Враг с начала суток 2 июня 7 раз нарушил перемирие, один воин ранен, - штаб ООС
2 июня вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие. Военнослужащие Объединенных сил решительно ответили на вражеские обстрелы и продолжают контролировать ситуацию на линии соприкосновения. Наши воины и в дальнейшем всегда готовы немедленно реагировать на возможные угрозы с любых направлений.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводвке отмечается: "По украинским военнослужащим, выполняющих задачи у Павлополя в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", российские наемники открывали огонь из 82 мм минометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Неподалеку населенных пунктов Богдановка и Старогнатовка враг выпустил 20 мин 82-го калибра, а по защитникам Марьинки применил снайперское оружие. Защитников Водяного захватчики обстреляли из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Майорска оккупанты вели огонь по позициям Объединенных сил из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а опорные пункты Новозвановки обстреляли из стрелкового оружия.
Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
Наши воины такие действия без ответа не оставили и применили дежурные огневые средства, после чего оккупанты свернули свою преступную активность. Потери противника уточняются".
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Источник: штаб https://www.facebook.com/pressjfo.news/?epa=SEARCH_BOX ООС
Детали: Так, по подтвержденным данным разведки, потери вооруженных формирований РФ за прошлый месяц составили:
ликвидированы - 49 человек;
ранены и травмированы - 94 человека.
Также военнослужащие уничтожили семь единиц техники врага: два минометы калибра 120 мм, два беспилотных летательных аппарата и три военных автомобиля.
https://www.facebook.com/v.gaydukevich/posts/3062187180507681
ТАК Баканов готовит новых людей рашистского режима для обмена - и пиар и Пуйлу полизать одновременно
кто поверил врагу, обманувшему хоть раз - тот проиграл трижды, первый - когда поверил, второй - когда поверил врагу, третий - когда дал обмануть себя дважды
уставший от войны - не отдохнет от позора