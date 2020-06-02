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Новости Агрессия России против Украины
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Выполнение решений Парижского саммита "нормандской четверки" требует компромиссов, - глава МИД Германии Маас

Выполнение решений Парижского саммита

Выполнение решений Парижского саммита, который состоялся в декабре 2019 года, требует компромиссов с обеих сторон.

Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на совместной с украинским коллегой Дмитрием Кулебой пресс-конференции после переговоров в Берлине 2 июня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Выполнение решений парижского саммита требует дальнейших компромиссов со стороны всех участников", - заявил Маас.

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Он признал, что "детали продвигаются" трудно, как и всегда, но важно выполнить все, о чем было договорено. Необходимо достигать конструктивных шагов там, где это возможно, в частности в том, что касается защиты гражданского населения.

Маас напомнил, что недавно состоялась конференция в "нормандском формате" на уровне министров и сказал о необходимости предоставить "большой толчок" процессу сейчас. Прагматичные переговоры возможны, что демонстрирует Украина в последнее время, добавил Маас.

Немецкий министр заверил, что вопрос установления мира на востоке Украины является важным для Германии и для ЕС, поэтому Берлин во время своего председательства в Совете ЕС будет уделять этому вопросу внимание. Главное - чтобы прекратили стрелять, подчеркнул он. Также Маас добавил, что 5 переходов через линию разграничения на 400 км линии - это мало.

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Маас отметил, что визит украинской делегации является первым визитом зарубежной делегации в Берлине за последние почти 3 месяца. Это, по его словам, свидетельствует как о возвращении дипломатической работы в нормальное состояние, но также о чрезвычайно доверительном характере отношений между двумя странами и между двумя министрами, которые впервые встретились лично.

Автор: 

Германия (6930) россия (95381) нормандская четверка (1596) Маас Хайко (213)


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Топ комментарии
+48
Какие могут быть еще компромиссы со стороны Украины? Сдаться путлеру? Признать особый статус Дамбаса, федерализация и отказ от нашего Крыма? И что в замен? Снятие санкций с Расеи? Да хороши союзнички.
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02.06.2020 16:52
+31
Какой компромис? Рашка отдаст нам Кубань взамен крыма? Или как всегда компромис ето в какой позе будут Киев насиловать? Компромисс ето когда обе стороны идут на уступки. Последние же 6 лет только Украину нагибали идти на уступки. Не зря кремлевские твари перед етим посетили фрицев и завезли чемоданы с баблом.
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02.06.2020 16:53
+25
Также Маас добавил, что 5 переходов через линию разграничения на 400 км линии - это мало. Мало так мало. Давай сделаем еще 100 переходов из даунбаса только прямо в Берлин пускай чешут. За*бала уже ета немчура которая 1 к 1 цитирует хотелки кремля
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02.06.2020 16:55
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Какие могут быть еще компромиссы со стороны Украины? Сдаться путлеру? Признать особый статус Дамбаса, федерализация и отказ от нашего Крыма? И что в замен? Снятие санкций с Расеи? Да хороши союзнички.
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02.06.2020 16:52 Ответить
Похоже ЗЕчмо наобещало ***** особый статус Лугандона и сруский йизык как второй государственный
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02.06.2020 17:10 Ответить
пошел в дупу немецкий ушлепок
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02.06.2020 18:03 Ответить
для цієї хитрожопой гайки знайдеться свій гвинт з ******** різьбою
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02.06.2020 21:13 Ответить
Согласен. Компромисс может быть только один РФерия возвращает нам Крым, Севастополь, ОРДЛО, компенсирует все понесенные убытки и потери, обязуется не вмешиваться в дальнейшем в наши дела ( типа препятствий с вступлением в НАТО и ЕС), а Украина не претендует на свои исконные земли в составе РФ ( Краснодарский край, Белгородскую обл.и частично Воронежскую , Курскую, Брянскую и Ростовскую обл.). Вот это я понимаю компромисс. Все остальное это капитуляция.
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02.06.2020 19:34 Ответить
Какой компромис? Рашка отдаст нам Кубань взамен крыма? Или как всегда компромис ето в какой позе будут Киев насиловать? Компромисс ето когда обе стороны идут на уступки. Последние же 6 лет только Украину нагибали идти на уступки. Не зря кремлевские твари перед етим посетили фрицев и завезли чемоданы с баблом.
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02.06.2020 16:53 Ответить
бред
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02.06.2020 16:54 Ответить
Компроміс, як я розумію- автономія Донбасу, російська державна і вода в Крим?
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02.06.2020 16:54 Ответить
Также Маас добавил, что 5 переходов через линию разграничения на 400 км линии - это мало. Мало так мало. Давай сделаем еще 100 переходов из даунбаса только прямо в Берлин пускай чешут. За*бала уже ета немчура которая 1 к 1 цитирует хотелки кремля
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02.06.2020 16:55 Ответить
А цитує завдяки тому, що ви, 73/43%зебілів, всі разом саме так нагаласували рік тому.

