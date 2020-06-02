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В первый день возобновления движения электричек перевезены более 48 тыс. пассажиров, - "Укрзализныця"

В первый день возобновления движения электричек перевезены более 48 тыс. пассажиров, -

"Укрзализныця" в первый день возобновления курсирования пригородных поездов - 1 июня - перевезла в пригородном сообщении 48,1 тыс. пассажиров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании.

Вместе с тем "Укрзализныця" призывает пассажиров быть сознательными и выполнять рекомендации при проезде железнодорожным транспортом, ведь только сознательное отношение и неукоснительное соблюдение рекомендаций Минздрава будет гарантировать безопасность проезда по железной дороге.

Во время проезда ж/д транспортом необходимо находиться на вокзалах, платформах и поездах только в защитных масках; пользоваться санитайзером для рук; соблюдать социальную дистанцию - не менее 1,5 м; в случае выявления симптомов острой респираторной болезни оставаться дома.

Напомним, ранее сообщалось, что АО "Укрзализныця" с 1 июня начинает первый этап восстановления курсирования пригородных поездов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запуск городской электрички в Киеве переносится - не успели закончить ремонт электропоездов

Автор: 

Укрзализныця (2744) электричка (114)


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+ зекономили на прибиранні вагонів...
молодці!
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02.06.2020 16:17 Ответить
А говорят как о угле каком-то..
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02.06.2020 16:27 Ответить
це - перемога!!!
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02.06.2020 16:33 Ответить
 
 