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Перестрелка в Броварах: Задержаны еще 13 человек во главе с криминальным авторитетом Вихой, - Аваков. ФОТО

Задержаны 13 подозреваемых в деле о стрельбе в Броварах Киевской области.

Об этом в Twitter сообщил глава МВД Арсен Аваков, информирует Цензор.НЕТ.

"В Киеве, Броварах и Ирпене задержаны еще 13 человек во главе с крим. авторитетом "Веха" или "Журавль", - говорится в сообщении.

По словам Авакова, установлено, именно они "выступили" со стороны местных перевозчиков. Всем объявлено подозрение в бандитизме и покушении на умышленное убийвство. Изъяты оружие и боеприпасы.

Напомним, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

Позже появилось видео утренней перестрелки в Броварах.

Также читайте: "Обстреляли машину! Капец! Смотри - у него глаз простреленный?!" - перестрелка на "Седьмом километре" в Одессе. ВИДЕО

Глава МВД Арсен Аваков доложил президенту Владимиру Зеленскому, что конфликт произошел между представителями фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в Броварах, и, по одной из версий, может быть связан с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов.

Следователи по данному факту начали три уголовных производства: хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием.

Позже действия участников конфликта были дополнительно квалифицированы правоохранителями как покушение на убийство двух и более лиц.

Процедура определения меры пресечения для 28 задержанных после криминальных разборок перевозчиков в Броварах проходила в Броварском суде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отставка одного Авакова ничего не изменит, фракция "ЕС" инициирует сбор подписей об отставке всего правительства, - Геращенко

Перестрелка в Броварах: Задержаны еще 13 человек во главе с криминальным авторитетом Вихой, - Аваков 01

Автор: 

Аваков Арсен (3444) Бровары (337) задержание (6673) стрельба (3251)


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Топ комментарии
+34
не знаю как вам, а мне... сразу напомнило старый анекдот:
***
свинья, увидевшая во дворе разожженный мангал,
начала ловить мышей и гавкать на прохожих...
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02.06.2020 17:37
+20
Ну і через скільки цього кримінального уродця знову випустять на волю? День чи 5 днів? Це лише в Україні кримінальне бидло називають авторитетом. А в цивілізованому світі це звичайні злочинці.
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02.06.2020 17:46
+17
А чеботарь все еще работает в полиции?
Достаточно одного этого факта...
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02.06.2020 17:43
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а де Аха та Беха?
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02.06.2020 17:29 Ответить
все знали о них еще до того
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02.06.2020 17:30 Ответить
И если бы не было перестрелки с участием десятков боевичков, никто бы и не трогал вех-ах-ху...ех, не жизнь, а малина и при всех режимах. О превентивной борьбе с ОПГ все забыли или и не знали? Или будем дожидаться разборок, убийств, отжимов?
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02.06.2020 17:36 Ответить
не знаю как вам, а мне... сразу напомнило старый анекдот:
***
свинья, увидевшая во дворе разожженный мангал,
начала ловить мышей и гавкать на прохожих...
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02.06.2020 17:37 Ответить
Когда то давно,а армии,старый неадекватный прапор(когда был пьяным) учил нас молодых
как развязывать язык на допросе пленному.Ну мало ли война.Так вот достаточно иметь при себе кусок ржавой проволоки диаметром 3 см длиной 25 -30 см.То,что он рассказывал дальше,писать не хочется от страха,годится только для мужчин.На счёт женщин у него были другие фантазии и не хитрые приспособления.Так что думаю он(журавль) может признаться даже в убийстве Кеннеди,не говоря о том,кто его нанял.Достаточно показать проволочку...
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02.06.2020 17:51 Ответить
мне кажется, что именно Журавлю они как раз и побоятся показывать даже просто проволочку (ибо таких проволочек у корешей Журавля может быть по пять на каждого копчика), а вот простым шестеркам... так тем и не надо что-то долго рассказывать...
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02.06.2020 17:55 Ответить
Три сантиметра скорее тянет на арматуру или лом, чем на проволку.
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02.06.2020 18:49 Ответить
Пардон,описался 2-3 мм диаметром
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02.06.2020 20:41 Ответить
А мне корову в бомболюке самолета из фильма "Особенности национальной охоты" - захочеш жить, не так раскорячишся.
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02.06.2020 18:40 Ответить


Перестрілка у Броварах: Затримано 13 осіб на чолі з кримінальним авторитетом Віхою, - Аваков - Цензор.НЕТ 3206

