Обыски у крымских татар 2 июня: в МИД Украины осудили действия российских силовиков, прокуратура АРК начала уголовное производство

Российские силовики 2 июня провели обыск в доме 65-летней крымской татарки Шейде Асановой в оккупированном Крыму.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, 2 июня в селе Курское Белогорского района Крыма прошел обыск в доме крымских татар. Шейде Асанова рассказала, что силовики искали документы или предметы, связанные с "уголовным делом" в отношении ее сына. По ее словам, ФСБ утверждали, что сын состоит в батальоне имени Номана Челебиджихана.

Прокуратура АРК открыла уголовное производство из-за обыска в доме Асановой.

"Российские силовики, стучащие в двери, иногда выламывающие их - пугающая реальность жизни в оккупированном Крыму. Сегодня они пришли к 65-летней крымской татарке Шейде Асановой и требовали обыскать ее дом. Такие нарушения прав человека со стороны России должны прекратиться", - написала спикер Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко в Twitter.

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