Але ви, лярви, тепер про це навіть згадувати не хочете.
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02.06.2020 18:00 Ответить
"Выполнение решений парижского саммита требует дальнейших компромиссов со стороны всех участников", - заявил Маас.Источник: https://censor.net/n3199554

Яких компроміссів ?
Не всю Україну віддати *****, а лише по лівий берег Дніпра?
Чи ввести замість Президента України посаду Регіонального Начяльніка Малороссіі ?
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02.06.2020 16:58 Ответить
Такой начяльник уже есть.
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02.06.2020 18:10 Ответить
Це по типу дати кацапам себе відкомпромісити по вуха.
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02.06.2020 17:09 Ответить
https://www.facebook.com/kovshua?comment_id=Y29tbWVudDoxMDE1ODQ2MzA1NDA1Mzk1M18xMDE1ODQ2MzE3MTA0Mzk1Mw%3D%3D Олександр Сосницький

Навіть не треба так далеко ходити в історію, до таких значних прикладів та осіб, якщо ось, в 2014 я потрапив у перші рядки списку на підвал в Костянтинівці ще в перші дні, коли й окупацією це не можна було назвати - просто по місту гасали легковики з автоматниками різних банд і груп. То ще не були російські військові, але таємничий «комендант» вже був росіянином. І потрапив я в групку лідерів списку не тому, що активно займався професійною політичною діяльністю (такі були, свободівці, умовні бютівці чи умовні «помаранчеві», але вони були справді умовні, і так у списки й не потрапили, хіба - значно пізніше). Мій основний гріх був лише у тому, що я організував і головував в українській культурологічній спілці, мав бібліотеку україномовновної літератури для загалу, створив аматорський театр та хор. Ну й інші активності. Тож, це й було основною причиною, з якої активісти місцевого комуністичного осередку удостоїли мене увагою склали список і подали донос в «комєндатуру» (я ними й не цікавився ніколи, а вони жили посеред нас і все правильно відчували). Ну, вони трохи схибили, я ж - з дуже давніх донецьких. Місцевість знаю, навчився виживати, сім'ю вивіз 🙂 І це ж питання досі задаю сєпарам на еміграції в окупованому Криму: за що? І відповіді нема. Я знаю рівень взаємного фізичного неприйняття, вони - знають, але вголос - ні, не кажуть. Я кажу. Я просто намагаюсь їм пояснити, чому миру між нами ніколи не буде: бо наше несприйняття орди не має в програмі їх фізичного винищення. Незважаючи на екзистенційну загрозу. А їх культурна вразливість штовхає на вбивство саме по цій лінії. Якісь з них підсвідомо, а якісь - цілком свідомо, розуміють таки основу ідентичностей, але іншого шляху конкуренції, окрім знищення культурної інакшості, не приймають.
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02.06.2020 17:12 Ответить
Как называется компромис со стороны того на кого напали.....? .....правильно.
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02.06.2020 17:17 Ответить
"...но важно выполнить все, о чем было договорено."- так пора рассекретить о чем надоговаривались в Париже - Документ в студию, а заодно и о чем и с Патрушевым в Омане...- или ее(встречи) небыло
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02.06.2020 17:25 Ответить
Немцы хитрозадые до невозможности.Они объединяли свою Германию на условиях Западного Берлина, не дали ельцину право вето в немецком законотворчестве, не создали советскую германскую овтономию с прорасейским правительством и депутатами.... А нам советуют возврат территорий с путинским государственным строем, с путинскими марионетками во власти и путинским законотворчеством.... Такого "возврата" даунбаса нам не надо... Переживём и без лугандонской заразы... А территории свои мы обязательно вернём, но, исключительно, на наших условиях, тогда, когда мы сочтём это целесообразным.....Аминь!
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02.06.2020 17:27 Ответить
ВаЗЕлин для ЗЕбила уже купили?
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02.06.2020 17:39 Ответить
73/43%-ний зебіл, чого ти запитуєш? А ти вже запасся?
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02.06.2020 17:55 Ответить
Лікаря давно відвідував? Галоперидол скінчився?
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02.06.2020 18:11 Ответить
знову стрілки переводиш, птушник?
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02.06.2020 18:14 Ответить
Германии не жалко наших земель. Ну вот вообще. Свой чернозем они еще в 40-х вывезли.
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02.06.2020 17:51 Ответить
Зневажають Україну. І не дивляться на червоні лінії, за які громадянське суспільство України нагадує зеленобільній владі.
73/43%зебілів, це ви так нагаласували!
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02.06.2020 17:54 Ответить
Виконання рішень Паризького саміту "нормандської четвірки" потребує компромісів, - глава МЗС Німеччини Маас - Цензор.НЕТ 5068
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02.06.2020 18:22 Ответить
Кулеба: Україна відкрита до компромісів щодо Донбасу, але не піде на перетин своїх "червоних ліній" - у відповідь на заклик міністра закордонних справ Німеччини, який зазначив, що головною умовою для встановлення миру на Донбасі у Берліні вважають компроміс у виконанні рішень нормандського саміту в Парижі

