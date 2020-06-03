В ПА ОБСЕ призвали власти Беларуси проявить сдержанность и прекратить задержания активистов
Парламентская ассамблея ОБСЕ призвала официальный Минск обеспечить отрытую обстановку для проведения президентской избирательной кампании и воздержаться от задержаний.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в совместном заявлении председателя постоянного комитета по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам ПА ОБСЕ Кириакоса Хаджианни, его заместитель Михаэля Георга Линка и докладчика Кари Хенриксена.
"В связи с выборами, которые пройдут всего через два месяца, очень важно, чтобы власти Беларуси сделали все возможное, чтобы создать полноценную и открытую среду для проведения кампании", - сказано в заявлении.
В ПА ОБСЕ заявили об обеспокоенности в связи с задержаниями на пикетах по сборам подписей.
"Задержание видных политических активистов не только препятствует работе потенциальных кандидатов, но и оказывает пугающее воздействие на общество", - подчеркнули там.
"Мы призываем власти проявлять максимальную сдержанность в преддверии президентских выборов 9 августа и надеемся на более свободную обстановку, чем мы ранее наблюдали", - добавили в ПА ОБСЕ.
Заявление представителей ПА ОБСЕ сделано в связи с задержанием многочисленных политических активистов, участвовавших пикетах по сбору подписей.
Как сообщалось, в воскресенье в белорусской столице, областных и районных центрах прошли массовые пикеты потенциальных кандидатов в президенты. Пикеты в столице, в частности, стартовали в полдень и завершились только к вечеру. Как свидетельствуют многочисленные видеозаписи, очереди желающих отдать свои подписи в поддержку претендентов в кандидаты растянулись на километр.
Пикеты по сбору подписей, согласно белорусскому законодательству, являются законными. Вместе с тем правозащитный центр "Весна" сообщил о задержании нескольких десятков участников сбора подписей в поддержку кандидатов в президенты. Так, по данным центра, в различных городах были задержаны более 30 человек, включая лидера незарегистрированной Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада) Николая Статкевича и председателя незарегистрированной молодежной оппозиционной организации "Молодой фронт" Дениса Урбановича. Часть задержанных впоследствии была отпущена.
Кроме того, в минувшую пятницу в Гродно на пикете в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Светланы Тихановской был задержан ее супруг, видеоблогер Сергей Тихановскй, а также несколько его сторонников. В МВД Беларуси сообщили, что участники пикета были задержаны за применение насилия в отношении сотрудников милиции, возбуждено уголовное дело. Белорусские правозащитники в свою очередь заявили, что считают Тихановского политическим заключенным, и потребовали его освобождения.
Как сообщалось, президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа. В настоящее время инициативные группы 14 претендентов продолжают собирать подписи в поддержку выдвижения их кандидатами в президенты.
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Что именно не то и/или не так делал Порошенко в качестве Президента и Верховного главнокомандующего, что ты выбрал Зелемойского?
Ты б хоть новость прочёл бы, тут речь не Ермаке, Порошенко или Зеленском
https://censor.net/user/235566
Тут и Вкл может нарисоваться, это будет полный финиш
https://censor.net/comments/locate/3199645/019214e8-709f-72af-945f-e3d9ec46dcbe Ответить Мне нравится
на что я тебе ответил, но ты так и не ответил на мой вопрос, под любой темой, как и любая Лахта не отвечает.
А нам що? Лукашенко в Білорусі для нас не гірший з можливого. Там може прийти і відверто проросійський політик до влади, тоді будемо мати і на півночі Росію. І настрої у більшості сябрів проросійські, путіна ******* ...
Может вспомните примеры пророссийских митингов в Беларуси?
А Лукашенко ему "приемлимый" - ну вот что у вас в голове?
Речь про неправомерные приговоры судей, провокации спецслужб, лжесвидетельствования сотрудников МВД.
Вся эта истерика диктатора - из-за километровых очередей, в которые выстроилась Беларусь с паспортами за своей ЗАКОННОЙ подписью в поддержку альтернативным кандидатам.
Чувствуете разницу с "пиндосами"?
Так, я згодзен, што змена дыктатуры магчыма толькi праз рэвалюцыю.
Тады "блогер" можа не пацягнуць лiдарства. Але у нас есць палiтык Н Статкевiч напрыклад - правераны часам змагар.
Па другое - каб ваш Парашэнка не крау - не былоб i Зяленскага.
А чарга на подпiсы супраць дыктатуры ды "совка"- гэта прыклад здароу'я нацыi. Гэта немагчыма не вiтаць.
