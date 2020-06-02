Геращенко назвал 2 антирекорда, снятых системой автофиксации: скорость 210 км/ч и 11 нарушений за день. ФОТО

2 июня максимальное превышение скорости, которое было зафиксировано автоматической системой фиксации нарушений ПДД, составило 210 км/ч.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил замминистра МВД Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Антирекордсменом сегодняшнего дня стал Porsche Cayenne, водитель которого, культивируя величие автопроизводителей, цинично пренебрегая установленными обществом ограничениями, промчался сегодня со скоростью 210 км/ч по трассе Киев - Харьков. Заслуженный штраф в 510 гривен будет направлен владельцу этого авто по месту регистрации в город Полтаву", - написал Геращенко.

Другой антирекорд дня, по словам чиновника, это "11 нарушений за день совершенных одним и тем же водителем на автомобиле с номером ХХ7799ХХ".

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"Но есть и хорошая новость. На второй день работы системы автофиксации, количество фактов превышения скорости уменьшилось на 40%", - добавил замминистра.