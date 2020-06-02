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США отмечают необходимость соблюдения Украиной прав инвесторов в зеленую энергетику, - Минэнерго

США отмечают необходимость соблюдения Украиной прав инвесторов в зеленую энергетику, - Минэнерго

США отмечают необходимость соблюдения Украиной прав инвесторов в переговорах по изменению условий государственной поддержки отрасли зеленой энергетики.

Как сообщает пресс-служба Министерства энергетики, об этом шла речь на встрече временно поверенного в делах США Кристины Квин с и.о. министра энергетики Ольгой Буславец.

И.о. министра надеется, что вскоре с производителями альтернативной электроэнергии (возобновляемые источники) будет достигнут компромисс, который в свою очередь будет способствовать реструктуризации "зеленого" тарифа.

В то же время Буславец заверила, что Украина в лице правительства и министерства является последовательной в своем исполнении обязательств перед инвесторами, которые вложили средства в Украину под гарантии государства.

Американская сторона со своей стороны поддержала проведение переговоров с инвесторами и отметила необходимость соблюдения их прав.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство нашло компромисс с инвесторами в "зеленую" энергетику и Меморандум почти готов к подписанию.

Иностранные инвесторы из более чем 10 стран написали коллективное обращение главе правительства о том, что они согласны на снижение зеленых тарифов для скорейшего подписания меморандума с Кабмином.

В конце мая отраслевые ассоциации направили письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с приглашением его к личному участию в переговорах и решении дальнейшей судьбы зеленой энергетики в Украине. Также спор инвесторов и государства вышел на уровень МВФ.

Как отметил владелец компании "Виндкрафт Украина", шведский инвестор Карл Стурен, Европейский банк реконструкции и развития, а также другие финансовые учреждения остановили финансирование зеленых проектов в Украине до момента подписания меморандума.

Генеральный менеджер компании NBT в Украине Магнус Йохансен сообщал, что компания надеется достичь компромиссного решения в переговорах с Кабмином, чтобы реализовать свой план по инвестированию 400 млн евро в строительство ветроэлектростанции в Херсонской области.

По мнению председателя Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили, Украина должна подписать меморандум с инвесторами в зеленую энергетику, поскольку они и так пошли на большие уступки, а дальнейшее "выкручивание рук" приведет к судебным искам и потере репутации государства.

Автор: 

инвестиции (1163) Минэнергоугля (543) Квин Кристина (100) Буславец Ольга (71)


