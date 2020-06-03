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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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ФСБ три дня психологически обрабатывала задержанного десантника Добринского, а теперь врет об опьянении, - командование ДШВ

ФСБ три дня психологически обрабатывала задержанного десантника Добринского, а теперь врет об опьянении, - командование ДШВ

Информация ФСБ РФ о "незаконном пересечении" админграницы с оккупированным Крымом военнослужащим 95-й десантно-штурмовой бригады Евгением Добринским не соответствует действительности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook командования десантно-штурмовых войск ВСУ.

"Российские пропагандистские СМИ публикуют фейковую информацию, что якобы наш военнослужащий был в состоянии алкогольного опьянения и под действием наркотических веществ сам оказался на территории Украины, временно незаконно оккупированной РФ. Это было прогнозируемо!

Если бы данная информация соответствовала действительности, видеообращение с соответствующей экспертизой были бы опубликованы в первый же день, а не через трое суток. Именно такой минимальный срок нужен спецслужбам РФ, чтобы психологически обработать задержанного, угрожая расправой и другими действиями", - отмечают в ДШВ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты в Крыму решили награждать за "сохранение мира" с Украиной медалью "Переяславська рада"

Также сообщается, что на видео боец выглядит подавленным, говорит заранее подготовленный текст. В командовании не исключают, что мужчина находится под действием спецпрепаратов.

В ДШВ подчеркивают, что делают все, чтобы быстрее вернуть украинского военнослужащего старшего солдата Евгения Добринского домой.

ФСБ три дня психологически обрабатывала задержанного десантника Добринского, а теперь врет об опьянении, - командование ДШВ 01

Напомним, 30 мая возле полуострова Чонгар на админгранице с оккупированным Крымом исчез украинский военнослужащий. Поисковые мероприятия не дали результата. По предварительной информации, которую опубликовала Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины, "неподалеку от наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами", в связи с чем в ВСУ предположили, что военнослужащий во время несения службы был похищен.

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Автор: 

Крым (26369) похищение (1684) россия (95381) 95 отдельная десантно-штурмовая бригада (125) Десантно-штурмовые войска (217) Добринский Евгений (14) Херсонская область (4724)


