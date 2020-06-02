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Количество нарушений ПДД сократилось с 58 тысяч до 34, или почти на 40%, за второй день работы камер видеофиксации, - Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обнародовал информацию о динамике нарушений Правил дорожного движения в Киеве после введения автофиксации нарушений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Министр отметил: "По состоянию на 18.00 сегодня системой автофиксации зарегистрировано 34176 нарушений скоростного режима. Вчера на то же время было 57880 событий. То есть уже за один день имеем снижение количества нарушений почти 40%. Киевляне быстро привыкают не нарушать скорость на дорогах!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": За первые 8 минут работы система автофиксации нарушений ПДД зафиксировала 262 превышения скорости в Киеве, - Аваков

В департаменте коммуникаций МВД отметили: "Напомним, с 1 июня заработала система автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД. Камеры установлены в Киеве и на автомагистралях Киевской области в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями.

Список адресов уполномоченных подразделений ДПП (Департамента патрульной полиции), куда граждане могут обращаться по вопросам автофиксации 

Реквизиты оплаты штрафов

Адреса камер фотовидеофиксации и разрешенная скорость движения.

Количество нарушений ПДД сократилось с 58 тысяч до 34, или почти на 40%, за второй день работы камер видеофиксации, - Аваков 01

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Аваков Арсен (3444) видеофиксация (140) нарушения (947) ПДД (532)


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Топ комментарии
+10
Спаситель ты наш. Спасибо Ара)))
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02.06.2020 21:27
+6
Можно подумать у нас только в Киеве скорость превышают. Аваков, ты лучше про расследование в Кагарлыке, Броварах расскажи. Да поведай народу, как стрелки на "7 километре" среди бела дня от твоих копов ушли
За один день количество нарушений ПДД в Киеве, зафиксированных камерами, сократилось с 58 тысяч до 34, почти на 40%, - Аваков - Цензор.НЕТ 9610
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02.06.2020 21:29
+5
За один день кількість порушень ПДР у Києві, зафіксованих камерами, зменшилася з 58 тисяч до 34, майже на 40%, - Аваков - Цензор.НЕТ 4390
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02.06.2020 21:46
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Спаситель ты наш. Спасибо Ара)))
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02.06.2020 21:27 Ответить
Якщо на цих ділянках аварійність за місяць зменшиться на 10%, а міський бюджет за рахунок штрафів поповниться на 5%, то камери, однозначно, ефективні. Міськрадам треба брати кредити, і ставити самостійно.
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03.06.2020 07:48 Ответить
Позвольте Вас дополнить,убрать в Вашей мысли прыпущення якщо.Но вот только самим миськрадам ставить камеры не получится.Потом эта информация в судах не прокатит.Адвокаты нарушителей отмажут за отсутствие нужной сертификации этих камер,и все такое.Обязательно нужна определенная сертификация этих камер,и дозвил организации,которая их устанавливает,на их установку.
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03.06.2020 08:43 Ответить
Аваков в отставку,если вы офицер!
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02.06.2020 21:28 Ответить
Какой он офицер? Он и в армии-то не служил. Правда командовал БМП-522 . Только это не то БМП что стреляет, а студенческий строй отряд
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02.06.2020 21:35 Ответить
Можно подумать у нас только в Киеве скорость превышают. Аваков, ты лучше про расследование в Кагарлыке, Броварах расскажи. Да поведай народу, как стрелки на "7 километре" среди бела дня от твоих копов ушли
За один день количество нарушений ПДД в Киеве, зафиксированных камерами, сократилось с 58 тысяч до 34, почти на 40%, - Аваков - Цензор.НЕТ 9610
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02.06.2020 21:29 Ответить
Хм, разве можно сравнивать пару дней, это может быть чисто случайность, нужен анализ хотя бы месяца, а то и по годам проводить
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02.06.2020 21:29 Ответить
За один день количество нарушений ПДД в Киеве, зафиксированных камерами, сократилось с 58 тысяч до 34, почти на 40%, - Аваков - Цензор.НЕТ 5961
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02.06.2020 21:32 Ответить
Зафиксировать правонарушение это мелочь. Посмотрим сколько будет реально привлечено к админ. ответственности
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02.06.2020 21:37 Ответить
Статистично достовірні дані - не менше 100 одиниць. Тобто, 100 днів.
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03.06.2020 07:50 Ответить
А в Броварах?
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02.06.2020 21:31 Ответить
Знов суди закидають іскам!
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02.06.2020 21:31 Ответить
Дресура рулить. Зараз зменшуватимуться дтп і хамство на дорогах, через рік собачники прибиратимуть послід, ще через два буржуа сортируватимуть сміття, через п'ять ліс після пікніків лишатиметься чистим. А через 10 дивись і оберуть культурних, інтелігентних політиків-патріотів, а не вурлу і колаборантів.
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02.06.2020 21:31 Ответить
К сожалению, из украинцев европейцев можно сделать только штрафами и неотвратимостью наказания. Что ж, если по-другому нельзя, то я только ЗА. И да, штрафы нужно повысить!
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02.06.2020 21:34 Ответить
Забули в тебе *************** козла запитати що робити зі штрафами і як кого штрафувати.У Європі штрафів немає? Хоча звідки тобі ватному знати.
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02.06.2020 21:41 Ответить
А чому пан на правду ображається? Відразу у ватники записав. Чи у нас "наріт" здебільшого щось без штрафів може? Поки не оштрафують на кровну копійчину так і не дійде як себе поводити треба.
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03.06.2020 04:05 Ответить
Пан образився не на штрафи, а на те що в Україні люди спілкуються собачою,ще й поплюжать українців тим гавкітом окупанта.Пан не розуміє як можна прославляти безсмертний полк мовою окупанта, який захоплює твою землю .
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03.06.2020 06:10 Ответить
Прикро, що пан готовий образити іншу людину за правду, аби не помітити очевидних речей і просто заспокоїти себе, що "нас всьо пучком".

