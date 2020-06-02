РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11347 посетителей онлайн
Новости Мажоры на дорогах
24 229 95

Геращенко частично опубликовал ряд номеров автомобилей, чьи водители превышали скорость выше 170 км/час: остановим потенциальных убийц

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко частично опубликовал ряд номеров автомобилей, водители которых нарушали правила ПДД и ехали со скоростью свыше 170 км,ч.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Геращенко написал в Фейсбуке. 

Он отметил: "Публикую список потенциальных убийц на дороге, тех, кто 2 июня ездил со скоростью больше 170 и более километров в час.

Уважая персональные данные владельцев транспортных средств, мы оставили лишь две из четырёх букв и цифры их номерных знаков.

Каждый из нарушителей получит письмо со штрафом, но пока это письмо дойдет до него, этот водитель может натворить беды.

Поэтому предлагаю использовать силу Фейсбука чтоб предотвратить нарушения со стороны этих потенциальных дорожных убийц.

Если у Вас есть знакомый с такой комбинацией первых букв и цифр его машины - спросите его - это не ты ли, дорогой, проехал 2 го июня со скоростью свыше 170 км/ч, подвергая опасности себя и окружающих?

И если это были Вы, то тогда ждите, скоро к Вам прийдет письмо со штрафом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Геращенко назвал 2 антирекорда, снятых системой автофиксации: скорость 210 км/ч и 11 нарушений за день. ФОТО

Геращенко частично опубликовал ряд номеров автомобилей, чьи водители превышали скорость выше 170 км/час: остановим потенциальных убийц 01
Геращенко частично опубликовал ряд номеров автомобилей, чьи водители превышали скорость выше 170 км/час: остановим потенциальных убийц 02

Автор: 

