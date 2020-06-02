Выполнение решений Парижского саммита "нормандской четверки" требует компромиссов, - глава МИД Германии Маас
Выполнение решений Парижского саммита, который состоялся в декабре 2019 года, требует компромиссов с обеих сторон.
Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на совместной с украинским коллегой Дмитрием Кулебой пресс-конференции после переговоров в Берлине 2 июня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Выполнение решений парижского саммита требует дальнейших компромиссов со стороны всех участников", - заявил Маас.
Он признал, что "детали продвигаются" трудно, как и всегда, но важно выполнить все, о чем было договорено. Необходимо достигать конструктивных шагов там, где это возможно, в частности в том, что касается защиты гражданского населения.
Маас напомнил, что недавно состоялась конференция в "нормандском формате" на уровне министров и сказал о необходимости предоставить "большой толчок" процессу сейчас. Прагматичные переговоры возможны, что демонстрирует Украина в последнее время, добавил Маас.
Немецкий министр заверил, что вопрос установления мира на востоке Украины является важным для Германии и для ЕС, поэтому Берлин во время своего председательства в Совете ЕС будет уделять этому вопросу внимание. Главное - чтобы прекратили стрелять, подчеркнул он. Также Маас добавил, что 5 переходов через линию разграничения на 400 км линии - это мало.
Маас отметил, что визит украинской делегации является первым визитом зарубежной делегации в Берлине за последние почти 3 месяца. Это, по его словам, свидетельствует как о возвращении дипломатической работы в нормальное состояние, но также о чрезвычайно доверительном характере отношений между двумя странами и между двумя министрами, которые впервые встретились лично.
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Але ви, лярви, тепер про це навіть згадувати не хочете.
Яких компроміссів ?
Не всю Україну віддати *****, а лише по лівий берег Дніпра?
Чи ввести замість Президента України посаду Регіонального Начяльніка Малороссіі ?
Навіть не треба так далеко ходити в історію, до таких значних прикладів та осіб, якщо ось, в 2014 я потрапив у перші рядки списку на підвал в Костянтинівці ще в перші дні, коли й окупацією це не можна було назвати - просто по місту гасали легковики з автоматниками різних банд і груп. То ще не були російські військові, але таємничий «комендант» вже був росіянином. І потрапив я в групку лідерів списку не тому, що активно займався професійною політичною діяльністю (такі були, свободівці, умовні бютівці чи умовні «помаранчеві», але вони були справді умовні, і так у списки й не потрапили, хіба - значно пізніше). Мій основний гріх був лише у тому, що я організував і головував в українській культурологічній спілці, мав бібліотеку україномовновної літератури для загалу, створив аматорський театр та хор. Ну й інші активності. Тож, це й було основною причиною, з якої активісти місцевого комуністичного осередку удостоїли мене увагою склали список і подали донос в «комєндатуру» (я ними й не цікавився ніколи, а вони жили посеред нас і все правильно відчували). Ну, вони трохи схибили, я ж - з дуже давніх донецьких. Місцевість знаю, навчився виживати, сім'ю вивіз 🙂 І це ж питання досі задаю сєпарам на еміграції в окупованому Криму: за що? І відповіді нема. Я знаю рівень взаємного фізичного неприйняття, вони - знають, але вголос - ні, не кажуть. Я кажу. Я просто намагаюсь їм пояснити, чому миру між нами ніколи не буде: бо наше несприйняття орди не має в програмі їх фізичного винищення. Незважаючи на екзистенційну загрозу. А їх культурна вразливість штовхає на вбивство саме по цій лінії. Якісь з них підсвідомо, а якісь - цілком свідомо, розуміють таки основу ідентичностей, але іншого шляху конкуренції, окрім знищення культурної інакшості, не приймають.
73/43%зебілів, це ви так нагаласували!
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна відкрита до компромісів щодо урегулювання ситуації на Донбасі. Про це голова МЗС сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом.
"Україна відкрита до пошуку максимально широких компромісів, але не піде на перетин своїх "червоних ліній", які стосуються національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності", - сказав Кулеба.https://www.5.ua/polityka/kuleba-ukraina-vidkryta-do-kompromisiv-shchodo-donbasu-ale-ne-pide-na-peretyn-svoikh-chervonykh-linii-216391.html
АКТ БЕЗОГОВОРОЧНОЙ КАПИТУЛЯЦИИ УКРАИНЫ НА МИЛОСТЬ ПРОКЛЯТОЙ ПА РАШИ СОСТАВЛЕН ПРИ ПОМОЩИ ЕЁ ДРУЗЕЙ НЕМЧУР. И ЖДЁТ ПОДПИСИ НА УТВЕРЖДЕНИЯ ЭТОЙ КАПИТУЛЯЦИИ ПРОДАЖНЫМИ ЗЕ БИЛАМИ КАПИТУЛЯНТАМИ!
Продажні ЗЕбіли капітулянти, кловуни - виродки злочинно змінили наш величний національний український стяг на свій ганебний білий прапор капітуляції!
Вообще целесообразность дальнейшего "минско-нормандского формата" всё больше показывает склонение Украины к признанию власти РФ над своей суверенностью,чем на разрешение пресечения военной агрессии со стороны РФ.
Ікі нах.р поступки із двох сторін? Про що ви ідіоти там домовляєтесь?
Ключи мира на Донбассе у ополоумевшего хозяина Кремля, как он решит, так и будет, без всяких компромиссов.
На встрече министра иностранных дел Германии Мааса и министра иностранных дел Кулебы обсуждался вопрос выполнения т.н. "Документа Мааса " - нового текста законопроекта об "особом статусе Донбасса", который согласован тремя сторонами Германией-Францией и Россией который был предложен украинской стороне для принятия еще в ноябре 2019 года. В данном документе нет ни слова о деоккупации Крыма. Фактически документ - это российский вариант "особого статуса Донбасса".