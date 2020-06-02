"Слуга народа" проведет праймериз и определится с кандидатом в мэры Киева в июне, - Корниенко

Партия "Слуга народа" определится с основным кандидатом на должность мэра Киева уже в этом месяце. Однако официальное выдвижение произойдет в соответствии с избирательным законодательством.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии РБК-Украина сообщил заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

По словам нардепа, кандидат от "Слуги народа" будет избран на протяжении июня.

"Праймериз будет проводиться на протяжении июня. Официальное выдвижение, согласно избирательным правилам, в сентябре. То есть в сентябре будет официальная регистрация. Но к тому времени у нас кандидат точно будет", - заявил Корниенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Желающих участвовать в праймериз "Слуги народа" на кандидата в мэры Киева пока четверо, но их количество может увеличиться до шести, - Корниенко