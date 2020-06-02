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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты в Крыму решили награждать за "сохранение мира" с Украиной медалью "Переяславська рада"

Оккупанты в Крыму решили награждать за

В так называемой "украинской общине Крыма" учредили медаль "Переяславська рада" для награждения за вклад в развитие "дружеских отношений" России и Украины.

Об этом сообщает "РИА Новости", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что первая медаль будет вручена главарю оккупированного Крыма Сергею Аксенову, который якобы "оказал поддержку" в открытии информационного портала и издании журнала на украинском языке.

"Максимальная поддержка от властей республики исходит для украинской общины", - заявили учредители.

Они также отметили, что планируют награждать медалью людей, которые "вкладывают в сохранение мира между двумя братскими народами".

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Крым (26365) награда (1796)


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Топ комментарии
+24
Окупанти в Криму вирішили нагороджувати за "збереження миру" з Україною медаллю "Переяславська рада" - Цензор.НЕТ 8484
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02.06.2020 15:55
+21
"двумя братскими нароТами".. спасибо, поблювал!
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02.06.2020 15:47
+12
Слишком толстый троллинг. Не доставляет.
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02.06.2020 15:45
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Этот?
Госдуму России попросили отменить документ с осуждением пакта Молотова-Риббентропа

https://ru.krymr.com/a/news-gosduma-otmena-dokumenta-s-osuzhdeniem-pakta-molotova-ribbentropa/30648380.html

