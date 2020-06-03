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В ПА ОБСЕ призвали власти Беларуси проявить сдержанность и прекратить задержания активистов

В ПА ОБСЕ призвали власти Беларуси проявить сдержанность и прекратить задержания активистов

Парламентская ассамблея ОБСЕ призвала официальный Минск обеспечить отрытую обстановку для проведения президентской избирательной кампании и воздержаться от задержаний.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в совместном заявлении председателя постоянного комитета по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам ПА ОБСЕ Кириакоса Хаджианни, его заместитель Михаэля Георга Линка и докладчика Кари Хенриксена.

"В связи с выборами, которые пройдут всего через два месяца, очень важно, чтобы власти Беларуси сделали все возможное, чтобы создать полноценную и открытую среду для проведения кампании", - сказано в заявлении.

В ПА ОБСЕ заявили об обеспокоенности в связи с задержаниями на пикетах по сборам подписей.

"Задержание видных политических активистов не только препятствует работе потенциальных кандидатов, но и оказывает пугающее воздействие на общество", - подчеркнули там.

"Мы призываем власти проявлять максимальную сдержанность в преддверии президентских выборов 9 августа и надеемся на более свободную обстановку, чем мы ранее наблюдали", - добавили в ПА ОБСЕ.

Заявление представителей ПА ОБСЕ сделано в связи с задержанием многочисленных политических активистов, участвовавших пикетах по сбору подписей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Всех этих "майданутых" хочу предупредить, что майданов в Беларуси не будет", - Лукашенко. ВИДЕО

Как сообщалось, в воскресенье в белорусской столице, областных и районных центрах прошли массовые пикеты потенциальных кандидатов в президенты. Пикеты в столице, в частности, стартовали в полдень и завершились только к вечеру. Как свидетельствуют многочисленные видеозаписи, очереди желающих отдать свои подписи в поддержку претендентов в кандидаты растянулись на километр.

Пикеты по сбору подписей, согласно белорусскому законодательству, являются законными. Вместе с тем правозащитный центр "Весна" сообщил о задержании нескольких десятков участников сбора подписей в поддержку кандидатов в президенты. Так, по данным центра, в различных городах были задержаны более 30 человек, включая лидера незарегистрированной Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада) Николая Статкевича и председателя незарегистрированной молодежной оппозиционной организации "Молодой фронт" Дениса Урбановича. Часть задержанных впоследствии была отпущена.

Кроме того, в минувшую пятницу в Гродно на пикете в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Светланы Тихановской был задержан ее супруг, видеоблогер Сергей Тихановскй, а также несколько его сторонников. В МВД Беларуси сообщили, что участники пикета были задержаны за применение насилия в отношении сотрудников милиции, возбуждено уголовное дело. Белорусские правозащитники в свою очередь заявили, что считают Тихановского политическим заключенным, и потребовали его освобождения.

Как сообщалось, президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа. В настоящее время инициативные группы 14 претендентов продолжают собирать подписи в поддержку выдвижения их кандидатами в президенты.

Беларусь (7888) выборы (24722) задержание (6673)


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Топ комментарии
+5
Приємно бачити на форумі участників із прапорцями У ПА ОБСЄ закликали владу Білорусі проявити стриманість і припинити затримання активістів - Цензор.НЕТ 2770. Цікава їхня думка. Ми мало знаємо одне одного. І, ящо їхні прапорці зміняться на такі У ПА ОБСЄ закликали владу Білорусі проявити стриманість і припинити затримання активістів - Цензор.НЕТ 191 , то я не проти . Навіть тільки "За". Головне щоб не перетворилися ці прапорці на такі У ПА ОБСЄ закликали владу Білорусі проявити стриманість і припинити затримання активістів - Цензор.НЕТ 2615
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03.06.2020 12:33
+4
Речь идет про "превентивные задержания", а правильнее сказать - похищения лидеров оппозиции (какими то мутными людьми в "адидасах", на машинах без номеров)
Речь про неправомерные приговоры судей, провокации спецслужб, лжесвидетельствования сотрудников МВД.
Вся эта истерика диктатора - из-за километровых очередей, в которые выстроилась Беларусь с паспортами за своей ЗАКОННОЙ подписью в поддержку альтернативным кандидатам.
Чувствуете разницу с "пиндосами"?
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03.06.2020 09:12
+4
Того "бацьку" очікує майбутнє мусоліні, чаушесків, кадафі та інших таких само вилупків
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03.06.2020 12:50
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Не будь впереди выборов-лука без зазрения совести закатывал бы их в бетон пресловутыми тракторами.
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03.06.2020 07:47 Ответить
Та да, бацька молодец )
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03.06.2020 08:34 Ответить
Того "бацьку" очікує майбутнє мусоліні, чаушесків, кадафі та інших таких само вилупків
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03.06.2020 12:50 Ответить
Ого яка вітрина!
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03.06.2020 08:05 Ответить
О, зараз прийдуть Вiктар BY та https://censor.net/user/470617 і прокоментують. А може і ;литвин; підтягнеться.
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03.06.2020 08:03 Ответить
Тут и Вкл может нарисоваться, это будет полный финиш
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03.06.2020 08:36 Ответить
Ермак работает на пользу Украине или паРаше и почему?