...
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02.06.2020 18:45 Ответить
Вот это оно и есть. Так и просится что-то дописать как в той оригинальной фотке обезьяны. Примером - вот так чиновник держится за кресло.
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02.06.2020 20:10 Ответить
бе бе бе бе бе-зе зе зе зе зе,зЕлю-ГЕТЬ!!!
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02.06.2020 17:40 Ответить
А чеботарь все еще работает в полиции?
Достаточно одного этого факта...
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02.06.2020 17:43 Ответить
а зачем авакян своих пакует?
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02.06.2020 17:43 Ответить
Так для бандюков кули иво понтов,ибо ложили на братана
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02.06.2020 17:57 Ответить
Самому же схорониться надо, вот и пакует.
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02.06.2020 18:41 Ответить
На кол посадить!
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02.06.2020 17:45 Ответить
Был Вихой,станет Викой.Пути господни неисповедимы...
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02.06.2020 17:58 Ответить
Ну і через скільки цього кримінального уродця знову випустять на волю? День чи 5 днів? Це лише в Україні кримінальне бидло називають авторитетом. А в цивілізованому світі це звичайні злочинці.
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02.06.2020 17:46 Ответить
Его в 2013 году закрыли за бандитизм, и вроде бы давали ему тогда 13 лет.
Щас вроде как совсем не 26й год - а чувак обратно в деле.
Так шо лет пять дадут, пол года в СИЗО, ну может ещё годик на зоне - и встречайте его снова.
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02.06.2020 17:50 Ответить
*Не гоні пургу ..дядя * ...*Норм .авторітет * тримає слово краще . як гнилий мусорок .

