Трофимов о "продаже" должности главы Харьковской ОГА: Купить нельзя, можно только заслужить

В Офисе Президента назвали новость о задержанных "продавцах" должности председателя Харьковской облгосадминистрации свидетельством непонимания, что принцип власти изменился.

Об этом написал в Telegram замглавы ОП Сергей Трофимов, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодняшняя новость о "продаже" кресла главы Харьковской ОГА за миллион долларов - свидетельство того, что некоторые так и не поняли главного: в Украине уже как год новая власть и "торговля" должностями осталась в прошлом. Мы поменяли не только многих людей во власти, но и сам принцип власти, ее качество. Кресло главы ОГА купить нельзя, его можно только заслужить - своей репутацией, реальными делами, заботой о людях", - подчеркнул он.

Трофименко также прокомментировал, что "зато в украинских СИЗО теперь можно снять платную камеру - и это единственная хорошая новость для задержанных сегодня "продавцов".

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Напомним, Харьковская местная прокуратура №1 осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту мошенничества в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Как сообщил прокурор Харьковской области Александр Фильчаков, в правоохранительные органы обратилась гражданка и сообщила, что группа граждан, выдавая себя за влиятельных лиц, пообещала ей помочь в лоббировании интересов и избрании в качестве кандидата в народные депутаты Украины от одной из политических партий на внеочередных парламентских выборах на 179 одномандатном избирательном округе (г. Лозовая и прилегающие районы).

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За предоставление таких "услуг" злоумышленники потребовали от женщины 60 000 долларов, якобы для передачи их в качестве неправомерной выгоды высшим должностным лицам государства в качестве вознаграждения за депутатский мандат, а в действительности намеревались присвоить эти средства. Указанная группа граждан получила средства, но не оказала указанных "услуг".

В ходе досудебного расследования установлено, что указанная группа граждан путем обмана и злоупотребления доверием пообещали другому гражданину помочь в назначении на должность губернатора Харьковской области. За предоставление таких "услуг" они потребовали от гражданина 1 000 000 долларов. Указанные средства якобы предназначались для передачи их в качестве неправомерной выгоды высшим должностным лицам государства в качестве вознаграждения за назначение. В действительности же фигуранты намеревались присвоить эти средства.