Что именно не то и/или не так делал Порошенко в качестве Президента и Верховного главнокомандующего, что ты выбрал Зелемойского?
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03.06.2020 10:33 Ответить
Ну вот, финиш и наступил...
Ты б хоть новость прочёл бы, тут речь не Ермаке, Порошенко или Зеленском
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03.06.2020 11:11 Ответить
А зачем новость читать, если ты выдал что-то фееричное

https://censor.net/user/235566
Тут и Вкл может нарисоваться, это будет полный финиш
https://censor.net/comments/locate/3199645/019214e8-709f-72af-945f-e3d9ec46dcbe Ответить Мне нравится

на что я тебе ответил, но ты так и не ответил на мой вопрос, под любой темой, как и любая Лахта не отвечает.
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03.06.2020 11:13 Ответить
Ну так ты и выдал полный финиш. Вот если бы ты написал бы что-то про луку, Беларусь и вашу тамошнюю ситуацию это было бы логично и понятно. Но нет же, надо обязательно про порося и Зеленсконо. Кумедна ты людина одним словом.
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03.06.2020 11:20 Ответить
О робота у мужиків! Закликати, проявляти стурбованість і також глибоку стурбованість. Як тут не згадати байку про кухаря і кота.
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03.06.2020 08:04 Ответить
кому это ПА ОБСЕ помогло?
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03.06.2020 08:19 Ответить
Параше. Пардон, РФ. Впрочем, какая разница.
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03.06.2020 09:05 Ответить
да ладно. тогда может появиться вариант, что на выборах лукашенко выберут не лукашенко.
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03.06.2020 08:20 Ответить
В Білорусі просто так клан Лукашенка владу не віддасть. Забагато ворогів наплодив за майже 26 років свого президентства.
А нам що? Лукашенко в Білорусі для нас не гірший з можливого. Там може прийти і відверто проросійський політик до влади, тоді будемо мати і на півночі Росію. І настрої у більшості сябрів проросійські, путіна ******* ...
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03.06.2020 08:38 Ответить
Какие нибудь фамилии можете назвать пророссийских политиков в Беларуси с рейтингом ну хоть в 3%?
Может вспомните примеры пророссийских митингов в Беларуси?
А Лукашенко ему "приемлимый" - ну вот что у вас в голове?
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03.06.2020 08:47 Ответить
На скільки мені відомо, реальних політиків, крім Лукашенко у вас не має. Він усіх розігнав. Усе інше, випадковість. Є у вас там якісь популярні блогери і т.і. Ну, як у нас блазня. Оберете "блогера" чи просто дружину "блогера", аби не бацька. Ну, а він до Кремля побіжить з ідеями дуже глибокої інтеграції?
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03.06.2020 09:17 Ответить
А чому це піндосам можна затримувати "ахтивістів", а бульбашам - ні?!
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03.06.2020 08:48 Ответить
Речь идет про "превентивные задержания", а правильнее сказать - похищения лидеров оппозиции (какими то мутными людьми в "адидасах", на машинах без номеров)
Речь про неправомерные приговоры судей, провокации спецслужб, лжесвидетельствования сотрудников МВД.
Вся эта истерика диктатора - из-за километровых очередей, в которые выстроилась Беларусь с паспортами за своей ЗАКОННОЙ подписью в поддержку альтернативным кандидатам.
Чувствуете разницу с "пиндосами"?
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03.06.2020 09:12 Ответить
Бачив затримання Тихановського. Жах з однієї сторони. З іншої - відтягування розв"язки. Думаю, Ви погодитесь, що мирним перехід влади у вас не можливий. Ну, тільки, якщо бацька сам собі спадкоємця не призначить.
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03.06.2020 09:21 Ответить
Вы напiсалi "абярэце блогера"i адначасова " дэмакратычная змена улады немагчыма" - выбiрайце нешта адно.
Так, я згодзен, што змена дыктатуры магчыма толькi праз рэвалюцыю.
Тады "блогер" можа не пацягнуць лiдарства. Але у нас есць палiтык Н Статкевiч напрыклад - правераны часам змагар.
