Количество нарушений ПДД сократилось с 58 тысяч до 34, или почти на 40%, за второй день работы камер видеофиксации, - Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обнародовал информацию о динамике нарушений Правил дорожного движения в Киеве после введения автофиксации нарушений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Министр отметил: "По состоянию на 18.00 сегодня системой автофиксации зарегистрировано 34176 нарушений скоростного режима. Вчера на то же время было 57880 событий. То есть уже за один день имеем снижение количества нарушений почти 40%. Киевляне быстро привыкают не нарушать скорость на дорогах!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": За первые 8 минут работы система автофиксации нарушений ПДД зафиксировала 262 превышения скорости в Киеве, - Аваков

В департаменте коммуникаций МВД отметили: "Напомним, с 1 июня заработала система автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД. Камеры установлены в Киеве и на автомагистралях Киевской области в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями.

Список адресов уполномоченных подразделений ДПП (Департамента патрульной полиции), куда граждане могут обращаться по вопросам автофиксации

Реквизиты оплаты штрафов

Адреса камер фотовидеофиксации и разрешенная скорость движения.