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Отставка одного Авакова ничего не изменит, фракция "ЕС" инициирует сбор подписей об отставке всего правительства, - Геращенко

Отставка одного Авакова ничего не изменит, фракция

"Европейская солидарность" не принимает участие в сборах подписей об отставке отдельных министров, поскольку это не имеет смысла. Фракция инициирует сбор подписей об отставке всего правительства.

Об этом на странице в сети Facebook сообщила нардеп "Европейской солидарности" Ирина Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, отставка одного министра ничего не изменит.

"Постановление об увольнении ни одного из министров в ВР пока не зарегистрировано. Все остальное манипуляции. Регламент ВР не предусматривает сбора подписей для снятия любого министра. Для этого нужно лишь зарегистрировать постановление об отставке, и достаточно инициативы одного депутата. Для принятия решения необходимо 226 ... А вот для отставки всего правительства действительно нужно собрать 150 голосов и выносить на голосование", - отметила парламентарий.

Геращенко отметила, что фракция "Европейская солидарность" не принимает участия в бессмысленных сборах подписей, которые не имеют никакого смысла.

"Мы инициируем сбор подписей об отставке всего правительства. И призываем все фракции занять здесь совместную, солидарную, государственную позицию. Правительство профанов, схематозникив и невежд Зеленского должно уйти. Все", - подчеркнул нардеп.

"Коллеги собирают подписи под постановлением за отставку министра здравоохранения. Это соответствует регламенту, мы присоединились. Все, что не соответствует регламенту и делается ради шума - не к нам. Мы же обращаемся к коллегам немедленно предоставить подписи на отставку правительства Зеленского. Соответствующее письмо с требованием предоставить подписные листы уже отправлено Разумкову", - подытожила Геращенко.

Ранее сообщалось, что фракция "Голос" призывает нардепов "Слуги народа" подписать проект постановления об отставке министра внутренних дел Авакова. А также об отставке министра здравоохранения Степанова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Зеленского разрушили иновещание, чтобы показывать проекты "95 квартала" за счет налогоплательщиков, - Ирина Геращенко

Автор: 

Аваков Арсен (3444) ВР (29228) Геращенко Ирина (1627) Кабмин (14025) отставка (3150) Степанов Максим (2062) Европейская Солидарность (1051)


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Топ комментарии
+29
Та всё уже, пора убирать ВСЕХ зебобиков
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02.06.2020 17:16
+21
Отставка одного Авакова ничего не изменит, фракция "ЕС" инициирует сбор подписей об отставке всего правительства, - Геращенко - Цензор.НЕТ 690
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02.06.2020 17:15
+15
відставки ні Степанова, ні Авакова - нічого не дадуть.
Зелю - геть!

Або, хоча би - розвал монозебілів у ВР.
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02.06.2020 17:17
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Чем бы дитя не тешилось...
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02.06.2020 17:14 Ответить
Та всё уже, пора убирать ВСЕХ зебобиков
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02.06.2020 17:16 Ответить
Я уже сегодня твоим коллегам по цеху предлагал это доказать на деле, так меня обвинили в провокациях. Вы там уже как-то определитесь.
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02.06.2020 17:19 Ответить
Що це ти на Цензор повернувся,;Задумчивый;?
Нареферендумився?
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02.06.2020 17:24 Ответить
Мне тяжело комментировать твои конвульсии разума.
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02.06.2020 17:30 Ответить
Ти думаєш старожили Цензора тебе забули?
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02.06.2020 18:42 Ответить
Ну у тебя с памятью точно проблемы. Последний раз тебе объясняю: никнейм "Омерзительный" был мной взят для троллинга этого самого ублюдка Задумчивого. Если ты такой старожил, то должен это помнить. Я же тебя Чагом не называю?
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02.06.2020 18:57 Ответить
Ну-ну....
Все одно проколешся.
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02.06.2020 19:06 Ответить
Ой, да ладно тебе. Не тупи. Если моя позиция не совпадает с твоей - не надо небылицы обо мне выдумывать. Хотя дело твоё. Отжимайся.
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02.06.2020 19:18 Ответить
Потому ты пишешь омерзительные посты ни о чём?
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02.06.2020 17:21 Ответить
Кофе будешь?
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02.06.2020 17:24 Ответить
Спасибо, ведь ты от собственного варева такой.
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02.06.2020 17:28 Ответить
Да, невдобная тема для петиков. Петя боится Авакова, всем понятно. Гера тупо съехала.
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02.06.2020 18:49 Ответить
І Вовіка на Ростов.
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02.06.2020 17:14 Ответить
Отставка одного Авакова ничего не изменит, фракция "ЕС" инициирует сбор подписей об отставке всего правительства, - Геращенко - Цензор.НЕТ 690
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02.06.2020 17:15 Ответить
при Порохе в начале 2014 это была дико большая зарплата
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02.06.2020 17:22 Ответить
поки Петя з Леркою не зміцнили гривню з 12 до 26 за долар
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02.06.2020 17:31 Ответить
только ты забылО добавить, что именно хозяин вислюка - Беня - обвалило гривну с 12 до 40 в конце 2014 года, скупая валюту нал/безнал и выводя её через офшоры (в т.ч. и офшорные счета зеленского) на Кипре
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02.06.2020 17:38 Ответить
c 8 до 28.
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02.06.2020 17:40 Ответить
В начале 2014 это было 500 долларов при ценах существенно ниже европейских.
При Порохе эти 6000 превратились в 200 долларов при евроценах на всё.
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02.06.2020 17:35 Ответить
не поверишь, когда-то годовая зп в США высококвалифицированного инженера составляла 5-10 тыс долларов в год, а на 5 тыс долларов - можно было год содержать квартиру с 5-7 комнатами при 2-3 слугах) Но то такое.. "Порох виноват " конечно
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02.06.2020 17:40 Ответить
відставки ні Степанова, ні Авакова - нічого не дадуть.
Зелю - геть!

