В первый день возобновления движения электричек перевезены более 48 тыс. пассажиров, - "Укрзализныця"

"Укрзализныця" в первый день возобновления курсирования пригородных поездов - 1 июня - перевезла в пригородном сообщении 48,1 тыс. пассажиров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании.

Вместе с тем "Укрзализныця" призывает пассажиров быть сознательными и выполнять рекомендации при проезде железнодорожным транспортом, ведь только сознательное отношение и неукоснительное соблюдение рекомендаций Минздрава будет гарантировать безопасность проезда по железной дороге.

Во время проезда ж/д транспортом необходимо находиться на вокзалах, платформах и поездах только в защитных масках; пользоваться санитайзером для рук; соблюдать социальную дистанцию - не менее 1,5 м; в случае выявления симптомов острой респираторной болезни оставаться дома.

Напомним, ранее сообщалось, что АО "Укрзализныця" с 1 июня начинает первый этап восстановления курсирования пригородных поездов.

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