ФСБ три дня психологически обрабатывала задержанного десантника Добринского, а теперь врет об опьянении, - командование ДШВ

Информация ФСБ РФ о "незаконном пересечении" админграницы с оккупированным Крымом военнослужащим 95-й десантно-штурмовой бригады Евгением Добринским не соответствует действительности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook командования десантно-штурмовых войск ВСУ.

"Российские пропагандистские СМИ публикуют фейковую информацию, что якобы наш военнослужащий был в состоянии алкогольного опьянения и под действием наркотических веществ сам оказался на территории Украины, временно незаконно оккупированной РФ. Это было прогнозируемо!

Если бы данная информация соответствовала действительности, видеообращение с соответствующей экспертизой были бы опубликованы в первый же день, а не через трое суток. Именно такой минимальный срок нужен спецслужбам РФ, чтобы психологически обработать задержанного, угрожая расправой и другими действиями", - отмечают в ДШВ.

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Также сообщается, что на видео боец выглядит подавленным, говорит заранее подготовленный текст. В командовании не исключают, что мужчина находится под действием спецпрепаратов.

В ДШВ подчеркивают, что делают все, чтобы быстрее вернуть украинского военнослужащего старшего солдата Евгения Добринского домой.

Напомним, 30 мая возле полуострова Чонгар на админгранице с оккупированным Крымом исчез украинский военнослужащий. Поисковые мероприятия не дали результата. По предварительной информации, которую опубликовала Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины, "неподалеку от наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами", в связи с чем в ВСУ предположили, что военнослужащий во время несения службы был похищен.

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