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В ООН упрекнули СМИ за разглашение личных данных пострадавшей от насилия в полиции Кагарлыка: Интересы жертвы - прежде всего

В ООН упрекнули СМИ за разглашение личных данных пострадавшей от насилия в полиции Кагарлыка: Интересы жертвы - прежде всего

Разглашения в средствах массовой информации личных данных жертв насилия недопустимо.

Об этом говорится в сообщении Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций по правам человека в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Там напомнают, что после произошедшего в Кагарлыке - сексуального насилия и пыток, примененных к женщине и мужчине - некоторые СМИ опубликовали имя, место жительства и фотографию жертвы. Они также описали ее характер и поведение.

Эксперты ООН подчеркивают, что при освещении случаев сексуального насилия все заинтересованные стороны, в том числе и СМИ, должны учитывать, что интересы жертв нужно ставить на первый план.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полицейские Сулима и Кузив занимались насилием и ранее, но их спасал принцип "свои прикрывают своих", - Маси Найем

"Это означает предотвращать повторную травматизацию и стигматизацию жертвы, избегать воспроизведения гендерных стереотипов, таких как обвинения жертвы, и публично распространять личные данные человека лишь при условии ее информированного согласия", - говорится в сообщении.

В мониторинговой миссии напомнили, что в соответствии с Декларацией основных принципов правосудия в отношении жертв преступлений и злоупотребления властью, к жертвам следует относиться с состраданием и уважением к их достоинству.

"Публичное сообщение о сексуальном насилии не должно возлагать дополнительное бремя на жертву. Бестактный подход к таким случаям влияет на благополучие жертв и их семей, и может иметь негативное влияние, останавливая жертв от сообщения о таком насилии в будущем", - добавляют в сообщении.

В ООН упрекнули СМИ за разглашение личных данных пострадавшей от насилия в полиции Кагарлыка: Интересы жертвы - прежде всего 01

Также читайте: По делу об изнасиловании в Кагарлыкском отделении полиции могут появиться новые подозреваемые, – "слуга народа" Монастырский

Отметим, что некоторые СМИ обнародовали фото и имя девушки, в изнасиловании и избиении которой подозревают двух полицейских Кагарлыкского отделения полиции. В комментарии hromadske адвокат Евгений Мельниченко заявил, что он не давал согласие на публикацию ни фото, ни имени потерпевшей.

Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

ГБР сообщила полицейским о подозрении и по решению суда они были арестованы.

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Автор: 

изнасилование (916) Киевская область (4118) ООН (4161) Нацполиция (16431)


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Топ комментарии
+6
"Професійні кінематографісти Одеси просять Вас не допустити призначення скандально відомого медіа-менеджера, колишнього генерального директора "1+1" Олександра Ткаченка на посаду міністра культури України у зв'язку з тим, що своїми діями він вже фактично привласнив і цинічно знищив Одеську кіностудію художніх фільмів, і тепер здійснює спробу рейдерського захоплення кіностудії "Укркінохроніка", - йдеться у заяві.
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02.06.2020 22:01
+5
И здесь отличились "Г+Г" Коломойского-Ткаченко.
Смаковали причмокивая.
Ткаченко на пушечный выстрел нельзя допускать к украинской культуре, но зеленые, скорее всего назначат его министром.

ГІЛЬДІЯ КІНЕМАТОГРАФІСТІВ ОДЕСИ ЗАКЛИКАЛА РАДУ НЕ ПРИЗНАЧАТИ ТКАЧЕНКА МІНІСТРОМ КУЛЬТУРИ.

