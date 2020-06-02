Геращенко частично опубликовал ряд номеров автомобилей, чьи водители превышали скорость выше 170 км/час: остановим потенциальных убийц

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко частично опубликовал ряд номеров автомобилей, водители которых нарушали правила ПДД и ехали со скоростью свыше 170 км,ч.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Геращенко написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Публикую список потенциальных убийц на дороге, тех, кто 2 июня ездил со скоростью больше 170 и более километров в час.

Уважая персональные данные владельцев транспортных средств, мы оставили лишь две из четырёх букв и цифры их номерных знаков.

Каждый из нарушителей получит письмо со штрафом, но пока это письмо дойдет до него, этот водитель может натворить беды.

Поэтому предлагаю использовать силу Фейсбука чтоб предотвратить нарушения со стороны этих потенциальных дорожных убийц.

Если у Вас есть знакомый с такой комбинацией первых букв и цифр его машины - спросите его - это не ты ли, дорогой, проехал 2 го июня со скоростью свыше 170 км/ч, подвергая опасности себя и окружающих?

И если это были Вы, то тогда ждите, скоро к Вам прийдет письмо со штрафом".

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