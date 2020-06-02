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50 нардепов обжаловали в КС закон об амнистии участников Революции Достоинства. ДОКУМЕНТ

50 нардепов обжаловали в КС закон об амнистии участников Революции Достоинства. ДОКУМЕНТ

50 депутатов Верховной Рады, преимущественно из пророссийской фракции ОПЗЖ, 29 мая обжаловали в Конституционном Суде закон о недопущении преследования и наказания лиц в связи с событиями, которые имели место во время Революции достоинства.

Об этом сообщила во вторник пресс-служба Конституционного Суда, передает Цензор.НЕТ.

Авторы представления указывают, что во время массовых акций протеста в ноябре 2013 года - феврале 2014 года погибли около 100 протестующих и около тысячи получили ранения; были убиты 23 сотрудника правоохранительных органов, 932 были ранены, в том числе 257 - тяжело, а 158 - из огнестрельного оружия.

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"Отдельные участники массовых акций протеста открыто признаются в применении огнестрельного оружия к представителям правоохранительных органов, их убийстве и в совершении тяжких преступлений другого характера. Но такие преступления в результате принятого закона не подлежат расследованию, а лица, которые подозреваются в их совершении, освобождены от уголовной ответственности", - сказано в документе.

По мнению депутатов, таким образом в обществе было сформировано впечатление о дозволенности безнаказанно совершать преступления против жизни и здоровья человека, а также пострадавшие от преступлений были лишены гарантированных им конституционных прав и свобод.

В целом, по оценкам авторов представления, указанный закон противоречит 16 статьям Конституции Украины.

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50 нардепов обжаловали в КС закон об амнистии участников Революции Достоинства 05
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50 нардепов обжаловали в КС закон об амнистии участников Революции Достоинства 13
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50 нардепов обжаловали в КС закон об амнистии участников Революции Достоинства 15
50 нардепов обжаловали в КС закон об амнистии участников Революции Достоинства 16
50 нардепов обжаловали в КС закон об амнистии участников Революции Достоинства 17
50 нардепов обжаловали в КС закон об амнистии участников Революции Достоинства 18
50 нардепов обжаловали в КС закон об амнистии участников Революции Достоинства 19
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50 нардепов обжаловали в КС закон об амнистии участников Революции Достоинства 21
50 нардепов обжаловали в КС закон об амнистии участников Революции Достоинства 22
50 нардепов обжаловали в КС закон об амнистии участников Революции Достоинства 23
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50 нардепов обжаловали в КС закон об амнистии участников Революции Достоинства 25
50 нардепов обжаловали в КС закон об амнистии участников Революции Достоинства 26
50 нардепов обжаловали в КС закон об амнистии участников Революции Достоинства 27

Автор: 

амнистия (455) КС (2248) Оппозиционная платформа - За жизнь (452)


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Топ комментарии
+30
знайшли чим здивувати. мені в свій час зелені кричали: майданутиє, что ви нам наскакалі. ви же вайну прінєслі.при януковічє ми жилі харашо...кококо карупція, кококо нас абкрадивают....кококо вава чєстний.....кококо барига
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02.06.2020 16:34
+29
Прекрасный расстрельный список, ни одного лишнего
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02.06.2020 16:40
+26
это с подачи генпрокурорки Венедиктовой, которая на 100% Бубочкина..
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02.06.2020 16:35
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вот такие дела, а дел будет много в прокуратуре. ситуация веселая
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02.06.2020 17:00 Ответить
Сдается мне, что пятая точка пострадает у свинособак))
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02.06.2020 18:26 Ответить
" свинособак))" - это вырожение ботов агитаторов, а я даже бес понятия кого вы имели виду
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04.06.2020 18:04 Ответить
А можно опзж люстрировать?? И под шумок половину стада имени Зе, и имени По???
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02.06.2020 17:00 Ответить
Тут є такий цікавий нюанс, як відсутність зворотньої сили у законодавства... Тобто навіть якщо закон відмінять, то зміни не зможуть поширюватися на правовідносини, які виникли до відміни закону!

Ст. 58 Конституції: закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи...