Громадська організація по захисту та реалізації прав кінематографістів "Гільдія кінематографістів Одеси" звернулася до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова з проханням не допустити призначення міністром культури України народного депутата "Слуги народу" Олександра Ткаченка.
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02.06.2020 22:00
+5
В этом отношении ООН права на все 1000%. А потерпевшая имеет право подать в суд на те СМИ.
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02.06.2020 22:10
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Правила форума Совет форумчан
в Украине иначе не доказать ничего, если скрывать, ООН должно учитывать специфику страны
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02.06.2020 21:39 Ответить
Скрыть личные данные ой как нужно, иначе давушку просто заклюют соседи и друзья с вопросами и т.д., Кто бы хотел, что бы все знали, что тебя изнасиловали. Раскрытие личных данных, это ее личное дело, и на следствие не отобразится.
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02.06.2020 21:43 Ответить
тогда у нас никто не поверит в сам факт
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02.06.2020 21:45 Ответить
Сам факт произошел, и раскрыто для общественности что есть жертва изнасилования и пыток, этого достаточно, чтоб полицию тягать на ответы о расследовании. Но раскрывать личные данные, это слишком, это тяжелый моральный удар для человека, если только сам человек не захочет раскрыть подробности и т.д. Она жертва, будет в суде, будет на допросах, но это не повод наносить еще больший моральный вред. Еще раз, если она сама не захочет раскрыться и т.д.
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02.06.2020 21:50 Ответить
"какой факт, какая девушка... назовите ее имя, покажите ее... не можете? - ааа.. значит не было никакой девушки.. это все политический заказ" - примерно так в стране, где нет доверия ни к кому, ни к друг другу
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02.06.2020 21:52 Ответить
Преджлагаешь ее водить за ручку во все телеканалы? Показывать всем? Это неменуемо ее морально убьет, как и она себя физически может в последствии морального хаоса в голове. Полицаев споймали, суд будет, зачем ее еще сильнее загонять в никуда? Все од этом знают, резонанс произешол, он никуда не денится. Для всего этого, не нужно тягать человека по телеканалам. Если он этого сам не захочет.
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02.06.2020 22:00 Ответить
Причем тут телеканалы, дебилушко?
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03.06.2020 00:28 Ответить
Дебилишко, это намек на средства массовой информации, если ты, дебилишко, не понял
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03.06.2020 07:22 Ответить
не... ну здесь может и допустимо: чем больше шума, тем меньше вероятность, что тихо прибьют и прикопают
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02.06.2020 21:40 Ответить
Вы правы...у нас теперь все может быть...
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02.06.2020 22:12 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=whIP2K9mO7U Нью-Йорк. протесты. стрим
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02.06.2020 21:58 Ответить
И здесь отличились "Г+Г" Коломойского-Ткаченко.
Смаковали причмокивая.
Ткаченко на пушечный выстрел нельзя допускать к украинской культуре, но зеленые, скорее всего назначат его министром.

ГІЛЬДІЯ КІНЕМАТОГРАФІСТІВ ОДЕСИ ЗАКЛИКАЛА РАДУ НЕ ПРИЗНАЧАТИ ТКАЧЕНКА МІНІСТРОМ КУЛЬТУРИ.

Громадська організація по захисту та реалізації прав кінематографістів "Гільдія кінематографістів Одеси" звернулася до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова з проханням не допустити призначення міністром культури України народного депутата "Слуги народу" Олександра Ткаченка.
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02.06.2020 22:00 Ответить
"Професійні кінематографісти Одеси просять Вас не допустити призначення скандально відомого медіа-менеджера, колишнього генерального директора "1+1" Олександра Ткаченка на посаду міністра культури України у зв'язку з тим, що своїми діями він вже фактично привласнив і цинічно знищив Одеську кіностудію художніх фільмів, і тепер здійснює спробу рейдерського захоплення кіностудії "Укркінохроніка", - йдеться у заяві.
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02.06.2020 22:01 Ответить
В этом отношении ООН права на все 1000%. А потерпевшая имеет право подать в суд на те СМИ.
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02.06.2020 22:10 Ответить
Вот г+г и прославилось...
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02.06.2020 22:10 Ответить
Ну личность скрыть бы все равно не вышло, ей же показания в суде давать.
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02.06.2020 22:14 Ответить
ТАК А ЭТИХ МУСОРОВ ДЕТЕЙ НУЖНО УБИТЬ !)
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03.06.2020 07:48 Ответить
Для ООН головне Кагарлик, а не оккупант з РФ. Не розслідування штучно створеного коронавірусу. Цікава позиція
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03.06.2020 08:46 Ответить
 
 