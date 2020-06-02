50 нардепов обжаловали в КС закон об амнистии участников Революции Достоинства. ДОКУМЕНТ
50 депутатов Верховной Рады, преимущественно из пророссийской фракции ОПЗЖ, 29 мая обжаловали в Конституционном Суде закон о недопущении преследования и наказания лиц в связи с событиями, которые имели место во время Революции достоинства.
Об этом сообщила во вторник пресс-служба Конституционного Суда, передает Цензор.НЕТ.
Авторы представления указывают, что во время массовых акций протеста в ноябре 2013 года - феврале 2014 года погибли около 100 протестующих и около тысячи получили ранения; были убиты 23 сотрудника правоохранительных органов, 932 были ранены, в том числе 257 - тяжело, а 158 - из огнестрельного оружия.
"Отдельные участники массовых акций протеста открыто признаются в применении огнестрельного оружия к представителям правоохранительных органов, их убийстве и в совершении тяжких преступлений другого характера. Но такие преступления в результате принятого закона не подлежат расследованию, а лица, которые подозреваются в их совершении, освобождены от уголовной ответственности", - сказано в документе.
По мнению депутатов, таким образом в обществе было сформировано впечатление о дозволенности безнаказанно совершать преступления против жизни и здоровья человека, а также пострадавшие от преступлений были лишены гарантированных им конституционных прав и свобод.
В целом, по оценкам авторов представления, указанный закон противоречит 16 статьям Конституции Украины.
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Ст. 58 Конституції: закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи...
Схожий приклад: якщо у нас в 90-х не було статті за хакерство, а в 2000-х її прийняли, то вона не поширювалася на дії, які були вчинені в 90-х.
однако я уверен,что если бы Майдан проиграл, януковощ провел бы жосткую репрессию в Украине и посадил бы миллионы украинцев
Жги, Господи...
как такое умещается в твоем ватном мозгу?
Безкарність породжує вседозволеність.
А так, Скороход Анна, которую выгнали из "слуг", жена российского миллионера фсбшника, лоббировала правки в комитете, пока под зад не дали.
Вся "элита" собралась)
А где эта ватная плесень бужанский в списках?)
Входите в тему!!!! Думайте!!!!
Зеленский ненавидит Майдан, хотя и стал благодаря ему президентом. Парадокс.
Добровольцям приготуватися...
Дебіли, ви зробили це разом!
Тепер зрозуміло чому "НКН" прийняла рішення не підтримувати Майдан.
А це завдяки тому, що по закону, який вони для себе зфіглювали, кандидатом може стати тільки людина яка вносить найбільшу в світі, багатомільйонну виборчу заставу. Це при самому бідному народі в Європі.
А наприклад в Польщі взагалі немає виборчої застави. Там кандидат має набрати певну кількість підписів виборців у підтримку. Тому там і майдани не потрібні. А наші майдани відсувають одних бариг, очищаючи шлях іншим баригам. Дивно, що ніхто не розуміє простих речей.
Давайте виходити на наступний майдан і кров'ю очищати шлях ще іншим баригам.
От треба було наприкінці лютого 14 року перевішати та перестріляти усіх цих ригівських покидьків. Пожаліли. А вони нас - не пожаліють.