Або, хоча би - розвал монозебілів у ВР.
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02.06.2020 17:17 Ответить
а может сразу всех политиков? я предлагал тут анархию - никто не захотел... странно.
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02.06.2020 17:20 Ответить
політики мусять бути. Але проукраїнські державники, а не анархісти, чи популісти. Тим більше, і ні совки, ні касапи.
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02.06.2020 17:23 Ответить
чтобы был державник, сначала должна быть держава (с Крымом и Донбассом)
а не как сейчас
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02.06.2020 17:33 Ответить
viva pepa пяtka.
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02.06.2020 17:42 Ответить
Ти б закушувала.
Чи не пила?
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02.06.2020 19:39 Ответить
Отставка правительства ничего не решит, пока у нас такое население.
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02.06.2020 17:19 Ответить
Смешная такая служанка трёх господ
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02.06.2020 17:20 Ответить
Ты о чём, зеб? Каких это трёх господ не устраивает дилетантизм уЗеленских?
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02.06.2020 17:23 Ответить
Дура! Аваков выше правительства и даже президентов...
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02.06.2020 17:20 Ответить
Дострокові вибори,ради та президента,можливо ті хто голосував ногами прийдуть на вибори,якщо ні,то оберуть ще гірших шарікових.
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02.06.2020 17:22 Ответить
Тільки Петро! Тільки він ! Аве, аве імператору !
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02.06.2020 17:34 Ответить
Та необов'язково Порошенко.
Але щоб був за Україну, Армію, Віру, Мову, НАТО, і подалі, від засратої Россіі.
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02.06.2020 17:59 Ответить
Правильно. Щоб не мав заводів на ресеє і не платив їм податки, щоб не ховав гроші по офшорам, щоб не просирав військові арсенали, щоб перекрив кордон з кацапами і назвав війну війною, щоб його діти спілкувались українською.
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02.06.2020 18:09 Ответить
Ну, раз тобі цікаво про Порошенка:
- фабрика в Липецьку була збудована до 2013 року. Після початку русско- українької війни, продати її не вдалось. Знищити? Як?
- на офшорному рахунку Порошенка 3080 долларів (відкриття рахунку).
- перекрити кордони? Але на россії на 2014 рік працювало 3 мільйони українців.
- назвати війну війною? А коли Порошенко стверджував, що то не війна?
- син спілкується російською? В Україні, 99% знають російську.

