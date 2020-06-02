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Харьковчанка отдавала мошенникам деньги сначала за "выдвижение в депутаты", а потом за "должность главы ОГА", - Нацполиция

Харьковчанка отдавала мошенникам деньги сначала за

Сотрудники Шевченковского отдела полиции совместно с сотрудниками СБУ под процессуальным руководством местной прокуратуры №1 задержали в Харькове двух жителей Киева, "продававших" назначение на руководящие должности в органах власти.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области

"При получении первой части денег в сумме 150 тыс.долл. задержали 68 и 52-летних жителей Киева. Злоумышленники задержаны", - говорится в сообщении.

К правоохранителям обратилась харьковчанка, сообщившая, что в октябре прошлого года отдала людям, с которыми свела ее знакомая, задаток в размере $60 тыс за проведение агитации и лоббирование интересов в качестве кандидата в народные депутаты Украины от одной из политических партий на внеочередных парламентских выборах, но кандидатом в нардепы так и не стала и в выборах не участвовала.

По данному факту 23 марта было начато уголовное производство по ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.4 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

30 апреля женщина еще раз встретилась в Киеве с людьми, которым отдала деньги, по поводу их возврата. На этот раз они предложили ее спутнику за $1 млн стать главой Харьковской облгосадминистрации и за $100 тыс найти кандидатуру на должность руководителя ГУ Государственной налоговой службы в Харьковской области. В качестве задатка мошенники просили им передать частями $500 тыс.

Правоохранители задержали мошенников в харьковском ресторане после получения первого транша ($150 тыс) оговоренной суммы.

Как сообщалось, ранее о задержании в одном из ресторанов Харькова после получения ими первой части суммы неправомерной выгоды за содействие в назначении на должности главы областной государственной администрации и Главного управления Государственной налоговой службы в области, сообщил глава обладминистрации Алексей Кучер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое киевлян задержаны в Харькове при "продаже" за $1 млн должности главы ОГА, - Кучер

Автор: 

мошенничество (1216) Харьков (7450)


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Топ комментарии
+11
Я уже говорил - в Украине не переведутся Хлестаковы и их жертвы ) Бессмертный Гоголь и страна мертвых душ. Особенно в Харькове - городе, известном своим пророссийским менталитетом и рабским быдлом.
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02.06.2020 16:41
+10
братья Ермака и сестры БЕНЯдиктовой бродят по Украине толпами.
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02.06.2020 16:55
+7
дура-дурой...а туда же...в депутатки )))) хотя... ничего удивительного..
знакомая - кидала ))) развела лохушку на бабки... хорошая знакомая))))
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02.06.2020 16:43
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Я уже говорил - в Украине не переведутся Хлестаковы и их жертвы ) Бессмертный Гоголь и страна мертвых душ. Особенно в Харькове - городе, известном своим пророссийским менталитетом и рабским быдлом.
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02.06.2020 16:41 Ответить
братья Ермака и сестры БЕНЯдиктовой бродят по Украине толпами.
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02.06.2020 16:55 Ответить
дура-дурой...а туда же...в депутатки )))) хотя... ничего удивительного..
знакомая - кидала ))) развела лохушку на бабки... хорошая знакомая))))
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02.06.2020 16:43 Ответить
Слышу денег громкий шелест , это лох идет на нерест .
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02.06.2020 16:50 Ответить
😂)))Зе команда потеряла ценного депутата
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02.06.2020 17:07 Ответить
И вы верите, что в Харькове кто-то не покупает хлебные должности? или в другом городе или в том же Киеве? Да даже брат Ермака на этом погорел
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02.06.2020 16:45 Ответить
Не хреновые у этой дурочки доходы. Очень не хреновые, чтобы вестись на такой бред
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02.06.2020 16:47 Ответить
Из бюджета доход. Не свои же кровные.
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02.06.2020 17:01 Ответить
Харків'янка віддавала шахраям гроші спочатку за "висунення в депутати", а потім за "посаду голови ОДА", - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7317
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02.06.2020 16:52 Ответить
ну и дура
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02.06.2020 16:53 Ответить
А вона не згодна бо вважала що "інвестує в майбутнє".
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02.06.2020 17:00 Ответить
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02.06.2020 17:14 Ответить
Правильно говорить не харьковчанка, а лоханка.. и лишний раз убеждаешься в истине - без лоха жизнь плоха..
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02.06.2020 16:57 Ответить
Неужели Ермаков задержали?))) Или они не мошенники и просто торгуют должностями?)))
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02.06.2020 16:58 Ответить
На этот раз они предложили ее спутнику за $1 млн стать главой Харьковской облгосадминистрации и за $100 тыс найти кандидатуру на должность руководителя ГУ Государственной налоговой службы в Харьковской области.

Что-то вообще ничего не понятно.
Первый раз развели барышню на 60 тыс баков, мол будут ее продвигать в депутатки.
А во второй раз ее хахалю предложили за лям стать главой харьковской ОГА.
А что еще за поиск кандидатуры за 100 тыщ?
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02.06.2020 17:17 Ответить
в неї вистачило клепки під час другого розводилова звернутися до ментів...
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02.06.2020 17:21 Ответить
Это понятно, что там не все в порядке с здравомыслием. Просто не ясна ситуация.

Развели тетку, разводили ее дебила-сожителя, но при чем тут еще и поиск кандидатуры на должность руководителя налоговой службы?

Т.е. эта парочка заказала аферистам еще и поиск лоха, готового занять должность руководителя налоговой - получается, лохушка и ее сожитель могут обеспечить такую должность тому, кто заплатил бы 100 штук?
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02.06.2020 18:25 Ответить
эх, не повезло, не на тех людей попала. А ведь могло и выгореть!
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02.06.2020 17:34 Ответить
по логике, в следующий раз ей бы предлжили стать президентом Украины за 1 млрд. долларов
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02.06.2020 18:12 Ответить
А эту "харьковчанку" привлекли к уггловной ответственности за взятку, ведь она хотела незаконным способом получить для себя выгоды, коррупционерка!?
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02.06.2020 18:52 Ответить
Браво, не перевелись еще достойные аферисты. Особь не жаль ни разу - или кто думает она 50 тон баксов выдала чтоб людям помогать?
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02.06.2020 18:59 Ответить
Вот, блин, облом какой! Еще чуть-чуть и баба могла прикупить "хлебное" место В ОФИСЕ ПРЕЗИДЕНТА! Все пропало!!!
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02.06.2020 19:41 Ответить
Це дуже добре що надурили! А могли ж і не надурити!!!
Одначе ця постраждала кубила нахаба, якщо звернулася в органи через свій невдалий злочин.
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02.06.2020 19:56 Ответить
 
 