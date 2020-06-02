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Трофимов о "продаже" должности главы Харьковской ОГА: Купить нельзя, можно только заслужить

Трофимов о

В Офисе Президента назвали новость о задержанных "продавцах" должности председателя Харьковской облгосадминистрации свидетельством непонимания, что принцип власти изменился.

Об этом написал в Telegram замглавы ОП Сергей Трофимов, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодняшняя новость о "продаже" кресла главы Харьковской ОГА за миллион долларов - свидетельство того, что некоторые так и не поняли главного: в Украине уже как год новая власть и "торговля" должностями осталась в прошлом. Мы поменяли не только многих людей во власти, но и сам принцип власти, ее качество. Кресло главы ОГА купить нельзя, его можно только заслужить - своей репутацией, реальными делами, заботой о людях", - подчеркнул он.

Трофименко также прокомментировал, что "зато в украинских СИЗО теперь можно снять платную камеру - и это единственная хорошая новость для задержанных сегодня "продавцов".

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Трофимов о продаже должности главы Харьковской ОГА: Купить нельзя, можно только заслужить 01

Напомним, Харьковская местная прокуратура №1 осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту мошенничества в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Как сообщил прокурор Харьковской области Александр Фильчаков, в правоохранительные органы обратилась гражданка и сообщила, что группа граждан, выдавая себя за влиятельных лиц, пообещала ей помочь в лоббировании интересов и избрании в качестве кандидата в народные депутаты Украины от одной из политических партий на внеочередных парламентских выборах на 179 одномандатном избирательном округе (г. Лозовая и прилегающие районы).

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За предоставление таких "услуг" злоумышленники потребовали от женщины 60 000 долларов, якобы для передачи их в качестве неправомерной выгоды высшим должностным лицам государства в качестве вознаграждения за депутатский мандат, а в действительности намеревались присвоить эти средства. Указанная группа граждан получила средства, но не оказала указанных "услуг".

В ходе досудебного расследования установлено, что указанная группа граждан путем обмана и злоупотребления доверием пообещали другому гражданину помочь в назначении на должность губернатора Харьковской области. За предоставление таких "услуг" они потребовали от гражданина 1 000 000 долларов. Указанные средства якобы предназначались для передачи их в качестве неправомерной выгоды высшим должностным лицам государства в качестве вознаграждения за назначение. В действительности же фигуранты намеревались присвоить эти средства.

Автор: 

продажа (483) Харьковщина (5577) должность (97) Трофимов Сергей (41) Офис Президента (1795)


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Топ комментарии
+13
А брата Ермака тоже задержали ? Или своим можно все?
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02.06.2020 22:24
+8
Детский сад в стаж входит, чтобы быть новым лицом со стажем?
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02.06.2020 22:21
+8
Сколько нынче стоит это заслужить 💰?
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02.06.2020 22:25
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Детский сад в стаж входит, чтобы быть новым лицом со стажем?
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02.06.2020 22:21 Ответить
"служба" оценивается в 2-5 млн. долларов.. Брат ермака и он сам тому свидетели)
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02.06.2020 22:50 Ответить
То что изменилось, сомнений нет. Раньше такого не было. Стали покупать и продавать все должности включая выборные, потому что выборы -фикция в руках аферистов.
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02.06.2020 22:22 Ответить
выборы - не фикция.

мозги избирателей - фикция
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02.06.2020 22:30 Ответить
Таке було завжди і при всіх президентах. Хлібні посади завжди продавались і купувались.
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03.06.2020 07:56 Ответить
А брата Ермака тоже задержали ? Или своим можно все?
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02.06.2020 22:24 Ответить
👏👏👏
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02.06.2020 22:27 Ответить
его убили ещё в 14-м году
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02.06.2020 22:31 Ответить
Они конкуренты с ермаком в этом деле.
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02.06.2020 22:34 Ответить
Сколько нынче стоит это заслужить 💰?
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02.06.2020 22:25 Ответить
Что же тут нового, когда вокруг у власти кумовство, подобные друзья трофимовы по 95-кварталу? Чем они заслужили, кроме дружбы и общих бизнес-интересов?
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02.06.2020 22:27 Ответить
Чацкий И точно начал свет глупеть,
Сказать вы можете вздохнувши;
Как посравнить, да посмотреть
Век нынешний и век минувший:
Свежо предание, а верится с трудом;
Как тот и славился, чья чаще гнулась шея;
Как не в войне, а в мире брали лбом;
Стучали об пол не жалея!
Кому нужда: тем спесь, лежи они в пыли,
А тем, кто выше, лесть как кружево плели.
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02.06.2020 22:27 Ответить
Очень бы хотелось прочесть хоть один такой послужной список, хоть одного с любой ОДа страны. Думаю страна бы оторжалась в кайф при прочтении заслуг. Кто бы догадался собрать материал за все 29 лет по всем губернаторам что были и заслуги их. Допускаю миллион тираж и улётную торговлю книгой такой---можно без фото. Очень уж хари и дела мерзские.
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02.06.2020 22:27 Ответить
Розкажи це Єрмакам!
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02.06.2020 22:28 Ответить
брат ермака по факту так и не продал ничего.
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02.06.2020 22:30 Ответить
та главное, шо все по открытым конкурсам прошли, как и обещалось
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02.06.2020 22:32 Ответить
Звичайно, це все змінює. А ці по факту шось продали? Але вони за гратами, а Єрмак на волі.
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02.06.2020 22:34 Ответить
Все. Питань більше не маю. Зебілізм невиліковний. Ходи здорова, хай щастить.
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02.06.2020 22:43 Ответить
и тебе не хворать.
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02.06.2020 22:44 Ответить
Брехливій зелені ніхто не вірить.
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02.06.2020 22:27 Ответить
отнюдь.

