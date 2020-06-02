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"Слуга народа" проведет праймериз и определится с кандидатом в мэры Киева в июне, - Корниенко

Партия "Слуга народа" определится с основным кандидатом на должность мэра Киева уже в этом месяце. Однако официальное выдвижение произойдет в соответствии с избирательным законодательством.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии РБК-Украина сообщил заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

По словам нардепа, кандидат от "Слуги народа" будет избран на протяжении июня.

"Праймериз будет проводиться на протяжении июня. Официальное выдвижение, согласно избирательным правилам, в сентябре. То есть в сентябре будет официальная регистрация. Но к тому времени у нас кандидат точно будет", - заявил Корниенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Желающих участвовать в праймериз "Слуги народа" на кандидата в мэры Киева пока четверо, но их количество может увеличиться до шести, - Корниенко

Автор: 

Киев (25483) местные выборы (2752) мэр (1648) Слуга народа (2628) Корниенко Александр (658)


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Топ комментарии
+13
Чекаємо з нетерпінням це праймеріз, щоб потім цього кандидата не обирати🐸
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03.06.2020 00:10
+11
Дебилоиды на половину мест в кабмине людей найти не могут а на пост мера прям десяток желающих порулить распилом столичной собственности в интересах бенемойского.
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03.06.2020 00:09
+10
Прям интрига, кто же выдвинут слугой киевлян, кто там ещё не обосрался?!
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03.06.2020 00:09
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Хочется надеятся, но не стоит недооценивать идиотизм малоросов.
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03.06.2020 00:12 Ответить
Вот внизу Kolorto вякнул. У него недооценивать нечего. Там всё на виду.
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03.06.2020 01:30 Ответить
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03.06.2020 00:02 Ответить
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03.06.2020 00:32 Ответить
Был Лёня Космос,теперь киевлян попросят выбрать Лёню Марса
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03.06.2020 00:02 Ответить
тебя еще не выбрали
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03.06.2020 00:33 Ответить
Но сдвиг есть---не отнять. Вообще имею в виду. Ох и давно столкнулся со словом *праймериз*. То что связано это слово с выборами, это то я понял конечно. Но вот звучит как то по американски---хрен с ним про что, но праймериз! Ну вот на старости и дождался и по нашим местам.
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03.06.2020 00:06 Ответить
Да нелегко у вас в Рязани со словами американскими)))
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03.06.2020 00:16 Ответить
Дык вятские мы, неча пенять! На хромках шпилим, на ложкам выстукиваем камаринского---ущучил характерник подводный?
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03.06.2020 19:57 Ответить
Идите вы зеленые на прогулку с сексуальным уклоном.
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03.06.2020 00:08 Ответить
Эксклюзивный персональный эротический тур
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03.06.2020 00:20 Ответить
фантик байдена объявился на цензоре?
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03.06.2020 00:33 Ответить
Слуги народа вначале днепровскую воду должны дать в Крым,а потом киевляне посмотрят ,кого выбрать от слуг народа
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03.06.2020 00:08 Ответить
тебе никто ничего не должен. Ну разве что в морду порохозубую дать
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03.06.2020 00:34 Ответить
Я просто из подсознания вытащил то что у "слуг народа" сидит после Омана.
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03.06.2020 00:42 Ответить
Только Кличко. И все дела, панове. Лучших пока нет и в скором времени не наблюдается.
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03.06.2020 00:09 Ответить
То може клоуни проводять праймеріз щоб офіційно підтримати Кличка. На сьогоднішній день Кличко заявив, що буде балотуватись, але не каже з якою політсилою. Є певні побоювання серед патріотичного табору. У всякому разі чув, що якщо Кличко піде на вибори разом зі "Слугою народу", то "Європейська солідарність" висуне свого кандидата.
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03.06.2020 00:31 Ответить
Дебилоиды на половину мест в кабмине людей найти не могут а на пост мера прям десяток желающих порулить распилом столичной собственности в интересах бенемойского.
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03.06.2020 00:09 Ответить
Прям интрига, кто же выдвинут слугой киевлян, кто там ещё не обосрался?!
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03.06.2020 00:09 Ответить
Чекаємо з нетерпінням це праймеріз, щоб потім цього кандидата не обирати🐸
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03.06.2020 00:10 Ответить
Гречкосійство, карраче..
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03.06.2020 00:12 Ответить
если от ето, неопрятное, на фотке - "слуга народа", то хто тода бандюки? ))
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03.06.2020 00:22 Ответить
Киевляне зелёным говном уже сыты по горло.
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03.06.2020 00:24 Ответить
Нам уже президента от "слуги народа" за глаза хватает, прям не нарадуемся, а если ещё и мэров - перебор. Может не надо? Ей богу лишнее это.
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03.06.2020 00:25 Ответить
не голосуй, твое дело.
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03.06.2020 00:36 Ответить
хіба тільки президента? А Верховну Раду? а уряд - що не береш до уваги?
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03.06.2020 01:11 Ответить
https://zn.ua/politics/u-zelenskogo-pohvastalis-chto-pri-nyneshney-vlasti-dolzhnost-kupit-nelzya-356283_.html У Зеленского похвастались, что при нынешней власти должность купить нельзя , а что можно только продать?
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03.06.2020 00:39 Ответить
за період після останніх виборів зелена наркота ЗЕ сильно втратила в токсичності, і, головне, в привабливості: сильно засмерділо.
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03.06.2020 01:10 Ответить
https://enovosty.com/uk/news_society-ukr/full/206-19-deputativ-miljoneriv-zi-slugi-narodu-orenduyut-zhitlo-za-byudzhetni-koshti-kvu 19 депутатів-мільйонерів зі «Слуги народу» орендують житло за бюджетні кошти - КВУ
https://enovosty.com/uk/news-ukr
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03.06.2020 01:10 Ответить
Такое модное слово "праймериз" и для такой кучки унылых дебилов как "слуга народа". Там скорее-"камень,ножницы,бумага".
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03.06.2020 01:34 Ответить
шансов НОЛь у слуги народа, все кандидаты отстойники, и проходимцы.
Мэром останется Кличко...это 100%.
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03.06.2020 01:36 Ответить
Недавно видел заголовок, про кадровый голод у СН. А тут оказывается куча гениев на порулить Киевом нарисовалась. Дуализм однако.
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03.06.2020 01:53 Ответить
Так демократія ж, повинен же бути від "голодуючих" хоч який-небудь кандидат-дістрофік.
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03.06.2020 06:35 Ответить
Да самого Зеленского и то не выбрали бы , нечего тужиться, а то усе#тесь как всегда!
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03.06.2020 02:55 Ответить
личеко здраське
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03.06.2020 03:44 Ответить
за буратитину голосовал ну он обещял шо рож такиж рне будет
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03.06.2020 03:46 Ответить
Беню на пост мера! Во киевляне заживут! 4000 зарплаты. мост построят, молодые семьи получат дармовое жилье. халява так и попрет! Завидую я вам, киевляне!
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03.06.2020 08:01 Ответить
И обрезание бесплатно всем, поголовно.
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03.06.2020 08:16 Ответить
вам там ничего не светит и осенью тоже. Будет конец времени зебелизма
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03.06.2020 08:31 Ответить
Проводити праймеріз буде брат Єрмака?
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03.06.2020 10:45 Ответить
h
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03.06.2020 13:24 Ответить
 
 