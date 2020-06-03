Обыски у крымских татар 2 июня: в МИД Украины осудили действия российских силовиков, прокуратура АРК начала уголовное производство
Российские силовики 2 июня провели обыск в доме 65-летней крымской татарки Шейде Асановой в оккупированном Крыму.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, 2 июня в селе Курское Белогорского района Крыма прошел обыск в доме крымских татар. Шейде Асанова рассказала, что силовики искали документы или предметы, связанные с "уголовным делом" в отношении ее сына. По ее словам, ФСБ утверждали, что сын состоит в батальоне имени Номана Челебиджихана.
Прокуратура АРК открыла уголовное производство из-за обыска в доме Асановой.
"Российские силовики, стучащие в двери, иногда выламывающие их - пугающая реальность жизни в оккупированном Крыму. Сегодня они пришли к 65-летней крымской татарке Шейде Асановой и требовали обыскать ее дом. Такие нарушения прав человека со стороны России должны прекратиться", - написала спикер Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко в Twitter.
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сладких снов, мидОвцы концептуальные...)))
короче есть где еще повозмущаться и где обозначить свою работу,
но ни боже упаси ни на мидовском уровне....
и цитата с твиттeра Катерины Зеленко... - спокойнее хлопцы там.....
сейф открыт, но переставлен "на врослую высоту" - ,всем взрослым все обьяснено,
шо б малеча не наткнулась и мой надзор 24/7.
дальше будем посмотреть...
от тико сомневуха мучае при чему тут Украина?