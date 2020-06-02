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На харьковском рынке "Барабашово" заявили о восстановлении покупательского потока в докарантинных объемах

На харьковском рынке

Покупательский поток на "Барабашово" 1 июня впервые превысил докарантинные объемы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на маркетинговые службы торгового центра сообщила пресс-служба ТЦ.

Спад покупательского потока первой половины марта и отсутствие покупателей в период карантина сменился существенной положительной динамикой. Ежедневно прирост покупательского потока составляет около 5-7%. По-прежнему в структуре потока доминируют покупатели на личном автотранспорте и нерегулярных рейсах. Сервисные службы торгового центра сообщают, что в значительной степени восстановлены нерегулярные перевозки из Днепропетровской, Донецкой, Полтавской, Сумской областей.

На "Барабашово" отметили и ряд других перспективных показателей. Средний чек вырос на 12-15% в сравнении с показателями первой половины марта. Продолжительность пребывания покупателя на территории также увеличилась до 1,5-2 часов. После возобновления работы общественного транспорта растет количество покупателей, использующих этот вид приезда. По прогнозам, уже к третьей декаде июня количество покупателей, приехавших общественным транспортом, также выйдет на докризисный уровень.

Аналитики маркетинговых служб связывают это с рядом объективных причин. За период вынужденного карантина потребители испытали товарный голод на товары первой необходимости. Кроме того, уменьшение денежной массы на руках у покупателей и увеличение среднего чека из-за необходимости покупать товары первой необходимости в крупных сетях увеличило покупательскую категорию "средний" и "средний минус", которая является основной для "Барабашово".

Интерес покупателей также вызван существенными скидками, которые предлагают предприниматели торгового центра на весенне-осенние товары. Более 70% предпринимателей проводят распродажи сезонных товаров. По их мнению, это не только позволит вернуть средства, потраченные на приобретение сезонного товара, в оборот, но и будет стимулировать покупателя, вернет "Барабашово" статус площадки самых выгодных покупок.

Со своей стороны администрация торгового центра продолжает реализацию гибкой системы лояльности в отношении арендаторов. Кроме того, в ближайшее время будет презентован план комплексных маркетинговых мер по обеспечению стабильного финансового развития "Барабашово".

Автор: 

рынок (532) Харьков (7450)


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Топ комментарии
+10
ЗЕбанат, державний борг України за час правління Зеленського зріс до 81.4 мільярдів доларів
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02.06.2020 18:22
+6
Базар как двигатель украинской экономики .
Докатились ...
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02.06.2020 18:43
+5
Дивно, а порохоботи тут розповідали страхітливі історії про зубожілих і безробітних українців після "дурантину"
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02.06.2020 18:20
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Дивно, а порохоботи тут розповідали страхітливі історії про зубожілих і безробітних українців після "дурантину"
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02.06.2020 18:20 Ответить
ЗЕбанат, державний борг України за час правління Зеленського зріс до 81.4 мільярдів доларів
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02.06.2020 18:22 Ответить
***************** - державний борг при парашаненко зріс на 321 млрд. доларів! Закрий пащеку.
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03.06.2020 00:17 Ответить
Я с некоторых пор на стороне Трампа. И останусь, если он задавит китай и рашку в придачу.
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02.06.2020 18:28 Ответить
У Трампа нет стороны .Есть Украина .
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02.06.2020 18:46 Ответить
Ну я давно заметил , что за Порошенко и Байдена топит одна и та же категория "граждан". Против Трампа и Зеленского гадят они же. Совпадение? Не думаю.
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02.06.2020 19:11 Ответить
Топят потому шо с рашкой у Трампа не все категорично, мне это тоже не нравится. Но он взялся за леваков и китай запросто потянет с собой на дно и рашку.
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02.06.2020 19:21 Ответить
ЗЕбанат, шо там з скандалом по держрезерву? Терміновий виступ президента, засідання РНБО, доповідь генпрокурора, очільника набу вже були? ні? і не буде, бо вони ******* ваші гроші, іжу, надію ваших дітей на виживання під час продовольчої кризи і неврожаю.а ви обтікайте далі долбойоби.
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02.06.2020 18:24 Ответить
*****************, шо там зі скандалом про котли, офшори, з держпосадовцем млдремом? Я з вас падли ще за долар спитаю по 8 !!! петьо-олігофрени, чого вас на вулиці не зустрінеш, чого никаєтись, недолугі ?)))
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03.06.2020 00:26 Ответить
Статейка на злобу дня . Супруга полчаса как с барабана кассы чуть не плачет . Спрашиваю а у коллег . Ответ дословный ЖОПА .
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02.06.2020 19:03 Ответить
Работа у них такая.
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02.06.2020 19:20 Ответить
Это не работа, это карантин такой.
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02.06.2020 20:15 Ответить
Они правы.Так и есть.
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02.06.2020 20:16 Ответить
Та ні, "епоха бідності" закінчилась - далі ріст цін на електроенергію і газ
Слава цирку.
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02.06.2020 21:11 Ответить
Ясен пень...если три месяца лампочку негде было купить....то теперь народ попер...
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02.06.2020 18:21 Ответить
В Харькове такие проблемы были только некоторое время в начале, потом все забили.
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02.06.2020 18:29 Ответить
Тим часом, хочуть відмінити закон про амністію учасників Революції Гідності. Звернення вже в КСУ
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02.06.2020 18:21 Ответить
Интерес покупателей также вызван существенными скидками, которые предлагают предприниматели торгового центра на весенне-осенние товары. Более 70% предпринимателей проводят распродажи сезонных товаров.Источник: https://censor.net/n3199583

