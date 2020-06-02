Геращенко частично опубликовал ряд номеров автомобилей, чьи водители превышали скорость выше 170 км/час: остановим потенциальных убийц
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко частично опубликовал ряд номеров автомобилей, водители которых нарушали правила ПДД и ехали со скоростью свыше 170 км,ч.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Геращенко написал в Фейсбуке.
Он отметил: "Публикую список потенциальных убийц на дороге, тех, кто 2 июня ездил со скоростью больше 170 и более километров в час.
Уважая персональные данные владельцев транспортных средств, мы оставили лишь две из четырёх букв и цифры их номерных знаков.
Каждый из нарушителей получит письмо со штрафом, но пока это письмо дойдет до него, этот водитель может натворить беды.
Поэтому предлагаю использовать силу Фейсбука чтоб предотвратить нарушения со стороны этих потенциальных дорожных убийц.
Если у Вас есть знакомый с такой комбинацией первых букв и цифр его машины - спросите его - это не ты ли, дорогой, проехал 2 го июня со скоростью свыше 170 км/ч, подвергая опасности себя и окружающих?
И если это были Вы, то тогда ждите, скоро к Вам прийдет письмо со штрафом".
Пожалуйста, подождите...
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Нафіга той Геращенко і МВС потрібні як що є СИЛА ФЕЙСБУКА?
Не можем плясать от доходов, надо плясать от мощности моторов.
Дельный вам совет законодатели хреновы, вы же на них ездите, поэтому ничего не будет, пока не попрет на вас толпа, как в США.
На трассе никто тебя не будет штрафовать и за 110 км/ч, в городе - 70, на некоторых дорогах - до 100. Более чем достаточно.
Пьяный за рулем - 50000грн штраф и лишение прав на пять лет.
І, звичайно, номери депутатів-порушників в цю частину дивним чином не потрапили.
Тут давно автоматичні радари на дорогах, штраф 92 Є і мінус три пункти в правах, всього є 12, а коли всі вичерпані, треба перездавати. Радари те тільки тут, а і в інших країнах Європи. Якщо перевищив швидкість в Іспанії напр., або в Італії, то штраф все одно знайде порушника, для того є міждержавні договори. Але в інтернеті купляють спеціальний прозорий спрей, який відражає спалах фотоапарата і номерів не видно на фотографії. Штраф за такі зафарбовані номери дуже великий, але не знаю скільки. https://www.leparisien.fr/resizer/fHQmEQTdQM_a6VOuM-OS48GeR_Y=/932x582/arc-anglerfish-eu-central-1-prod-leparisien.s3.amazonaws.com/public/S77TAQGED3YJS2YQF5PNFVQHZQ.jpg
или сосед решил подгадить, и ночью их побрызгал?
Потому что там сплошь Порше, Ламборгини и прочие тюнингованные "немцы",
купленные за счёт бюджета Украины ?
Свини рівніше..
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нах мені оті номера? ви не штрафи паяйте, а прийміть відповідні закони і саджайте уєсосів, які літають як шумахери. або права забирайте - перший раз, скажімо на рік, повторний випадок - назавжди.
тоді буде діло. а оці списочки з замальованими буковками.. роздрукуй, згорни в трубочку й в дупцю собі запхай, Антоша.
а не захоче заплатити - то й не заплатить, ви ж там всі один одному кум, брат,сват, суддя і прокурор.
Геращенко, ты жжошь.
Всех кто превысил на 20 км/ч - наказать конфискацией телеги.
Только так решается проблема шумахеров-олигофренов.
А опубліковані номери - це запрошення до включення у базу як невидимих
выдвиается нехилый лежачий полицейский, после прыжка на котором мало не будет.
зачем эти номера? высылайте им штрафы.
а то уровень пафоса зашкаливает
чего ж они тогда адреса и фамилии коррупционеров не публикуют?
давайте, народ должен знать "потенциальных врагов народа".
У нас однакове покарання для обдовбаної дивиці, що летіла по місту 100 км/год (це після гальмування) і влетіла на червоне світло на перехрестя вбивши при цьому шістьох пішоходів і для того хто заїхав на стоп-лінію
Естественно, за вычетом прокуроров, судей, мусоров и просто "уважаемых людей". Элиты, короче. Которым можно и которым ничего не будет.