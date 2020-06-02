Финансирование довыборов на округе погибшего нардепа Давыденко не предусмотрено бюджетом, - глава ЦИК Диденко

В Центральной избирательные комиссии заявили об отсутствии средств на проведение выборов в округе №208 (Черниговская область), на котором был избран народный депутат Валерий Давыденко, умерший в мае.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время заседания Комиссии сообщил председатель Центризбиркома Олег Диденко, пишет Цензор.НЕТ.

"На данный момент в Центральную избирательную комиссию не поступил ни один документ, который бы подтверждал факт досрочного прекращения полномочий народного депутата (Валерия Давыденко. - Ред.). Поэтому сейчас в ЦИК отсутствуют юридические основания для рассмотрения этого вопроса. Как только такие документы поступят, Центральная избирательная комиссия будет определяться по этому поводу", - отметил он.

Председатель ЦИК добавил, что существует проблемная ситуация в связи с возможным проведением досрочных выборов в 208-м округе - отсутствие финансирования.

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"Последними изменениями в закон о государственном бюджете на 2020 год не предусмотрено финансирование на проведение промежуточных выборов. Поэтому вопрос назначения промежуточных выборов в 208-м округе должен решаться комплексно с вопросом финансирования этих выборов", - пояснил Диденко.

Напомним, народного депутата группы "Доверие" Валерия Давыденко нашли 23 мая в офисе с огнестрельным ранением головы. Нацполиция начала уголовное производство по ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В Офисе Генпрокурора сообщили, что рядом с телом найден пистолет.