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Пост губернатора Харьковщины продавали за $1 млн: задержана группа мошенников, - Фильчаков

Пост губернатора Харьковщины продавали за $1 млн: задержана группа мошенников, - Фильчаков

Харьковская местная прокуратура №1 осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту мошенничества в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Как сообщил прокурор Харьковской области Александр Фильчаков, в правоохранительные органы обратилась гражданка и сообщила, что группа граждан, выдавая себя за влиятельных лиц, пообещала ей помочь в лоббировании интересов и избрании в качестве кандидата в народные депутаты Украины от одной из политических партий на внеочередных парламентских выборах на 179 одномандатному избирательному округу (г.. Лозовая и прилегающие районы), передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

За предоставление таких "услуг" злоумышленники потребовали от женщины 60 000 долларов США, якобы для передачи их в качестве неправомерной выгоды высшим должностным лицам государства в качестве вознаграждения за депутатский мандат, а в действительности намеревались присвоить эти средства. Указанная группа граждан получила средства, но не придала указанных "услуг".

В ходе досудебного расследования установлено, что указанная группа граждан путем обмана и злоупотребления доверием пообещали другому гражданину помочь в назначении на должность губернатора Харьковской области. За предоставление таких "услуг" они потребовали от гражданина 1000000 долларов США. Указанные средства якобы предназначались для передачи их в качестве неправомерной выгоды высшим должностным лицам государства в качестве вознаграждения за назначение. В действительности же фигуранты намеревались присвоить эти средства.

Кроме этого указаны злоумышленники пообещали помочь другому гражданину в назначении на должность Председателя ГНС в Харьковской области, потребовав вознаграждение в размере 100 000 долларов США.

Правоохранители задержали в порядке ст. 208 УПК Украины двух фигурантов дела - 52-летнего и 68-летнего мужчину при получении первой части взятки в сумме 150 000 долларов США (часть предназначалась для назначения на должность губернатора области и часть предназначалась для назначения на должность Председателя ГНС в области) .

Сейчас решается вопрос о уведомление о подозрении фигурантам мошеннических действий и избрании меры пресечения.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве осуществляет следственный отдел Шевченковского отдела полиции ГУНП в Харьковской области. Оперативное сопровождение осуществляет УСБУ в Харьковской области.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Автор: 

мошенничество (1216) прокуратура (5005) Харьковщина (5577)


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+16
1 млн. долларов США за пост губернатора Харьковщины и 100 тыс.долларов США за пост председателя ГНС в области: задержана группа мошенников - Фильчаков. - Цензор.НЕТ 9762

...
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02.06.2020 18:32
+10
100 тыщ за начальника областной налоговой ?

Это демпинг чистой воды !!!
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02.06.2020 18:29
+10
вот потому и повязали.. а запросили бы 2-5 млн долл - покупатель ничего бы и не заподозрил
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02.06.2020 18:32
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Тут чесні клоуни посадами барижать, зедібіл... Не хочеш собі місце біля корита купити?

1 млн. долларов США за пост губернатора Харьковщины и 100 тыс.долларов США за пост председателя ГНС в области: задержана группа мошенников - Фильчаков. - Цензор.НЕТ 9449
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02.06.2020 18:26 Ответить
чинуши потому и ведутся на "покупку" кресел - бо ЗНАЮТ: у вислюка оманського продается любое кресло, любая должность или награда... Ермак и его брат - тому свидетельство))
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02.06.2020 18:31 Ответить
1 млн. долларов США за пост губернатора Харьковщины Каліфорщини

так беруть же у доллярах Штатів З'єдночоних
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02.06.2020 18:32 Ответить
Єрмака взяли за сраку?
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02.06.2020 18:26 Ответить
конкуренти
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02.06.2020 18:28 Ответить
Конкуренти мають сидіти за гратами.
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02.06.2020 18:40 Ответить
а може то піарщики
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02.06.2020 18:47 Ответить
ЄРМАКОВЩИНА !!!!!
опера Музоргского (Могучая кучка)
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02.06.2020 18:36 Ответить
Зєльоная кучка.
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02.06.2020 18:47 Ответить
ЄРМАКОВЩИНА
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02.06.2020 21:27 Ответить
Хотіли самі заробити на посадах, ось брати єрмаки і образились
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02.06.2020 18:38 Ответить
100 тыщ за начальника областной налоговой ?

