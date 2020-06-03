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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Обыски у крымских татар 2 июня: в МИД Украины осудили действия российских силовиков, прокуратура АРК начала уголовное производство

Обыски у крымских татар 2 июня: в МИД Украины осудили действия российских силовиков, прокуратура АРК начала уголовное производство

Российские силовики 2 июня провели обыск в доме 65-летней крымской татарки Шейде Асановой в оккупированном Крыму.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, 2 июня в селе Курское Белогорского района Крыма прошел обыск в доме крымских татар. Шейде Асанова рассказала, что силовики искали документы или предметы, связанные с "уголовным делом" в отношении ее сына. По ее словам, ФСБ утверждали, что сын состоит в батальоне имени Номана Челебиджихана.

Прокуратура АРК открыла уголовное производство из-за обыска в доме Асановой.

"Российские силовики, стучащие в двери, иногда выламывающие их - пугающая реальность жизни в оккупированном Крыму. Сегодня они пришли к 65-летней крымской татарке Шейде Асановой и требовали обыскать ее дом. Такие нарушения прав человека со стороны России должны прекратиться", - написала спикер Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко в Twitter.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФСБ сообщает о задержании в оккупированном Крыму украинского воина за "нарушение государственной границы России"

Обыски у крымских татар 2 июня: в МИД Украины осудили действия российских силовиков, прокуратура АРК начала уголовное производство 01

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Крым (26369) МИД (6936) обыск (1895) прокуратура (5006)


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Погрози, тоталітаризм, агресія, окупація...це все є суттю росіян.
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03.06.2020 01:24 Ответить
зеленый украинский мид маладец - осудил и уснул опять.
сладких снов, мидОвцы концептуальные...)))
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03.06.2020 02:52 Ответить
есть еще мордакнига, ивамстограм и твиттер...
короче есть где еще повозмущаться и где обозначить свою работу,
но ни боже упаси ни на мидовском уровне....
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03.06.2020 03:04 Ответить
и вообще не понял - елена она или катерина - спикер Министерства иностранных дел Украины? - я бы препочел Лилию, ну если всем все равно....
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03.06.2020 03:09 Ответить
"написала спикер Министерства иностранных дел Украины Елена Зеленко...."
и цитата с твиттeра Катерины Зеленко... - спокойнее хлопцы там.....
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03.06.2020 03:23 Ответить
Дійсно, що це якась дурня!
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03.06.2020 03:28 Ответить
ну и как после етого верить любым новостям?
сейф открыт, но переставлен "на врослую высоту" - ,всем взрослым все обьяснено,
шо б малеча не наткнулась и мой надзор 24/7.
дальше будем посмотреть...
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03.06.2020 03:37 Ответить
Все вірно, вона Катерина. Елена Зеленко - то "перша леді"... )))0))0)))
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03.06.2020 05:23 Ответить
так теж все обьяснюе - Катерина-Елена... - чому ни?
от тико сомневуха мучае при чему тут Украина?
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03.06.2020 05:30 Ответить
 
 