Па другое - каб ваш Парашэнка не крау - не былоб i Зяленскага.
А чарга на подпiсы супраць дыктатуры ды "совка"- гэта прыклад здароу'я нацыi. Гэта немагчыма не вiтаць.
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03.06.2020 09:47 Ответить
А Ви знаєте що це за блогер? Що буде після обрання? Навіть, якщо не проросійський, то з"їдять. Автор роликів в ютубі без досвіду в президенти? Чи його дружина?
Про Статкевича, звісно чув, але ж команди не має, партію не має. При усій повазі, але вважаю, що на виборах у Єрмошиної його результат його доля буде відома. Про революцію, навіть боюся говорити, тим більше у вас поряд наш спільний сусід. І хто у цій революції переможе: ОДКБ чи малочисельні патріоти?
Хоча, це мій песимістичний погляд.
P.S. Бачив я ті затримання на відео, відверто - жах. І я не розумію я ви це знущання витримуєте.
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03.06.2020 10:07 Ответить
Ну вось вы зноу -" што будзе пасля абрання". Да не аддасць дыктатар уладу нiкому - толькi праз "вулiцу"! У мяне нават сумненняу нiма, што страляць у людзей будзе. А сам не здолее - пуцена паклiча.
Размова пра тое, што беларусы навогул гатовы к актыуным дзеянням.
А каб iм (беларусам) дапамагчы - сусьветнае супольнiцтва павiнна папярэдзiць пуцiнскую РФ, лукашэнкаускую Беларусь санкцыямi, арэштам маемасьцi, актывау, ды судовымi абвiнавачваннямi.
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03.06.2020 10:20 Ответить
Згадайте революцію в Україні 2014 і наслідки. Напевно, то був привід, але Криму не стало, на Донбасі війна. А вас, вибачте, проковтнуть цілком як Крим.
Про спітовариство. Может помочь, и помогало вам. Что санкций не было и нет по Лукашенко? И, вообще, помогают тем, кто идет навстречу. Так з Україною, і так з Білоруссю.
І я не бачу, що в Білорусі готові до активних дій. Ви іще більш "помірковані"
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03.06.2020 10:33 Ответить
Если бы https://censor.net/user/384224 был в Украине, то проголосовал бы за Зелемойского...
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03.06.2020 11:11 Ответить
Ти б навчився спочатку розмовляти рідной мовой, як це робить Віктар BY, а потім вже дбав про Україну. Я Віктара BY тільки вже за те поважаю та розумію з усіх боків набагато краще ніж тебе через мову, якою б справжній білорус погидував би щось писати, окрім як на паркані, ти уж вибачай
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03.06.2020 13:08 Ответить
Так ты, адвокат https://censor.net/user/384224, утверждаешь, что https://censor.net/user/384224 не голосовал бы за Зелемойского?
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03.06.2020 13:31 Ответить
Ну, іще не розповсюджуйте тут порохофобські міфи, про те що Порошенко крав. Ну, ж брехня.
Але, навіть, якщо і крав би, то його заслуги на стільки великі, а його пожертви на армію, та гуманітарні цілі величезні, які, апріорі, були би значно більшими, ніж уявні збитки.
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03.06.2020 10:17 Ответить
А вы мне не распавядайце пра "75%" маларасейцау ва Украiне, якiя "жадаюць краiну пуцiну злiць".
Марадзерства ды хлусня - вось што з Пецям на выбарах жарт зграла.
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03.06.2020 10:29 Ответить
https://censor.net/user/384224, расскажи - что и сколько украл и смародёрил Порошенко?

Можешь на китайском ответить, т.к. ни на русском ни на беларуском ты не дал ответа.
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03.06.2020 10:37 Ответить
https://censor.net/user/384224, расскажи - что именно Порошенко соврал, выполняя обязанности Президента и Верховного главнокомандующего по Конституции?
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03.06.2020 10:38 Ответить
https://censor.net/user/384224, расскажи - что именно твоя Моника делает правильно и обоснуй.
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03.06.2020 10:39 Ответить
https://censor.net/user/384224, расскажи, кого ты полюбил первым?:

