Количество нарушений ПДД сократилось с 58 тысяч до 34, или почти на 40%, за второй день работы камер видеофиксации, - Аваков
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обнародовал информацию о динамике нарушений Правил дорожного движения в Киеве после введения автофиксации нарушений.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.
Министр отметил: "По состоянию на 18.00 сегодня системой автофиксации зарегистрировано 34176 нарушений скоростного режима. Вчера на то же время было 57880 событий. То есть уже за один день имеем снижение количества нарушений почти 40%. Киевляне быстро привыкают не нарушать скорость на дорогах!"
В департаменте коммуникаций МВД отметили: "Напомним, с 1 июня заработала система автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД. Камеры установлены в Киеве и на автомагистралях Киевской области в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями.
Список адресов уполномоченных подразделений ДПП (Департамента патрульной полиции), куда граждане могут обращаться по вопросам автофиксации
Реквизиты оплаты штрафов
Адреса камер фотовидеофиксации и разрешенная скорость движения.
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П.С. Про "бесмєртний полк" взагалі не зрозумів, яким чином до мене ця пропагандонська фігня?
пока 73% жить хреновей не станут, то не поймут, что именно они виноваты в этом, а не какой-то клоун.
и если дтп с пешеходом, то еще неизвестно кто кому компенсации платить будет.
а у нас водитель априори всегда виноват
Так вот. Возьмем и сравним по вашему примеру Германию с Гондурасом. Уровень демократического, социально-правового и банально культурного развития общества. По аналогии "чисто там, где не мусорят", в Германии можете полностью расчитывать на защиту правоохранительных органов, справедливый суд, отсуствие такой кричащей коррупции на каждом углу и общую культуру поведения, от чистоты на улицах, до развитой инфроструктуры и т.д. И это не заслуга "хорошего призедента или правительства", это результат развития самого населения. Ну и условно Гондурас - дно. По десятибальной системе, где Германия это 10, Гондурас - 0, Украина (конечно в моем представлении) занимает цифру 5. Россия -2 Украинцы уже начали идентифицирать себя не как кусок биомассы, а как отдельная личность. И все больше начинают требовать к себе соответсвующего отношения. Назовем это демократической эволюцией. А значит страна, через самоосознание населения развивается. И через несколько поколений жизнь украинцев может существенно улучшиться.
Если вы ждете примеров, сколько запустили ракет, построили небоскребов и т.д., то это довольно глупо и примитивно. Все знают что экономически мы в полной Ж, но ссать себе на лицо под предлогом божьей россы этот народ уже не позволит. Точка не возврата пройдена. И я реально этим горжусь.
Выход один - увеличивать штрафы и вводить новые.
но они у нас с другой целью используются. на регулировании трафика денег не поимеешь, а тут такой выхлоп в бюджет и на карман с черной базы авто
Непокора пішоходів сигналам регулювання дорожнього руху, перехід ними проїзної частини у невстановлених місцях або безпосередньо перед транспортними засобами, що наближаються, невиконання інших правил дорожнього руху -
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Пьяному в 30 раз. Если приймут, потом доберутся и до повышения всех штрафов http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=2697&skl=10
убогую систему трафика никто ж не переделал.