Окупанти в Криму вирішили нагороджувати за "збереження миру" з Україною медаллю "Переяславська рада" - Цензор.НЕТ 8840
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03.06.2020 09:43 Ответить
Дебильо кацапское...
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02.06.2020 15:57 Ответить
первая аксёнову а вторая гиркину, они ж вместе "дружбу" укрепляли
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02.06.2020 15:57 Ответить
Окупанти в Криму вирішили нагороджувати за "збереження миру" з Україною медаллю "Переяславська рада" - Цензор.НЕТ 9120
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02.06.2020 15:58 Ответить
Какие то странные потуги воду себе выклянчить)))
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02.06.2020 16:00 Ответить
Та вони не клянчать.
Бо знають, що захли ім на калєнях ту воду запропонують.
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02.06.2020 16:02 Ответить
пруф.
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02.06.2020 16:03 Ответить
Так, якого пеніса, ти, Тролевский, перекзуєш кацапські казки?
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02.06.2020 16:52 Ответить
-
Розрита могила. Тарас Шевченко
.
Світе тихий, краю милий моя Україно, за що тебе сплюндровано,за що, мамо, гинеш?
Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю не вчила?
«Молилася, турбувалась день і ніч не спала, малих діток доглядала звичаю навчала.
Виростали мої квіти мої добрі діти.Панувала і я колись на широкім світі, панувала…
-
Ой Богдане! Нерозумний сину! Подивись тепер на матір, на свою Вкраїну,
Що колишучи, співала про свою недолю, що, співаючи, ридала виглядала волю.
Ой Богдане, Богданочку, якби була знала, у колисці б задушила під серцем приспала.
Степи мої запродані жидові, німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі.
-
Дніпро, брат мій, висихає мене покидає, і могили мої милі москаль розриває…
Нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні нехай підростають
Та поможуть москалеві господарювати, та з матері полатану сорочку знімати.
Помагайте, недолюдки, Україну катувати»..
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02.06.2020 16:06 Ответить
Як про сьогодення.
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02.06.2020 16:46 Ответить
Дожились!
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02.06.2020 16:03 Ответить
вторая янелоху?
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02.06.2020 16:07 Ответить
Циничные твари!
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02.06.2020 16:08 Ответить
Ніякі ви нам не брати і не сестри...., кацапи заспокойтеся.
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02.06.2020 16:09 Ответить
У кацапни это не первая награда. При совке был почетный знак 200 лет объединения Украины с роисей - впердой.
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02.06.2020 16:15 Ответить
Може 300?
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02.06.2020 16:17 Ответить
може и 300. Но значек был красивый из цветного металла, с эмалью.
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02.06.2020 16:21 Ответить
То шо они между собой какие то медальки раздают - *****. А то шо вилкула, врага Украины наградили, это серьезно. Лишнее подтверждение, что у власти украинофобы.
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02.06.2020 16:28 Ответить
Який цинізм.(
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02.06.2020 16:29 Ответить
А они там часом не позакрывали украинские школы?
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02.06.2020 16:31 Ответить
а есть крымский народ????????? есть предатели
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02.06.2020 16:39 Ответить
есть крымский нарот. это завезенные из удмуртской мордовии крысьчане.
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02.06.2020 17:23 Ответить
КГМ корновірус головного мізка
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02.06.2020 17:49 Ответить
Армия Мамая, как стало известно из последних исторических исследований, вообще из татар не состояла а была собрана из черкасов, с аланов и народов Северного Кавказа, а также немного имела наемников Генуи. То есть, против войска Москвы (московитов и татар) и ВКЛ (хоругви литвинов-белорусов Андрея и Дмитрия Ольгердовичей) воевали украинские казаки, кавказцы и итальянцы. А на самом деле татары (булгары) Казани....и др. не воевали на стороне Мамая - и как раз наоборот несколько их полков воевало на стороне лапотной Масквы.
Кстати,к числу главных мифов лапотной Масквы есть и миф о Казани - ее сделали «козлом отпущения» и «проекцией негодования против татарского ига». Но булгарская Казань не более «татарская», чем Москва - была полностью сожжена и вырезана татарами за два года до их прихода в Суздальское княжество Залешья , и жили там не татары, а волжские -булгары. Мало того, воины Казани вообще никогда не воевали против московитов - а все наоборот. Как пишет Л. Гумилев, это именно только Масква, выполняя поручения Орды, неоднократно - и даже после 1380 года - подавляла анти-ордынские восстания в Казани, топя ее в крови и сжигая ее, или выбивали из Казани дань татарской Орде. То есть, Казань была как раз рядовой колонией Орды, а Москва стала - главным ордынским улусом для подавления несогласных с порядками Орды.
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02.06.2020 22:02 Ответить
Дякую за цікаву інфо... але не черкасов, а черкесов*
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03.06.2020 09:38 Ответить
якось то воно не скрепно ніхрена, ось Куликовська битва (міф звичайно, але треба ж в щось то вірити лапотному люду) була б в тему
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02.06.2020 17:54 Ответить
У даному випадку Україна повинна висловити протест, оскільки Переяслав не є територією РФії а тому цей топонім не може використовуватись іншою країною, а тим більше країною агресором бо це розцінюється як притязання на територію суверенної країни.
Особи які згодяться отримати таку нагороду повинні ьудуть внесені у санкійний список, і цей Закон Україна повинна оголосити в усіх засобах масової інформації.
По друге Україна повинна зробити заяву, про те, що Переяславська Рада не мала ніяких зобов"язань між країнами Москавією та Україною, однак не дивлячись на це стала підгрунтям окупації України Московією, та поділом її території, як плату за мир з Польщею, у зв"язку із чим на довгі роки до 1918 р. втратила свою самостійність. Ця політика продовжується і по даний час, що свідчить окупація Донбасу, та анексія КРИМУ.
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02.06.2020 20:57 Ответить
Паноптикум русского мира.
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02.06.2020 21:39 Ответить
Уже несколько столетий археологи Московии ( паРаши) денно и нощно ищут артефакты подтверждающие достоверность Куликовской битвы и Ледового побоища, но безуспешно, нет даже малейших признаков этих подло выдуманных битв - побед лапотников. Вот только эти выдуманные красивые кацапские ЛЕГЕНДЫ - БАСНИ, сказки о победе Д.Донского над Мамаем и монгольского холуя Неврюя якобы А. Невского над рыцарями крестоносцами распевают до сих пор! И даже коварно оголтело пудрят мозги москалям фальсификациями во всех учебных заведения в учебниках истории придуманной только в 18 веке российской империи.
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02.06.2020 21:44 Ответить
Москалі прийняли закон про те що не можна переписувати історьію, навіть якщо вона брехлива. Чому, а тому , що якщо покопатись , то існування такої країни як Россія це фейк.
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02.06.2020 21:53 Ответить
наградили рекетира по кличке гоблин из банды там какой то я так понял который ща глава крыма..аххаххаххаххаха
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02.06.2020 22:43 Ответить
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