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Топ комментарии
+4
ПНХ те инвесторы! Я не буду им платить! ***** идите, мрази!
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02.06.2020 16:49
+4
Генеральный менеджер компании NBT в Украине Магнус Йохансен сообщал, что компания надеется достичь компромиссного решения в переговорах с Кабмином, чтобы реализовать свой план по инвестированию 400 млн евро в строительство ветроэлектростанции в Херсонской области.
Пускай етот недобиток под Полтавой не п***т. Читайте внимательно и между строк. реализовать свой план по инвестированию 400 млн евро в строительство ветроэлектростанции в Херсонской области. Где вы здесь инвестиции увидели? Вернее где вы здесь увидели инвестиции в бюджет Украины? Здесь написано что пхитрожопый петух а так же сосед Ахметова по резиденции находящейся в Монако, вложит в китайское оборудование 400млн долларов и привезет его в Украину без уплаты пошлин и НДС (ну что обычно простолюдины и лохи у нас платят) и построит с помощью немецких и китайских специалистов ветряные мельницы которые будут качать ему бабло с наших карманов. Ну и где здесь инвестиции? Можно было бы хотя бы в договоре упомянуть что инвесторы обязаны использовать только украинское оборудование. Но те кто подписывал договор про Украину аж никак не беспокоились. Порося с Януковощем подписали Украине смертный приговор по типу договора с Газпромом *БЕРИ ИЛИ ПЛАТИ*.
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02.06.2020 17:36
+3
Предоставьте людям право выбора - электричество "зеленое" (прости господи) в договорах, атомная или Ахметовская.... и снимите этот вопрос
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02.06.2020 16:52
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Правила форума Совет форумчан
ПНХ те инвесторы! Я не буду им платить! ***** идите, мрази!
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02.06.2020 16:49 Ответить
не будете платить отключим газ, ха ха ха, походу ахметка хочет нас поднагнуть, вопрос нагнемся или нет зависит от нас
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02.06.2020 16:52 Ответить
ДАЕШЬ КРЕДИТ МВФ НА ПОКРЫТИЕ ЗЕТАРИФА!
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02.06.2020 17:09 Ответить
Не плати - свет тебе отключат, будешь сюда коментарии по почте отправлять)))
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02.06.2020 17:25 Ответить
Невже ви вважаєте що тариф для населення залежит від "зеленого тарифа" !!)))
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02.06.2020 18:00 Ответить
Ты дебил или просто бот ахметовский?
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02.06.2020 18:09 Ответить
Да, после этих инфовбросов зедебилы свято верят в то, что если отменить Зеленый тариф - коммунальные услуги станут значительно дешевле)))
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02.06.2020 18:40 Ответить
Предоставьте людям право выбора - электричество "зеленое" (прости господи) в договорах, атомная или Ахметовская.... и снимите этот вопрос
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02.06.2020 16:52 Ответить
ну вы закрутили, и так концов найти не могут в проводах (деньгах) потом совсем тьма наступит
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02.06.2020 16:55 Ответить
_Ты наивный? По-твоему они вот так просто, добровольно откажутся от намерения тебя и меня грабить, да? Дадут возможность отказаться от дорогой энергии гудка? С какой стати им это делать, а? Грабители не остановятся пока мы сами их не остановим. Осознай это.
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02.06.2020 16:57 Ответить
Людям электрика и без зеленых тарифов только дорожать будет. Поинтересуйтесь, сколько налогов в бюджет заплатили эти проклятые зеленые, например, за последние 10 лет.
А потом представьте, как эти 90млрд вдруг пропали из бюджета. Ну зато дефицит 7 млрд покроем, заживем, учителям зарплату $4000 сделаем.
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02.06.2020 17:28 Ответить
Расисты, а про чёрную опять забыли??
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02.06.2020 16:56 Ответить
Да мы и не против. Только пускай кто вырабатывает ету енергию тот ее и потребляет. Отрезать Ахметова от общеукраинской сети в которую он ни копейки не вложил и пускай в банки закатывает. Ато хитровы*баные ворье уже обнаглело до предела.
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02.06.2020 16:58 Ответить
Отчего же им не грабить народ, если народ - терпилы безропотные?
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02.06.2020 16:59 Ответить
Не получится. По Закону обязаны выкупать всю зеленую энергию. Так что смирись с этим
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02.06.2020 17:28 Ответить
Козачек, по закону у нас бесплатная медицина, свободная конкуренция и плата за ЖКХ не может превышать 15% от домашнего дохода.
Шо то еще за законы мычать будешь?
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02.06.2020 19:33 Ответить
Ни в каком законе не сказано что медицина бесплатная. Сказано что ПОМОЩЬ медицинская оказывается бесплатно. Если ты с этим не согласен - иди в суд.
Плата за ЖКХ может превышать 15%, но тогда тебе положена субсидия - иди оформляй ее.
Не дают субсидию если она тебе положена - тоже иди в суд.
Вот если зедебилы посмеют снизить или убрать Зеленый тариф - инвесторы и люди простые пойдут в суд арбитражный. А ты будешь продолжать мычать про законы.
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02.06.2020 20:25 Ответить
С тобой все ясно - пистеть не мешки таскать. Закон, суд, самый хуманный в мире...
Блин, послал меня в суд - спасибо шо не на фуй! Потому как у нас это очинь-очинь рядом!
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03.06.2020 07:21 Ответить
Так ведь для этого Меморандума и был создан кризис. Мы с огромной радостью подпишем новые условия грабежа. Чуть меньшего, но не менее циничного грабежа на долгие годы!
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02.06.2020 16:59 Ответить
Так и будет, на копейку снизят и на десять лет продлят.
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02.06.2020 17:08 Ответить
Они уже не стесняются командовать...
Байденизация Украины продолжается.
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02.06.2020 17:01 Ответить
Без проблем, только заплатите шоб мы получали зеленку, как от АЭС.
по цене то.
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02.06.2020 17:01 Ответить
Ахметовская крыса Ольга Богуславец посовещалась с кем то там и решили что Ахметова низзя трогать? А не пошли бы вы нах*** обое? А я посовещался с женой что вы окупанты и бандиты со своим Ахметовым, а не украинцы. Кроме того нам предлагают платить в 10-ти кратном размере за сраную Ахметовскую енергию, За счет чего платить? Забрать пенсии у пенсионеров, закрыть школы и больницы и распустить все предприятия? Ето предлагают нам Ахметовские пида***сы и их пособники с сомнительными гражданствами?
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02.06.2020 17:03 Ответить
Разница между твоей женой и Олей в том, что Оля права по закону и если что, отстоят свою правоту в арбитраже, а твои советы с женой никому не интересны.
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02.06.2020 18:41 Ответить
Не потрібно відмічати, нехай американці і купують цю зелену енергетику за українськими цінами! Якщо в США 1 квт=0,02$, то в Україні 1 кВт=1,77$.
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02.06.2020 17:04 Ответить
Интересно а мы с вами в одной Украине живём , интересно где это килловат за 50 грн ?
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02.06.2020 17:09 Ответить
соррі, на порядок помилився.
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02.06.2020 17:20 Ответить
Бывает )
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02.06.2020 17:53 Ответить
а закапывание бабла в нищую, коррумпированную страну, это рисковые инвестиции?
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02.06.2020 17:05 Ответить
У ахмета целые эпохи - то времена Ротердама++ , то времена Зетарифа
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02.06.2020 17:07 Ответить
США отмечают необходимость соблюдения Украиной прав инвесторов в переговорах по изменению условий государственной поддержки отрасли зеленой энергетики