соцопросы пишут, шо Вера Непоколебима
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02.06.2020 22:35 Ответить
У топилася у Ходжі Насреддіна дружина. Той зібрав торбу з харчами і пішов угору, проти течії... Йому кажуть:
- Ходжа, ти з глузду з"їхав? Ти що, не знаєш - утоплеників шукають вниз за течією, а не вище!...
- Знаю... Однак ви не знаєте моєї дружини... Вона все робить наперекір...".
Тут - те ж саме... Коли людина вбила собі в голову щось, то її важко переконать в протилежному, навіть якщо вона бачить, що неправа... Особливо, коли вона, перед цим, уперто опиралась цьому переконанню... Особливо це відноситься до жінок: "Опасно отнимать у тигрицы тигрёнка, а у женщины - её заблуждение...".
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03.06.2020 05:08 Ответить
А щоб заслужити, потрібно занести кілька кейсів в Офіс Президента, якщо я не помиляюсь ?)
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02.06.2020 22:30 Ответить
только идиотка могла поверить, шо для этого лично к ней приедут в Харьков )))
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02.06.2020 22:34 Ответить
Бог ей судья. Раз уж не научилась думать за свою долгую жизнь))
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02.06.2020 22:37 Ответить
я вообще не понимаю в чем причина такого шума и пафоса?
бубочка же сказал что в записях брата ермака ничего такого нет. ну а Харьков чем отличается? тоже ничего такого нет.
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02.06.2020 22:30 Ответить
А патамуша вообще ничего нет.

Ты - плод моего воображения,

а я - твоего.

Но нас обоих в реальности не существует
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02.06.2020 22:37 Ответить
если есть спрос...значит есть и предложение??? (и наоборот))))
с ниоткуда это б жеж не упало...
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02.06.2020 22:32 Ответить
"в Украине уже как год новая власть и "торговля" должностями осталась в прошлом" - звучить як анекдот. Ні, ну, хіба що - окремі жирафи ще не зрозуміли, що "новая властть" - плоть від плоті янукоовощна риготина, то той не сміється...

"поменяли не только многих людей во власти, но и сам принцип власти, ее качество" - вірю, вірю... разумкови, портнови, трофімови, і навіть клоуни з юзиками коло них...
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02.06.2020 22:32 Ответить
О!, поки дзвінок з мобіли відволікав мене - проявилася одна простодушина... хех
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02.06.2020 22:35 Ответить
а слова, шо он не назначал кумовей и армейских друзей - это не просто звучит, как анекдот,

это и есть анекдот, рассказанный в качестве оправдания.

нарід схавал за милую душу
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02.06.2020 22:40 Ответить
Харьков это наркотический рай ! В инете была статья, что все дома в Харькове исписаны наркоинтернетадресами ! Интересно, кто там это крышует ???
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02.06.2020 22:33 Ответить
Порошенко, шо тут думать.
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02.06.2020 22:40 Ответить
Трофимов о "продаже" должности главы Харьковской ОГА: Купить нельзя, можно только заслужить - Цензор.НЕТ 4170
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02.06.2020 22:34 Ответить
когда побывал на совещании в ОП, и хочется послать всех наФИГ!
Трофимов о "продаже" должности главы Харьковской ОГА: Купить нельзя, можно только заслужить - Цензор.НЕТ 3515
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02.06.2020 22:36 Ответить
Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ зареєструвати скаргу народного депутата Гео Лероса щодо вчинення кримінального правопорушення братом голови Офісу Президента Андрія Єрмака.
Про це у Facebook повідомляє пресслужба ВАКС.
"Сьогодні, 2 червня, слідча суддя ВАКС частково задовольнила скаргу представника народного депутата IX скликання та зобов'язала уповноважену особу НАБУ внести до ЄРДР відомості про вчинення кримінального правопорушення, про яке зазначалося у заяві. Суд також зобов'язав НАБУ розпочати досудове розслідування за цими фактами", - йдеться у повідомленні.
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02.06.2020 22:47 Ответить
і вопщє, в піонери прінімают самих лучших! (с)
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02.06.2020 22:57 Ответить
Зюзе смузи с чмоки-чмоки
предложи, упавши ниц.
Отслюнявь улыбку в щёки,
приложись меж ягодиц.
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02.06.2020 23:05 Ответить
Заслужить - это в смысле хорошенько "выслужиться"?
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02.06.2020 23:19 Ответить
Кресло главы ОГА купить нельзя,Источник: https://censor.net/n3199624

Оно уже давно продано!!!
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02.06.2020 23:45 Ответить
Єрмак зуб дає ?
Довбані клоуни.
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02.06.2020 23:48 Ответить
Свого часу Янукович просто купив напередодні виборів посаду премїєр мінстра. В Харкові можна купити будь що і будь кого - роки Допи і Гепи найкраще підтвердження цієї тези.
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03.06.2020 01:47 Ответить
Купить за деньги нельзя! - За деньги можно только заслужить!!!
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03.06.2020 07:22 Ответить
та питань нема, без єрмолки молодшого хто б дозволив торгувати такими посадами!
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03.06.2020 07:26 Ответить
а "заслужити" можна по різному.
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03.06.2020 10:40 Ответить
 
 