Схожий приклад: якщо у нас в 90-х не було статті за хакерство, а в 2000-х її прийняли, то вона не поширювалася на дії, які були вчинені в 90-х.
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02.06.2020 17:03 Ответить
Читай внимательней Конституцию
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02.06.2020 18:29 Ответить
Читаю: Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи!
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02.06.2020 18:31 Ответить
Читай до тех пор, пока не дойдет. Подсказка: неконституционный ...
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02.06.2020 18:35 Ответить
Без обид,но с первого раза точно не зайдет
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02.06.2020 18:36 Ответить
Москалям слова не давали!
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02.06.2020 17:05 Ответить
Нельзя бьіло их в живьіх оставлять. Вот и снова имеем безнаказанность и титушек.
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02.06.2020 17:14 Ответить
представление подписали все нардепы из фракции ОПЗЖ, исключенные из фракции "Слуга народа" нардепы Антон Поляков и Анна Скороход, а также депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский.
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02.06.2020 17:19 Ответить
совсем у кацапов тухло с картинками на фоне постоянных зашкваров их вислюка
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02.06.2020 17:21 Ответить
вот они ПОЦРИОТЫ страны "ветеран"-уголовник-честный еврей рабинович, жиган-вышканосец бойко, сепар ,который сидел в луганском сбу вместе с руцькими калоборантами-дунаев,продажная девка,у которой есть мрия и королева луганских копанок королевская и другая нечисть,КОТОРАЯ ДОЛЖНА И БУДЕТ СИДЕТЬ В ЦУГУНДЕРЕ, ЖДЕМС !!!!!!!!!!
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02.06.2020 18:14 Ответить
Теперь всем понятно почему самый гуманный суд - суд Линча? А для судей- суд Камбиса! И не надо амнистий , надо просто дело до конца доводить - вот основной урок Майдана!
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02.06.2020 17:20 Ответить
таки да,надо было добить после Майдана всякую москально-свинячую нечисть!
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02.06.2020 20:26 Ответить
Спустя 6 (!)лет решили обжаловать Закон
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02.06.2020 17:24 Ответить
В обоснование Майдана революционеры часто ссылаются на конституционное право народа на восстание и т.д. Вот теперь КС и расскажет, в чем именно это право.
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02.06.2020 17:26 Ответить
Дятел, он УЖЕ рассказал, ты немытый, не читал просто, да и читать тебе бесполезно, бр даунито-лишнехрососомо
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02.06.2020 18:31 Ответить
Далек, конешна, от таких ваших нюансов, но по этому закону значит, что не нужно ничего расследовать или что не нужно никого садить?
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02.06.2020 17:28 Ответить
правильно, по вашему ето звучит так: победителей не судят!
однако я уверен,что если бы Майдан проиграл, януковощ провел бы жосткую репрессию в Украине и посадил бы миллионы украинцев
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02.06.2020 20:29 Ответить
Не преувеличивайте миллионами. Но Яценюк сидел бы точно.
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03.06.2020 09:01 Ответить
намекаешь на участие Яценюка в войне в Чечне?
50 нардепів оскаржили в КС закон про амністію учасників Революції Гідності - Цензор.НЕТ 6464
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03.06.2020 13:21 Ответить
Достаточно взглянуть, как накарябано кривыми руками этих уродов то, что надо писать собственноручно, чтобы еще раз возненавидеть ту сволочь, которая за них ставила галки в бюллетенях.
Жги, Господи...
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02.06.2020 17:36 Ответить
Не можна амністувати тих хто коїв злочини.
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02.06.2020 17:36 Ответить
Рыгов к стенке, Разумкова на парашу! Вроде все правильно?)))
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02.06.2020 18:32 Ответить
Право на мирний мітинг проти узурпації влади хряком межигірським не є злочином. Це право передбачене Конституцією України, але кому я це пишу...
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02.06.2020 18:50 Ответить
https://censor.net/user/470836, свинорылый, бороться за свободу Украины от москальной орды-ето злочин?