П.С. Про "бесмєртний полк" взагалі не зрозумів, яким чином до мене ця пропагандонська фігня?
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03.06.2020 07:40 Ответить
Якщо на шостому році війни той хто вважає себе українцем у соцмережах спілкується мовою окупанта то це зовсім не фігня, а звичайна зрада, а штрафи то дійсно фігня.
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03.06.2020 09:16 Ответить
А безсмертний полк з руським миром пропагують ті хто теж вважає себе українцями і теж на мові окупанта от таким ти тут чином.
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03.06.2020 09:30 Ответить
Так і не отримав відповіді: особисто я до чого до пропаганди цього полку? Тю.
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03.06.2020 23:18 Ответить
Відповідь отут https://censor.net/comments/locate/3199617/019214e8-8829-72f2-a06f-9658fc5da114 у твоїй *********.https://censor.net/comments/locate/3199617/019214e8-8829-72f2-a06f-9658fc5da114
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04.06.2020 05:31 Ответить
Що б ми робили без північного сусіда. Зовсім би було сумно. А так є хоч на кого показати - дивіться, вони ще дурніші, ніж ми.
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03.06.2020 07:52 Ответить
Европейцев тоже сдерживают штрафы,но они там для всех, даже для презентации!
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02.06.2020 21:40 Ответить
Европейцев тоже сдерживают штрафы,но они там для всех, даже для презедентов
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02.06.2020 21:41 Ответить
Аваков тебя от позора только это спасет.
За один день кількість порушень ПДР у Києві, зафіксованих камерами, зменшилася з 58 тисяч до 34, майже на 40%, - Аваков - Цензор.НЕТ 9292
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02.06.2020 21:45 Ответить
За один день кількість порушень ПДР у Києві, зафіксованих камерами, зменшилася з 58 тисяч до 34, майже на 40%, - Аваков - Цензор.НЕТ 4390
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02.06.2020 21:46 Ответить
Стопудов. Забыл еще добавить "Та мы этого зе!лю снесем нафик! Ич што надумал делать: за нарушения штрафует!!!"
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02.06.2020 22:50 Ответить
Сабаков - геть!
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02.06.2020 21:59 Ответить
А что плохого в этом нововведении?
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02.06.2020 22:50 Ответить
Што плахова? Лоха хатят из мєня сдєлать. Толька чєлавєкам сєбя пачуствуєшь, так сразу штраф.
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03.06.2020 07:55 Ответить
Какой же вы человек, если пдд не соблюдаете? Заблуждаетесь
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03.06.2020 11:58 Ответить
ну перемога!..чи ни??)))
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02.06.2020 22:05 Ответить
Своих перестали фиксировать)
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02.06.2020 22:05 Ответить
Зубы не заговаривай своими штрафами, - когда невинные люди, Антоненко и Кузьменко выйдут из застенок? И кто сядет за фальсификацию "доказательств"?
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02.06.2020 22:34 Ответить
Ясный перец уменьшится)) Украинские водители, ониж как собачка Павлова: бьешь током - выделяется слюна, или как там... Как животные, вопщем. Презренные существа: могут соблюдать, но пока камеру на них не повесишь, соблюдать не будут.
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02.06.2020 22:48 Ответить
у тебе больше скажу, весь народ такой.
пока 73% жить хреновей не станут, то не поймут, что именно они виноваты в этом, а не какой-то клоун.
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03.06.2020 09:14 Ответить
Просто будут объезжать камеры
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02.06.2020 22:49 Ответить
Да никто в этом и не сомневался. Потомуто в Украине и гондурас, а в Германии, например, нормальная страна.
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02.06.2020 22:52 Ответить
В Германии есть автобаны без ограничения скорости вообще. Когда у нас можно будет так же быстро передвигаться как в Германии, тогда сравнение будет сколь-либо уместно. А пока это как жопу с пальцем сравнивать....
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03.06.2020 00:13 Ответить
