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ, начиная с Кравчука и заканчивая Порохом, ( Зе я вообще серьезно не воспринимаю). Наше государство при красных, белых, синих, оранжевых и голубых одинаково ворует казённые деньги и простом у народу не падают даже крохи.
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02.06.2020 15:43
+3
экономжилье - всё равно что барак: построить можно, но жить нельзя.. Но цель зубика - загнать народ в кредиты на десятки лет, которые он в итоге получит и отмоет за год-два..
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02.06.2020 15:44
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пустые прожэкты для пиара перед зебилами - от слуг урода))
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02.06.2020 15:34 Ответить
разумеется экономжилье будет свободной планировки и ипотечные кредиты будут не молодежи и молодым семьям а торгашам и перекупам , котрорые будут обьеджинять квартиры в одну не менее 100 кв метров и продавать как элитную недвижимость ... вот честно, не представляю кем надо работать, чтоб заработать на жилье - сам ИТшник и с трудом хватает на семью из 3х человек до зарплаты....
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02.06.2020 15:41 Ответить
экономжилье - всё равно что барак: построить можно, но жить нельзя.. Но цель зубика - загнать народ в кредиты на десятки лет, которые он в итоге получит и отмоет за год-два..
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02.06.2020 15:44 Ответить
Если у тебя хоть пол извилины, то должен понимать -3% может быть лет через 20, если Украина пойдет тем путем, которым шла с 2014 до средины 2019. если таким как сегодня при пархатых мразях, то никогда. А гундосики быдлу73 конечно покажут, не сомневайся.
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02.06.2020 15:50 Ответить
межгалактический шахматный турнир Васюки-Альфа Центавра
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03.06.2020 08:32 Ответить
в свою очередь, зубик снова пообещает провести газ в село тиньки! ))
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02.06.2020 15:35 Ответить
та интерес зубика - очевиден: чтобы народ набрал кредитов и принес ему... взамен он наклепает коробок, в которых жить хуже, чем в китайский трущебах..
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02.06.2020 15:40 Ответить
по тому как он дал в прошлом предвыборного газу в их трущобы, жители тиньок об этом в курсе. но даже они поверят благодетелю снова и снова.
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02.06.2020 15:43 Ответить
Та ладно. Один банк, который занимался и еще пытается заниматься ипотекой, душат.
Каких вам нянь еще не хватает?
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02.06.2020 15:39 Ответить
Ага, і хтож ті люди котрі отримають таку імпотеку?
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02.06.2020 15:39 Ответить
берем топ 3000 человек из задекларированных людей, получающих более 300 000 грн в год .... остальные как бы вряд ли смогут позволить нен то что квартиру но и машину (не евробляху)
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02.06.2020 15:44 Ответить
начиная с 20-летнего возраста я ТРИЖДЫ подавал документы в администрацию что бы получить кредит под жильё.
НЕ ДАЛИ НИ РАЗУ!!!!! Даже не объясняли почему. Подходил по всем параметрам, все документы в порядке, обследование жилищных условий, справки с налоговой, даже про отсутствие судимости (и такое требовали)
НЕ ДАЛИ НИ РАЗУ!!!!
Но зато регулярно администрация отчитывалась скольким нуждающимся помогли и сколько денег потратили на помощь.
Я за это время (27 лет) построил своё жильё сам, собирая стройматериалы по немногу, откладывая с каждой зарплаты, годами, дочка не видела ничего кроме необходимого пока не закончили строить дом. Я ненавижу наше государство В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ, начиная с Кравчука и заканчивая Порохом, ( Зе я вообще серьезно не воспринимаю). Наше государство при красных, белых, синих, оранжевых и голубых одинаково ворует казённые деньги и простом у народу не падают даже крохи.
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02.06.2020 15:43 Ответить
Надаж , просто , було б ж Дать!
))
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02.06.2020 15:48 Ответить
вот и прикинь - а нафига тебе был бы тот кредит? построить то же самое жилье и иметь долг на десятки лет в размере ДВОЙНОЙ-ТРОЙНОЙ стоимости жилья
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02.06.2020 15:52 Ответить
свое жилье я строил 15 лет и 15 лет жил на стройке, хотя мог за кредитные средства построить за 3 месяца жильё и прожить эти 15 лет в нормальном доме выплачивая нормальные проценты за кредит. проценты по таким кредитам не ДВОЙНЫЕ-ТРОЙНЫЕ, если ты не в теме то и не пиши.
дело в другом
почти все чиновники которые сидят на распределениях таких доступных кредитов оформляют их на тех кто как написано выше ДАЛ, и очень часто оформляют на своих подставных лиц, на эти средства развивают свои проекты а простой народ не получает ни копейки.
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03.06.2020 07:52 Ответить
Пєтя+Вава=реХформи..
Яка вже, після потужних 144???
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02.06.2020 15:45 Ответить
https://thebabel.com.ua/news/44576-ukrajina-vitratila-na-protidiyu-koronavirusu-vzhe-2-6-milyarda-grn-kudi-pishli-koshti Україна витратила на протидію коронавірусу вже 2,6 мільярда грн. Куди пішли кошти? меня улыбнуло
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02.06.2020 15:48 Ответить
на видосики вислюка, закупки степанова по тройной цене - которые так и не доставили из китая, ну и там по мелочам - бракованные тесты и прочее)))
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02.06.2020 15:55 Ответить
а вообще - правильной дорогой идут - на внешних рынках взять кредит под 6-12 % годовых а на внутреннем давать под 3 % .. а остальное возложить на налоги тех кто работает ...
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02.06.2020 15:49 Ответить
"Люди будут массово вкладывать валютные накопления в экономику Украины. Сотни тысяч украинцев обменяют валюту на гривню и инвестируют ее в квартиры. Инвестиции в строительство жилья обеспечат развитие более 20 отраслей экономики..."

