Контракт с Ройтбурдом расторгнут не будет. Одесская ОГА окажет ему всю возможную юрпомощь, - Куцый
Одесская обладминистрация поддержит в суде позицию Александра Ройтбурда относительно незаконности его увольнения.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава Одесской ОГА Максим Куцый, передает Цензор.НЕТ.
"Только что встречались с директором Одесского художественного музея Александром Ройтбурдом и обсудили наши дальнейшие действия по защите полноценной работы учреждения и команды.
1. Александр намерен обжаловать решение суда. Одесская областная государственная администрация окажет всю возможную юридическую помощь и выступит третьей стороной на стороне истца.
2. Контракт с Ройтбурдом расторгнут не будет. Такое решение должно базироваться на результатах работы, а Александр, как руководитель учреждения, по моему мнению, превратил заброшенный музей на популярное и знаковое место.
3. Александр рассказал о планах развития музея. Они очень амбициозные, но реальные. Обо всех планах и перспективах он расскажет чуть позже. Сейчас первоочередная задача - отстаивать правовую позицию руководства Одесского художественного музея.
Работаем вместе для единой цели".
Решение об увольнении Ройтбурда с должности директора музея было принято голосованием Одесского областного совета, однако художник продолжал фактически выполнять свои обязанности. В октябре 2019 г. министерство культуры, молодежи и спорта назвало решение об увольнении безосновательным.
Художника уволили со второй попытки - первая состоялась еще 16 августа 2019 г. Тогда вопрос внесли в предварительную повестку дня, но позже его оттуда убрали.
Ройтбурд победил в конкурсе на должность директора Одесского художественного музея 6 декабря 2017 г. 19 марта 2018 г. председатель облгосадминистрации подписал пятилетний контракт с Ройтбурдом, назначив его директором музея.
10 февраля 2020 года суд восстановил Ройтбурда в должности директора Одесского художественного музея. 1 июня апелляционный суд утвердил скандальное увольнение Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Якщо найняла на роботу ОДА, то і звільняти має ОДА, а не облрада! У облради хіба є повноваження звільнити тих, кого назначила ОДА?
Устроил там выступление скрипичкого квартета.
Навіть не треба так далеко ходити в історію, до таких значних прикладів та осіб, якщо ось, в 2014 я потрапив у перші рядки списку на підвал в Костянтинівці ще в перші дні, коли й окупацією це не можна було назвати - просто по місту гасали легковики з автоматниками різних банд і груп. То ще не були російські військові, але таємничий «комендант» вже був росіянином. І потрапив я в групку лідерів списку не тому, що активно займався професійною політичною діяльністю (такі були, свободівці, умовні бютівці чи умовні «помаранчеві», але вони були справді умовні, і так у списки й не потрапили, хіба - значно пізніше). Мій основний гріх був лише у тому, що я організував і головував в українській культурологічній спілці, мав бібліотеку україномовновної літератури для загалу, створив аматорський театр та хор. Ну й інші активності. Тож, це й було основною причиною, з якої активісти місцевого комуністичного осередку удостоїли мене увагою склали список і подали донос в «комєндатуру» (я ними й не цікавився ніколи, а вони жили посеред нас і все правильно відчували). Ну, вони трохи схибили, я ж - з дуже давніх донецьких. Місцевість знаю, навчився виживати, сім'ю вивіз 🙂 І це ж питання досі задаю сєпарам на еміграції в окупованому Криму: за що? І відповіді нема. Я знаю рівень взаємного фізичного неприйняття, вони - знають, але вголос - ні, не кажуть. Я кажу. Я просто намагаюсь їм пояснити, чому миру між нами ніколи не буде: бо наше несприйняття орди не має в програмі їх фізичного винищення. Незважаючи на екзистенційну загрозу. А їх культурна вразливість штовхає на вбивство саме по цій лінії. Якісь з них підсвідомо, а якісь - цілком свідомо, розуміють таки основу ідентичностей, але іншого шляху конкуренції, окрім знищення культурної інакшості, не приймають.