Смысл обьезжать, если просто можно ехать с нормальной скоростью. Я ж говорю: потому у нас и гондурас, что украинец, чтобы хорошее чтото сделать мозг сроду не включит и жёпу от дивана не оторвет, зато надурить, обхитрить, обьегорить это как национальный спорт. Ото как классик говорил, что "на всэе злэ проворный". А обьезжать будут, с превышением скорости, гдето где просто камер нету или как, по дворам да по переулкам, давя людей?
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03.06.2020 12:09 Ответить
Не нравится- езжайте в Германию. Может тогда сравним отношение к полиции там и тут. Долго там водитель или уличное быдло будет тявкать на полицейского и тыкать в него телефоном? Двойные стандарты они такие... Хотим беспредельничать как здесь, а порядок как там
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03.06.2020 00:14 Ответить
так там и полицейские не быкуют.
и если дтп с пешеходом, то еще неизвестно кто кому компенсации платить будет.
а у нас водитель априори всегда виноват
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03.06.2020 09:16 Ответить
Александр, не рассказывайте кому куда нужно езжать, чтобы вам, в ответ, вежливо, но конкретно не сказали, по какому адресу вам нужно пройти)) Универсальное, вечное правило поведения)) Как ваш коммент относится к моему комменту вообще?
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03.06.2020 12:04 Ответить
Прямо относится. Вы сравниваете мою страну с Гондурасом. И хоть я ничего против Гондураса не имею (точнее мне без дела что там у них), но сравнение несёт явно унизительно-оскорбителный подтекст. На другую чашу весов ставится самая развитая страна Европы. Дабы ещё более подчеркнуть «пропасть» демократического развития. А у меня для «соотечественников», которые не любят и не уважают свой дом разговор короткий - чемодан, вокзал, ну вы поняли
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04.06.2020 01:09 Ответить
Понял)) Хотя мне вобщемто все равно на ваш "короткий разговор" и на вас лично (выж сами тональность задали и на личности перешли), но не моглибы вы уточнить, за что именно, вас с "вашей страной" нужно "любить и уважать", кроме Майдана и ВСУ конечно, ато сильно расийского поцреота напоминаете)) Чего достигли вы, с "вашей страной", кроме вышеперечисленного? В историю просьба не погружаться, рассматриваем "вашу страну" сейчас.
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04.06.2020 08:43 Ответить
Наверно мне будет крайне сложно вам объяснить то, что необходимо почувствовать. Это как рассказать ребенку про мятный вкус конфеты, которую он никогда не ел. Я не сравниваю вас с ребенком, просто пока сам не попобуешь, хрен кто объяснит.
Так вот. Возьмем и сравним по вашему примеру Германию с Гондурасом. Уровень демократического, социально-правового и банально культурного развития общества. По аналогии "чисто там, где не мусорят", в Германии можете полностью расчитывать на защиту правоохранительных органов, справедливый суд, отсуствие такой кричащей коррупции на каждом углу и общую культуру поведения, от чистоты на улицах, до развитой инфроструктуры и т.д. И это не заслуга "хорошего призедента или правительства", это результат развития самого населения. Ну и условно Гондурас - дно. По десятибальной системе, где Германия это 10, Гондурас - 0, Украина (конечно в моем представлении) занимает цифру 5. Россия -2 Украинцы уже начали идентифицирать себя не как кусок биомассы, а как отдельная личность. И все больше начинают требовать к себе соответсвующего отношения. Назовем это демократической эволюцией. А значит страна, через самоосознание населения развивается. И через несколько поколений жизнь украинцев может существенно улучшиться.
Если вы ждете примеров, сколько запустили ракет, построили небоскребов и т.д., то это довольно глупо и примитивно. Все знают что экономически мы в полной Ж, но ссать себе на лицо под предлогом божьей россы этот народ уже не позволит. Точка не возврата пройдена. И я реально этим горжусь.
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04.06.2020 12:53 Ответить
Вобщем точь в точь как расейский поцреот, который гордится, хотя нечем, а брать и делать чтото достойное, чем можно гордиться неспособен и в принципе не считает нужным. А и действительно зачем? Можнож гордится и так, той помойкой и развалинами что вокруг.