видеофиксация (140) ПДД (532) Геращенко Антон (1438)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+18
прикинь, и ни одной евробляхи..
показать весь комментарий
02.06.2020 23:23
+13
Я думаю, есть там и евробляхи - просто с евробляхами не все так гладко - не понятно, на какой адрес отправлять письмецо-то.
показать весь комментарий
02.06.2020 23:24
+13
ЗЕ и Авакав сказал что видеофиксация и аудиозаписи в кабинетах не являются доказательствами в суде. Непонятно тогда почему мы обязаны видеофиксации на дороге верить. Подделать такое примитивное и некачественное видео мусорам ради собственной наживы раз плюнуть.
показать весь комментарий
02.06.2020 23:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
прикинь, и ни одной евробляхи..
показать весь комментарий
02.06.2020 23:23 Ответить
Я думаю, есть там и евробляхи - просто с евробляхами не все так гладко - не понятно, на какой адрес отправлять письмецо-то.
показать весь комментарий
02.06.2020 23:24 Ответить
А какая разница?! Если копы с с нищебродских евробляхеров денег за расторможку никак не выбьют...то каким образом они будут выбивать деньги с особо "крутых и крученных"?!
показать весь комментарий
03.06.2020 11:58 Ответить
- Осмелюсь доложить, господин лейтенант, необходимо, чтобы из меня всё лезло постепенно, как из старого матраца, а то вы не сможете себе представить весь ход событий., стушевался Швейк (с)
показать весь комментарий
03.06.2020 12:15 Ответить
https://www.obozrevatel.com/ukr/auto/news/u-kievi-politsiya-zupinila-avto-na-evronomerah-za-650-000-evro.htm У Києві поліція зупинила Lamborghini Aventador SVJ Roadster за 650 000 євро на єврономерах
показать весь комментарий
02.06.2020 23:33 Ответить
Що ж стосується самого авто, Lamborghini Aventador SVJ Roadster - це ексклюзивний суперкар, що відрізняється заводським тюнінгом. Він оснащений 6,5-літровим V12 потужністю 770 к.с., прискорюється до 100 км/ч за 2,9 сек і розвиває максимальну швидкість понад 350 км/год. Всього буде випущено 800 таких "Родстерів", мінімальна вартість кожного екземпляра - 387 тис. євро (на цінник конкретно цього екземпляра вплинули не тільки додаткові опції, але й вихлоп Balboni за 30 000 євро).
показать весь комментарий
02.06.2020 23:34 Ответить
Ты что их продаешь? Рекламируешь как будто здесь сидят потенциальные клиенты. Да и где на ней ездить? Она сгорит к чертям в пробке или рассыпится на пластиковый мусор в каком то ДТП с пьяным водителем маршрутки
показать весь комментарий
02.06.2020 23:44 Ответить
Хотелс спросить, а в чем фишка с супердорогим выхлопом? Личто я посылаю нах. тех кто ездит с прямотоком и без глушителя, особенно ночами. Кстати в Европе прямоток запрещен.
показать весь комментарий
02.06.2020 23:46 Ответить
Як кажуть в Одесі, добрий понт дорожче грошей.
показать весь комментарий
03.06.2020 00:15 Ответить
Скромно,не значить бідно.Тим паче можливо, що в когось це для мами,бо мама ******** швидкість.
показать весь комментарий
03.06.2020 00:22 Ответить
то жена французского посла
показать весь комментарий
02.06.2020 23:40 Ответить
АА9595 - и чей это номер. Очень интересно???
показать весь комментарий
02.06.2020 23:56 Ответить
Ха-ха
показать весь комментарий
03.06.2020 08:21 Ответить
Скоро за такие номера будут бить каждую зе-морду
показать весь комментарий
03.06.2020 10:59 Ответить
эти ржавые ведра больше 100 не разгоняются
показать весь комментарий
03.06.2020 06:39 Ответить
И ни одной евробляхи. Против них камеры бессильны.
показать весь комментарий
02.06.2020 23:24 Ответить
Пока бессильны, да - но, как начнет статистика накапливаться, и окажется, что минимум треть писем счасться с адресом в Евросоюзе - то придумают, как их ловить прям на дороге и вручать письмо бляхеру в зубы
