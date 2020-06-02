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Финансирование довыборов на округе погибшего нардепа Давыденко не предусмотрено бюджетом, - глава ЦИК Диденко

Финансирование довыборов на округе погибшего нардепа Давыденко не предусмотрено бюджетом, - глава ЦИК Диденко

В Центральной избирательные комиссии заявили об отсутствии средств на проведение выборов в округе №208 (Черниговская область), на котором был избран народный депутат Валерий Давыденко, умерший в мае.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время заседания Комиссии сообщил председатель Центризбиркома Олег Диденко, пишет Цензор.НЕТ.

"На данный момент в Центральную избирательную комиссию не поступил ни один документ, который бы подтверждал факт досрочного прекращения полномочий народного депутата (Валерия Давыденко. - Ред.). Поэтому сейчас в ЦИК отсутствуют юридические основания для рассмотрения этого вопроса. Как только такие документы поступят, Центральная избирательная комиссия будет определяться по этому поводу", - отметил он.

Председатель ЦИК добавил, что существует проблемная ситуация в связи с возможным проведением досрочных выборов в 208-м округе - отсутствие финансирования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацполиция рассматривает несколько версий по факту гибели нардепа Давыденко: убийство, самоубийство и доведение до самоубийства

"Последними изменениями в закон о государственном бюджете на 2020 год не предусмотрено финансирование на проведение промежуточных выборов. Поэтому вопрос назначения промежуточных выборов в 208-м округе должен решаться комплексно с вопросом финансирования этих выборов", - пояснил Диденко.

Напомним, народного депутата группы "Доверие" Валерия Давыденко нашли 23 мая в офисе с огнестрельным ранением головы. Нацполиция начала уголовное производство по ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В Офисе Генпрокурора сообщили, что рядом с телом найден пистолет.

Автор: 

выборы (24722) ЦИК (3644) Диденко Олег (31) Давыденко Валерий (14)


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+8
Финансирование довыборов на округе погибшего нардепа Давыденко не предусмотрено бюджетом, - глава ЦИК Диденко - Цензор.НЕТ 2114
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02.06.2020 19:07
+5
https://twitter.com/herooftheday10
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https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10 25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל
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https://twitter.com/herooftheday10

https://twitter.com/herooftheday10


https://twitter.com/herooftheday10

А что так можно?) Лес из Чернобыля мимо кпп.. Хотя да, при зе так можно. Только будет чуток фонить мебель..

https://twitter.com/i/status/1267818514091405314
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02.06.2020 18:56
+5
Финансирование довыборов на округе погибшего нардепа Давыденко не предусмотрено бюджетом, - глава ЦИК Диденко - Цензор.НЕТ 2290
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02.06.2020 18:59
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Правила форума Совет форумчан
бардак в ДЕРЖАВЕ !!!!!!!!!!!
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02.06.2020 18:51 Ответить
ЗЕльоный бардак !!!!
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02.06.2020 18:52 Ответить
Держава потребує: "Над Україної бєзоблачноє нєбо" і Кривавої Хунти із Гетьманом !!!!
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02.06.2020 18:54 Ответить
Держава потребує? А народу воно потрібно?
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03.06.2020 10:00 Ответить
ОПЗЖ, а також "слуга" Дубінський, Поляков і Скороход направили подання до Конституційного суду щодо відповідності Конституції закону про амністію учасників протестів на Майдані в 2013-2014 роках
Цікаво, прострелені коліна як скоро будуть

http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/3_222.pdf
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02.06.2020 18:55 Ответить
..по ...ДЯ-КУ-Є-МО ..!
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02.06.2020 19:02 Ответить
Финансирование довыборов на округе погибшего нардепа Давыденко не предусмотрено бюджетом, - глава ЦИК Диденко - Цензор.НЕТ 2114
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02.06.2020 19:07 Ответить
не коліна, а потилиці....
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02.06.2020 20:23 Ответить
На это ещё деньги нужны большие?
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02.06.2020 18:53 Ответить
Финансирование довыборов на округе погибшего нардепа Давыденко не предусмотрено бюджетом, - глава ЦИК Диденко - Цензор.НЕТ 3549
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02.06.2020 19:09 Ответить
Корупціонери майбутнього будуть називати себе мишками Узеленського.
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02.06.2020 19:10 Ответить
Я за него не голосовал, но знал, что так будет. Было тошно, когда он стал на колени, это было всё.
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02.06.2020 19:12 Ответить
- Мальчіка. Малєнькава. В кастюмчікє. Поставіла на калєні. Кієвская хунта. Пряма на стадіонє. Сваімі глазамі відєла! © Галя Пишняк, з Західної України