1. Без команды.
2. Без программы.
3. На волне антикоррупционной истерии.
4. Специалиста в болтологии.
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03.06.2020 10:41 Ответить
Ты, байструк, спачатку некалькi слоу на мове вывучы - табы прыходзь.
Мне с чмом, якi навогул супраць дэмакратычных выбарау не цiкава размауляць.
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03.06.2020 10:58 Ответить
Мог бы не напрягаться, я уже это слышал, и ответить на вопросы тому, кто под украинским флагом поставил лайк.
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03.06.2020 11:02 Ответить
Вось яму я i разпавядаю. А ты ПНХ адсюль - на галiне пра Беларусь з наскоку за кныра лямант падняу. Пра Беларусь нi пау слова.
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03.06.2020 11:06 Ответить
Ты видимо из полиглотов, которые и на молдавском и на осетинском тоже про злобных воров и мародёров рассказывал, но так и не ответил на вопрос тем украинцам, что ставил лайки под моим вопросом к тебе:

Ермак работает на пользу Украине или паРаше и почему?
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03.06.2020 11:09 Ответить
Недаробленная ты iстота - на якое пытанне "чалавека, якi табе паставiу лайк" я не адказау?
Пра Ермака? Дык гэта твае пытанне цi чалавека?
Табе адказваю яшчэ раз - ПНХ ( можаш пайсьцi мову вучыць)
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03.06.2020 11:15 Ответить
Ты думаешь, что я не знаю, что можно на беларуском по-кацапски отвечать?

Лучше скажи - почему ты боишься про Ермака сказать? Может русского языка не понимаешь, как и все кацапы? Я чётко сказал, что под моим вопросом тебе про Ермака украинцы поставили лайк, а это означает, что они поддерживают мой вопрос к тебе про Ермака.
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03.06.2020 11:40 Ответить
Магутны божа - якi клiнiчны выпадак?!
"Белае - гэта чорнае" - я "на мове па кацапскi", а пацак - парахабот, якi навогул не ведае нi украiнскай нi беларускай - патрыет абодзьвух гэтых краiн. Што у сьвеце робiцца...
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03.06.2020 11:52 Ответить
Это опять твой ответ на вопрос про Ермака?
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03.06.2020 11:54 Ответить
ти мабуть повний довбойоп, бо тобі вже все сказали рідной мовою, а ти її не зрозумів? Звідки такі беруться тільки хлопчики? Вивчи хоч якусь мову, окрім хрюцькой. Це ж для тебе буде кориснішим, ніж твої "думки" глибокі, але недолугі
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03.06.2020 13:14 Ответить
Кацап, твой пост можно тоже считать ответом на вопрос:

Ермак работает на пользу Украине или паРаше и почему?

вместо https://censor.net/user/384224, т.к. ты его адвокат?
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03.06.2020 13:30 Ответить
Ви оперуєте словами, значеня яких не розумієте. Подивіться у тлумачний словник, що таке мародерство. Про 75 відсотків малоросів я не писав, не вживаю таких слів. То у більшості просто бидло чи обдурені Г+Г і Кремлем . От так я міг написати.
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03.06.2020 10:42 Ответить
Задайте ему вопрос, а то он уже третий раз по-кацапски на беларуском даёт "ответы":

"Ермак работает на пользу Украине или паРаше и почему?"
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03.06.2020 11:03 Ответить
Сподобався вираз "по-кацапски на беларуском". Тут можливі варіації ...
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03.06.2020 11:39 Ответить
Это такой склад ума. Настоящие беларусы сначала выслушают и попытаются понять собеседника, когда с ним только начинают знакомиться, а этот сразу - "Гаварить па- буларуску!", что-то вроде вашей Фарион, которая устроила представление в детском саду и потом его лукашистская пропаганда использовала против оппозиции...
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03.06.2020 11:42 Ответить
Мда. Ну, так із-за мови ми тут усі пересваримося. Я не вважаю, що Фаріон "влаштовувала виставу у дитячому садку". А те, хто там і як використав, то на їхній совісті. Я прихильник дерусифікації країни в усіх галузях.
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03.06.2020 11:56 Ответить
"Проваливай ребёнок в Россию!"?..

Да, дерусификация необходима, но если русификация официально проводилась более полутора столетий, то наскоком, по-большевистски, не решить, сначала необходимо создать языковое окружение: образование, СМИ, делопроизводство, потому слуги и взялись за эти составляющие.
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03.06.2020 12:05 Ответить
Не говорила вона "провалюй ..." Кому треба створювати мовне оточення? Владі? А самим? Ви ж самі оте "оточення". А Фаріон і створює таке оточення.
P.S. Доречі, це правда, що законодавство в Білорусі тільки російською мовою?
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03.06.2020 12:49 Ответить
Я сказал о смысле, ею сказанном.

