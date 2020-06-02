Геращенко назвал 2 антирекорда, снятых системой автофиксации: скорость 210 км/ч и 11 нарушений за день. ФОТО
2 июня максимальное превышение скорости, которое было зафиксировано автоматической системой фиксации нарушений ПДД, составило 210 км/ч.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил замминистра МВД Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Антирекордсменом сегодняшнего дня стал Porsche Cayenne, водитель которого, культивируя величие автопроизводителей, цинично пренебрегая установленными обществом ограничениями, промчался сегодня со скоростью 210 км/ч по трассе Киев - Харьков. Заслуженный штраф в 510 гривен будет направлен владельцу этого авто по месту регистрации в город Полтаву", - написал Геращенко.
Другой антирекорд дня, по словам чиновника, это "11 нарушений за день совершенных одним и тем же водителем на автомобиле с номером ХХ7799ХХ".
"Но есть и хорошая новость. На второй день работы системы автофиксации, количество фактов превышения скорости уменьшилось на 40%", - добавил замминистра.
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ВИ ж знаєте сам напевно. що тут хоч ти 130 їдть хоч 180 - у пункт призначення однаково доїдеш. Якщо довга відстань. ПО перше постійно гальмуєш, бо хтось фуру, чи сама фура фуру обжинає, бо втомлюєшся швидше на такій швидкості - й частіше паузи робиш. Я он у Ханновер матався той рік часто - 700км. Помічав машини яки мене обжинала. У Хановері знов іх же бачив. +- одне й теж саме - скоріше не буде ) А от ризик на 180 дійсно вищий. Особливо коли довго їхати. Втома, прогавив щось - й часу зреагувати значно меньше, а ще треба загальмувати встигнути....
Тому то й хочуть зробити 130. Що б макс 150 до отримання штрафу розігнатися.
По суті це вже так й є - бо досить багато де 120 обмеження на автобані вже. А де ремонти - 80, чи 60 взагалі...
Але ви правий - щимять. Зараз он наш завод 1 міс стояв - закритим. Ніяких бмв не виробляли. А продажі в автосалонах як тут кажуть впали у підвал. Тількі фірмові тачкі беруть. А приватні мало хто купляє. Я от дивлюся - звісно робітникі заводу беруть машини у приватний лізинг. або фінансують, то да, але решта сел - машини далеко не самі свіжі. 5 років щонайменьше. Не так вже баварці й шикують, про решту немція мовчу. ТІ й подавно.
Це у нас вся нормальна робота зосереджена в Києві та ще у парі міст-мільйонників.
У Європі та США фірми часто відкриваються не у столицях щоб сплачувати безумну арендну платню, а на околицях чи взагалі по селах, а ті гроші йдуть на підвищення зарплат працівникам + коли ви можете доїхати з пригородів у місто, то відпадає необхідність у купівлі дорогого та незручного житла наприклад у Києві і ви можете дозволити собі оселитись десь за 70 км за містом на природі.
Скільки їздив по Європі, так там процентів 90 водіїв по трасі їде в межах встановлених лімітів (ну крім Німеччини, де автобани).
Буде рваний темп їзди з різкими гальмуваннями та перелаштуваннями з полоси в полосу і кількість ДТП неодмінно зросте.
Цікаво буде подивитись статистику згодом по ДТП в Києві до введення та після введення автоматичної фіксації
130-150 ще є відрізок до Борисполя, а всі інші - 110 чи 130 максимум
А то похудеешь от смелости. В Германии или Америке за злостное нарушение
разговор совсем другой.
Штрафы для таких должны быть раз в 10 больше учитывая класс авто или его мощность.
Хуже всего запрет, 1 месяц можно получить за превышение на 21- 25 km/h в городе, то значит без машины на работу или отпуск бери. А если 3 месяца и 100 км до работы... такие вот последтвия.
p.s. У меня авто никогда не было.
Має бути тисяч 10.
В тех местах, где камеры стоят.