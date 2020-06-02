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Новости Коронавирус и карантин
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Отставка Кабмина во время экономического кризиса может закончиться политическим кризисом, - "слуга народа" Кравчук

Отставка Кабмина во время экономического кризиса может закончиться политическим кризисом, -

Во фракции "Слуга народа" считают, что отставка Кабинета Министров во время коронавируса может закончиться политическим кризисом.

Об этом в интервью "LB.ua" сообщила замглавы фракции Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ.

"Я не думаю, что пора менять Кабмин. Могут быть какие-то изменения отдельных министров. Как оказалось, это можно делать и после месяца их работы. Но изменение Кабмина во время коронавируса, во время экономического кризиса может закончиться политическим кризисом. Потому что если не формируется в течение месяца Кабмин, если коалиция не выдвигает его нет голосов, то это перевыборы", - объяснила нардеп.

По словам Кравчук, вместе с тем во фракции много недовольных деятельностью некоторых министров, игнорирующих заседания комитетов Рады и не информирующих депутатов о своей деятельности.

"Правительство Шмыгаля немножко закрылось в своем мире. Есть много критики, которую я слышала от депутатов о том, что министры не приходят на заседания комитетов, не отвечают на запросы, не участвуют в каких-то рабочих группах, о чем-то депутаты узнают из соцсетей. Стало уже понятно, что будут критические вопросы, когда мы получили программу правительства. Я понимаю, что Кабмин в течение месяца должен подать эту программу и надо было успеть, чтобы сохранить эти дедлайны. Но само содержание программы не удовлетворил ни один комитет, и ее отправили на доработку", - отметила замглавы фракции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турборежим продолжаться не будет, - "слуга народа" Кравчук

Автор: 

Кабмин (14025) карантин (16729) отставка (3150) Кравчук Евгения (367) Шмыгаль Денис (2669) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+22
ТО бишь кабмин во время экономического кризиса может вытворять все что угодно... министры в кабмине могут быть откровенными идиотами....и сменить ни кабмин ни министров нельзя..?? Да ты просто гений....зеленый....сразу видно трускавецкую аккадемию кончал....
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02.06.2020 16:11
+21
и чет они "забыли" - что прошлый кабмин тоже разогнали во время кризиса, устроенный ними же
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02.06.2020 16:11
+17
земразь сцыт перевыборов больше всего на свете))))
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02.06.2020 16:09
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Правила форума Совет форумчан
земразь сцыт перевыборов больше всего на свете))))
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02.06.2020 16:09 Ответить
и чет они "забыли" - что прошлый кабмин тоже разогнали во время кризиса, устроенный ними же
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02.06.2020 16:11 Ответить
если бєжать по минному полю, то есть шанс остаться жить. С єтим кабминам ничего не светит.Они просто не понимают, зачем они вообще.Им и в голову не приходит, что они должні обеспечивать процветание граждан своей страны. Вот в 145 странах из 150 в мире госчиновники знают, зачем они - а наши думают, что их цель взять кредит и продать землю и все остальное...ну и население куда-нибудь сплавить.
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02.06.2020 17:17 Ответить
Отставка Кабмина во время экономического кризиса может закончиться политическим кризисом, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 1776
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02.06.2020 16:10 Ответить
ТО бишь кабмин во время экономического кризиса может вытворять все что угодно... министры в кабмине могут быть откровенными идиотами....и сменить ни кабмин ни министров нельзя..?? Да ты просто гений....зеленый....сразу видно трускавецкую аккадемию кончал....
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02.06.2020 16:11 Ответить
А прошлий кабмін під час чого ви розігнали?
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02.06.2020 16:13 Ответить
В отставках смысла нет, ибо выковыряют такое же, очередное ничтожество, как самокатчик и шмыгальщик.
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02.06.2020 16:13 Ответить
смысл есть и огромный - посмеяться, наблюдая как зебилы будут офигевать от новых "министров", а кандидатуры - будут прятаться от такого "счастья"
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02.06.2020 16:20 Ответить
Вывод - экономический кризис (как и любой кризис) крайне выгоден для любого коррумпированного и неумелого правительства. Поэтому - до тех пор, пока мы не вздернем на фонарях тех сволочей, которые верещат "не раскачивайте лодку!", кризисы у нас не прекратятся.
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02.06.2020 16:14 Ответить
Раскачивать лодку, в которой сидишь - это занятие для умственно неполноценных,

а в данном случае лодку раскачали сами пассажиры
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02.06.2020 16:33 Ответить
Интересно услышать мнение умственно полноценного комментатора - кого именно он называет "пассажирами" в государственной лодке, а кого - "гребцами"? Ну-ка?
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02.06.2020 16:38 Ответить
а так не понятно ?

гребцы - чиновники.
пассажиры -население, нанявшее гребцов.
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02.06.2020 16:42 Ответить
****, ми, 25%, тонемо разом з тими 73%... А тобі **********...
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02.06.2020 16:47 Ответить
При чём тут ********** ?

Я служил на корабле и посмотрел бы я на того отважного, кто среди моря начал бы раскачивать лодку.

А по сути, государство - это и есть корабль, на котором есть пассажиры - избиратели и есть команда - государственные чиновники.

Где тут смешно ?
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02.06.2020 16:51 Ответить
Ну, а шо ми могли зробити з отими 73%? За борт їх не викинеш...
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02.06.2020 16:59 Ответить
так я і не писав, шо ми могли шось зробити.