Пропонуємо уряду створити програму іпотечних кредитів на економжитло під 3% річних, - Зубик - Цензор.НЕТ 9680
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02.06.2020 15:55 Ответить
дурень думкою багатіє
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02.06.2020 15:56 Ответить
Приведите пример коррумпированной страны, сделавшей рывок таким образом
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02.06.2020 15:58 Ответить
І кому воно потрібне те житло економ класу на таких умовах?
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02.06.2020 16:11 Ответить
Под 3% - это очень хороший процент, но в ближайшие 10 лет нет даже отдаленной перспективы на такое кредитовании в Украине. И Вопрос к Тебе: Что в твоем понятии жилье эконом класса?
Для справки:
типовой проект создается без каких-либо архитектурных изысков;
https://mestoprozhivaniya.ru/vybor/analiz/kak-vizualno-uvelichit-vyisotu-potolka высота потолков варьируется от 2,5 до 2,7 метра;обычно дом имеет порядка 9-18 этажей, на его лестничной площадке могут располагаться до 8 квартир;
площадь однокомнатной квартиры колеблется от 35 до 40 кв. м.,

двухкомнатной - до 60 кв. м.
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02.06.2020 16:49 Ответить
и без балконов, а окна очень маленькие, как в тюрьме, если смотреть на жилье "социального класса" в Польше.
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02.06.2020 17:11 Ответить
Ты разницу между "социальным" и "эконом" жильем различаешь? И на сколько я знаю, социальное жилье строится по разным проектам. У нас в городе - это вполне нормальное жилье за умеренную цену.
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02.06.2020 17:24 Ответить
Для мене в першу чергу має значення наявність автономного опалення.
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02.06.2020 17:17 Ответить
Это в Украине с текущими ценами но отопление, и то, в новых домах все зависит от проекта или заказчика. В Польше отопление идет от бойлера в подвале каждого дома, и цена вполне нормальная.
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02.06.2020 17:27 Ответить
30 лет прошло, выср*лись !!!
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02.06.2020 16:46 Ответить
Було б супер... Бо на звичайну держану зарплату квартиру собі не купиш ((
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02.06.2020 16:56 Ответить
не будет этого. Кредиты под 3% убыточные для государства. Бюджет и так трещит, чтобы на него еще дополнительные убытки вешать.
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02.06.2020 17:15 Ответить
Ничего, вон у президента лежит на столе закон о декларировании ВСЕХ И ВСЯ, согласно которому все у кого есть сбережения больше определённой суммы, должны будут декларировать их. Т.е без охраны сказать современной ПОЛИЦИИ, которая насилует и грабит (княжичи) где у них сколько и чего И ЗАПЛАТИТЬ С ЭТИХ ДЕНЕГ 5% ДАЖЕ ЕСЛИ ОНИ УЖЕ ЗАПЛАТИЛИ НАЛОГИ И ЭТО ИХ НАКОПЛЕНИЯ. Втч, возможно, с недвижимости купленной они пока думают.