показать весь комментарий
02.06.2020 23:26 Ответить
По закону листи мають вручать тим, хто ввіз бляху на територію України! Оце буде ржака, коли перегонщикам блях почнуть масово листи щастя приходити! А там ж ще конфіскація майна світить за невиплату штрафів!
показать весь комментарий
02.06.2020 23:35 Ответить
Как вариант: евробляха, свыше 170 не способна разогнаться.
показать весь комментарий
03.06.2020 12:09 Ответить
Та, ті у яких бібіка їде за 300 км., заплатять на рік наперед .
показать весь комментарий
02.06.2020 23:25 Ответить
ШО ЗА БРЄД?
Нафіга той Геращенко і МВС потрібні як що є СИЛА ФЕЙСБУКА?
показать весь комментарий
02.06.2020 23:26 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=3riDbfSF4MM
показать весь комментарий
02.06.2020 23:27 Ответить
Давно пора штрафы применять с коэффициентом от мощности мотора.
Не можем плясать от доходов, надо плясать от мощности моторов.
Дельный вам совет законодатели хреновы, вы же на них ездите, поэтому ничего не будет, пока не попрет на вас толпа, как в США.
показать весь комментарий
02.06.2020 23:27 Ответить
а чому не можна від надходжень?
показать весь комментарий
03.06.2020 12:44 Ответить
Потрібно не штраф а штраф+втрата посвідчення водія: 1й раз на місяць, 2й на 2 , 3й на рік, 4й на перездачу через 3 роки. Й щоб навіть депутата чи прокурорів наказували, тоді буде толк. А так "понти" для "лохів" від "янєлохів"....
показать весь комментарий
02.06.2020 23:31 Ответить
А сам.типа,под 40км гонит
показать весь комментарий
02.06.2020 23:32 Ответить
А где тебя обязывают ехать под 40?
На трассе никто тебя не будет штрафовать и за 110 км/ч, в городе - 70, на некоторых дорогах - до 100. Более чем достаточно.
показать весь комментарий
03.06.2020 00:15 Ответить
зам министра предлагает использовать силу фб, а не полиции. и на хрена тогда нужна полиция?
показать весь комментарий
02.06.2020 23:35 Ответить
отбирать права пожизненно и 100 000 штрафа и досвидос. все будут шелковыми
показать весь комментарий
02.06.2020 23:39 Ответить
Ты случайно не потомок того самого Павлика Морозова?
показать весь комментарий
03.06.2020 07:29 Ответить
Не, это не Павлик Морозов - это СТАРЫЙ ПЕРДУН на ржавом Москвиче, который больше 50 едет только тогда, когда с обрыва падает.
показать весь комментарий
03.06.2020 12:33 Ответить
Гонишь? Первый штраф - 2000грн. Второй - 15000грн. Третий - лишения прав на два года.
Пьяный за рулем - 50000грн штраф и лишение прав на пять лет.
показать весь комментарий
03.06.2020 11:38 Ответить
п'яний пішохід - 50000 грн і домашній арешт на 5 років
показать весь комментарий
03.06.2020 13:02 Ответить
А как насчёт ворюг в МВД и в Администрации президента? Слабо поставить то же видеокамеры в кабинетах или только простых людей умеешь грабить на бабки на дорогах? Пупсик, это к тебе просьба такая? Хотя усрёшься это всё проделать.
показать весь комментарий
02.06.2020 23:40 Ответить
ЗЕ и Авакав сказал что видеофиксация и аудиозаписи в кабинетах не являются доказательствами в суде. Непонятно тогда почему мы обязаны видеофиксации на дороге верить. Подделать такое примитивное и некачественное видео мусорам ради собственной наживы раз плюнуть.
показать весь комментарий
02.06.2020 23:49 Ответить
ЗЕ та ще й Аваков... Найшвидше це ти сам вигадав.
показать весь комментарий
03.06.2020 13:27 Ответить
Ну и к чему эта «информация»?.......
показать весь комментарий
02.06.2020 23:47 Ответить
https://www.facebook.com/Landbeasts/videos/264055404738087/
показать весь комментарий
02.06.2020 23:47 Ответить
"Геращенко частично опубликовал..."

