Пост губернатора Харьковщины продавали за $1 млн: задержана группа мошенников, - Фильчаков

Харьковская местная прокуратура №1 осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту мошенничества в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Как сообщил прокурор Харьковской области Александр Фильчаков, в правоохранительные органы обратилась гражданка и сообщила, что группа граждан, выдавая себя за влиятельных лиц, пообещала ей помочь в лоббировании интересов и избрании в качестве кандидата в народные депутаты Украины от одной из политических партий на внеочередных парламентских выборах на 179 одномандатному избирательному округу (г.. Лозовая и прилегающие районы), передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

За предоставление таких "услуг" злоумышленники потребовали от женщины 60 000 долларов США, якобы для передачи их в качестве неправомерной выгоды высшим должностным лицам государства в качестве вознаграждения за депутатский мандат, а в действительности намеревались присвоить эти средства. Указанная группа граждан получила средства, но не придала указанных "услуг".

В ходе досудебного расследования установлено, что указанная группа граждан путем обмана и злоупотребления доверием пообещали другому гражданину помочь в назначении на должность губернатора Харьковской области. За предоставление таких "услуг" они потребовали от гражданина 1000000 долларов США. Указанные средства якобы предназначались для передачи их в качестве неправомерной выгоды высшим должностным лицам государства в качестве вознаграждения за назначение. В действительности же фигуранты намеревались присвоить эти средства.

Кроме этого указаны злоумышленники пообещали помочь другому гражданину в назначении на должность Председателя ГНС в Харьковской области, потребовав вознаграждение в размере 100 000 долларов США.

Правоохранители задержали в порядке ст. 208 УПК Украины двух фигурантов дела - 52-летнего и 68-летнего мужчину при получении первой части взятки в сумме 150 000 долларов США (часть предназначалась для назначения на должность губернатора области и часть предназначалась для назначения на должность Председателя ГНС в области) .

Сейчас решается вопрос о уведомление о подозрении фигурантам мошеннических действий и избрании меры пресечения.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве осуществляет следственный отдел Шевченковского отдела полиции ГУНП в Харьковской области. Оперативное сопровождение осуществляет УСБУ в Харьковской области.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.