Отставка Кабмина во время экономического кризиса может закончиться политическим кризисом, - "слуга народа" Кравчук
Во фракции "Слуга народа" считают, что отставка Кабинета Министров во время коронавируса может закончиться политическим кризисом.
Об этом в интервью "LB.ua" сообщила замглавы фракции Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ.
"Я не думаю, что пора менять Кабмин. Могут быть какие-то изменения отдельных министров. Как оказалось, это можно делать и после месяца их работы. Но изменение Кабмина во время коронавируса, во время экономического кризиса может закончиться политическим кризисом. Потому что если не формируется в течение месяца Кабмин, если коалиция не выдвигает его нет голосов, то это перевыборы", - объяснила нардеп.
По словам Кравчук, вместе с тем во фракции много недовольных деятельностью некоторых министров, игнорирующих заседания комитетов Рады и не информирующих депутатов о своей деятельности.
"Правительство Шмыгаля немножко закрылось в своем мире. Есть много критики, которую я слышала от депутатов о том, что министры не приходят на заседания комитетов, не отвечают на запросы, не участвуют в каких-то рабочих группах, о чем-то депутаты узнают из соцсетей. Стало уже понятно, что будут критические вопросы, когда мы получили программу правительства. Я понимаю, что Кабмин в течение месяца должен подать эту программу и надо было успеть, чтобы сохранить эти дедлайны. Но само содержание программы не удовлетворил ни один комитет, и ее отправили на доработку", - отметила замглавы фракции.
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а в данном случае лодку раскачали сами пассажиры
гребцы - чиновники.
пассажиры -население, нанявшее гребцов.
Я служил на корабле и посмотрел бы я на того отважного, кто среди моря начал бы раскачивать лодку.
А по сути, государство - это и есть корабль, на котором есть пассажиры - избиратели и есть команда - государственные чиновники.
Где тут смешно ?
я написав, як воно трапилось по факту.
Пасажири своїми грошима за квитки оплачують роботу команди.
Виборці своїми податками оплачують роботу держслужбовців.
До чого тут якісь кацапські "властьімущіє", якшо наших держслужбовців прямо або опосередковано вибрали саме платники податків ?
людинуістоту
работа идёт ещё лучше -- никто не мешает
если этого нет -- менеджера нужно уволить
это не значит что он ничего не делает
работу нужно направлять в нужное русло
каждый должен знать что он должен делать
без ежидневных указаний