І, звичайно, номери депутатів-порушників в цю частину дивним чином не потрапили.
показать весь комментарий
02.06.2020 23:49 Ответить
Чем круче номер, тем выше скорость 🙂
показать весь комментарий
02.06.2020 23:50 Ответить
Заспокойтесь, привикнете, ми ж привикли.
Тут давно автоматичні радари на дорогах, штраф 92 Є і мінус три пункти в правах, всього є 12, а коли всі вичерпані, треба перездавати. Радари те тільки тут, а і в інших країнах Європи. Якщо перевищив швидкість в Іспанії напр., або в Італії, то штраф все одно знайде порушника, для того є міждержавні договори. Але в інтернеті купляють спеціальний прозорий спрей, який відражає спалах фотоапарата і номерів не видно на фотографії. Штраф за такі зафарбовані номери дуже великий, але не знаю скільки. https://www.leparisien.fr/resizer/fHQmEQTdQM_a6VOuM-OS48GeR_Y=/932x582/arc-anglerfish-eu-central-1-prod-leparisien.s3.amazonaws.com/public/S77TAQGED3YJS2YQF5PNFVQHZQ.jpg
показать весь комментарий
02.06.2020 23:54 Ответить
а как доказать что номера были умышленно им обработаны? может это блик света попал??
или сосед решил подгадить, и ночью их побрызгал?
показать весь комментарий
03.06.2020 00:16 Ответить
Не знаю як поліція знаходить ці номери. Напевне видно якщо хорошо придивитись.
показать весь комментарий
03.06.2020 00:19 Ответить
Нема таких дурних сусідів.
показать весь комментарий
03.06.2020 00:34 Ответить
А почему не указаны марки и модели ?
Потому что там сплошь Порше, Ламборгини и прочие тюнингованные "немцы",
купленные за счёт бюджета Украины ?
показать весь комментарий
03.06.2020 00:09 Ответить
Выше 170... А кто едет 160 - тот белый и пушистый???
показать весь комментарий
03.06.2020 00:11 Ответить
Не. Просто если публиковать и тех, кто едет выше 160 - список будет слишком длинный. Потому опубликовал только рекордсменов.
показать весь комментарий
03.06.2020 00:17 Ответить
А ведь лет 15 назад уже писали, предлагали, примеры приводили по части камер наблюдения. И везде, не только на дороге. Какое же скотство говорить о бабле с этой темы когда десятки тысяч остались на асфальте на смерть за последние та пусть 10 лет??? Какая цена страхолюдная???
показать весь комментарий
03.06.2020 00:11 Ответить
Частично??
Свини рівніше..
©
показать весь комментарий
03.06.2020 00:16 Ответить
лизав би вже краще тарілки ніж гнув хню
нах мені оті номера? ви не штрафи паяйте, а прийміть відповідні закони і саджайте уєсосів, які літають як шумахери. або права забирайте - перший раз, скажімо на рік, повторний випадок - назавжди.
тоді буде діло. а оці списочки з замальованими буковками.. роздрукуй, згорни в трубочку й в дупцю собі запхай, Антоша.
показать весь комментарий
03.06.2020 00:26 Ответить
до речі, отим що на своїх поршах ганяють під 170+ твій штраф, як платна перепустка ганяти собі отак і далі! що йому твій гривневий штраф? заплатить і не поперхнеться.
а не захоче заплатити - то й не заплатить, ви ж там всі один одному кум, брат,сват, суддя і прокурор.
показать весь комментарий
03.06.2020 00:30 Ответить
По 11 порушень в день вони швидко ще один Порше на штрафи продадуть. А не заплатить - не поїде у Монте-Карло.
показать весь комментарий
03.06.2020 13:35 Ответить
Геращенко решил пи-дежом остановить, как он говорит, потенциальных убийц. Это все, что нужно знать об эффективности нашего МВД.
показать весь комментарий
03.06.2020 01:23 Ответить
Спочатку попередження, а потім - все інше. 3-й день роботи камер, а ти вже хочеш розстріли?
показать весь комментарий
03.06.2020 13:38 Ответить
Герашенко опубликовал номера лишь частично, чтобы если что не обидеть уважаемых людей.
показать весь комментарий
03.06.2020 01:28 Ответить
170 ???

