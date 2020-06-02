Оккупанты в Крыму решили награждать за "сохранение мира" с Украиной медалью "Переяславська рада"

В так называемой "украинской общине Крыма" учредили медаль "Переяславська рада" для награждения за вклад в развитие "дружеских отношений" России и Украины.

Об этом сообщает "РИА Новости", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что первая медаль будет вручена главарю оккупированного Крыма Сергею Аксенову, который якобы "оказал поддержку" в открытии информационного портала и издании журнала на украинском языке.

"Максимальная поддержка от властей республики исходит для украинской общины", - заявили учредители.

Они также отметили, что планируют награждать медалью людей, которые "вкладывают в сохранение мира между двумя братскими народами".

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