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04.06.2020 16:26 Ответить
ну так вали в кацапию, раз тебе тут помойка. Боже, столько текста потратил на такого приземленного человека.
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04.06.2020 16:32 Ответить
Я просто поражаюсь этой тупости. Ввалить десятки миллионов бюджетных денег в создание видео регистрации нарушений и слежки, а законодательство оставить без изменений. Там что полные долбоебы сидят? Сейчас все повториться! как уже было раньше. Пару судебный решений о не признании штрафа законным и включится прецедентное право по всей стране. Люди будут жопу этими бумажками вытирать. А выиграть суд с нынешними дырками как 2 пальца... Я не против фиксации нарушений, но вы там хоть что-то можете сделать не через сраку?
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03.06.2020 00:12 Ответить
Дык они подправили Но дерзайте. Я только за.
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03.06.2020 00:14 Ответить
Да нифига они там не подправили, говорю как бывший полицейский. Это просто косить бабки простите с не очень далеких людей. Засекайте через сколько времени их окунут мордой в гавно с этой системой Писем счастья
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03.06.2020 00:17 Ответить
Олександре, щоб ви знали - у нас не США, у нас немає прецедентного права. Кожен суддя судить як заманеться.
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03.06.2020 04:07 Ответить
Он же бывший полицейский... Это само по себе уже о многом говорит. Наверно думает, что это должно вызывать какоето уважение...
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04.06.2020 08:52 Ответить
Гнати його
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03.06.2020 00:31 Ответить
Мда, печально все становится... Перестают нарушать - а штрафы как же??? Ведь все затевалось ради штрафов, а не безопасности движения.
Выход один - увеличивать штрафы и вводить новые.
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03.06.2020 07:50 Ответить
А GPS ТРЕКЕРЫ СЛАБО ОБЯЗАТЬ ПОСТАВИТЬ !!!??? ДЕБИЛЫ !!! КАМЕРЫ ВАС ЖДУТ !!!
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03.06.2020 08:03 Ответить
Камери - чи не найголовніший елемент регулювання трафіку на дорогах. Якщо використовувати всі можливості, можна зменшити корки, зменшити кількість авто на певних ділянках. Було б чудово, якби ввели змінне обмеження швидкості (електронний знак обмеження швидкості, в межах 20-60 км) для регулювання трафіку в містах. Тоді відстань 10 км можна гарантовано подолати за 30 хв, а не за 2-3 год. стояння в корках.
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03.06.2020 08:39 Ответить
поддерживаю, как элемент регулирования камеры именно то, что надо.
но они у нас с другой целью используются. на регулировании трафика денег не поимеешь, а тут такой выхлоп в бюджет и на карман с черной базы авто
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03.06.2020 09:21 Ответить
Сегодня будут рассматривать законопроект, о повышении штрафов с пешеходов.
Непокора пішоходів сигналам регулювання дорожнього руху, перехід ними проїзної частини у невстановлених місцях або безпосередньо перед транспортними засобами, що наближаються, невиконання інших правил дорожнього руху -
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Пьяному в 30 раз. Если приймут, потом доберутся и до повышения всех штрафов http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=2697&skl=10
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03.06.2020 08:41 Ответить
що ти голову морочиш, не про ті камери думай. Там малюська комерційні камери-люкси відкриває.
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03.06.2020 08:46 Ответить
Есть сам факт видеофиксации, к камерам все быстро привыкнут, и не будут нарушать на данных участках. А дальше самое интересное. После пару месяцев работы и миллиарда штрафов, повысят штрафы, введут по всей Украине, и конечно же выездные бригады. Гравное чтобы плюс 20 не убирали, остальное всё сносно
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03.06.2020 08:47 Ответить
интересно, как эти камеры отразятся на всей системе трафика и на пробках в том числе.
убогую систему трафика никто ж не переделал.
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03.06.2020 09:19 Ответить
 
 