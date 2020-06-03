Враг за сутки 9 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, ранен один украинский воин, ликвидирован наемник РФ, - штаб

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял позиции украинских сил из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия и применил неуправляемые ракетные снаряды.

"Украинские воины, решительно задействовав дежурные огневые средства, достойно ответили захватчикам", - сказано в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Старогнатовки враг обстреливал позиции Объединенных сил, используя артиллерийские системы 152-мм калибра и 82-мм минометы.

Неподалеку от Павлополя российские оккупанты два раза нарушили режим прекращения огня: утром из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а с наступлением темноты, кроме этого применили неуправляемые ракетные снаряды и стрелковое оружие.

Возле Богдановки противник задействовал 82-мм минометы, а рядом с Марьинкой - снайперское оружие.

Украинский защитников Водяного враг обстрелял из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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"Для подавления огневых средств противника наши воины оперативно применили штатное вооружение и четко дали понять оккупантам, что их преступная деятельность не останется безнаказанной. После чего захватчики прекратили свою активность", - сообщили в штабе.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" по защитникам Майорска, Новозвановки и Хутора Вильного вооруженные формирования РФ вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Преступные действия российских оккупантов без ответа не остались - огнем из штатного вооружения украинские воины решительно подавили вражескую активность", - говорится в сообщении.

По данным разведки, 2 июня украинские воины уничтожили одного российского оккупанта.

"С начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - добавили в пресс-центре ОС.



