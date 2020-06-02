Финансирование довыборов на округе погибшего нардепа Давыденко не предусмотрено бюджетом, - глава ЦИК Диденко
В Центральной избирательные комиссии заявили об отсутствии средств на проведение выборов в округе №208 (Черниговская область), на котором был избран народный депутат Валерий Давыденко, умерший в мае.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время заседания Комиссии сообщил председатель Центризбиркома Олег Диденко, пишет Цензор.НЕТ.
"На данный момент в Центральную избирательную комиссию не поступил ни один документ, который бы подтверждал факт досрочного прекращения полномочий народного депутата (Валерия Давыденко. - Ред.). Поэтому сейчас в ЦИК отсутствуют юридические основания для рассмотрения этого вопроса. Как только такие документы поступят, Центральная избирательная комиссия будет определяться по этому поводу", - отметил он.
Председатель ЦИК добавил, что существует проблемная ситуация в связи с возможным проведением досрочных выборов в 208-м округе - отсутствие финансирования.
"Последними изменениями в закон о государственном бюджете на 2020 год не предусмотрено финансирование на проведение промежуточных выборов. Поэтому вопрос назначения промежуточных выборов в 208-м округе должен решаться комплексно с вопросом финансирования этих выборов", - пояснил Диденко.
Напомним, народного депутата группы "Доверие" Валерия Давыденко нашли 23 мая в офисе с огнестрельным ранением головы. Нацполиция начала уголовное производство по ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В Офисе Генпрокурора сообщили, что рядом с телом найден пистолет.
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Цікаво, прострелені коліна як скоро будуть
http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/3_222.pdf
..Попросіть у Ахметкі та його профурсетки шЛяшка .Ті швидко знайдуть .
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А что так можно?) Лес из Чернобыля мимо кпп.. Хотя да, при зе так можно. Только будет чуток фонить мебель..
https://twitter.com/i/status/1267818514091405314
поэтому, думаю ЦИК набивает себе цену ( и карманы...естественно)
ведь мы же не задаем им вопросом - каким хреном они занимаются в межсезонье между выборами, получая совсем-совсем не минимальные зарплаты с премиями (за что-то?) и прочими космическими выплатами и доплатами ...ежемесячно (без перерыва на карантин)))
У тому окрузі реальні шанси у "скотиняки" Ляшка.