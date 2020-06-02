Предлагаем правительству создать программу ипотечных кредитов на экономжилье под 3% годовых, - Зубик
Драйвером восстановления экономики Украины может стать программа строительства жилья экономкласса с помощью программы ипотечных кредитов для населения под 3% годовых сроком до 20 лет.
Об этом говорится в официальном письме Президента Ассоциации "Предприятий строителей "Интеграл-Буд" Владимира Зубика к Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю. Полный текст Владимир Зубик выложил на своей странице в фейсбук.
"Люди будут массово вкладывать валютные накопления в экономику Украины. Сотни тысяч украинцев обменяют валюту на гривню и инвестируют ее в квартиры. Инвестиции в строительство жилья обеспечат развитие более 20 отраслей экономики. Мультипликатор жилищного строительства является одним из самых высоких - 11,5. Это обеспечит заказами украинских производителей. Потому что новостройки на 98% - это украинские сырье и материалы, в частности, продукция металлургии, которая сейчас имеет сложности с экспортом. Все это будет содействовать созданию большого количества рабочих мест", - говорится в письме Президента Ассоциации предприятий строителей.
Владимир Зубик отмечает, что в отличие от строительства дорог и мостов, при доступном кредитовании жилья государство вернет вложенные деньги и получит прибыль.
"Инвестиции в жилье – это кредит, который требует возвращения тела и процентов. Плюс поступления налогов от заработной платы, прибыли и НДС от предприятий. И не только от строительной отрасли, но и от тех предприятий, где начнут работать люди, чтобы выплачивать ипотеку. Кроме того, доступные кредиты для населения - это государственные инвестиции, которые полностью лишены коррупционной составляющей. Правительство через банки предоставляет кредит сотням тысяч украинцев, нет никаких государственных органов в качестве посредников", - пишет Владимир Зубик.
Кроме того, по его словам, государство сможет выгодно и эффективно запустить программу реновации устаревшего жилья, как в Киеве, так и в небольших городах.
"Доступная ипотека создаст рынок недвижимости в этих населенных пунктах, позволит привлечь системных игроков к строительству, а это - новое комфортное жилье, благоустройство, оборудованные микрорайоны с инфраструктурой, тот же ремонт дорог и инженерных сетей. Украинцы получат мотивацию покупать квартиры для себя, своих детей и внуков на родине, оставаться здесь жить и работать, а не искать счастья на чужбине. Это на самом деле революционная реформа, которая запустит инвестиционный бум в стране", - подчеркивает Владимир Зубик.
Как сообщалось ранее, Президент и Правительство планируют создать 154 тысяч рабочих мест с помощью проекта "Большое строительство", который стартовал в марте 2020 года и предполагает масштабное строительство объектов инфраструктуры - дорог, мостов, школ, стадионов и больниц. Проект финансируется за государственные средства, только в дорожное хозяйство Правительство закладывает более 100 млрд. грн.
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Каких вам нянь еще не хватает?
НЕ ДАЛИ НИ РАЗУ!!!!! Даже не объясняли почему. Подходил по всем параметрам, все документы в порядке, обследование жилищных условий, справки с налоговой, даже про отсутствие судимости (и такое требовали)
НЕ ДАЛИ НИ РАЗУ!!!!
Но зато регулярно администрация отчитывалась скольким нуждающимся помогли и сколько денег потратили на помощь.
Я за это время (27 лет) построил своё жильё сам, собирая стройматериалы по немногу, откладывая с каждой зарплаты, годами, дочка не видела ничего кроме необходимого пока не закончили строить дом. Я ненавижу наше государство В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ, начиная с Кравчука и заканчивая Порохом, ( Зе я вообще серьезно не воспринимаю). Наше государство при красных, белых, синих, оранжевых и голубых одинаково ворует казённые деньги и простом у народу не падают даже крохи.
))
дело в другом
почти все чиновники которые сидят на распределениях таких доступных кредитов оформляют их на тех кто как написано выше ДАЛ, и очень часто оформляют на своих подставных лиц, на эти средства развивают свои проекты а простой народ не получает ни копейки.
Яка вже, після потужних 144???
Для справки:
типовой проект создается без каких-либо архитектурных изысков;
https://mestoprozhivaniya.ru/vybor/analiz/kak-vizualno-uvelichit-vyisotu-potolka высота потолков варьируется от 2,5 до 2,7 метра;обычно дом имеет порядка 9-18 этажей, на его лестничной площадке могут располагаться до 8 квартир;
площадь однокомнатной квартиры колеблется от 35 до 40 кв. м.,
двухкомнатной - до 60 кв. м.
Коррупционеров чиновников кто за декларировал, то что они не могли получить никто не посадил, а назначил им зп для отмывании коррупции. И легализовали все их суммы, их они грабить и сожрать не будут, хотя посадки обещали именно их, но НИКТО ИХ НЕ ПРОВЕРИЛ ВТЧ президента.
2. Закон о 5000 грн и блокировки средств.
Короче богатые будут скупать дома под кредит в 3% ниже инфляции за нас счёт????
А обычных граждан благодаря этим законам будут подвергать опасности и грабить. Не думаю что это поспособствует строительству в эконом сегменте. Думаю, что люди ещё больше уйдут в тень затаятся, а недвижимость с 5% налогом не известно за что сверху нужна никому не будет и если не щадекларировал в положенные срок и не подверг себя опасности, то штрафы и налоги по этому закону там не 5%, а гораздо гораздо больше. Они остановят и бизнес и строительство и все все все.
ПС вместо банковской тайны Блокировка счетов без суда и следствия, вот так у нас стимулируют людей доверять власти и банкам.)))
Казна сейчас не в том состоянии чтобы на нее повесили дополнительные убытки.
Кредит можно и в баксах и в золоте. Эту ипотеку сможет осилить любая РАБОТАЮЩАЯ молодая семья. А так скоро молодежи адекватной не станет. И да верно сказал человек - это запустит экономику.
А так он хочет, за счет налогоплательщиков расширить давно существующую НО НЕ РАБОТАЮЩУЮ, коррупционную, казнокрадскую программу "пільгове молодіжне кредитування"...
Граждане! Минимизируйте уплату налогов и не ждите ничего от вороватых чиновников (и таких вот псевдобизнесменов, лоббирующих себе госпрограмки по господержке строительства)...