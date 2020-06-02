РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7767 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 140 7

Коронавирус не может стать причиной для снятия санкций против РФ, - МИД

Коронавирус не может стать причиной для снятия санкций против РФ, - МИД

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар провел телефонный разговор с государственным секретарем главы МИД Норвегии Аудуном Халворсеном. В МИД отметили, что Украина и Норвегия убеждены, что пандемия коронавируса не может стать причиной для снятия санкций против РФ.

Об этом сообщается на сайте МИДа, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что стороны обсудили текущее состояние двустороннего сотрудничества, в частности, с учетом влияния пандемии COVID-19, отметив успешное взаимодействие в возвращении граждан Украины и Норвегии в свои страны.

Боднар также обратил внимание на необходимость эффективного противодействия попыткам России снять введенные международным сообществом санкции под прикрытием пандемии COVID-19.

"Халворсен отметил, что позиция Норвегии относительно сохранения санкций против России как агрессора, а также поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах остается неизменной. Кроме того, норвежский высокопоставленный чиновник подтвердил настрой Осло продолжать реализацию проектов, направленных на преодоление последствий российской агрессии", - заявили в МИД.

Собеседники также обсудили перспективы двустороннего сотрудничества по историческим вопросам, в частности, оценке событий Второй мировой войны и противодействия манипуляциям на эту тему со стороны России.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США введут новые санкции против "Северного потока-2" на следующей неделе

Автор: 

карантин (16729) МИД (6935) санкции (11257) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Для снятия санкций , для начала надо убраться с оккупированных территорий Украины . И возместить причинённый ущерб .
показать весь комментарий
02.06.2020 17:21 Ответить
да! сначала утопить а потом говорить
показать весь комментарий
02.06.2020 17:37 Ответить
Да какое снятие санкций. Путин уже объявил что он лично в сабельной атаке на белом коне победил злобный вирус, назначил новый "день победы" с парадом, шествие покойного батальона, референдума по занулению... Вируса в РФ уже нет, забудьте. Этой причины нет как таковой. И кроме этого и сам Путин и все его окружения уже сто раз заявляли что санкции только помогли РФ встать с колен и это посланное с выше благо для страны, благодаря санкциям удалось поднять все и вся ( включая космонавтику - где отверстия в орбитальной станции научились заделывать то ли бу жвачкой, то ли кизяком.) По идее что бы помочь РФ окончательно " встать в полный рост" санкции нужно вводить и вводить, усиливать и усиливать..
показать весь комментарий
02.06.2020 19:51 Ответить
Все что написано выше -понос.
показать весь комментарий
02.06.2020 21:46 Ответить
Пережить бы Украине эти санкции
показать весь комментарий
03.06.2020 03:00 Ответить
ВРАГ НАВСЕГДА ОСТАЕТСЯ ВРАГОМ !!!
показать весь комментарий
03.06.2020 08:12 Ответить
 
 