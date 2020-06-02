Контракт с Ройтбурдом расторгнут не будет. Одесская ОГА окажет ему всю возможную юрпомощь, - Куцый

Одесская обладминистрация поддержит в суде позицию Александра Ройтбурда относительно незаконности его увольнения.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава Одесской ОГА Максим Куцый, передает Цензор.НЕТ.

"Только что встречались с директором Одесского художественного музея Александром Ройтбурдом и обсудили наши дальнейшие действия по защите полноценной работы учреждения и команды.

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1. Александр намерен обжаловать решение суда. Одесская областная государственная администрация окажет всю возможную юридическую помощь и выступит третьей стороной на стороне истца.

2. Контракт с Ройтбурдом расторгнут не будет. Такое решение должно базироваться на результатах работы, а Александр, как руководитель учреждения, по моему мнению, превратил заброшенный музей на популярное и знаковое место.

3. Александр рассказал о планах развития музея. Они очень амбициозные, но реальные. Обо всех планах и перспективах он расскажет чуть позже. Сейчас первоочередная задача - отстаивать правовую позицию руководства Одесского художественного музея.

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Работаем вместе для единой цели".





Решение об увольнении Ройтбурда с должности директора музея было принято голосованием Одесского областного совета, однако художник продолжал фактически выполнять свои обязанности. В октябре 2019 г. министерство культуры, молодежи и спорта назвало решение об увольнении безосновательным.

Художника уволили со второй попытки - первая состоялась еще 16 августа 2019 г. Тогда вопрос внесли в предварительную повестку дня, но позже его оттуда убрали.

Ройтбурд победил в конкурсе на должность директора Одесского художественного музея 6 декабря 2017 г. 19 марта 2018 г. председатель облгосадминистрации подписал пятилетний контракт с Ройтбурдом, назначив его директором музея.

10 февраля 2020 года суд восстановил Ройтбурда в должности директора Одесского художественного музея. 1 июня апелляционный суд утвердил скандальное увольнение Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея.