Харьковчанка отдавала мошенникам деньги сначала за "выдвижение в депутаты", а потом за "должность главы ОГА", - Нацполиция

Сотрудники Шевченковского отдела полиции совместно с сотрудниками СБУ под процессуальным руководством местной прокуратуры №1 задержали в Харькове двух жителей Киева, "продававших" назначение на руководящие должности в органах власти.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области

"При получении первой части денег в сумме 150 тыс.долл. задержали 68 и 52-летних жителей Киева. Злоумышленники задержаны", - говорится в сообщении.

К правоохранителям обратилась харьковчанка, сообщившая, что в октябре прошлого года отдала людям, с которыми свела ее знакомая, задаток в размере $60 тыс за проведение агитации и лоббирование интересов в качестве кандидата в народные депутаты Украины от одной из политических партий на внеочередных парламентских выборах, но кандидатом в нардепы так и не стала и в выборах не участвовала.

По данному факту 23 марта было начато уголовное производство по ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.4 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

30 апреля женщина еще раз встретилась в Киеве с людьми, которым отдала деньги, по поводу их возврата. На этот раз они предложили ее спутнику за $1 млн стать главой Харьковской облгосадминистрации и за $100 тыс найти кандидатуру на должность руководителя ГУ Государственной налоговой службы в Харьковской области. В качестве задатка мошенники просили им передать частями $500 тыс.

Правоохранители задержали мошенников в харьковском ресторане после получения первого транша ($150 тыс) оговоренной суммы.

Как сообщалось, ранее о задержании в одном из ресторанов Харькова после получения ими первой части суммы неправомерной выгоды за содействие в назначении на должности главы областной государственной администрации и Главного управления Государственной налоговой службы в области, сообщил глава обладминистрации Алексей Кучер.

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