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Топ комментарии
+32
Ось вам і суть російських окупантів! Вкрали військового, накачали наркотою і почали брехати. Але його наша влада не обміняє, бо не всіх таксистів повернули.
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03.06.2020 01:35
+24
А слабо завести дєло на прєзєдєнта, що послав мальчіка на вєрную смєрть?
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03.06.2020 01:38
+18
Могут на днепровскую воду обменять и ещё народ Донбасса нам вернут
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03.06.2020 01:39
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Страница 2 из 2
Чому присутній монтаж? Чому знімалося підготовленою камерою з різьбою роздільною здатністю, хоча є камери 4К?
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03.06.2020 02:59 Ответить
Низькою роздільною здатністю...
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03.06.2020 03:01 Ответить
Я в начале Войны тоже был таким наивным Хасаном - все думал сейчас нас завалят качественным видео вторжения парашинских войск - там же одно заможне населення, бамбасята которые кормят всю Украину...
По факту годувальныкы снимали на дебилфоны и дешевые мыльницы, денег на простой z72 ни у кого не оказалось на всем Бамбасе. А цена вопроса всего 7 000 была даже на 16-й год. Или аналогичный Кэнон с 50-кратным зумом.
Но даже эти суперзумы дешевой категории не выдаю свой FullHD на дальнем конце. Какое 4К? Это тебе не Израиль и не США.
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03.06.2020 10:14 Ответить
Да на видео полный бред))) Как местный говорю))) Там между берегами 1600 м) А снят крымский берег... По карте(ж/д мост) легко можно проверить...
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03.06.2020 11:21 Ответить
Это видео с ютуба,которая я нарыл за 15секунд, возможно есть другие. Я так понимаю это камера которая мониторит ж.д. пути. Может есть и другие,которые обнародуют впоследствии. По моему мнению все налицо- бардак и наплевательское отношение к своим обязанностям. Может быть такое? Если да, пусть разберутся и накажут, чтобы не поощрять подобное, безнаказанностью в дальнейшем.
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03.06.2020 03:09 Ответить
От я і кажу, що справжнього відео нема. Тобто від вас лише захист фсбешної версії без доказів!
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03.06.2020 03:10 Ответить
Т.е. спектакль по вашему? И человек на данном видео, не является тем самым похищенным? Или это он, но снятый уже после, под "воздействием"?
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03.06.2020 03:16 Ответить
Єдине, що можна стверджувати те, що це відео не є доказом самостійності переходу нашого (не вашого) військового. Тому але підтримка позору ЗСУ не проходить.
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03.06.2020 04:34 Ответить
Это спектакль, снят на крымской стороне... Там между берегами 1600 метров...
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03.06.2020 11:24 Ответить
Вот кому ты этот бред втираешь? Мне? Местному там?))) Где там ж/д мост на видео?)))
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03.06.2020 11:22 Ответить
потому что зум. А 4К нафиг не нужны там. Все подробности определяет пограничный секрет. И вообще - ты дохрена видел видео в 4К с нашей стороны?!
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03.06.2020 10:03 Ответить
Наши тоже часто публикуют видео атак на сепаров снимая мобильным с экрана. Так что, не аргумент.
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03.06.2020 09:30 Ответить
шота галимое видео
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03.06.2020 03:19 Ответить
А де можна знайти інформацію про реакцію президента,чи РНБО ?
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03.06.2020 07:02 Ответить
Так....резидент - капитулянт он решил встретится со своим друганом фашистом )(уйлом и постарается рассмотреть в его глазах почему во время перемирия между по его мнению братскими народами произошел такой казус? И увидит по глазам что )(уйло он "голубь мира" . А это событие в котором может быть своими недружественными действиями и провокационным поведением полностью окажется виновным наш боец.
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03.06.2020 08:41 Ответить
Нам втирали что его выкрали, есть следы борьбы, по факту на видео четко видно что он шел сам убитый в хлам.
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03.06.2020 07:11 Ответить
Какого числа он шел?
Видосик кацапы показали только через три дня после инцидента.
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03.06.2020 09:31 Ответить
А что не так?
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03.06.2020 11:25 Ответить
1.он не в той форме в которой был на посту,что-то фсб утеряло, и доставали что могли. КИНО-ЛЯП это называется
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03.06.2020 12:51 Ответить
Да там много такого киноляпа))) Я там можно сказать местный и реально понимаю где это снято))) Все на рашкинских позициях... Там расстояние между берегами 1600 метров... наших 1000 метров, и 600 под рашиками... А они сняли только берег со "своей" стороны)))
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03.06.2020 13:21 Ответить
ПОЙДУ В КИЕВЕ НАЙДУ РОССИЯНИНА И ДО СМЕРТИ ЗАБЬЮ !)
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03.06.2020 07:30 Ответить
Кацапам верить, себя не уважать.
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03.06.2020 07:37 Ответить
Вначале сказали без оружия, а то что потом уже без разницы, выглядит как оправдание.
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03.06.2020 22:38 Ответить
Так наша продажна влада ЗЕбілів капітулянтів вона навіть вибірково повертає українських військовополонених. Гідних героїв бійців, хоробрих українських патріотів вона не звільняє вони капітулянтам не потрібні. А основному обмінює і видно в допомогу собі всяких дезертирів, самовольщіків, капітулянтів, м'яко скажемо людців не дуже проукраїнських і швидше прокремлівських і точно таких як і сама ця прокремлівська влада Слуга - кремля ...
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03.06.2020 07:46 Ответить
ДА ПРОСТО УБЕЙТЕ10 РОССИЯН И ЗАБУДЬТЕ !)
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03.06.2020 08:39 Ответить
Немного москалей россиян, но бывает что и они воют за нашу свободную Родину защищая Украинскую державу . А вот убить врага кацапа оккупанта который с оккупационной войной вторгся на нашу родную украинскую землю, это святое дело . Но много и таких продажных выродков которые будут похлеще кацапов, из этих хохлов - малороссов которые уже не украинцы а недокацапы .И эти твари кремлёвские кровавые нелюди, убийцы -террористы янычары тоже заслуживают на жёсткое возмездие вплоть до высшей меры наказания.
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03.06.2020 08:58 Ответить
ГЛАВНОЕ ИХ УБИВАТЬ В ЕС И США !!!
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03.06.2020 09:04 Ответить
та просто пшло нах.й...
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03.06.2020 10:21 Ответить
Каждого россиянина, который пересёк границу Украины нужно задерживать и накапливать массу для обмена.
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03.06.2020 08:48 Ответить
Ага, а потом ЕСПЧ и может быть Гаага.
В той же России даже сейчас около 700 тыс заробитчан.
Не задумывались, почему их никто не трогает?
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03.06.2020 10:50 Ответить
Хрня какая-то..
Там два моста без постов?

