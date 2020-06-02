Украина рассчитывает во время председательства Германии в Совете ЕС продолжать сближаться с Евросоюзом, – Кулеба

Украина ждет начала председательства Германии в Совете ЕС, в ходе которого будет работать с Берлином над тем, чтобы продолжать сближаться с Евросоюзом, а ЕС, соответственно, со своей стороны демонстрировал большую открытость к сближению с Украиной.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Безусловно, Германия является не только одним из мировых лидеров, но и лидером Европы. И мы с нетерпением ожидаем начала председательства Германии в Совете ЕС, в ходе которого будем работать с нашими немецкими друзьями над тем, чтобы Украина продолжала приближаться к ЕС, а ЕС соответственно со своей стороны демонстрировал большую амбициозность и открытость к сближению с Украиной", - сказал Кулеба на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом в Берлине во вторник.

Кулеба также отметил, что для Украины является важной поддержка Германии в НАТО.

В свою очередь министр иностранных дел ФРГ сообщил, что во время председательства в Совете ЕС, которое начнется с 1 июля, для Германии будут важными отношения со странами из Восточного партнерства, и Украина будет важным аспектом.

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"Мы не только продолжаем поиск, как можно достичь мира в Украине, также это касается экономических реформ в Украине. Во время председательства мы будем заниматься этими вопросами", - пояснил Маас.

Он также добавил, что Украина и конфликт на востоке Украины остаются важной темой в Европейском Союзе. "Во время нашего председательства мы будем дальше следить за этой темой, будем заниматься разными вопросами, как нам выти из этого кризиса, связанного с пандемией. Также хотим поддержать страны Восточного партнерства, в том числе Украину", - пояснил Маас.

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