ПС ))) А там певно було гарне бабло закинуто ..
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02.06.2020 17:52 Ответить
що Дмитро, окрім картинок ще й феню пропагуєш?
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02.06.2020 19:16 Ответить
бугага
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02.06.2020 20:43 Ответить
Виходить постріляти гуртом в межах населеного пункту це ***********, а не БАНДИТИЗМ.
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02.06.2020 17:47 Ответить
Да хороший адвокат докажет,что пацаны в тир шли,да не дошли-менты повязали,оружие подбросили...
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02.06.2020 17:54 Ответить
Ты, что ли, адвокат?
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02.06.2020 18:02 Ответить
Бандитизм - это организация вооружённой банды для нападения на граждан либо на предприятия.
Путём несложных анализов телефонных звонков и перемещения бабла - пьяные незнакомые между собой молодые люди, которые случайно вышли пострелять в одно время в одном месте - превращаются в злочинну банду.
Причём наявности зброи достаточно даже у одного участника, и даже не вогнепальной, а холодной.
Для того, шоб поехать убирать снег по статье за бандитизм - непосредственно приймати участь в нападі не обязательно.
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02.06.2020 17:57 Ответить
*********** це, якби вони по банкам стреляли, а тут явний бандитизм. Хоча, вважаючи на те що, сотня дятлів шмаляла один в одного, а настріляли більше вікон ніж один-одного то, можна говорити про залякування населення, а це вже тероризм.
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03.06.2020 09:29 Ответить
На тероризм, звичайно, трохи схоже, але як ви ничже написали - там 100% присутній економічний інтерес. Так шо мабуть все ж таки бандитизм.
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03.06.2020 09:38 Ответить
прикінь. а чому мало бути бандитизмом?
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02.06.2020 20:44 Ответить
тому що, присутній економічний інтерес.
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03.06.2020 09:30 Ответить
не зовсім, не поятгне на кваліфікацію. Інтерес присутній у замовника, а має бути у всіх членів чи частини банди, причому спрямований на реальне заволодіння майном самимиж членами банди, а не кимось іншим. Тому *********, така моя думка, але там є прокурори ціла група, може перекваліфікують. ********* по кваліфікуючих для них в цьому випадку теж немало покажеться, група осіб, зброя, заподіяня тілесних ухкоджень, там до 7 років. Всі сидіти не будуть, більшість отримає умовно.
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03.06.2020 09:52 Ответить
Ееееее,перестаньте затримувати!Скоро не буде кому людей возити!))))))))
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02.06.2020 18:05 Ответить
Это уже начинает напоминать сериал "Санта-Барбара" по-броварски.
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02.06.2020 18:46 Ответить
а тепер порахуйте, або ці буси на маршрутах належать журавлю і він просто рішучий бізнесмен який захищає свій бізнес , або журавель рекетир і сидить на шиї в суспільства. з рекетом і рейдерством потрібно покінчувати
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02.06.2020 18:12 Ответить
Мені от,власне,не зрозуміло,а на що,власне, надіялись ці стрєлки? Якщо вони думали,що це все їм зійде з рук,то тоді вони дебіли.Навіть при яникувощі це б їм з рук не зійшло.Просто тоді б приїхав беркут,та і розстріляв їх всіх нах...
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02.06.2020 18:20 Ответить
ТАК А КОРРУПЦИОНЕРОВ КОГДА ВАЛИТЬ НАСМЕРТЬ БУДЕМ !?)
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02.06.2020 18:28 Ответить
как только цензор даст команду )
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03.06.2020 21:27 Ответить
Артурчика Палатного - Вафлю, который приехал с мусороми на разборку, слабо задержать ??
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02.06.2020 18:29 Ответить
Спортивная рыбалка.
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02.06.2020 18:39 Ответить
Хорошая у авакова тактика: столкнуть лбами две криминальные группировки, затем добить тех, кто выжил, затем бизнес отжать себе.
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02.06.2020 18:44 Ответить
Оштрафуют всех за то, что были без защитной маски и отпустят
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02.06.2020 19:17 Ответить
Хорошо, что задержаны, только большое сомнение в том, что они отсидят сроки.
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02.06.2020 19:38 Ответить
Иногда ,хочется суд трех.
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02.06.2020 19:47 Ответить
А кто будет этими тремя?
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03.06.2020 09:26 Ответить
самое интересное , кто будет потом судить тройки?
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03.06.2020 21:34 Ответить
У всех явка с повинной?
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02.06.2020 19:48 Ответить
Абрам , юридически нет понятия явка с повинной
а авторитета полагаю уже отпустили , воры у нас неподсудны
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02.06.2020 20:14 Ответить
это уже как то не интересно авакян, это все пешки вы там скоро на самих себя так выйдете. астанавитесь)))
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02.06.2020 21:11 Ответить
Так вот кто мешал зятю чеботаря отжать бизнес.
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02.06.2020 21:39 Ответить
Если Аваков знает про криминальных авторитетов и ОПГ, почему они ещё все не сидят. Такие перестрелки просто вопрос времени. После Броваров ещё что-то будет. Сомневаюсь что они юридически подкованы как например итальянская мафия которой законно нечего предьявить.
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02.06.2020 21:51 Ответить
За один всего лишь год мы добрались в 90 -стые, что будет ещё через год страшно подумать. Мда! Очередной раз поздравляю ,,зрителя 95-ти сватов у одного учителя,, и любителей халявы с их выбором.
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03.06.2020 01:41 Ответить
Ага, и любителей халявного шоколада тоже можно поздравить. Вы сделали это вместе
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03.06.2020 01:43 Ответить
Откуда в Украине столько "криминальных авторитетов"? Что это за профессия такая, и какого хрена они не сидят, если все о них все знают?
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03.06.2020 01:42 Ответить
Висновок. Коли рівень(рейтинг для логістів) державності падає,починається те,що бачимо : хапають від України всі і вся,стріляються, липові двуякі платіжні комуналки людям надсилають, переділи, зрадництво у всіх проявах,внутрішні вороги у відкриту антидержавні"заяви" до суду надсилають, по ТВ каналах ведучі-диверсанти вже раком стоять на случку перед ...упирями північними, до Мокви,як до друзів, депутати їздять майже щонеділі на доповіді або за інструкціями розвалу держави, а ворог або танцює,або безкарно стріляє та вбиває, або військами страшчає. Все це перед нашим носом ...НИЩАТЬ НАШ ЖИТТЄВИЙ ПРОСТІР. І ВСЕ ЦЕ ТОМУ,ЩО У НАС НЕ МАЄ ПОСТІЙНОГО СТОВПА ДЕРЖАВНОСТІ ТА НАДІЙНОСТІ. Ми лише пять років прожили при єиному солідарному державному строї- при Порошенку П.О. Тепер ми на крок від ...ЯМИ!
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03.06.2020 06:24 Ответить
Нас навіть ворожі "фабрики тролів" майже в спокої залишили. Лише ось так по троху вкидують Дезу або Лайно розпилюють по мізкам. В Мокві чекають...коли Київ ( не Україна) стане ...раком і як рак поповзе задом до неї,в болото!
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03.06.2020 06:27 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/06/2/7254242/ Изнасилование в Кагарлыке: в ООН раскритиковали украинские СМИ
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03.06.2020 08:16 Ответить
А быстренько, однако, всех (???) нашли и повязали...
Что это? Могут, когда захотят или за ж..пу возьмут ИЛИ список участников и их передвижения по стране был известен еще ДО перестрелки?
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03.06.2020 09:25 Ответить
Они сами в себя стреляли или может 2 банды? или 2я Аваковская и про нее мы не узнаем.
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03.06.2020 14:03 Ответить
 
 