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна відкрита до компромісів щодо урегулювання ситуації на Донбасі. Про це голова МЗС сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом.
"Україна відкрита до пошуку максимально широких компромісів, але не піде на перетин своїх "червоних ліній", які стосуються національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності", - сказав Кулеба.https://www.5.ua/polityka/kuleba-ukraina-vidkryta-do-kompromisiv-shchodo-donbasu-ale-ne-pide-na-peretyn-svoikh-chervonykh-linii-216391.html
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02.06.2020 18:12 Ответить
Немчура с цапорылыми лабызается в десна еще со времен руцких царей и цариц. Так чего вы ожидаете от них. Была только одна неувязочка, когда сталин с гитлером не договорились.
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02.06.2020 18:13 Ответить
Виконання рішень Паризького саміту "нормандської четвірки" потребує компромісів, - глава МЗС Німеччини Маас - Цензор.НЕТ 7323
АКТ БЕЗОГОВОРОЧНОЙ КАПИТУЛЯЦИИ УКРАИНЫ НА МИЛОСТЬ ПРОКЛЯТОЙ ПА РАШИ СОСТАВЛЕН ПРИ ПОМОЩИ ЕЁ ДРУЗЕЙ НЕМЧУР. И ЖДЁТ ПОДПИСИ НА УТВЕРЖДЕНИЯ ЭТОЙ КАПИТУЛЯЦИИ ПРОДАЖНЫМИ ЗЕ БИЛАМИ КАПИТУЛЯНТАМИ!
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02.06.2020 18:17 Ответить
майже те що сказав цей німчура.
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02.06.2020 18:20 Ответить
Лишилось до акту тільки фотку Зелі додати цілуючого ***** в дупу...
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02.06.2020 20:04 Ответить
Компромисс это отойти за Днепр? Или сразу до Львова? Зелебобики Ау!!!
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02.06.2020 18:17 Ответить
Лайно швабське, а Будапештський меморандум яких компромісів вимагає?
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02.06.2020 18:19 Ответить
Когда Дебельцево касапы вернут согласно Минским договорённостям ?
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02.06.2020 18:19 Ответить
Пральна. Треба прибрати лінію фронту. Щоб сепарня могла без перешкод шастати в Україну
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02.06.2020 18:20 Ответить
Якби що небудь пиз#онуть... От же ж чмошник...
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02.06.2020 18:23 Ответить
Виконання рішень Паризького саміту "нормандської четвірки" потребує компромісів, - глава МЗС Німеччини Маас - Цензор.НЕТ 8975
Продажні ЗЕбіли капітулянти, кловуни - виродки злочинно змінили наш величний національний український стяг на свій ганебний білий прапор капітуляції!
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02.06.2020 18:53 Ответить
Да, Европа нам поможет, а потом догонит и еще поможет.
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02.06.2020 19:02 Ответить
ЗезЕдент послав "захищати" Україну: колаборанта, фсб-шника, нірибунім'ясо і ще одиного брехуна. Чому німці повинні нас захищати, коли "українська" влада прагне капутулювати?
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02.06.2020 22:20 Ответить
Отдайте пуйлу Баварию, отличный будет компромисс.
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02.06.2020 19:06 Ответить
о каких "всех сторонах" треплет этот балбес,если есть всего 2 стороны : Украина и Россия??Второе,сколько по мнению немчуры Украина должна ещё в одностороннем порядке делать "шаги навстречу" ??? До полной сдачи Путину.чтобы ЕС,"уставшая от войны" спокойно вздохнула ????
Вообще целесообразность дальнейшего "минско-нормандского формата" всё больше показывает склонение Украины к признанию власти РФ над своей суверенностью,чем на разрешение пресечения военной агрессии со стороны РФ.
