На харьковском рынке "Барабашово" заявили о восстановлении покупательского потока в докарантинных объемах

Покупательский поток на "Барабашово" 1 июня впервые превысил докарантинные объемы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на маркетинговые службы торгового центра сообщила пресс-служба ТЦ.

Спад покупательского потока первой половины марта и отсутствие покупателей в период карантина сменился существенной положительной динамикой. Ежедневно прирост покупательского потока составляет около 5-7%. По-прежнему в структуре потока доминируют покупатели на личном автотранспорте и нерегулярных рейсах. Сервисные службы торгового центра сообщают, что в значительной степени восстановлены нерегулярные перевозки из Днепропетровской, Донецкой, Полтавской, Сумской областей.

На "Барабашово" отметили и ряд других перспективных показателей. Средний чек вырос на 12-15% в сравнении с показателями первой половины марта. Продолжительность пребывания покупателя на территории также увеличилась до 1,5-2 часов. После возобновления работы общественного транспорта растет количество покупателей, использующих этот вид приезда. По прогнозам, уже к третьей декаде июня количество покупателей, приехавших общественным транспортом, также выйдет на докризисный уровень.

Аналитики маркетинговых служб связывают это с рядом объективных причин. За период вынужденного карантина потребители испытали товарный голод на товары первой необходимости. Кроме того, уменьшение денежной массы на руках у покупателей и увеличение среднего чека из-за необходимости покупать товары первой необходимости в крупных сетях увеличило покупательскую категорию "средний" и "средний минус", которая является основной для "Барабашово".

Интерес покупателей также вызван существенными скидками, которые предлагают предприниматели торгового центра на весенне-осенние товары. Более 70% предпринимателей проводят распродажи сезонных товаров. По их мнению, это не только позволит вернуть средства, потраченные на приобретение сезонного товара, в оборот, но и будет стимулировать покупателя, вернет "Барабашово" статус площадки самых выгодных покупок.

Со своей стороны администрация торгового центра продолжает реализацию гибкой системы лояльности в отношении арендаторов. Кроме того, в ближайшее время будет презентован план комплексных маркетинговых мер по обеспечению стабильного финансового развития "Барабашово".