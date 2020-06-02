Перестрелка в Броварах: Задержаны еще 13 человек во главе с криминальным авторитетом Вихой, - Аваков. ФОТО
Задержаны 13 подозреваемых в деле о стрельбе в Броварах Киевской области.
Об этом в Twitter сообщил глава МВД Арсен Аваков, информирует Цензор.НЕТ.
"В Киеве, Броварах и Ирпене задержаны еще 13 человек во главе с крим. авторитетом "Веха" или "Журавль", - говорится в сообщении.
По словам Авакова, установлено, именно они "выступили" со стороны местных перевозчиков. Всем объявлено подозрение в бандитизме и покушении на умышленное убийвство. Изъяты оружие и боеприпасы.
Напомним, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.
Позже появилось видео утренней перестрелки в Броварах.
Глава МВД Арсен Аваков доложил президенту Владимиру Зеленскому, что конфликт произошел между представителями фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в Броварах, и, по одной из версий, может быть связан с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов.
Следователи по данному факту начали три уголовных производства: хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием.
Позже действия участников конфликта были дополнительно квалифицированы правоохранителями как покушение на убийство двух и более лиц.
Процедура определения меры пресечения для 28 задержанных после криминальных разборок перевозчиков в Броварах проходила в Броварском суде.
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свинья, увидевшая во дворе разожженный мангал,
начала ловить мышей и гавкать на прохожих...
как развязывать язык на допросе пленному.Ну мало ли война.Так вот достаточно иметь при себе кусок ржавой проволоки диаметром 3 см длиной 25 -30 см.То,что он рассказывал дальше,писать не хочется от страха,годится только для мужчин.На счёт женщин у него были другие фантазии и не хитрые приспособления.Так что думаю он(журавль) может признаться даже в убийстве Кеннеди,не говоря о том,кто его нанял.Достаточно показать проволочку...
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Достаточно одного этого факта...
Щас вроде как совсем не 26й год - а чувак обратно в деле.
Так шо лет пять дадут, пол года в СИЗО, ну может ещё годик на зоне - и встречайте его снова.
ПС ))) А там певно було гарне бабло закинуто ..
Путём несложных анализов телефонных звонков и перемещения бабла - пьяные незнакомые между собой молодые люди, которые случайно вышли пострелять в одно время в одном месте - превращаются в злочинну банду.
Причём наявности зброи достаточно даже у одного участника, и даже не вогнепальной, а холодной.
Для того, шоб поехать убирать снег по статье за бандитизм - непосредственно приймати участь в нападі не обязательно.
а авторитета полагаю уже отпустили , воры у нас неподсудны
Что это? Могут, когда захотят или за ж..пу возьмут ИЛИ список участников и их передвижения по стране был известен еще ДО перестрелки?