Але, ще раз: Я не обов'язково за Порошенко.
Але за того щоб був за Україну, Армію, Віру, Мову, НАТО, і подалі, від засратої Россіі.
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02.06.2020 18:23 Ответить
податки платились до осені 2017 року
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02.06.2020 18:26 Ответить
естественно, иначе бы рашка конфисковала закрытое предприятие.. или ты хотел именно этого - отдать рашке собственность украинских граждан?
впрочем, напомним про 2017:
Компания Зеленского получила 35 млн рублей от Минкульта России в 2017 году на съемку фильма. Об этом говорится в соглашении 054-11-975/1 в реестре субсидий федерального бюджета РФ.
Ранее журналисты "Схем" нашли три российские компании, которые занимаются производством кино и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Основатель всех трех компаний - зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd. Она же - соучредитель ООО "Квартал 95", конечным бенефициаром которого указаны Владимир Зеленский и его партнеры. Это компания - основатель трех росийских кинокомпаний, финансирующихся из росийского бюджета, более того - из бюджета минобороны РФ - «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс».
В России три компании зеленского, найденные журналистами, с 2014-го по 2017 год заработали около $13 миллионов.
И весь этот банкет при том, что согласно реестров ДФС в YouControl практически все Зелины фирмы убыточные и ничего не платят в бюджет Украины
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02.06.2020 18:38 Ответить
Чувак, я ж тобі сказав, не обов'язково Порошенко, але щоб він був:
- за Україну, Армію, Віру, Мову, НАТО, і подалі, від засратої Россіі.
- мав розум, як Порошенко (знав 4 мови, був дипломатом, фаховим економістом міжнародником, мав досвід у сфері управління).
- відслужив в Армії. (в Армії з українських президентів, не служили тільки Янукович і Зєлєнський)
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02.06.2020 19:03 Ответить
Да вы что? Всё петики знают: в Украине только один такой политик. К сожалению, он как и Юля, никогда больше не станет президентом...
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02.06.2020 18:41 Ответить
Та необов'язково Порошенко.
Але щоб був за Україну, Армію, Віру, Мову, НАТО, і подалі, від засратої Россіі.
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02.06.2020 19:04 Ответить
за год мыролюбцы поистратились и срочно хотят немного нареформировать себе.
Пять лет авака им не мешала?
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02.06.2020 17:27 Ответить
при Порохе была куча претензий к авакову, но убрать авакова - нереально было: Порох никогда не имел большинства в ВР.. как сейчас вислюк имеет.
впрочем, откуда знать зебилам общеизвестные вещи..
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02.06.2020 17:44 Ответить
Излюбленная мантра всех политиков, когда зашкваренного по самые гланды, но нужного персонажа надо убирать, а не хочется. "Да что толку, что мы его уберем, да нужно убирать всех, да нужно менять систему..." Ну и не поспоришь ведь.
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02.06.2020 17:27 Ответить
хуже. он вымазан по уши потужном мыролюбстве и 3003 мыролюбных перемириях. а его подельники еще и в реформизме.
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02.06.2020 17:30 Ответить
Та вимазувати ви вмієте.
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02.06.2020 19:20 Ответить
А может , не будем выё.ываться ?
Давайте менять народ !
30лимонов украинцев давайте выселим в Испанию , а 30 лимонов испанцев - в Украину .
И пусть уже испанцам Кобелев расскажет , как голодает его мама и он лично .
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02.06.2020 17:29 Ответить
При Порошенко у нее претензий к Авакову не было, а сейчас вот просто кушать из-за ненго не может. Когда правильные в принципе вещи изрекает этот рот, это дискредитирует саму идею.
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02.06.2020 17:35 Ответить
при Порохе была куча претензий к авакову, но убрать авакова - нереально было: Порох никогда не имел большинства в ВР.. как сейчас вислюк имеет.
впрочем, откуда знать зебилам общеизвестные вещи..
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02.06.2020 17:43 Ответить
Порох, конечно, куда умнее Зели, но фан-клубы у обоих достойны друг друга. И говнометательные аппараты одинаковой мощности. Вот и сейчас, дорогая редакция....
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02.06.2020 20:57 Ответить
Если меня Аваков устраивал бы, то я тоже такое рассказывал бы, потомучто на Авакова голоса найти можно, а на правительство - нет.
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02.06.2020 17:36 Ответить
Саме через таку політику я не голосував за ЄС а проголосував за Голос. Таке відчуття що ЄС зав'язано якимись домовленостями. Голос натомість безкомпромісний у цьому питанні - Аваков має піти. Авакова у відставку.
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02.06.2020 18:44 Ответить
Договорняки ЕС с Аваковым
Відставка лише Авакова нічого не змінить, фракція "ЄС" ініціює збір підписів про відставку всього уряду, - Геращенко - Цензор.НЕТ 243
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02.06.2020 19:00 Ответить
Відставка лише Авакова нічого не змінить, фракція "ЄС" ініціює збір підписів про відставку всього уряду, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8901
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02.06.2020 19:05 Ответить
Старий маразматик.
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02.06.2020 19:36 Ответить
Геть Клоуна и его банду!
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02.06.2020 19:19 Ответить
Рыба гниет с головы. Поэтому зеленого гомодрила на нары. А потом новый кабмин
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02.06.2020 19:20 Ответить
Звісно, що сама відставка Авакова нічого не вирішить, а його із заступниками і кодлом недолугих радників вирішить багато чого.
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02.06.2020 19:34 Ответить
Аваков ? заменят на кого ?
кроме того, надо менять не Авакова, а мусарню, всех судей уволить
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02.06.2020 19:49 Ответить
Вся проблема в том, что и очередная отставка всего правительства тоже ничего не изменит, ну причину вы знаете
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02.06.2020 20:13 Ответить
На место Авкова зе-мрази по любому назначат ещё худшего.
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02.06.2020 20:47 Ответить
Ирка, не верещи. Одного авакова нельзя,только всех. А одного степанова можно. Где логика и где ирка. Просьба к порохосвиньям. Говном не плеваться,потому что сами в нем измажетесь. Хотя куда еще...
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02.06.2020 20:51 Ответить
Это называется -ЕС завиляла попкой .Арсенушка .то немножко свой .да Ирка .
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02.06.2020 21:00 Ответить
«А щодо відставки одного міністра, достатньо підпису одного-однісінького депутата, щоби зареєструвати постанову по Авакову. Без зайвого галасу і нападок на союзників - вносьте, ми проголосуємо. Звісно якщо мета догнати.»
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02.06.2020 21:39 Ответить
Такая же продажная как и Аваков.
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02.06.2020 23:08 Ответить
Ротация правительства это обычное дело - вспомните хотя бы Польшу.
Сколько раз менялось правительство в Польше пока не был достигнут желанный результат.
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03.06.2020 02:14 Ответить
Значить партію ПЄС задовільняє Рюкзаков!
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03.06.2020 07:45 Ответить
КТО ТО СЦЫТ )))
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03.06.2020 08:13 Ответить
 
 