Информация ниочем. Главное правильно в свою сторону сделать перевод с помощью Ахметовских переводчиков. Кстати украинский народ так же является инвесторами инвестировавшими в електроотопление добровольно отказавшись от росийского газа, под гарантии государства. А те кто купил електромобили в 3 раза дороже обычных бензиновых, разве не инвесторы? Кстати простые украинские инвесторы покупая оборудование почему то платят налоги и ПДВ, а Ахметов и его банда благодаря Парашенку освобождена от уплаты налогов. В чем тогда их инвестиции? Они ни копейки не заплатили в бюджет и кроме убытков ничего не принесли стране.
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02.06.2020 17:09 Ответить
Пусть Ахметов и берет эту зеленую энергию для своих предприятий и продает предприятиям других олигархов, а не населению страны.
Населению Украины будет достаточно и государственной атомной электроэнергии.
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02.06.2020 17:10 Ответить
Не пойдёт! Грабителям нужен конкретно твой кошелёк.
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02.06.2020 17:13 Ответить
Стратегический партнёр с заботой о каждом украинце!
Спасибо, друзья!
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02.06.2020 17:14 Ответить
Надеин: "В войне власти с зеленой энергетикой проиграет каждый из нас и вся страна"

Основатель Укртепло, эксперт в вопросах энергетики Иван Надеин разобрал цену популизма и необдуманных решений в судьбе ВИЭ в Украине.

Если коротко, то:

❗️Только в прошлом году инвестиции в "зеленую" энергетику составили около 4 млрд долларов. Но на этом можно поставить точку. Месяцы запугиваний и манипуляций отбили охоту вкладывать в наши ВИЭ.

❗️Мы потеряли доверие. Как можно доверять стране, которая не выполняет взятые на себя обязательства, не платит за выработанную э/э и "задним числом" хочет изменить правила игры?

❗️Как мы будем вырабатывать э/э через 5-10 лет, если старое нужно будет закрывать (в т. ч. и блоки АЭС), а нового не будет? ВИЭ могли бы все это заменить, но без средств инвесторов модернизация энергосистемы невозможна.

❗️Отказываясь от "зеленой" энергетики, мы превращаемся в своеобразное "Сомали XXI в." Нужно, наконец, определиться: берем пример с Германии, Польши или с Венесуэлы и России.