http://carta.cyperb.com.ua/ukr/19-herobl/6608-chongar-genicheskij-khersonskaya.html
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03.06.2020 09:54 Ответить
В том месте расстояние между берегами 1600 метров... На видео крымская сторона берега...
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03.06.2020 11:29 Ответить
ПОЧЕМУ--зеленый оманский осел молчит ТРИ ДНЯ ????????? ГДЕ заявления о похищении ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО ?????? министерство обороны- молчит,сбу- молчит---- ВЫ,ЧТО ТАМ ЯЗЫКИ В ДУПУ ЗАСУНУЛИ ???? московский балалаечник в Раде розумков-маску в рот засунул ????? кацапские подстилки !!!!!!!!!!!!!!!
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03.06.2020 12:56 Ответить
командование что уже заднюю дало ?
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03.06.2020 10:12 Ответить
Видео кацапов нужно либо опровергать либо выводы самые печальные .....
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03.06.2020 10:29 Ответить
КАЦАПАМ ВІРИТИ НІКОЛИ НЕ МОЖНА - ЦЕ АКСІОМА
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03.06.2020 12:19 Ответить
Це так,брешуть завжди
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03.06.2020 12:28 Ответить
Почему военнослужащий на границе с враждебным государством, на наблюдательном посту оказался без оружия? Что он там делал без оружия, а если оружие все же было, то почему не применил? У меня больше вопросов к нашим "защитникам", чем к врагу, который профессионально похитил нашего бойца. Или этот боец действительно был под кайфом и забрел куда не надо, а командование теперь отбрехивается чтобы спасти свои шкуры?
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03.06.2020 10:48 Ответить
Вроде как оружие и рацию он оставил на посту, а сам побрёл...
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03.06.2020 11:18 Ответить
Бред))) Почему нет видео, где он бредет? Там расстояние 1600 метров...
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03.06.2020 11:57 Ответить
Та пацану хоть опохмелиться дали, вражины русские? Или совсем варвары?
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03.06.2020 11:19 Ответить
Кац, здесь водки нет...
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03.06.2020 11:30 Ответить
Домбровский всю водку выпил, а траву скурить не успел))
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03.06.2020 13:13 Ответить
https://censor.net/user/389790,кац свинорылый, лучше скажи почему вы кацапы стесняетесь своей триколорной тряпки?
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03.06.2020 13:27 Ответить
https://censor.net/user/389790,кацапсина, брысь под лавку! тебе гавкать не разрешали!
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03.06.2020 14:00 Ответить
По сути нечего возразить, вот и грубишь.
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03.06.2020 14:10 Ответить
вангую, в части полный бардак, командир дебил, поскольку никому на гражданке нах не нужен, служит в армии. хорошие свалии, когда поняли что пришел говнокомандующий и нужно больше не стрелять . не надо командованию рассказывать сказки. на передовой, когда враг под боком такой бардак?))))командиров нах и на зону за развал службы и деградацию армии. спасибо слугам сборода и их предводителю зеленой шмаркле)))))
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03.06.2020 11:34 Ответить
Прикольные вы))) Под порохобота косишь?)))
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03.06.2020 11:53 Ответить
паша, иногда лучше промолчать, за умного посчитают. хотя если человек идиот, то это не лечится))))))
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03.06.2020 12:13 Ответить
Я?))) Ты ведешься на рашкинскую пропаганду, а виноват я?)))
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03.06.2020 12:23 Ответить
паша, прочти то что написано выше. )))
из чего ты взял что я ведусь на говнорашенскую пропаганду ? похоже ты такой же уклонист как и зешмаркля)))) чувак включи мозги, передовая, враг рядом и бойца похищают?
кто в этом виноват?всегда и везде отец командир. боец мог быть лошком молодым.