Про Статкевича, звісно чув, але ж команди не має, партію не має. При усій повазі, але вважаю, що на виборах у Єрмошиної його результат його доля буде відома. Про революцію, навіть боюся говорити, тим більше у вас поряд наш спільний сусід. І хто у цій революції переможе: ОДКБ чи малочисельні патріоти?
Хоча, це мій песимістичний погляд.
P.S. Бачив я ті затримання на відео, відверто - жах. І я не розумію я ви це знущання витримуєте.
Размова пра тое, што беларусы навогул гатовы к актыуным дзеянням.
А каб iм (беларусам) дапамагчы - сусьветнае супольнiцтва павiнна папярэдзiць пуцiнскую РФ, лукашэнкаускую Беларусь санкцыямi, арэштам маемасьцi, актывау, ды судовымi абвiнавачваннямi.
Про спітовариство. Может помочь, и помогало вам. Что санкций не было и нет по Лукашенко? И, вообще, помогают тем, кто идет навстречу. Так з Україною, і так з Білоруссю.
І я не бачу, що в Білорусі готові до активних дій. Ви іще більш "помірковані"
Але, навіть, якщо і крав би, то його заслуги на стільки великі, а його пожертви на армію, та гуманітарні цілі величезні, які, апріорі, були би значно більшими, ніж уявні збитки.
Марадзерства ды хлусня - вось што з Пецям на выбарах жарт зграла.
Можешь на китайском ответить, т.к. ни на русском ни на беларуском ты не дал ответа.
1. Без команды.
2. Без программы.
3. На волне антикоррупционной истерии.
4. Специалиста в болтологии.
Мне с чмом, якi навогул супраць дэмакратычных выбарау не цiкава размауляць.
Ермак работает на пользу Украине или паРаше и почему?
Пра Ермака? Дык гэта твае пытанне цi чалавека?
Табе адказваю яшчэ раз - ПНХ ( можаш пайсьцi мову вучыць)
Лучше скажи - почему ты боишься про Ермака сказать? Может русского языка не понимаешь, как и все кацапы? Я чётко сказал, что под моим вопросом тебе про Ермака украинцы поставили лайк, а это означает, что они поддерживают мой вопрос к тебе про Ермака.
"Белае - гэта чорнае" - я "на мове па кацапскi", а пацак - парахабот, якi навогул не ведае нi украiнскай нi беларускай - патрыет абодзьвух гэтых краiн. Што у сьвеце робiцца...
Ермак работает на пользу Украине или паРаше и почему?
вместо https://censor.net/user/384224, т.к. ты его адвокат?
"Ермак работает на пользу Украине или паРаше и почему?"
Да, дерусификация необходима, но если русификация официально проводилась более полутора столетий, то наскоком, по-большевистски, не решить, сначала необходимо создать языковое окружение: образование, СМИ, делопроизводство, потому слуги и взялись за эти составляющие.
P.S. Доречі, це правда, що законодавство в Білорусі тільки російською мовою?
Сколько Вам лет?
Это правда, что в Украине законодательство пока ещё на украинском языке?
Это шедевр - Осетия, Приднестровье, Нагорный Карабах, Абхазия, Грузия.........
В сравнении становится понятно, какие использовались методички при нападении на Украину!
https://www.youtube.com/watch?v=kl1NjK01mGk
Беларуси стоит напрячься....
Як тільки Лукашенко піде, ця свора свою справу зробить.
https://www.youtube.com/watch?v=1ToH8aflvV4
Так что надо поменьше рвения в их защиту. Кстати их "оппозиция" это совдеповская номенклатура, которой Лукашенко не дал раздерибанить Беларусь. Поэтому они и рвутся псевдомайданы устраивать. Если начнется чехарда с разными президентами, то раздерибанят обязательно. Возможно Беня будет олигархом на две страны. Потом кто-то из них передаст Беларусь в состав моСКОВИИ. Лукашенко для Беларуси незаменимый, пока не повыздыхает бывшая номенклатура и КГБисты совдепии. Живе Беларусь. Поэтому успокойтесь.
Лукашенко не может продвигать флаг и мову, так как в Беларуси 85-90% народа скрепные и 95% говорят на московском языке. С ними надо очень аккуратно иначе будет пропутинский гос переворот.
Главное не потерять государственность, провести ее во времени, а время лечит и совдепия в головах постепенно выветривается. Притом чем дальше тем все больше людей родившихся в государстве Беларусь.