Геращенко, ты жжошь.

Всех кто превысил на 20 км/ч - наказать конфискацией телеги.
Только так решается проблема шумахеров-олигофренов.
показать весь комментарий
03.06.2020 01:29 Ответить
Ограничились номерами типа 0007, 5995, 7770, 0088 - мажоры среднего звена, такие просто заплатят и глазом не моргнут. А где 7777, 8888, 1111, 0001? Вот тут можно и не на того нарваться, вдруг судья или депутат какой-то, а может их отпрыски...
показать весь комментарий
03.06.2020 01:36 Ответить
А эти номера уже в программе забиты и радары их не видят.
показать весь комментарий
03.06.2020 07:06 Ответить
100%
А опубліковані номери - це запрошення до включення у базу як невидимих
показать весь комментарий
03.06.2020 12:46 Ответить
Видеокамеры надо дополнить датчиком и когда нарушитель проносится под камерой -
выдвиается нехилый лежачий полицейский, после прыжка на котором мало не будет.
показать весь комментарий
03.06.2020 04:04 Ответить
По-моему он идиот.
показать весь комментарий
03.06.2020 04:27 Ответить
убєждаюсь щоразу як цей лизоблюд відкриває хавло
показать весь комментарий
03.06.2020 05:29 Ответить
чим воно марить? Які ше ПОТЕНЦІЙНІ ВБИВЦІ??? Водії порушили ПДР - це адмінка, а їм на всю країну начепили бірочку "УБІВЦА"
показать весь комментарий
03.06.2020 05:10 Ответить
я Вам открою секрет полишинеля: каждый человек - потенциальный убийца
показать весь комментарий
03.06.2020 05:18 Ответить
тоді срочно спісок хоча б тєх "кому за 100", а то помруть бєзвєснимі потенційними убівцамі
показать весь комментарий
03.06.2020 05:27 Ответить
Вообще-то цивилизованный мир от позорящих наказаний отказался. А то, что сделала Антонина, - это паскудство вообще: позорящее наказание без суда и для 1 нарушителя и 99 непричастных.
показать весь комментарий
03.06.2020 05:16 Ответить
А може то чиїсь кортежі гасали?
показать весь комментарий
03.06.2020 06:31 Ответить
Донецькі та луганські водії саме законослухняні
показать весь комментарий
03.06.2020 07:01 Ответить
ТАК ВОТ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ УБИЙЦА !!! ТВОЙ СЫН !!!
Геращенко частково опублікував низку номерів автомобілів, чиї водії перевищували швидкість 170 км/год: зупинимо потенційних убивць - Цензор.НЕТ 4176
показать весь комментарий
03.06.2020 07:37 Ответить
Наследие НКВД. Подготовка заградотрядов, в спину стрелять.
показать весь комментарий
03.06.2020 11:19 Ответить
сплошной пиар.
зачем эти номера? высылайте им штрафы.
а то уровень пафоса зашкаливает
чего ж они тогда адреса и фамилии коррупционеров не публикуют?
давайте, народ должен знать "потенциальных врагов народа".
показать весь комментарий
03.06.2020 09:08 Ответить
МУСОРА ВМЕСТЕ С БАНДИТАМИ ЗАБРАЛИ БИЗНЕС У СИРИЙЦЕВ !!!
показать весь комментарий
03.06.2020 09:22 Ответить
УБИВАЙТЕ УБИЙЦ !!! ОБВОРОВЫВАЙТЕ ВОРОВ !!!
показать весь комментарий
03.06.2020 09:23 Ответить
А що це за такий закон про персональні дані, який не залишає можливості публічно впливати на злочинців?
показать весь комментарий
03.06.2020 09:26 Ответить
А з якою швидкістю гасає кортеж президента?
показать весь комментарий
03.06.2020 09:36 Ответить
камери стоять лише в Києві і Київській області, при цьому киян серед таких злісних порушників небагато. провінціали понтуються
показать весь комментарий
03.06.2020 09:37 Ответить
Большинство банально правил даже не знают. Привыкли ездить по ****** без светофоров и трафика. Даже в зеркало заднего вида не смотрят да и разметка для многих это что-то из ряда вон выходящее и нереальное.
показать весь комментарий
03.06.2020 12:25 Ответить
Зачем нам эти номера .И таеая кипучая деятельность зама? Штрафуйте .Сажайте .Забирайте права и т. п. Это рядовая операция
показать весь комментарий
03.06.2020 09:39 Ответить
Они не ищут легких путей...
показать весь комментарий
03.06.2020 10:10 Ответить
Тебе, Геращенко, только тарелки в буфете Рады вылизывать - это твои максимальные способности. Какой Фейсбук? Ты что, дитя малое? Повесь ещё доску позора на Хрещатике - как же ты собираешься их заставить соблюдать Правила, если бздишь полностью номера опубликовать? А, как же Закон и неотвратимость наказания? А, для чего нам тогда армия ментяр-насильников нужна? А, как же с грубейшими нарушениями правил остановки и стоянки под знаком повсеместно в Киеве и других городах? Давай, дармоед очкастый, работай и выполняй свои обязанности - не гунди и наполняй бюджет страны.
показать весь комментарий
03.06.2020 10:28 Ответить
Почему это позорище времен Падлошенко ещё в кресле?
показать весь комментарий
03.06.2020 11:13 Ответить
спроси у своего вислюка, чего ты у нас спрашиваешь?
показать весь комментарий
03.06.2020 12:37 Ответить
А это вообще законно? И откуда про "потенциальных убийц"? Это в соответствии с какой статьей?
показать весь комментарий
03.06.2020 11:14 Ответить
Да и зачем??? Это как дибилы вывешивают списки должников. Зачем они мне?
показать весь комментарий
03.06.2020 11:16 Ответить
На камери витрачались щоб клоунам міністра було про що писати, чи для того щоб карати порушників? Хай напише скільки водіїв притягнуто до адміністративної відповідальності. Гадаю що нуль.
показать весь комментарий
03.06.2020 11:17 Ответить
харьковские на втором месте, третье - Днепр...
показать весь комментарий
03.06.2020 11:36 Ответить
Не может быть один и тот же штраф за 1120 и 160 километров в час, также как и с перегаром или в жопу пьяный, самое страшное в Германии попасть на идиотентест, после трёх нарушений, почитайте вопросы прикольные https://homo-i-sapiens.livejournal.com/67654.html
Геращенко частково опублікував низку номерів автомобілів, чиї водії перевищували швидкість 170 км/год: зупинимо потенційних убивць - Цензор.НЕТ 521
показать весь комментарий
03.06.2020 11:57 Ответить
в нашому законодавстві може.
У нас однакове покарання для обдовбаної дивиці, що летіла по місту 100 км/год (це після гальмування) і влетіла на червоне світло на перехрестя вбивши при цьому шістьох пішоходів і для того хто заїхав на стоп-лінію
показать весь комментарий
03.06.2020 12:51 Ответить
Ключевое слово "частично"
Естественно, за вычетом прокуроров, судей, мусоров и просто "уважаемых людей". Элиты, короче. Которым можно и которым ничего не будет.
показать весь комментарий
03.06.2020 12:12 Ответить
Точно, все эти ТВАРИ "с ксивами" отмажутся - мол на совещание спешили, так, что получается, что ЛОХОВ опять развели.
показать весь комментарий
03.06.2020 12:29 Ответить
Они даже и отмазываться не будут. Они небожители, а не простые смертные. Им можно по определению.
показать весь комментарий
04.06.2020 11:32 Ответить
Киевских номеров процентов 10, при том что камеры только в Киеве и области) А мне один провинциал втирал что это кыяны ездят агрессивно)
показать весь комментарий
03.06.2020 12:23 Ответить
Вот это борьба я понимаю! Давайте их ещё в угол поставим, и пальчиком так пригрозим - ну, ну, ну.
показать весь комментарий
03.06.2020 13:01 Ответить
 
 