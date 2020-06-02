В ООН упрекнули СМИ за разглашение личных данных пострадавшей от насилия в полиции Кагарлыка: Интересы жертвы - прежде всего

Разглашения в средствах массовой информации личных данных жертв насилия недопустимо.

Об этом говорится в сообщении Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций по правам человека в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Там напомнают, что после произошедшего в Кагарлыке - сексуального насилия и пыток, примененных к женщине и мужчине - некоторые СМИ опубликовали имя, место жительства и фотографию жертвы. Они также описали ее характер и поведение.

Эксперты ООН подчеркивают, что при освещении случаев сексуального насилия все заинтересованные стороны, в том числе и СМИ, должны учитывать, что интересы жертв нужно ставить на первый план.

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"Это означает предотвращать повторную травматизацию и стигматизацию жертвы, избегать воспроизведения гендерных стереотипов, таких как обвинения жертвы, и публично распространять личные данные человека лишь при условии ее информированного согласия", - говорится в сообщении.

В мониторинговой миссии напомнили, что в соответствии с Декларацией основных принципов правосудия в отношении жертв преступлений и злоупотребления властью, к жертвам следует относиться с состраданием и уважением к их достоинству.

"Публичное сообщение о сексуальном насилии не должно возлагать дополнительное бремя на жертву. Бестактный подход к таким случаям влияет на благополучие жертв и их семей, и может иметь негативное влияние, останавливая жертв от сообщения о таком насилии в будущем", - добавляют в сообщении.

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Отметим, что некоторые СМИ обнародовали фото и имя девушки, в изнасиловании и избиении которой подозревают двух полицейских Кагарлыкского отделения полиции. В комментарии hromadske адвокат Евгений Мельниченко заявил, что он не давал согласие на публикацию ни фото, ни имени потерпевшей.

Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

ГБР сообщила полицейским о подозрении и по решению суда они были арестованы.

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