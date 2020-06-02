США отмечают необходимость соблюдения Украиной прав инвесторов в зеленую энергетику, - Минэнерго
США отмечают необходимость соблюдения Украиной прав инвесторов в переговорах по изменению условий государственной поддержки отрасли зеленой энергетики.
Как сообщает пресс-служба Министерства энергетики, об этом шла речь на встрече временно поверенного в делах США Кристины Квин с и.о. министра энергетики Ольгой Буславец.
И.о. министра надеется, что вскоре с производителями альтернативной электроэнергии (возобновляемые источники) будет достигнут компромисс, который в свою очередь будет способствовать реструктуризации "зеленого" тарифа.
В то же время Буславец заверила, что Украина в лице правительства и министерства является последовательной в своем исполнении обязательств перед инвесторами, которые вложили средства в Украину под гарантии государства.
Американская сторона со своей стороны поддержала проведение переговоров с инвесторами и отметила необходимость соблюдения их прав.
Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство нашло компромисс с инвесторами в "зеленую" энергетику и Меморандум почти готов к подписанию.
Иностранные инвесторы из более чем 10 стран написали коллективное обращение главе правительства о том, что они согласны на снижение зеленых тарифов для скорейшего подписания меморандума с Кабмином.
В конце мая отраслевые ассоциации направили письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с приглашением его к личному участию в переговорах и решении дальнейшей судьбы зеленой энергетики в Украине. Также спор инвесторов и государства вышел на уровень МВФ.
Как отметил владелец компании "Виндкрафт Украина", шведский инвестор Карл Стурен, Европейский банк реконструкции и развития, а также другие финансовые учреждения остановили финансирование зеленых проектов в Украине до момента подписания меморандума.
Генеральный менеджер компании NBT в Украине Магнус Йохансен сообщал, что компания надеется достичь компромиссного решения в переговорах с Кабмином, чтобы реализовать свой план по инвестированию 400 млн евро в строительство ветроэлектростанции в Херсонской области.
По мнению председателя Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили, Украина должна подписать меморандум с инвесторами в зеленую энергетику, поскольку они и так пошли на большие уступки, а дальнейшее "выкручивание рук" приведет к судебным искам и потере репутации государства.
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А потом представьте, как эти 90млрд вдруг пропали из бюджета. Ну зато дефицит 7 млрд покроем, заживем, учителям зарплату $4000 сделаем.
Шо то еще за законы мычать будешь?
Плата за ЖКХ может превышать 15%, но тогда тебе положена субсидия - иди оформляй ее.
Не дают субсидию если она тебе положена - тоже иди в суд.
Вот если зедебилы посмеют снизить или убрать Зеленый тариф - инвесторы и люди простые пойдут в суд арбитражный. А ты будешь продолжать мычать про законы.
Блин, послал меня в суд - спасибо шо не на фуй! Потому как у нас это очинь-очинь рядом!
Байденизация Украины продолжается.
по цене то.
Информация ниочем. Главное правильно в свою сторону сделать перевод с помощью Ахметовских переводчиков. Кстати украинский народ так же является инвесторами инвестировавшими в електроотопление добровольно отказавшись от росийского газа, под гарантии государства. А те кто купил електромобили в 3 раза дороже обычных бензиновых, разве не инвесторы? Кстати простые украинские инвесторы покупая оборудование почему то платят налоги и ПДВ, а Ахметов и его банда благодаря Парашенку освобождена от уплаты налогов. В чем тогда их инвестиции? Они ни копейки не заплатили в бюджет и кроме убытков ничего не принесли стране.
Населению Украины будет достаточно и государственной атомной электроэнергии.
Спасибо, друзья!
Основатель Укртепло, эксперт в вопросах энергетики Иван Надеин разобрал цену популизма и необдуманных решений в судьбе ВИЭ в Украине.
Если коротко, то:
❗️Только в прошлом году инвестиции в "зеленую" энергетику составили около 4 млрд долларов. Но на этом можно поставить точку. Месяцы запугиваний и манипуляций отбили охоту вкладывать в наши ВИЭ.
