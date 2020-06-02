Отставка одного Авакова ничего не изменит, фракция "ЕС" инициирует сбор подписей об отставке всего правительства, - Геращенко
"Европейская солидарность" не принимает участие в сборах подписей об отставке отдельных министров, поскольку это не имеет смысла. Фракция инициирует сбор подписей об отставке всего правительства.
Об этом на странице в сети Facebook сообщила нардеп "Европейской солидарности" Ирина Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.
По ее словам, отставка одного министра ничего не изменит.
"Постановление об увольнении ни одного из министров в ВР пока не зарегистрировано. Все остальное манипуляции. Регламент ВР не предусматривает сбора подписей для снятия любого министра. Для этого нужно лишь зарегистрировать постановление об отставке, и достаточно инициативы одного депутата. Для принятия решения необходимо 226 ... А вот для отставки всего правительства действительно нужно собрать 150 голосов и выносить на голосование", - отметила парламентарий.
Геращенко отметила, что фракция "Европейская солидарность" не принимает участия в бессмысленных сборах подписей, которые не имеют никакого смысла.
"Мы инициируем сбор подписей об отставке всего правительства. И призываем все фракции занять здесь совместную, солидарную, государственную позицию. Правительство профанов, схематозникив и невежд Зеленского должно уйти. Все", - подчеркнул нардеп.
"Коллеги собирают подписи под постановлением за отставку министра здравоохранения. Это соответствует регламенту, мы присоединились. Все, что не соответствует регламенту и делается ради шума - не к нам. Мы же обращаемся к коллегам немедленно предоставить подписи на отставку правительства Зеленского. Соответствующее письмо с требованием предоставить подписные листы уже отправлено Разумкову", - подытожила Геращенко.
Ранее сообщалось, что фракция "Голос" призывает нардепов "Слуги народа" подписать проект постановления об отставке министра внутренних дел Авакова. А также об отставке министра здравоохранения Степанова.
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Нареферендумився?
Все одно проколешся.
При Порохе эти 6000 превратились в 200 долларов при евроценах на всё.
Зелю - геть!
Або, хоча би - розвал монозебілів у ВР.
а не как сейчас
Чи не пила?
Але щоб був за Україну, Армію, Віру, Мову, НАТО, і подалі, від засратої Россіі.
- фабрика в Липецьку була збудована до 2013 року. Після початку русско- українької війни, продати її не вдалось. Знищити? Як?
- на офшорному рахунку Порошенка 3080 долларів (відкриття рахунку).
- перекрити кордони? Але на россії на 2014 рік працювало 3 мільйони українців.
- назвати війну війною? А коли Порошенко стверджував, що то не війна?
- син спілкується російською? В Україні, 99% знають російську.
Але, ще раз: Я не обов'язково за Порошенко.
Але за того щоб був за Україну, Армію, Віру, Мову, НАТО, і подалі, від засратої Россіі.
впрочем, напомним про 2017:
Компания Зеленского получила 35 млн рублей от Минкульта России в 2017 году на съемку фильма. Об этом говорится в соглашении 054-11-975/1 в реестре субсидий федерального бюджета РФ.
Ранее журналисты "Схем" нашли три российские компании, которые занимаются производством кино и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Основатель всех трех компаний - зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd. Она же - соучредитель ООО "Квартал 95", конечным бенефициаром которого указаны Владимир Зеленский и его партнеры. Это компания - основатель трех росийских кинокомпаний, финансирующихся из росийского бюджета, более того - из бюджета минобороны РФ - «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс».
В России три компании зеленского, найденные журналистами, с 2014-го по 2017 год заработали около $13 миллионов.
И весь этот банкет при том, что согласно реестров ДФС в YouControl практически все Зелины фирмы убыточные и ничего не платят в бюджет Украины
- за Україну, Армію, Віру, Мову, НАТО, і подалі, від засратої Россіі.
- мав розум, як Порошенко (знав 4 мови, був дипломатом, фаховим економістом міжнародником, мав досвід у сфері управління).
- відслужив в Армії. (в Армії з українських президентів, не служили тільки Янукович і Зєлєнський)
Але щоб був за Україну, Армію, Віру, Мову, НАТО, і подалі, від засратої Россіі.
Пять лет авака им не мешала?
впрочем, откуда знать зебилам общеизвестные вещи..
Давайте менять народ !
30лимонов украинцев давайте выселим в Испанию , а 30 лимонов испанцев - в Украину .
И пусть уже испанцам Кобелев расскажет , как голодает его мама и он лично .
впрочем, откуда знать зебилам общеизвестные вещи..
кроме того, надо менять не Авакова, а мусарню, всех судей уволить
Сколько раз менялось правительство в Польше пока не был достигнут желанный результат.