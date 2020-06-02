Отставка одного Авакова ничего не изменит, фракция "ЕС" инициирует сбор подписей об отставке всего правительства, - Геращенко

"Европейская солидарность" не принимает участие в сборах подписей об отставке отдельных министров, поскольку это не имеет смысла. Фракция инициирует сбор подписей об отставке всего правительства.

Об этом на странице в сети Facebook сообщила нардеп "Европейской солидарности" Ирина Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, отставка одного министра ничего не изменит.

"Постановление об увольнении ни одного из министров в ВР пока не зарегистрировано. Все остальное манипуляции. Регламент ВР не предусматривает сбора подписей для снятия любого министра. Для этого нужно лишь зарегистрировать постановление об отставке, и достаточно инициативы одного депутата. Для принятия решения необходимо 226 ... А вот для отставки всего правительства действительно нужно собрать 150 голосов и выносить на голосование", - отметила парламентарий.

Геращенко отметила, что фракция "Европейская солидарность" не принимает участия в бессмысленных сборах подписей, которые не имеют никакого смысла.

"Мы инициируем сбор подписей об отставке всего правительства. И призываем все фракции занять здесь совместную, солидарную, государственную позицию. Правительство профанов, схематозникив и невежд Зеленского должно уйти. Все", - подчеркнул нардеп.

"Коллеги собирают подписи под постановлением за отставку министра здравоохранения. Это соответствует регламенту, мы присоединились. Все, что не соответствует регламенту и делается ради шума - не к нам. Мы же обращаемся к коллегам немедленно предоставить подписи на отставку правительства Зеленского. Соответствующее письмо с требованием предоставить подписные листы уже отправлено Разумкову", - подытожила Геращенко.

Ранее сообщалось, что фракция "Голос" призывает нардепов "Слуги народа" подписать проект постановления об отставке министра внутренних дел Авакова. А также об отставке министра здравоохранения Степанова.

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