❗️По данным ВООЗ, болезни, возникающие из-за загрязненного воздуха, каждый год уносят около 7 млн человек. Мы и дальше будем жечь уголь и мазут? Рано или поздно, но за все придется платить.
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02.06.2020 17:14 Ответить
https://censor.net/user/259692 Нам зеленої енергетики не вистачить.Ми все одно без атомних приповзем до москви.Вони з радістю приймуть нас.
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02.06.2020 17:53 Ответить
Так никто и не предлагает на данном этапе отказываться
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02.06.2020 17:55 Ответить
https://censor.net/user/259692 Ну а через 10 років зеленка все одно не покриє потреби.В нашому випадку,якщо Україна буде не енергонезалежною,то добра тут не буде.Нам не буде вистачати електрики,то де ми її візьмемо,як не в кацапів.
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02.06.2020 18:00 Ответить
Хай зруйнуют всі вітряки і збудуют ще 8 АЕС, але тариф для населення не знізят не на копійку !!!))
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02.06.2020 18:07 Ответить
https://censor.net/user/470343 8 АЕС не побудують.А от добудовувати блоки.це реально.Можна наприклад співпрацювати з Канадою,в них є напрацювання.Це потрібно було,ще як то кажуть вчора робити.Зеленка теж нехай буде,але повністю все вона аж ніяк не покриє.
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02.06.2020 19:04 Ответить
А какая разница? Тогда вообще нужно отказаться на 10 лет выплачивать внешние долги. И называйте нас хоть Сомали.... А не нравитья? Сами себе выкупайте её. А покупать зелёную по ценам самым высоким в мире, идите в ОПУ!
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03.06.2020 00:07 Ответить
По новым договоренностям Ахметов и КО требует чтобы Украина до 2035 года платила ему +-$12млрд только по зеленым тарифам. + еще Ахметов требует дотаций от государства на закупку угля для своих ТЕС. А может Украине сразу обявить дефолт? Или думаете после такого Украину спасут 1-2млрд кредита МВФ? Да и зачем нам етот нищенский кредит если банда Ахметова соберет с нас в десятки раз больше?
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02.06.2020 17:23 Ответить
А может объяви дефолт. Только от обязательств международных это Украину не освобождает, как и от выполнения решений международных арбитражей)))
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02.06.2020 17:26 Ответить
_Так и будет пока до тупых людов наконец не дойдёт, что их главный и опаснейший враг - олигархический режим и его слуги.
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02.06.2020 17:27 Ответить
Все правильно. Даже США наполнило зедебилам о том, что законы нужно соблюдать, и кидалово не привествуется в цивилизованном мире.
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02.06.2020 17:27 Ответить
Что правильно? Старшее покаление строило вам светлое будущее, положило здоровье, а ему обещали медицинское обслуживание, нормальные пенсии и возможность достойно принять старость. А что получили? Лебертарианцев? Мы как государство, не за что не отвечаем по обязательствам, всё отдадим в любое внешнее управление, платите что сможете, не получится ну и хрен сним. Псевдо- рынок, цены как в ЕС, а обеспечение 0, исполнение обязательств перед народом 0. Не исполнение законов Поощряется, продажа интересов государства- поощряется, развал всего, что могло при правильном управлении принести денег в казну- поощряется и нуль наказаний за такие деяния. Законы отредактированы так что наказать казнокрадов и не только, невозможно! Похоже что бунт в США -пример для подражания.
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03.06.2020 00:31 Ответить
строило строило, а построило вороватую, корупционную клоаку)))) Как раз таки из-за покорного рабского мышления старшего поколения, которое само привыкло на коленях перед властями стоять и детей своих научило - мы имеем то что имеем.
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03.06.2020 01:06 Ответить
Рабское мышление- смелый ты наш! За анегдот садили, реальные сроки. Враг народа, вредитель, тунеядство, суд коллектива,суд чести, диссиденты,.....Вы этого не проходили!? Колхозники без паспортов до 70годов. Частное предпринимательство- от 4 лет! Евреев на должности не назначать,(в паспорте графа национальность) не прописывать в городах сельских, единственный способ вырваться, поступить учится и распределиться удачно, или жениться за городского! В анкете на работу, графа о судимости родственников, и были ли они в плену, был ли кто то за границей. А понятие Враг Народа и члены его семьи? Смелый ты такой! А Уничтожение после войны инвалидов войны, очистка улиц от неприятного наследия и напоминания о войне. А если много говоришь то в психушку закроют и волчий билет получишь. Так что, нельзя обижать стариков они прошли свою ломку! Посмотри на россиян, и их обработку психики, животный страх!
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03.06.2020 02:34 Ответить
И злоупотребление монопольным (доминирующим) положением поросят добавь в копилку.
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03.06.2020 05:07 Ответить
