РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11611 посетитель онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Коронавирус и карантин
2 824 19

Глава Луганской ОВГА Гайдай заявил, что открывать пункт пропуска в Станице Луганской рано: на оккупированной территории много инфицированных COVID-19

Глава Луганской ОВГА Гайдай заявил, что открывать пункт пропуска в Станице Луганской рано: на оккупированной территории много инфицированных COVID-19

Глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай заявил, что открытие КПВВ Станица Луганская следует немного отложить из-за большого количества случаев коронавируса на неподконтрольной территории.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.

По его словам, открывать контрольный пункт выезда-выезда необходимо, но этот процесс надо немного отложить в связи с большим количеством зараженных коронавирусом на неподконтрольной территории области.

Гайдай добавил, что единственным исключением являются 350 детей с неподконтрольной территории, которые будут сдавать у нас ВНО.

"Детям будет сделан анализ и температурный скрининг", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КПВВ на линии разграничения откроют после 10 июня, - Хомчак

Автор: 

карантин (16729) КПВВ (330) Станица Луганская (189) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+10
Там не только ковид...там вирусный идиотоватизм мозга...передается при прямом общении на ослабленый или непривитый организм ...в особой группе риска рожденные в ссср
показать весь комментарий
02.06.2020 22:57
+3
Прочитал и рискну быть уверным---та скоро днями откроют. Адинародвсенаши!
показать весь комментарий
02.06.2020 23:00
+3
Никаких КПВВ с врагом. Надо хоть немного себя уважать. Враг не должен шастать по нашей территории... У нас и так полно путинских мразей - мертведчуков, рабиновичей, савченок, ермаков...
показать весь комментарий
02.06.2020 23:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
интересно, услышат ли????
показать весь комментарий
02.06.2020 22:55 Ответить
мля вата без денег
показать весь комментарий
02.06.2020 22:57 Ответить
Там не только ковид...там вирусный идиотоватизм мозга...передается при прямом общении на ослабленый или непривитый организм ...в особой группе риска рожденные в ссср
показать весь комментарий
02.06.2020 22:57 Ответить
Та без разницы...по эту сторону такие же и в таком же количестве((((
показать весь комментарий
03.06.2020 00:35 Ответить
Прочитал и рискну быть уверным---та скоро днями откроют. Адинародвсенаши!
показать весь комментарий
02.06.2020 23:00 Ответить
Никаких КПВВ с врагом. Надо хоть немного себя уважать. Враг не должен шастать по нашей территории... У нас и так полно путинских мразей - мертведчуков, рабиновичей, савченок, ермаков...
показать весь комментарий
02.06.2020 23:00 Ответить
Почему кацапы и колаборанты настаивают чтобы Украина побыстрее открыла КПП и пропустила сепаров в на подконтрольную Украине территорию, если именно те самые уже 6 лет якобы мечтают и желают стать автономией и отделиться от Украины? Кто здесь врет, миллионы даунбаситов и крысчан или колаборанты и кацапы которые ездят на переговоры и требуют от Украины признать окупированные республики?
показать весь комментарий
02.06.2020 23:02 Ответить
Поетому считаю что каждый проезжающий из окупированной территории обязан подписать петицию что он за единую Украину и как житель дамбаса отказывается признавать условия которые выдвигают в кремле и в Жопоблоке.
показать весь комментарий
02.06.2020 23:04 Ответить
А нафіга вцдкриВАТИ??
показать весь комментарий
02.06.2020 23:04 Ответить
Сергійко в Мукачевому нічого не міг зробити з Балогами і нічого не робив. Що ж він на Луганщині зробить?
показать весь комментарий
02.06.2020 23:11 Ответить
Ви шо ???Тамжинашилюди!
показать весь комментарий
02.06.2020 23:29 Ответить
Как говорится своею собственной рукой....Сначала ***** над собой, затем эту заразу к нам.
показать весь комментарий
03.06.2020 00:23 Ответить
вообще не открывать
показать весь комментарий
03.06.2020 00:24 Ответить
Эти дебилы волают:"почему вы открыли пункты пропуска с ЕС,а с нами нет!!!"...даже день реагировать на прибитых наглухо
показать весь комментарий
03.06.2020 00:25 Ответить
А де ж будуть викрадати наших військових як не на пунктах пропуску.
показать весь комментарий
03.06.2020 06:21 Ответить
СОЖГИТЕ ИХ ПРОСТО !)
показать весь комментарий
03.06.2020 07:47 Ответить
Лугандонцы будут рады заполнить украинские вузы малолетними колаборантами,которые разбирают в школе автомат Калашникова ,поют песни на 23 и восхваляют защитников ЛДНР,ходят строем и кладут цветы на их могилы ! а ПОТОМ они будут требовать образования на русском и вести подрывную деятельность "в тылу врага". Вообще это тактика мелких шагов по легализации ( присоединению) ОРДЛО в Украине. Мы интегрируемся. Уже признаём аттестаты
показать весь комментарий
03.06.2020 07:57 Ответить
КПП с ОРДЛО если и открывать вообще ( что в период войны выглядит дебилизмом), то после полного окончания пандемии в РФ ( именно в РФ а не в фейковых ДНРоЛНРиях, так как де факто эти территории на данный момент протекторат РФ и составляют ее "не лучшую" часть. Тоже самое и с Крымом ( а в идеале и с самим Мордором) Если конечно не хотим обвала ситуации по количеству зараженных. Но тогда будет ясно с кого спрашивать А это не только приграничные губернаторы но и центральная власть ( потому что такие вопросы решаются именно в Киеве)
показать весь комментарий
03.06.2020 08:13 Ответить
Все понимаю, кроме одного, чего не на мове пишите, а на могучем русском? За столько лет противостояния можно было этот ненавистный язык искоренить? А то на лету переобуваетесь, даже смешно)))
показать весь комментарий
10.07.2020 12:21 Ответить
 
 