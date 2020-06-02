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Украина рассчитывает во время председательства Германии в Совете ЕС продолжать сближаться с Евросоюзом, – Кулеба

Украина рассчитывает во время председательства Германии в Совете ЕС продолжать сближаться с Евросоюзом, – Кулеба

Украина ждет начала председательства Германии в Совете ЕС, в ходе которого будет работать с Берлином над тем, чтобы продолжать сближаться с Евросоюзом, а ЕС, соответственно, со своей стороны демонстрировал большую открытость к сближению с Украиной.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Безусловно, Германия является не только одним из мировых лидеров, но и лидером Европы. И мы с нетерпением ожидаем начала председательства Германии в Совете ЕС, в ходе которого будем работать с нашими немецкими друзьями над тем, чтобы Украина продолжала приближаться к ЕС, а ЕС соответственно со своей стороны демонстрировал большую амбициозность и открытость к сближению с Украиной", - сказал Кулеба на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом в Берлине во вторник.

Кулеба также отметил, что для Украины является важной поддержка Германии в НАТО.

В свою очередь министр иностранных дел ФРГ сообщил, что во время председательства в Совете ЕС, которое начнется с 1 июля, для Германии будут важными отношения со странами из Восточного партнерства, и Украина будет важным аспектом.

Также читайте: "Германия будет поддерживать сближение Украины с НАТО", - Кулеба

"Мы не только продолжаем поиск, как можно достичь мира в Украине, также это касается экономических реформ в Украине. Во время председательства мы будем заниматься этими вопросами", - пояснил Маас.

Он также добавил, что Украина и конфликт на востоке Украины остаются важной темой в Европейском Союзе. "Во время нашего председательства мы будем дальше следить за этой темой, будем заниматься разными вопросами, как нам выти из этого кризиса, связанного с пандемией. Также хотим поддержать страны Восточного партнерства, в том числе Украину", - пояснил Маас.

Также читайте: Проведение встречи в нормандском формате зависит от ситуации с пандемией COVID-19, - глава МИД Германии Маас

Автор: 

Германия (6930) Евросоюз (17063) Кулеба Дмитрий (2880) Маас Хайко (213)


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Мрії, мої мрії - горе мені з вами.................
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02.06.2020 15:58 Ответить
пишуть всяку муйню тіпа ми вже майже в Європе.Он на Ютубе провідні журналісти(Арестович, наприклад) різних країн точно вказують, що неприємності почнуться після парада - або друга половина літа.Всю Укру -- за шкірку і в тайожний союз. Так що вже можна співати "прощавай Європа, нам так будєт тебя не хватать"". Учите срочно "Подмосковніє Вєчєра"!
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02.06.2020 17:10 Ответить
КУЛЕБА--СБЛИЖАТЬСЯ ТЫ МОЖЕШЬ с зеленым окурком,где-то у него на даче,а здесь надо работать !!!!!!!
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02.06.2020 18:16 Ответить
Как завєщал Зє?
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02.06.2020 15:58 Ответить
краще б пояснив що в тій делегації робить московський агент ярмак.
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02.06.2020 15:58 Ответить
А колаборант таран?
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02.06.2020 16:20 Ответить
зелесрань уже полностью одобрала народ в Украине, теперь решили подмазаться к европейским деньгам.
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02.06.2020 15:59 Ответить
При Хряку2.0 це було не "можливо"..)))
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02.06.2020 16:09 Ответить
Ви вже "***********"..
Маєтки та дітки в Сорбоні ітп..
Україна для вас-дійна корівка, мля..
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02.06.2020 16:07 Ответить
 
 