В ПА ОБСЕ призвали власти Беларуси проявить сдержанность и прекратить задержания активистов

Парламентская ассамблея ОБСЕ призвала официальный Минск обеспечить отрытую обстановку для проведения президентской избирательной кампании и воздержаться от задержаний.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в совместном заявлении председателя постоянного комитета по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам ПА ОБСЕ Кириакоса Хаджианни, его заместитель Михаэля Георга Линка и докладчика Кари Хенриксена.

"В связи с выборами, которые пройдут всего через два месяца, очень важно, чтобы власти Беларуси сделали все возможное, чтобы создать полноценную и открытую среду для проведения кампании", - сказано в заявлении.

В ПА ОБСЕ заявили об обеспокоенности в связи с задержаниями на пикетах по сборам подписей.

"Задержание видных политических активистов не только препятствует работе потенциальных кандидатов, но и оказывает пугающее воздействие на общество", - подчеркнули там.

"Мы призываем власти проявлять максимальную сдержанность в преддверии президентских выборов 9 августа и надеемся на более свободную обстановку, чем мы ранее наблюдали", - добавили в ПА ОБСЕ.

Заявление представителей ПА ОБСЕ сделано в связи с задержанием многочисленных политических активистов, участвовавших пикетах по сбору подписей.

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Как сообщалось, в воскресенье в белорусской столице, областных и районных центрах прошли массовые пикеты потенциальных кандидатов в президенты. Пикеты в столице, в частности, стартовали в полдень и завершились только к вечеру. Как свидетельствуют многочисленные видеозаписи, очереди желающих отдать свои подписи в поддержку претендентов в кандидаты растянулись на километр.

Пикеты по сбору подписей, согласно белорусскому законодательству, являются законными. Вместе с тем правозащитный центр "Весна" сообщил о задержании нескольких десятков участников сбора подписей в поддержку кандидатов в президенты. Так, по данным центра, в различных городах были задержаны более 30 человек, включая лидера незарегистрированной Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада) Николая Статкевича и председателя незарегистрированной молодежной оппозиционной организации "Молодой фронт" Дениса Урбановича. Часть задержанных впоследствии была отпущена.

Кроме того, в минувшую пятницу в Гродно на пикете в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Светланы Тихановской был задержан ее супруг, видеоблогер Сергей Тихановскй, а также несколько его сторонников. В МВД Беларуси сообщили, что участники пикета были задержаны за применение насилия в отношении сотрудников милиции, возбуждено уголовное дело. Белорусские правозащитники в свою очередь заявили, что считают Тихановского политическим заключенным, и потребовали его освобождения.

Как сообщалось, президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа. В настоящее время инициативные группы 14 претендентов продолжают собирать подписи в поддержку выдвижения их кандидатами в президенты.