ФОПы с сезонным товаром попали конкретно... теперь отдают лишь бы взяли....хвастаться тут нечем....
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02.06.2020 18:23 Ответить
У спекулянтів пожвавлення.
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02.06.2020 18:24 Ответить
Велетенський крок вперед Харківської індустріі!!))
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02.06.2020 18:32 Ответить
Почему нет? Швейники - тоже промышленность.
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02.06.2020 18:43 Ответить
Швейников кого не добили налоги добивает коронавирус с помощью ЗЕ команды , вспомните их законы на благо малому бизнесу .
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02.06.2020 19:06 Ответить
Швейка та обувні цеха у Харкові на висоті - кросівки возять в Угорщину та Словакію, забирають з руками
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02.06.2020 21:13 Ответить
За яких спекулянтів ти балакаєш ? За великі торговельні мережі , чи за дрібних ФОПів ? .
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02.06.2020 18:40 Ответить
За тих які купують на опті, множать ціну на 3 і продають тобі.
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02.06.2020 18:44 Ответить
Особисто я , - купую сировину на Барабашова , переробляю її , а вже потім маю прибуток у 100 % . За час карантину ледве зводив нулі , а зараз сподіваюсь продовжити свою справу хочаб на 20 - 30 % прибутку . Якшо ( недай Боже ) піде нова хвиля коронавірусу , то згорну свій бізнес і буду працювати підпільно . Не думаю , що державі від цього буде користь ... . А ти , " 5 копійок " - судячи з твоєї активності на Цензорі , - без роботи ніколи не залишишся ... . ((
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02.06.2020 19:08 Ответить
Множать на 3 , сам придумал или видел где . Пойди придурок сам заработай 300 процентов . Или масла в голове не хватает . Можешь проверить тварь как на барабашово олигархи в очередь на маршрутку толпятся .
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02.06.2020 19:13 Ответить
За таку відповідь Алєх потрапляє до чорного списку з відповідними наслідками.
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02.06.2020 19:26 Ответить
Цей " список " ти сам фарбуєш ? ))
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02.06.2020 19:31 Ответить
То він неподумавши ляпнув , а может по методичке . У совковых иногда бывают сбои в мозгах . )) .
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02.06.2020 19:30 Ответить
Згадай як задрали ціни різні сільпи та їм подібні під час карантину.
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02.06.2020 19:35 Ответить
Я це все бачив на прикладі атб і посад . І дивувався , -- чому можна ходити по вулиці і не можна на вулиці торгувати . Але не можна знаходитись в закритому приміщенні більше 10 осіб на 100 квадратних метрів і при цьому торгувати за завищеними цінами і так далі ... .
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02.06.2020 19:47 Ответить
Желаю что-бы все ! ( с ) .
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02.06.2020 18:29 Ответить
Ну, не отставайте от Одессы--пора начать стрелять, делить и переделивать...
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02.06.2020 18:43 Ответить
Там Фельдман рулит, всё схвачено.
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02.06.2020 18:57 Ответить
Базар как двигатель украинской экономики .
Докатились ...
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02.06.2020 18:43 Ответить
90е рулят
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02.06.2020 19:19 Ответить
Кто и когда последний раз был на Барабане в Харькове?Там еще год назад жопа была-покупателей 0.00001% и отсутствие оптовиков.Так что,хорош звиздеть за "потоки покупателей".
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02.06.2020 20:18 Ответить
https://bykvu.com/ru/bukvy/tyshchenko-zatverdzhuvav-svoi-banery-u-zelenskoho-a-ti-iomu-ne-spodobalys/ Тищенко утверждал свои баннеры у Зеленского, но тот просил "не начинать"
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02.06.2020 20:40 Ответить
 
 