Это демпинг чистой воды !!!
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02.06.2020 18:29 Ответить
вот потому и повязали.. а запросили бы 2-5 млн долл - покупатель ничего бы и не заподозрил
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02.06.2020 18:32 Ответить
там сугубо из действующих работников областной налоговой выстроилась бы очередь из 100 человек, готовых хоть сейчас выложить 100 тыщ зелени, чтобы стать начальником.
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02.06.2020 19:06 Ответить
Уверен--хрен дождёмся фамилий покупателей. Это же предельно важно объявить даже до конце следствия с учётом падения доверия к власти. Там ведь явно не сторонники СН и главного хлопца от них. По части высокой политической морали случай позорный жутко. Даже по кацапии такого не слышно было пока. Диктатура такое исключает кстати.
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02.06.2020 22:03 Ответить
" Правоохранители задержали в порядке ст. 208 УПК Украины двух фигурантов дела - 52-летнего и 68-летнего мужчину" судя по возрасту к продаже должностей теперь папа и дядя Ермака подключились
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02.06.2020 18:30 Ответить
тоже цинично расстрелянные украинской хунтой на Дамбасе во время мирной рыбалки внахлёст на форель
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02.06.2020 18:51 Ответить
За Буковину 3 млн, за Харків 1млн, хто в це повірить?
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02.06.2020 18:31 Ответить
пограничники.

с Кацапией сейчас не особо наконтрабандируешь.

то изть, масштаб адекватный,

а вот суммы занижены.
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02.06.2020 18:53 Ответить
Скоро этак землю в подворотне продавать начнут, как самого дешёвого клоуна на мировой арене
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02.06.2020 18:31 Ответить
Ти як сюди попав з цією ганчіркою? Такі прапори тут в спамі.
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02.06.2020 18:33 Ответить
1 млн. долларов США за пост губернатора Харьковщины и 100 тыс.долларов США за пост председателя ГНС в области: задержана группа мошенников - Фильчаков. - Цензор.НЕТ 9762

...
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02.06.2020 18:32 Ответить
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02.06.2020 18:44 Ответить
"Наденька, ну, не мелочись !" - из фильма "С легким паром".
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02.06.2020 19:05 Ответить
вот их рожи.. задержание проходило в ресторане "Ла-Страда"
1 млн. долларов США за пост губернатора Харьковщины и 100 тыс.долларов США за пост председателя ГНС в области: задержана группа мошенников, - Фильчаков - Цензор.НЕТ 9079
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02.06.2020 18:35 Ответить
"Ла Страда": Запобігання торгівлі жінками в країнах Центральної і Східної Європи
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02.06.2020 18:46 Ответить
хороший ресторан......
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02.06.2020 18:49 Ответить
то есть если бы её сделали губернатором претензий бы у неё не было,а так деньги назад хочет.Надо бы и её задержать по логике.
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02.06.2020 18:36 Ответить
Дураков, как будто мало...
Оказываться, спотыкаешься на каждом шагу..
Таки грамотно обставлены вокруг..
))
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02.06.2020 18:37 Ответить
Одне дивує, як вона без мізків заробила такі суми грошей.
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02.06.2020 18:42 Ответить
Небось демпинговали... У Ермака расценки выше, вот и устранили конкурентов
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02.06.2020 18:42 Ответить
Интересно, многим ли успели продать. Вот конференция сыновей лейтенанта Шмидта могла бы получится. И каждый бы считал себя главным и единственным)))
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02.06.2020 18:44 Ответить
Думається,що харківська прокурватура як почала,так і закінчить провадження по цій справі.Хай тільки трохи спаде шум,визваний публікацією,а там вже вони якось порішають.І таки порішають,будьте певні! Певні,а не пєвні. Це я для рускаязичнага меньшинства пояснюю,що значення слова "певні" це, по вашому- увєрение, а не пєтухі...
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02.06.2020 18:44 Ответить
А там шахрайство, неважка стаття.
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02.06.2020 18:46 Ответить
І чьо,нехай тепер пракурори не приходять на судове засідання?
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02.06.2020 18:50 Ответить
ч.4 до 12 років із конфіскацією майна
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02.06.2020 20:10 Ответить
Я бы сабаку простго растрелял вместе с детьми как пособниками .
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02.06.2020 18:44 Ответить
Это не гуманно. Сабак кастрировать нужно, а не расстреливать. Тем более с детьми...
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02.06.2020 19:04 Ответить
А потерпевших за жопу слабо взять?
Или я тоже хотел купить систему "ГРАД"
А МЕНЯ КИНУЛИ.
Так я кто потерпевший или коррупционер?
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02.06.2020 19:03 Ответить
Систему град можно замовити в будь-якому гаражному кооперативі
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02.06.2020 19:22 Ответить
В общем,реформы на лицо! "Кандидатов" элементарно унизили столь демпинговым суммами.От того и заподозрили неладное! А ведь всё так хорошо начиналось...
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02.06.2020 19:23 Ответить
Может это вовсе не мошенники, а честные продавцы?
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02.06.2020 19:50 Ответить
За конкуренцію замели... Єрмак старший постарався...
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02.06.2020 20:09 Ответить
Один лям? Чого так дешево? Шкода, що я не знав, що продається...
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02.06.2020 20:08 Ответить
Мошенников? Что ермака и его братца взяли? Или взяли братца ермака которого убили в АТО? Американцы до сих пор не простили и не простят вранье этого кацапа.
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02.06.2020 21:15 Ответить
ТОЧНЫЕ СУММЫ ЭТО ЯВНАЯ ЛОЖЬ !!!
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03.06.2020 08:08 Ответить
 
 