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02.06.2020 19:07 Ответить
Европа схожа на лінового кота . Сказати нічого не може та й зробити теж а лащиться до всіх . Кошенятко таке . Тьфу . Вони мовчать бо визнають право рашки над Україною . Бо десь на скрижалях нацарапано щось на кшталт вічноі угоди .
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02.06.2020 19:38 Ответить
Єдина і не змінна вимога РФ - це повна капітуляція України і початок її повернненя до СССР №2. Ця вимога не підлягає обговоренню і варіантів її зміни не існує, до поки РФ існує, як держава росіян. Не розуміти цього, може тільки такий дебіл, як Зеля.
Ікі нах.р поступки із двох сторін? Про що ви ідіоти там домовляєтесь?
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02.06.2020 20:03 Ответить
мало цим ідіотам було 40 років радянської окупації
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02.06.2020 20:15 Ответить
"ГЛАВНОЄ НЄ СТРЄЛЯТЬ" - десь ми це вже чули
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02.06.2020 20:54 Ответить
А ще "там же наші люді" і Україна повинна їх годувати
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02.06.2020 22:49 Ответить
То есть, к РФ претензий нет, я так понял? Только к Украине?
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02.06.2020 22:29 Ответить
Просто нет нематерных слов...
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02.06.2020 22:40 Ответить
Німеччині похер проблеми України. Ці ліберасти вже не вперше жертву агресії звинувачують в непоступливості. Фактично вони стали на бік РФії і вимагають капітуляції України.
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02.06.2020 22:48 Ответить
Выполнение решений Парижского саммита "нормандской четверки" требует компромиссов, - значит надо послать нахер этот говняный саммит...
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03.06.2020 00:14 Ответить
И ХЙЛО ЗА ЭТО )))
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03.06.2020 08:23 Ответить
Никаких компромиссов между убийцей (Россия) и убиваемым (Украина) быть не может! Любой компромисс с Россией это унизительно для Украины, это предательство, это дорога в ад русского мира.
Ключи мира на Донбассе у ополоумевшего хозяина Кремля, как он решит, так и будет, без всяких компромиссов.
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03.06.2020 01:24 Ответить
про які компроміси цей німецький бздун веде мову???
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03.06.2020 06:11 Ответить
Маас отправил Ермаков и Таранов водить пальцем по карте у министра обороны ФРГ Крамп-Карренбауэр. Сам один на один беседовал с Кулебой. Недолго.

На встрече министра иностранных дел Германии Мааса и министра иностранных дел Кулебы обсуждался вопрос выполнения т.н. "Документа Мааса " - нового текста законопроекта об "особом статусе Донбасса", который согласован тремя сторонами Германией-Францией и Россией который был предложен украинской стороне для принятия еще в ноябре 2019 года. В данном документе нет ни слова о деоккупации Крыма. Фактически документ - это российский вариант "особого статуса Донбасса".
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03.06.2020 07:03 Ответить
Я ЗНАЮ КОМПРОМИСС !!! ЭТО 1024 ЯДЕРНЫХ БОЕГОЛОВКИ У УКРАИНЫ !!!
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03.06.2020 08:23 Ответить
350 лет компромиссов, результат на лицо...
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03.06.2020 09:03 Ответить
по логике этого дебила, когда у него вытянут из кармана лопатник, он пойдет на компромисс с преступником и разделит с ним его содержимое.....
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03.06.2020 10:06 Ответить
 
 