как такое умещается в твоем ватном мозгу?
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02.06.2020 20:31 Ответить
запонмите этих мразей!их первыми на отстрел!
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02.06.2020 17:56 Ответить
Теперь мы точно знаем, кого надо репрессировать, во время следующей революции.
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02.06.2020 17:59 Ответить
це треба було робити ще у лютому 14 року.
Безкарність породжує вседозволеність.
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03.06.2020 12:14 Ответить
Фигня, подписей Януковича, Азарова и Пшонки нет, а только ихние холуи подписали.
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02.06.2020 18:07 Ответить
Хаха, дубинский собирается в мэры Киева, и при этом поддерживает арест активистов, граждан, что были на майдане. Жесть.
А так, Скороход Анна, которую выгнали из "слуг", жена российского миллионера фсбшника, лоббировала правки в комитете, пока под зад не дали.
Вся "элита" собралась)
А где эта ватная плесень бужанский в списках?)
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02.06.2020 18:16 Ответить
Я за скороход в шоці. Мабуть у фракцію зажопиків зібралася.
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02.06.2020 18:51 Ответить
Зачет!!! Анна Скороход!!!!! Антикоррупционерка!!! Я ржу!!! Ее таскали по всем демократическим каналам!!!! Из нее херотиню делали!!!! Коллеги!!!! Входите в тему кого пиарите!!! Зачем помогать Бене Коломойскому и ОПЗЖ???!!!
Входите в тему!!!! Думайте!!!!
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02.06.2020 18:32 Ответить
Цікаво спостерігати за скавчанням дуполизів хряка сивочолого. Не треба "скігліті", цинічному брехлу нічого не загрожує. Риги своїх не чіпають. Кошмарити будуть "рядових" революції "гідності", тих, які щіро вірили в праведне діло Майдану, в кращу долю України. Не так сталося, як бажалося. Барига "болт" клав і на них і на Україну. П'ЯТЬ(5) років при владі і в підсумку - ніяких змін. Риги, які 100% винні у війні на Донбасі, не в тюрьмі, а в зРаді. Докерувався, ГНИДА, що до влади бидлота обрала мутованих ригів - зебілів,які, походу, ліплять з України малоросію, як якуто-кацапи - скульптуру з навозу.
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02.06.2020 19:07 Ответить
Вот скажи, тебя по-пьяни делали, или в детстве головой о подоконник били?
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02.06.2020 21:16 Ответить
У него было тяжелое детство,он часто падал вниз головой с кроватки
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02.06.2020 21:45 Ответить
Свино-ПЕСи, не переказуйте людям вашу біографію. Судячі з ваших висерів - ви хворі на шизофренію ще від народження. А тут ще хрячок сивочолий вам мозги запудрив. Лікувати вас - безнадійна справа,співчуваю.
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03.06.2020 04:32 Ответить
Недавно услышал, таких как ты, нужно обратно запихнуть от куда вылезло, и перетрахать на что нибудь нормальное.
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05.06.2020 21:31 Ответить
Григорий Суркис - пламенный привет болелам киевского Динамо.
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02.06.2020 19:13 Ответить
Венедиктова, с подачи Зеленского - "за".
Зеленский ненавидит Майдан, хотя и стал благодаря ему президентом. Парадокс.
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02.06.2020 19:35 Ответить
Вопреки ему и против него.
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03.06.2020 02:06 Ответить
Хотят распада Украины твари . В 2014 пожалели вас, рыгонечисть, теперь воспряли наймиты рашистские. Жрать ваше говно будете по- полной. Если выживете.
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02.06.2020 19:41 Ответить
А що ж ви хотіли. Потрібно було у 2014 не в баки сміттєві їх кидати, а віщати на фонарних стовпах усіх, зто мав відношення до Ригів.
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02.06.2020 19:52 Ответить
Я писав, що саме так буде ще півтора роки тому...
Добровольцям приготуватися...
Дебіли, ви зробили це разом!
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02.06.2020 20:27 Ответить
то, что мертвячук украинский депутат в украинском парламенте никого не удивляет, а подобные пасквили удивляют. почему?
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02.06.2020 20:59 Ответить
элита депутатствующих украинофобов
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02.06.2020 21:20 Ответить
Олександр Ковальов - голова ветеранського ГО "Ніхто крім нас".
Тепер зрозуміло чому "НКН" прийняла рішення не підтримувати Майдан.
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02.06.2020 21:38 Ответить
50 нардепів оскаржили в КС закон про амністію учасників Революції Гідності - Цензор.НЕТ 5336
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02.06.2020 22:35 Ответить
А воно й не могло бути інакше. Хто б там як не гинув, а як відомо, що після кожного майдану відбуваються "найбільш чесні вибори в світі". А в наших виборах можуть висуватись тільки мульти мільйонери й мільйонери чи їх ставленники. От ми серед них і обираємо.
А це завдяки тому, що по закону, який вони для себе зфіглювали, кандидатом може стати тільки людина яка вносить найбільшу в світі, багатомільйонну виборчу заставу. Це при самому бідному народі в Європі.
А наприклад в Польщі взагалі немає виборчої застави. Там кандидат має набрати певну кількість підписів виборців у підтримку. Тому там і майдани не потрібні. А наші майдани відсувають одних бариг, очищаючи шлях іншим баригам. Дивно, що ніхто не розуміє простих речей.
Давайте виходити на наступний майдан і кров'ю очищати шлях ще іншим баригам.
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03.06.2020 09:45 Ответить
По результатам всего, давно видно, что не майдан победил, а люди которые были на трибуне. А почему так, никто не хочет разобраться. Ведь надо на ошибках учиться. Но тем, кто был на трибуне и победил, такие ошибки выгодны и они хотят чтобы и дальше они были, поэтому разборок не будет.
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03.06.2020 09:18 Ответить
незавершена революція породжує контрреволюцію.
От треба було наприкінці лютого 14 року перевішати та перестріляти усіх цих ригівських покидьків. Пожаліли. А вони нас - не пожаліють.
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03.06.2020 12:13 Ответить
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