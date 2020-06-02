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Новости Операция Объединенных сил
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Враг с начала суток 2 июня 7 раз нарушил перемирие, один воин ранен, - штаб ООС

Враг с начала суток 2 июня 7 раз нарушил перемирие, один воин ранен, - штаб ООС

2 июня вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие. Военнослужащие Объединенных сил решительно ответили на вражеские обстрелы и продолжают контролировать ситуацию на линии соприкосновения. Наши воины и в дальнейшем всегда готовы немедленно реагировать на возможные угрозы с любых направлений.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводвке отмечается: "По украинским военнослужащим, выполняющих задачи у Павлополя в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", российские наемники открывали огонь из 82 мм минометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку населенных пунктов Богдановка и Старогнатовка враг выпустил 20 мин 82-го калибра, а по защитникам Марьинки применил снайперское оружие. Защитников Водяного захватчики обстреляли из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Майорска оккупанты вели огонь по позициям Объединенных сил из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а опорные пункты Новозвановки обстреляли из стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Наши воины такие действия без ответа не оставили и применили дежурные огневые средства, после чего оккупанты свернули свою преступную активность. Потери противника уточняются".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Снайпер оккупантов ранил украинского бойца под Марьинкой

Автор: 

обстрел (26942) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+4
Розбудіть президента.
Нагадайте, що війна в країні.
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02.06.2020 18:01
+4
Враг с начала суток 2 июня 7 раз нарушил перемирие, один воин ранен, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5967
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02.06.2020 18:01
+3
кто отводит войска - тот не выиграет бой
кто поверил врагу, обманувшему хоть раз - тот проиграл трижды, первый - когда поверил, второй - когда поверил врагу, третий - когда дал обмануть себя дважды
уставший от войны - не отдохнет от позора
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02.06.2020 18:11
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Правила форума Совет форумчан
Розбудіть президента.
Нагадайте, що війна в країні.
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02.06.2020 18:01 Ответить
На все нарушения "тишины" ВСУ всегда отвечали российским наемникам, ликвидировав в течение мая 49 человек.
Источник: штаб https://www.facebook.com/pressjfo.news/?epa=SEARCH_BOX ООС
Детали: Так, по подтвержденным данным разведки, потери вооруженных формирований РФ за прошлый месяц составили:
ликвидированы - 49 человек;
ранены и травмированы - 94 человека.
Также военнослужащие уничтожили семь единиц техники врага: два минометы калибра 120 мм, два беспилотных летательных аппарата и три военных автомобиля.
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02.06.2020 18:19 Ответить
і де такі повідомлення в офіційній пресі? там тільки блеєння баранів про обстріли з боку ворога
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02.06.2020 20:58 Ответить
Усі обурилися фактом, що міністр оборони Зеленського нагороджує і дякує Вілкулу? Це квіточки. Тут ягідки знайшлися - кажуть, Таран замахнувся на історичність погонів військових, пише у своєму ФБ Віталій Гайдукевич.

https://www.facebook.com/v.gaydukevich/posts/3062187180507681

Ворог від початку доби 2 червня 7 разів порушив перемир'я, одного воїна поранено, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7072
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02.06.2020 18:20 Ответить
Враг с начала суток 2 июня 7 раз нарушил перемирие, один воин ранен, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5967
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02.06.2020 18:01 Ответить
Як довго це буде продовжуватись? Грінпоц казав що зупинить війну на раз-два, бо він нелох якийсь.
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02.06.2020 18:05 Ответить
Контррозвідка СБУ затримала в Маріуполі бойовика із "групи Безлера", який катував українських військових
ТАК Баканов готовит новых людей рашистского режима для обмена - и пиар и Пуйлу полизать одновременно
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02.06.2020 18:08 Ответить
кто отводит войска - тот не выиграет бой
кто поверил врагу, обманувшему хоть раз - тот проиграл трижды, первый - когда поверил, второй - когда поверил врагу, третий - когда дал обмануть себя дважды
уставший от войны - не отдохнет от позора
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02.06.2020 18:11 Ответить
Убей русского оккупанта!
Ворог від початку доби 2 червня 7 разів порушив перемир'я, одного воїна поранено, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6416
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02.06.2020 18:44 Ответить
якщо ворога не будуть чавити та знищувати, не буде ніякого закінчення війни. Всі балачкі про якесь примирення - тільки відступ перед ворогом
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02.06.2020 21:01 Ответить
і це не тільки відступ, а й ще державна зрада, бо така політика розбещує населення та знищує боєготовність війська
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02.06.2020 21:03 Ответить
 
 