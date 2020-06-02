Оккупанты в Крыму решили награждать за "сохранение мира" с Украиной медалью "Переяславська рада"
В так называемой "украинской общине Крыма" учредили медаль "Переяславська рада" для награждения за вклад в развитие "дружеских отношений" России и Украины.
Об этом сообщает "РИА Новости", передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что первая медаль будет вручена главарю оккупированного Крыма Сергею Аксенову, который якобы "оказал поддержку" в открытии информационного портала и издании журнала на украинском языке.
"Максимальная поддержка от властей республики исходит для украинской общины", - заявили учредители.
Они также отметили, что планируют награждать медалью людей, которые "вкладывают в сохранение мира между двумя братскими народами".
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Госдуму России попросили отменить документ с осуждением пакта Молотова-Риббентропа
https://ru.krymr.com/a/news-gosduma-otmena-dokumenta-s-osuzhdeniem-pakta-molotova-ribbentropa/30648380.html
Бо знають, що захли ім на калєнях ту воду запропонують.
Розрита могила. Тарас Шевченко
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Світе тихий, краю милий моя Україно, за що тебе сплюндровано,за що, мамо, гинеш?
Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю не вчила?
«Молилася, турбувалась день і ніч не спала, малих діток доглядала звичаю навчала.
Виростали мої квіти мої добрі діти.Панувала і я колись на широкім світі, панувала…
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Ой Богдане! Нерозумний сину! Подивись тепер на матір, на свою Вкраїну,
Що колишучи, співала про свою недолю, що, співаючи, ридала виглядала волю.
Ой Богдане, Богданочку, якби була знала, у колисці б задушила під серцем приспала.
Степи мої запродані жидові, німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі.
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Дніпро, брат мій, висихає мене покидає, і могили мої милі москаль розриває…
Нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні нехай підростають
Та поможуть москалеві господарювати, та з матері полатану сорочку знімати.
Помагайте, недолюдки, Україну катувати»..
Кстати,к числу главных мифов лапотной Масквы есть и миф о Казани - ее сделали «козлом отпущения» и «проекцией негодования против татарского ига». Но булгарская Казань не более «татарская», чем Москва - была полностью сожжена и вырезана татарами за два года до их прихода в Суздальское княжество Залешья , и жили там не татары, а волжские -булгары. Мало того, воины Казани вообще никогда не воевали против московитов - а все наоборот. Как пишет Л. Гумилев, это именно только Масква, выполняя поручения Орды, неоднократно - и даже после 1380 года - подавляла анти-ордынские восстания в Казани, топя ее в крови и сжигая ее, или выбивали из Казани дань татарской Орде. То есть, Казань была как раз рядовой колонией Орды, а Москва стала - главным ордынским улусом для подавления несогласных с порядками Орды.
Особи які згодяться отримати таку нагороду повинні ьудуть внесені у санкійний список, і цей Закон Україна повинна оголосити в усіх засобах масової інформації.
По друге Україна повинна зробити заяву, про те, що Переяславська Рада не мала ніяких зобов"язань між країнами Москавією та Україною, однак не дивлячись на це стала підгрунтям окупації України Московією, та поділом її території, як плату за мир з Польщею, у зв"язку із чим на довгі роки до 1918 р. втратила свою самостійність. Ця політика продовжується і по даний час, що свідчить окупація Донбасу, та анексія КРИМУ.