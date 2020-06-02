Выполнение решений Парижского саммита "нормандской четверки" требует компромиссов, - глава МИД Германии Маас

Выполнение решений Парижского саммита, который состоялся в декабре 2019 года, требует компромиссов с обеих сторон.

Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на совместной с украинским коллегой Дмитрием Кулебой пресс-конференции после переговоров в Берлине 2 июня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Выполнение решений парижского саммита требует дальнейших компромиссов со стороны всех участников", - заявил Маас.

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Он признал, что "детали продвигаются" трудно, как и всегда, но важно выполнить все, о чем было договорено. Необходимо достигать конструктивных шагов там, где это возможно, в частности в том, что касается защиты гражданского населения.

Маас напомнил, что недавно состоялась конференция в "нормандском формате" на уровне министров и сказал о необходимости предоставить "большой толчок" процессу сейчас. Прагматичные переговоры возможны, что демонстрирует Украина в последнее время, добавил Маас.

Немецкий министр заверил, что вопрос установления мира на востоке Украины является важным для Германии и для ЕС, поэтому Берлин во время своего председательства в Совете ЕС будет уделять этому вопросу внимание. Главное - чтобы прекратили стрелять, подчеркнул он. Также Маас добавил, что 5 переходов через линию разграничения на 400 км линии - это мало.

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Маас отметил, что визит украинской делегации является первым визитом зарубежной делегации в Берлине за последние почти 3 месяца. Это, по его словам, свидетельствует как о возвращении дипломатической работы в нормальное состояние, но также о чрезвычайно доверительном характере отношений между двумя странами и между двумя министрами, которые впервые встретились лично.