Коррупционеров чиновников кто за декларировал, то что они не могли получить никто не посадил, а назначил им зп для отмывании коррупции. И легализовали все их суммы, их они грабить и сожрать не будут, хотя посадки обещали именно их, но НИКТО ИХ НЕ ПРОВЕРИЛ ВТЧ президента.

2. Закон о 5000 грн и блокировки средств.

Короче богатые будут скупать дома под кредит в 3% ниже инфляции за нас счёт????

А обычных граждан благодаря этим законам будут подвергать опасности и грабить. Не думаю что это поспособствует строительству в эконом сегменте. Думаю, что люди ещё больше уйдут в тень затаятся, а недвижимость с 5% налогом не известно за что сверху нужна никому не будет и если не щадекларировал в положенные срок и не подверг себя опасности, то штрафы и налоги по этому закону там не 5%, а гораздо гораздо больше. Они остановят и бизнес и строительство и все все все.

ПС вместо банковской тайны Блокировка счетов без суда и следствия, вот так у нас стимулируют людей доверять власти и банкам.)))
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02.06.2020 17:01 Ответить
Кредиты в Украине не могут быть ниже 10%. Все что ниже = убыточное.
Казна сейчас не в том состоянии чтобы на нее повесили дополнительные убытки.
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02.06.2020 17:25 Ответить
Ставка по ипотеке не может быть меньше учётной ставки НБУ + прибыль банка , иначе не будет работать схема.
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02.06.2020 18:09 Ответить
Скоріше всього якийсь турбо-зе-бобік обзавівся недолугою будівельною компанією, яка будує непродаваєме лайно, на яке ніхто не ведеться і треба виручати "слугу".
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02.06.2020 19:03 Ответить
Наконец-то нашелся хоть ОДИН нормальный человек. Дай Бог ему здоровя и сил.
Кредит можно и в баксах и в золоте. Эту ипотеку сможет осилить любая РАБОТАЮЩАЯ молодая семья. А так скоро молодежи адекватной не станет. И да верно сказал человек - это запустит экономику.
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02.06.2020 19:03 Ответить
Это государство подонков, которое жирует, а простой и честный человек, просто выживает, как может.
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02.06.2020 20:00 Ответить
Ну так пусть этот благодетель СОЗДАСТ СВОЙ БАНК и кредитует под 3%)))
А так он хочет, за счет налогоплательщиков расширить давно существующую НО НЕ РАБОТАЮЩУЮ, коррупционную, казнокрадскую программу "пільгове молодіжне кредитування"...
Граждане! Минимизируйте уплату налогов и не ждите ничего от вороватых чиновников (и таких вот псевдобизнесменов, лоббирующих себе госпрограмки по господержке строительства)...
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02.06.2020 22:05 Ответить
Лоббисты продвигают интересы строительных магнатов поскольку на рынке недвижимости застой а как не хочется снижать цену квадратного метра. Да ради этого можно добить и так обнищавший бюджет. Не будут они вкладывать в новое строительство во время кризиса, лукавят гады, им нужно обналичить уже настроенное и вывести бабло в офшоры.
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02.06.2020 23:36 Ответить
 
 