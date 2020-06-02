Трофимов о "продаже" должности главы Харьковской ОГА: Купить нельзя, можно только заслужить
В Офисе Президента назвали новость о задержанных "продавцах" должности председателя Харьковской облгосадминистрации свидетельством непонимания, что принцип власти изменился.
Об этом написал в Telegram замглавы ОП Сергей Трофимов, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодняшняя новость о "продаже" кресла главы Харьковской ОГА за миллион долларов - свидетельство того, что некоторые так и не поняли главного: в Украине уже как год новая власть и "торговля" должностями осталась в прошлом. Мы поменяли не только многих людей во власти, но и сам принцип власти, ее качество. Кресло главы ОГА купить нельзя, его можно только заслужить - своей репутацией, реальными делами, заботой о людях", - подчеркнул он.
Трофименко также прокомментировал, что "зато в украинских СИЗО теперь можно снять платную камеру - и это единственная хорошая новость для задержанных сегодня "продавцов".
Напомним, Харьковская местная прокуратура №1 осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту мошенничества в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 УК Украины).
Как сообщил прокурор Харьковской области Александр Фильчаков, в правоохранительные органы обратилась гражданка и сообщила, что группа граждан, выдавая себя за влиятельных лиц, пообещала ей помочь в лоббировании интересов и избрании в качестве кандидата в народные депутаты Украины от одной из политических партий на внеочередных парламентских выборах на 179 одномандатном избирательном округе (г. Лозовая и прилегающие районы).
За предоставление таких "услуг" злоумышленники потребовали от женщины 60 000 долларов, якобы для передачи их в качестве неправомерной выгоды высшим должностным лицам государства в качестве вознаграждения за депутатский мандат, а в действительности намеревались присвоить эти средства. Указанная группа граждан получила средства, но не оказала указанных "услуг".
В ходе досудебного расследования установлено, что указанная группа граждан путем обмана и злоупотребления доверием пообещали другому гражданину помочь в назначении на должность губернатора Харьковской области. За предоставление таких "услуг" они потребовали от гражданина 1 000 000 долларов. Указанные средства якобы предназначались для передачи их в качестве неправомерной выгоды высшим должностным лицам государства в качестве вознаграждения за назначение. В действительности же фигуранты намеревались присвоить эти средства.
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мозги избирателей - фикция
Сказать вы можете вздохнувши;
Как посравнить, да посмотреть
Век нынешний и век минувший:
Свежо предание, а верится с трудом;
Как тот и славился, чья чаще гнулась шея;
Как не в войне, а в мире брали лбом;
Стучали об пол не жалея!
Кому нужда: тем спесь, лежи они в пыли,
А тем, кто выше, лесть как кружево плели.
соцопросы пишут, шо Вера Непоколебима
- Ходжа, ти з глузду з"їхав? Ти що, не знаєш - утоплеників шукають вниз за течією, а не вище!...
- Знаю... Однак ви не знаєте моєї дружини... Вона все робить наперекір...".
Тут - те ж саме... Коли людина вбила собі в голову щось, то її важко переконать в протилежному, навіть якщо вона бачить, що неправа... Особливо, коли вона, перед цим, уперто опиралась цьому переконанню... Особливо це відноситься до жінок: "Опасно отнимать у тигрицы тигрёнка, а у женщины - её заблуждение...".
бубочка же сказал что в записях брата ермака ничего такого нет. ну а Харьков чем отличается? тоже ничего такого нет.
Ты - плод моего воображения,
а я - твоего.
Но нас обоих в реальности не существует
с ниоткуда это б жеж не упало...
"поменяли не только многих людей во власти, но и сам принцип власти, ее качество" - вірю, вірю... разумкови, портнови, трофімови, і навіть клоуни з юзиками коло них...
это и есть анекдот, рассказанный в качестве оправдания.
нарід схавал за милую душу
Про це у Facebook повідомляє пресслужба ВАКС.
"Сьогодні, 2 червня, слідча суддя ВАКС частково задовольнила скаргу представника народного депутата IX скликання та зобов'язала уповноважену особу НАБУ внести до ЄРДР відомості про вчинення кримінального правопорушення, про яке зазначалося у заяві. Суд також зобов'язав НАБУ розпочати досудове розслідування за цими фактами", - йдеться у повідомленні.
предложи, упавши ниц.
Отслюнявь улыбку в щёки,
приложись меж ягодиц.
Оно уже давно продано!!!
Довбані клоуни.