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Новости
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С сегодняшнего дня будет частично ограничено движение по Столичному шоссе в Киеве. КАРТА

С сегодняшнего дня будет частично ограничено движение по Столичному шоссе в Киеве. КАРТА

Со среды, 3 июня, будет частично ограничено движение на Столичном шоссе в районе ст. м. "Выдубичи".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Киевской горгосадминистрации со ссылкой на КК "Киевавтодор".

"На Столичном шоссе специалисты КП "Киевтеплоэнерго" будут ремонтировать трубопровод. Работы начнут в ночь на среду 3 июня. По предварительным планам, ремонт продлится до 7 июня. Впрочем, точное время будет известно после оценки масштабов замены трубопровода", – сказано в сообщении на сайте КГГА.

Отмечается, что во время работ движение будет частично ограничено в 2 крайних левых полосах.

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С сегодняшнего дня будет частично ограничено движение по Столичному шоссе в Киеве 01

Чиновники уточнили, что работать тепловики вблизи развязки возле ст. м. "Выдубичи" в направлении выезда из города.

дороги (2512) КГГА (2978) Киев (25483) ремонт (1180) Киевавтодор (152)


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Специально подбирали так, чтобы пятницу захватить?
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03.06.2020 08:02 Ответить
Так там і так все відгорожено вже років 5 як чи це вже в іншому місці?
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03.06.2020 12:41 Ответить
 
 