почему не обучен ? и не обученный боец отправлен на передовую? передовая не защищена техническими средствами оповещения о проникновении противника на защищаемую территорию, продолжать?
хотя о чем это я, зебилу что то объяснять, только время тратить)))))
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03.06.2020 12:54 Ответить
Извини, я не внимательно прочел твой первый пост... Вернее прочел только начало и сделал преждевременные выводы...
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03.06.2020 13:25 Ответить
принимается!
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03.06.2020 13:29 Ответить
Видео, постановка))) Как местный это заявляю) Там между берегами 1600 метров... С нашей стороны, метров 200, находится ж/д мост... А на видео крымская сторона берега... Снято прям на рашкинских позициях... В метрах 50 от их окопов....
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03.06.2020 11:55 Ответить
ну так камера наверняка стоит где-то около окопов.
врядли ее кто-то вытаскивал на километр к мосту
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03.06.2020 18:35 Ответить
А у нее(камеры) такое разрешение, что она видит только под носом?))) Серьезно?))) Рукожопы))) Даже видео смонтировать нормально не смогли))) Когда дали общий план, с противоположным берегом, то дали высокое разрешение, а перед своими позициями типа снимали на Нокию 3310)))
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03.06.2020 18:45 Ответить
Ну що Зе резидент, відповідай, а то Порох в тебе у всьому винен
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03.06.2020 12:16 Ответить
Зачем вы повторяете то, что парня заставили сказать?
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03.06.2020 12:24 Ответить
Он , СОЛДАТ, говорит, СКОРЕЙ ВСЕГО ЧИТАЕТ ":"(у меня был пакет) С какими то наркотическими средствами, вроде как трава конопля-мне его дали местные(спецслужбы )" Кто их учил протоколы писать, кумовья, что помогли в фсб пристроится? ?
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03.06.2020 12:39 Ответить
(https://www.youtube.com/watch?v=MyvmgDN64a0 ссылка )
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03.06.2020 13:21 Ответить
Это ситуация - чрезвычайное событие и в случае подтверждения факта похищения нашего солдата с боевого поста - является поводом разорвать все дипломатические отношения с кацапами, выслать посла и сделать целый ряд жестких заявлений со стороны Президента плоть до объявления войны.
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03.06.2020 13:23 Ответить
для начала сделать оргвыводы по командованию воиской части. наверняка бардак и развал 100%. уже то что вранье на каждом шагу об этом говорит. ))))
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03.06.2020 13:33 Ответить
Его украли, его пытали.... Он что невеста, или кошелек?
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03.06.2020 13:26 Ответить
https://censor.net/user/465550,дурковатый, в Украине идет война с москальной ордой,а у тебя все *********
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03.06.2020 13:32 Ответить
Ты скажи, с ордой воюющий, чего вот таких пленных кацапов нет. Кадровых военных. 6 лет, и нету. С кем воюем?
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03.06.2020 13:40 Ответить
а про етих ты уже забыл?
https://www.bbc.com/russian/rolling_news/2014/08/140831_rn_ukraine_releases_paratroopers Украина отпустила задержанных российских десантников

ФСБ три дні психологічно обробляла затриманого десантника Добринського, а тепер бреше про сп'яніння, - командування ДШВ - Цензор.НЕТ 379
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03.06.2020 13:57 Ответить
Дурик, их не признали пленными ВСУ, Их задержали в глубоком тылу, вне зоны боевых действий. Да хрен бы с ним, еще 10 человек, ГДЕ ПЛЕННЫЕ ЗА 6 ЛЕТ? С ветром воюем?
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03.06.2020 14:05 Ответить
если бы ты внимательно прочитал статью по моей ссылке сверху https://www.bbc.com/russian/rolling_news/2014/08/140831_rn_ukraine_releases_paratroopers Украина отпустила задержанных российских десантников , то увидел бы что :
Украинская сторона считает, что российские солдаты, задержанные в результате вооруженного столкновения, участвовали в боевых действиях на востоке Украины на стороне сепаратистов.

и не писал бы бред!
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03.06.2020 15:27 Ответить
а что ты скажешь еще и на ето?
https://www.youtube.com/watch?v=2AtTSo_HpY0 Игорь Стрелков (Гиркин):На спусковой крючок войны нажал я ...

https://nbnews.com.ua/obshchestvo/2020/04/12/spuskovoi-kriuchok-voiny-na-donbasse-vse-taki-nazhal-ya-girkin/ Гиркин подтвердил свое циничное заявление о том, что войну на Донбассе начал он...
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03.06.2020 15:33 Ответить
Гиркин НЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ. Он начальник охраны олигарха Малофеева
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03.06.2020 17:08 Ответить
Так и все ВСУ украдут, на войне?
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03.06.2020 13:36 Ответить
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