Фінансування довиборів на окрузі загиблого нардепа Давиденка не передбачено бюджетом, - глава ЦВК Діденко - Цензор.НЕТ 3078
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02.06.2020 19:30 Ответить
Стыдоба.
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02.06.2020 19:38 Ответить
більше того - ЗЄльоная ганьба !
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02.06.2020 20:25 Ответить
Предлагаю просто назначить Яценюка.
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02.06.2020 18:53 Ответить
Ты, видать, когда в детстве гостил у бабушки, так тебя кролик згвалтував? Травма детства дает о себе знать
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02.06.2020 19:02 Ответить
Все бы так, ой, глубоко обчуствуюсь в соболении дупутату погибшему....
Финансирование довыборов на округе погибшего нардепа Давыденко не предусмотрено бюджетом, - глава ЦИК Диденко - Цензор.НЕТ 508
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02.06.2020 18:54 Ответить
Ось ми скоро побачим як не оберуть СН.
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02.06.2020 18:54 Ответить
..Ну так ! На премії по *соточке * є . а на довибори не має
..Попросіть у Ахметкі та його профурсетки шЛяшка .Ті швидко знайдуть .
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02.06.2020 18:54 Ответить
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10 25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10

https://twitter.com/herooftheday10


https://twitter.com/herooftheday10

А что так можно?) Лес из Чернобыля мимо кпп.. Хотя да, при зе так можно. Только будет чуток фонить мебель..

https://twitter.com/i/status/1267818514091405314
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02.06.2020 18:56 Ответить
Финансирование довыборов на округе погибшего нардепа Давыденко не предусмотрено бюджетом, - глава ЦИК Диденко - Цензор.НЕТ 2290
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02.06.2020 18:59 Ответить
Дитяки..КПП. Кому идёт откат:? 02.06

Финансирование довыборов на округе погибшего нардепа Давыденко не предусмотрено бюджетом, - глава ЦИК Диденко - Цензор.НЕТ 2761 Финансирование довыборов на округе погибшего нардепа Давыденко не предусмотрено бюджетом, - глава ЦИК Диденко - Цензор.НЕТ 2170Финансирование довыборов на округе погибшего нардепа Давыденко не предусмотрено бюджетом, - глава ЦИК Диденко - Цензор.НЕТ 2099
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02.06.2020 19:00 Ответить
Миші вивозять ліс.Розквітла Україна за зєлєнского.
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02.06.2020 19:02 Ответить
Треба за голосування брати гроші з виборців.😄
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02.06.2020 18:57 Ответить
Финансирование довыборов на округе погибшего нардепа Давыденко не предусмотрено бюджетом, - глава ЦИК Диденко - Цензор.НЕТ 7855
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02.06.2020 19:03 Ответить
мне кажется в бюджете всегда должно быть на всякие непредвиденные обстоятельства...
поэтому, думаю ЦИК набивает себе цену ( и карманы...естественно)
ведь мы же не задаем им вопросом - каким хреном они занимаются в межсезонье между выборами, получая совсем-совсем не минимальные зарплаты с премиями (за что-то?) и прочими космическими выплатами и доплатами ...ежемесячно (без перерыва на карантин)))
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02.06.2020 19:05 Ответить
вопрос* (пардон) - не задаем им вопрос...
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02.06.2020 19:08 Ответить
Так може ці кошти на непередбачені обставини вже потратили під час карантину?
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02.06.2020 19:15 Ответить
Грошиі тут ні до чого. Злякались.
У тому окрузі реальні шанси у "скотиняки" Ляшка.
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02.06.2020 19:24 Ответить
Карточка для голосования осталась! Зачем ещё кого-то выбирать?
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02.06.2020 19:11 Ответить
Застрелився депутат не по нашому. Суїцид по-українськи - це два постріли в голову.
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02.06.2020 19:13 Ответить
Набить соломой от украденной пшеницы, и пусть сидит себе в Раде.
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02.06.2020 19:18 Ответить
Бояться виборів.
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03.06.2020 10:03 Ответить
 
 