Генеральный менеджер компании NBT в Украине Магнус Йохансен сообщал, что компания надеется достичь компромиссного решения в переговорах с Кабмином, чтобы реализовать свой план по инвестированию 400 млн евро в строительство ветроэлектростанции в Херсонской области.
Пускай етот недобиток под Полтавой не п***т. Читайте внимательно и между строк. реализовать свой план по инвестированию 400 млн евро в строительство ветроэлектростанции в Херсонской области. Где вы здесь инвестиции увидели? Вернее где вы здесь увидели инвестиции в бюджет Украины? Здесь написано что пхитрожопый петух а так же сосед Ахметова по резиденции находящейся в Монако, вложит в китайское оборудование 400млн долларов и привезет его в Украину без уплаты пошлин и НДС (ну что обычно простолюдины и лохи у нас платят) и построит с помощью немецких и китайских специалистов ветряные мельницы которые будут качать ему бабло с наших карманов. Ну и где здесь инвестиции? Можно было бы хотя бы в договоре упомянуть что инвесторы обязаны использовать только украинское оборудование. Но те кто подписывал договор про Украину аж никак не беспокоились. Порося с Януковощем подписали Украине смертный приговор по типу договора с Газпромом *БЕРИ ИЛИ ПЛАТИ*.
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02.06.2020 17:36 Ответить
А есть украинское оборудование? Сделай украинское, по адекватным ценам при чем, а потом тявкай.
Инвестиции тут при том, что тебе подобные бараны не понимают одной простой вещи - Зеленый тариф высокий только до 2030 года. За это время инвесторы вернут инвестиции, заработают, а после 2030 года будут продавать по новым ценам - более дешевым.
Или зедебилы хотят, чтобы кто-то вкладывал свои деньги без зароботка, нахаляву вам что-то строил?
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02.06.2020 18:36 Ответить
А нахрен оно нужно в Украине? Модно бабло стричь? Своей не куда девать, а тут альтернативной ... Промышленности почти нет- разрушили и уничтожили ценами на энергоносители. А теперь доходы производителей упали а потребителей нет! И они пытаясь сохранить доходы их, повышают цены оставшимся потребителям для ускорения кончины потребителей.
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03.06.2020 00:40 Ответить
Своей некуда девать? Продавай на запад - они покупают. Что-то мешает ЛЭП построить/модернизировать и продавать? Ах да, дело ведь совсем в другом - личная неприязнь Коломойского к Ахметову, и набивание его карманов.
Ты уже повозмущался тому факту, что те кто настраивают тебя против зеленого тарифа, уже вместо государственного угля перешли полностью на газ Коломойского? Нет? Ну тогда слушай дальше их сказки про заботу о тебе)))
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03.06.2020 01:10 Ответить
Данное заявление еще раз утверждает, что зедебильным гопникам не позволят заниматься банальным кидаловом инвесторов и простых граждан Украины.
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02.06.2020 18:43 Ответить
Права инвесторов на конкурентном рынке-святое.Поэтому не монополизаторы,а те инвесторы,которые готовы согласиться на добровольную реструктуризацию размера "зеленого тарифа",что позволит снизить финансовую нагрузку на сумму более чем 80 млрд грн.,будут работать-остальные-на юх с поля.Усёк,мокрая курица?
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03.06.2020 04:57 Ответить
Похоже этот СергейВовк тоже поставил флюгер на балкон и слюни распустил про дачу, рядом с Ахметовым...
Очень похоже, что главный шум поднял хозяин "Торчина" - у него срывается "зеленый кредит" на 400 млн. евро на ветряки в Херсонской области. И его же фирма продает в Украине демонтированные в Европе б/у ветряки. Куш то нехилый, если даже взять 10% от шаровых зеленых денег.
Насчет прав инвесторов - они не должны нарушать прав других участников рынка. И если инвесторам дают льготы, то это уже протекционизм и нарушение принципа здоровой конкуренции. Ведь инвестор в производство презервативов тоже тогда может требовать для себя обязательный выкуп своей продукции, а мы не знаем шо нам со своими делать - даже в Раде гандон на гандоне...
Поэтому не надо бояться суда с зелеными - я бы сам, на месте Энергоатома в суд подал, за нарушение правил конкуренции. А Законы - не Конституция, и отменить, как принтер включить, если захотеть.
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03.06.2020 07:39 Ответить
ПРО "ПОДВІЙНІ СТАНДАРТИ".

"захисникам" "зеленої енергетики" необхіно нагадати
Про рівність усіх,записана в Конституції.

Зокрема всіх "суб"єктів госпоарювання".

-------------------
А ще існує РИНОК.. який не допускає ,щоб хтось,за рахунок державних преференцій утримував за рахунок бюджету(простих громадян) збиткові підприємства("зеленої галузі").

****,"західні інвестори" зупиняють будівництво сонячних електростанцій.

ОЙ,БЛ...ДЬ,НАЛЯКАЛИ !
конюктура зараз така..
У Америці зупинилась половина сланцевих свердловин..І що ?
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03.06.2020 07:53 Ответить
США МНОГО ДЕБИЛОВ ВПУСТИЛО К СЕБЕ В СТРАНУ !!! ДА И СТРАНУ НЕ ЗАКОННО СДЕЛАЛИ !)
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03.06.2020 08:26 Ответить
 
 