❗️Мы потеряли доверие. Как можно доверять стране, которая не выполняет взятые на себя обязательства, не платит за выработанную э/э и "задним числом" хочет изменить правила игры?
❗️Как мы будем вырабатывать э/э через 5-10 лет, если старое нужно будет закрывать (в т. ч. и блоки АЭС), а нового не будет? ВИЭ могли бы все это заменить, но без средств инвесторов модернизация энергосистемы невозможна.
❗️Отказываясь от "зеленой" энергетики, мы превращаемся в своеобразное "Сомали XXI в." Нужно, наконец, определиться: берем пример с Германии, Польши или с Венесуэлы и России.
❗️По данным ВООЗ, болезни, возникающие из-за загрязненного воздуха, каждый год уносят около 7 млн человек. Мы и дальше будем жечь уголь и мазут? Рано или поздно, но за все придется платить.
Пускай етот недобиток под Полтавой не п***т. Читайте внимательно и между строк. реализовать свой план по инвестированию 400 млн евро в строительство ветроэлектростанции в Херсонской области. Где вы здесь инвестиции увидели? Вернее где вы здесь увидели инвестиции в бюджет Украины? Здесь написано что пхитрожопый петух а так же сосед Ахметова по резиденции находящейся в Монако, вложит в китайское оборудование 400млн долларов и привезет его в Украину без уплаты пошлин и НДС (ну что обычно простолюдины и лохи у нас платят) и построит с помощью немецких и китайских специалистов ветряные мельницы которые будут качать ему бабло с наших карманов. Ну и где здесь инвестиции? Можно было бы хотя бы в договоре упомянуть что инвесторы обязаны использовать только украинское оборудование. Но те кто подписывал договор про Украину аж никак не беспокоились. Порося с Януковощем подписали Украине смертный приговор по типу договора с Газпромом *БЕРИ ИЛИ ПЛАТИ*.
Инвестиции тут при том, что тебе подобные бараны не понимают одной простой вещи - Зеленый тариф высокий только до 2030 года. За это время инвесторы вернут инвестиции, заработают, а после 2030 года будут продавать по новым ценам - более дешевым.
Или зедебилы хотят, чтобы кто-то вкладывал свои деньги без зароботка, нахаляву вам что-то строил?
Ты уже повозмущался тому факту, что те кто настраивают тебя против зеленого тарифа, уже вместо государственного угля перешли полностью на газ Коломойского? Нет? Ну тогда слушай дальше их сказки про заботу о тебе)))
Очень похоже, что главный шум поднял хозяин "Торчина" - у него срывается "зеленый кредит" на 400 млн. евро на ветряки в Херсонской области. И его же фирма продает в Украине демонтированные в Европе б/у ветряки. Куш то нехилый, если даже взять 10% от шаровых зеленых денег.
Насчет прав инвесторов - они не должны нарушать прав других участников рынка. И если инвесторам дают льготы, то это уже протекционизм и нарушение принципа здоровой конкуренции. Ведь инвестор в производство презервативов тоже тогда может требовать для себя обязательный выкуп своей продукции, а мы не знаем шо нам со своими делать - даже в Раде гандон на гандоне...
Поэтому не надо бояться суда с зелеными - я бы сам, на месте Энергоатома в суд подал, за нарушение правил конкуренции. А Законы - не Конституция, и отменить, как принтер включить, если захотеть.
"захисникам" "зеленої енергетики" необхіно нагадати
Про рівність усіх,записана в Конституції.
Зокрема всіх "суб"єктів госпоарювання".
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А ще існує РИНОК.. який не допускає ,щоб хтось,за рахунок державних преференцій утримував за рахунок бюджету(простих громадян) збиткові підприємства("зеленої галузі").
****,"західні інвестори" зупиняють будівництво сонячних електростанцій.
ОЙ,БЛ...ДЬ,НАЛЯКАЛИ !
конюктура зараз така..
У Америці зупинилась половина сланцевих свердловин..І що ?