ФСБ три дня психологически обрабатывала задержанного десантника Добринского, а теперь врет об опьянении, - командование ДШВ
Информация ФСБ РФ о "незаконном пересечении" админграницы с оккупированным Крымом военнослужащим 95-й десантно-штурмовой бригады Евгением Добринским не соответствует действительности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook командования десантно-штурмовых войск ВСУ.
"Российские пропагандистские СМИ публикуют фейковую информацию, что якобы наш военнослужащий был в состоянии алкогольного опьянения и под действием наркотических веществ сам оказался на территории Украины, временно незаконно оккупированной РФ. Это было прогнозируемо!
Если бы данная информация соответствовала действительности, видеообращение с соответствующей экспертизой были бы опубликованы в первый же день, а не через трое суток. Именно такой минимальный срок нужен спецслужбам РФ, чтобы психологически обработать задержанного, угрожая расправой и другими действиями", - отмечают в ДШВ.
Также сообщается, что на видео боец выглядит подавленным, говорит заранее подготовленный текст. В командовании не исключают, что мужчина находится под действием спецпрепаратов.
В ДШВ подчеркивают, что делают все, чтобы быстрее вернуть украинского военнослужащего старшего солдата Евгения Добринского домой.
Напомним, 30 мая возле полуострова Чонгар на админгранице с оккупированным Крымом исчез украинский военнослужащий. Поисковые мероприятия не дали результата. По предварительной информации, которую опубликовала Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины, "неподалеку от наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами", в связи с чем в ВСУ предположили, что военнослужащий во время несения службы был похищен.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
По факту годувальныкы снимали на дебилфоны и дешевые мыльницы, денег на простой z72 ни у кого не оказалось на всем Бамбасе. А цена вопроса всего 7 000 была даже на 16-й год. Или аналогичный Кэнон с 50-кратным зумом.
Но даже эти суперзумы дешевой категории не выдаю свой FullHD на дальнем конце. Какое 4К? Это тебе не Израиль и не США.
Видосик кацапы показали только через три дня после инцидента.
В той же России даже сейчас около 700 тыс заробитчан.
Не задумывались, почему их никто не трогает?
Там два моста без постов?
http://carta.cyperb.com.ua/ukr/19-herobl/6608-chongar-genicheskij-khersonskaya.html
из чего ты взял что я ведусь на говнорашенскую пропаганду ? похоже ты такой же уклонист как и зешмаркля)))) чувак включи мозги, передовая, враг рядом и бойца похищают?
кто в этом виноват?всегда и везде отец командир. боец мог быть лошком молодым.
почему не обучен ? и не обученный боец отправлен на передовую? передовая не защищена техническими средствами оповещения о проникновении противника на защищаемую территорию, продолжать?
хотя о чем это я, зебилу что то объяснять, только время тратить)))))
врядли ее кто-то вытаскивал на километр к мосту
https://www.bbc.com/russian/rolling_news/2014/08/140831_rn_ukraine_releases_paratroopers Украина отпустила задержанных российских десантников
Украинская сторона считает, что российские солдаты, задержанные в результате вооруженного столкновения, участвовали в боевых действиях на востоке Украины на стороне сепаратистов.
и не писал бы бред!
https://www.youtube.com/watch?v=2AtTSo_HpY0 Игорь Стрелков (Гиркин):На спусковой крючок войны нажал я ...
https://nbnews.com.ua/obshchestvo/2020/04/12/spuskovoi-kriuchok-voiny-na-donbasse-vse-taki-nazhal-ya-girkin/ Гиркин подтвердил свое циничное заявление о том, что войну на Донбассе начал он...