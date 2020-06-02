Перестрелка в Броварах: Задержаны еще 13 человек во главе с криминальным авторитетом Вихой, - Аваков. ФОТО

Задержаны 13 подозреваемых в деле о стрельбе в Броварах Киевской области.

Об этом в Twitter сообщил глава МВД Арсен Аваков, информирует Цензор.НЕТ.

"В Киеве, Броварах и Ирпене задержаны еще 13 человек во главе с крим. авторитетом "Веха" или "Журавль", - говорится в сообщении.

По словам Авакова, установлено, именно они "выступили" со стороны местных перевозчиков. Всем объявлено подозрение в бандитизме и покушении на умышленное убийвство. Изъяты оружие и боеприпасы.

Напомним, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

Позже появилось видео утренней перестрелки в Броварах.

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Глава МВД Арсен Аваков доложил президенту Владимиру Зеленскому, что конфликт произошел между представителями фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в Броварах, и, по одной из версий, может быть связан с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов.

Следователи по данному факту начали три уголовных производства: хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием.

Позже действия участников конфликта были дополнительно квалифицированы правоохранителями как покушение на убийство двух и более лиц.

Процедура определения меры пресечения для 28 задержанных после криминальных разборок перевозчиков в Броварах проходила в Броварском суде.

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