Сколько Вам лет?
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03.06.2020 13:24 Ответить
"P.S. Доречі, це правда, що законодавство в Білорусі тільки російською мовою?"

Это правда, что в Украине законодательство пока ещё на украинском языке?
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03.06.2020 13:27 Ответить
Віктар BY, молодець хлопче, пиши і далі білоруською, тебе тут всі добре розуміють, окрім кацапістів
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03.06.2020 13:23 Ответить
Май повагу до гостей з Білорусі. Які іще "б***ші". Етнофолізм
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03.06.2020 09:25 Ответить
Помотрите ролик 24 мин.10 сек.!
Это шедевр - Осетия, Приднестровье, Нагорный Карабах, Абхазия, Грузия.........
В сравнении становится понятно, какие использовались методички при нападении на Украину!
https://www.youtube.com/watch?v=kl1NjK01mGk

Беларуси стоит напрячься....
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03.06.2020 08:58 Ответить
Добре якщо знайдуть чим? Там усе "рускім міром" просякнуто. Рос. ТВ-канали, соц. мережі, рос. церква, військові - випускники рос. військових установ. Чув там "Я бєлорус, значит я рускій". Своєї мови не чутно.
Як тільки Лукашенко піде, ця свора свою справу зробить.
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03.06.2020 09:39 Ответить
я не знаю насколько Лукашенко является сдерживающим фактором, но за поребриком настроены явно серьезно.
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03.06.2020 09:59 Ответить
Так, саме поки Лукашенко в Білорусі поки стримуючий для Росії фактор.
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03.06.2020 10:21 Ответить
Вибач, ніякий він не стримуючий фактор, а хрюцька маріонетка, прокладка для контрабандного подолання санкцій, що накладені на рашку-*********, продажна курва путіна, ідеологічна зброя проти України, бо багато малоросів співають пісні про "досягнення" Білорусі і як там добре жити за того лукашенка
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03.06.2020 13:48 Ответить
трехпроцентный лукаш

У ПА ОБСЄ закликали владу Білорусі проявити стриманість і припинити затримання активістів - Цензор.НЕТ 7955
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03.06.2020 10:28 Ответить
Приємно бачити на форумі участників із прапорцями У ПА ОБСЄ закликали владу Білорусі проявити стриманість і припинити затримання активістів - Цензор.НЕТ 2770. Цікава їхня думка. Ми мало знаємо одне одного. І, ящо їхні прапорці зміняться на такі У ПА ОБСЄ закликали владу Білорусі проявити стриманість і припинити затримання активістів - Цензор.НЕТ 191 , то я не проти . Навіть тільки "За". Головне щоб не перетворилися ці прапорці на такі У ПА ОБСЄ закликали владу Білорусі проявити стриманість і припинити затримання активістів - Цензор.НЕТ 2615
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03.06.2020 12:33 Ответить
Приєднуюсь до цього побажання. Тільки ще писали б своєю мовою, а не "язиком мєжнационального общєнія". Бо хрюцька мова для українця - мова смертельного ворогу, національна мова - це зброя проти ворога, потрібно спочатку знищувати п'яту колону в своїй голові, щоб якось наблизити перемогу над ворогом.
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03.06.2020 13:39 Ответить
Ни один с "оппозиционных" политиков на вопрос Чей Крым не ответил, что украинский.
https://www.youtube.com/watch?v=1ToH8aflvV4
Так что надо поменьше рвения в их защиту. Кстати их "оппозиция" это совдеповская номенклатура, которой Лукашенко не дал раздерибанить Беларусь. Поэтому они и рвутся псевдомайданы устраивать. Если начнется чехарда с разными президентами, то раздерибанят обязательно. Возможно Беня будет олигархом на две страны. Потом кто-то из них передаст Беларусь в состав моСКОВИИ. Лукашенко для Беларуси незаменимый, пока не повыздыхает бывшая номенклатура и КГБисты совдепии. Живе Беларусь. Поэтому успокойтесь.
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03.06.2020 15:05 Ответить
Еще добавлю, что в Беларуси нет иной оппозиции чем та о которой я написала. Мова и флаг это только их спекулятивные хитрости.
Лукашенко не может продвигать флаг и мову, так как в Беларуси 85-90% народа скрепные и 95% говорят на московском языке. С ними надо очень аккуратно иначе будет пропутинский гос переворот.
Главное не потерять государственность, провести ее во времени, а время лечит и совдепия в головах постепенно выветривается. Притом чем дальше тем все больше людей родившихся в государстве Беларусь.
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03.06.2020 15:17 Ответить
 
 