я написав, як воно трапилось по факту.
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02.06.2020 17:02 Ответить
Да, понятно. Я так и думал, что разговариваю с типичным ватником из-за поребрика. У нас принято считать гребцами (движущей силой) - налогоплательщиков, а чиновников - не более чем обслугой в рубке. А в России считают, что гребут - власть имущие, а всё прочее население - балласт, пассажиры. Я так и думал, что вы это напишете. Спасибо за подтверждение. Гребите дальше. И желательно - отсюда. Думаю, вы знаете - куда именно.
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02.06.2020 16:51 Ответить
З якого переляку ти раптом вирішив, що пасажири - то баласт ?

Пасажири своїми грошима за квитки оплачують роботу команди.

Виборці своїми податками оплачують роботу держслужбовців.

До чого тут якісь кацапські "властьімущіє", якшо наших держслужбовців прямо або опосередковано вибрали саме платники податків ?
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02.06.2020 16:55 Ответить
))) Поздно использовать "мову", она на тебе смотрится как на корове - седло. Куда важнее то, ЧТО ты говоришь, а не то, как ты говоришь. Свой каминг-аут ты уже произвел, нечего теперь стыдливо верещать: "я этого не подразумевал!"
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02.06.2020 16:57 Ответить
припиняйте "дружній вогонь"
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02.06.2020 17:01 Ответить
іди нахрєн
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02.06.2020 17:03 Ответить
Кадровий голод це коли обираєш собі в керманичі профнепридатну людину, потім таких же слуг народу і кричиш на все горло, що нема кого назначити на посаду. Все дуже просто - професіонали не увійшли у ті знамениті 73%.
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02.06.2020 16:17 Ответить
Кадровий голод це коли обираєш собі в керманичі профнепридатну людину істоту
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02.06.2020 19:30 Ответить
боятся корыто потерять, эеленые мародеры
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02.06.2020 16:18 Ответить
Да тут бесконечный экономический кризис с 2014, хоть уже 4 правительства сменится. И не закончится хоть со следующими 4-мя.
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02.06.2020 16:19 Ответить
типова нагла, цинічна брехня та маніпуляція від касапа-провокатора https://censor.net/user/467218, є типовою головною ознакою кожного випускника ФЭДа; як мінімум - упоротого зебіла. Тому що в Україні економічна криза почалася в 2011-му (нульовий ріст ВВП); в 2013-му - відбувся Майдан Гідності; а в 2014-му - розпочалась війна з усіма її негативними наслідками. І, до речі, по результатам першого півріччя 2019-го економічні показники Україні перевершили довоєнні (2013-го року).
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02.06.2020 16:44 Ответить
Хуже не будет!
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02.06.2020 16:20 Ответить
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02.06.2020 17:02 Ответить
"Какая разница!!!"
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02.06.2020 20:08 Ответить
Ой-вей, какой-такой политический кризис может быть при 73% и монобольшинстве в Раде?
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02.06.2020 16:26 Ответить
Може зразу весь КМ разом з зеленим непорозумінням зразу винести?
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02.06.2020 16:26 Ответить
А вы друзья , как не садитесь всё в музыканты не годитесь (
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02.06.2020 16:27 Ответить
Зегниди нінащо нездатні....
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02.06.2020 19:28 Ответить
https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d1%8b-%d0%b3%d0%be%d1%81%d0%b1%d1%8e%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d0%bc%d0%b0%d0%b5-%d1%83%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-38.html Доходы госбюджета в мае упали на 38% Июнь 2, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d1%8b-%d0%b3%d0%be%d1%81%d0%b1%d1%8e%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d0%bc%d0%b0%d0%b5-%d1%83%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-38.html#respond Комментарии: 0 https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d1%8b-%d0%b3%d0%be%d1%81%d0%b1%d1%8e%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d0%bc%d0%b0%d0%b5-%d1%83%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-38.html Відставка Кабміну під час економічної кризи може закінчитися політичною кризою, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 4074 По оперативным данным Государственной казначейской службы, в мае 2020 года в общий фонд государственного бюджета поступило 63,9 млрд грн, что на 40 млрд грн или 38% меньше, чем в апреле или в мае 2019 года (104,12 млрд грн).https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d1%8b-%d0%b3%d0%be%d1%81%d0%b1%d1%8e%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d0%bc%d0%b0%d0%b5-%d1%83%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-38.html#more-104853 Читать далее
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02.06.2020 16:30 Ответить
А вот Грося приводил всех министров в Раду каждую пятницу!
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02.06.2020 16:32 Ответить
у хорошего менеджера при его отсутствии
работа идёт ещё лучше -- никто не мешает
если этого нет -- менеджера нужно уволить
это не значит что он ничего не делает
работу нужно направлять в нужное русло
каждый должен знать что он должен делать
без ежидневных указаний
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02.06.2020 18:20 Ответить
а "отсебятина" в ценообразовании на коммуналку правительством приведут к ПОЛНОМУ кризису вообще...и за непродолжительное время.
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02.06.2020 19:22 Ответить
Це чергові Зе-грабіжники...Криза нікуди незникала...Криза,це Зе-гнида...
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02.06.2020 19:26 Ответить
"Нема ніякої кризи, просто хтось 3,14***** наші гроші!"
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02.06.2020 20:10 Ответить
ніяких - 'хтось' Є - чергові...
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02.06.2020 22:55 Ответить
"З пісні слів не викинеш..." А в цитату не вставиш.
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02.06.2020 23:24 Ответить
Хуже не будет .
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02.06.2020 23:24 Ответить
 
 