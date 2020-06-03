С сегодняшнего дня будет частично ограничено движение по Столичному шоссе в Киеве. КАРТА

Со среды, 3 июня, будет частично ограничено движение на Столичном шоссе в районе ст. м. "Выдубичи".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Киевской горгосадминистрации со ссылкой на КК "Киевавтодор".

"На Столичном шоссе специалисты КП "Киевтеплоэнерго" будут ремонтировать трубопровод. Работы начнут в ночь на среду 3 июня. По предварительным планам, ремонт продлится до 7 июня. Впрочем, точное время будет известно после оценки масштабов замены трубопровода", – сказано в сообщении на сайте КГГА.

Отмечается, что во время работ движение будет частично ограничено в 2 крайних левых полосах.

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Чиновники уточнили, что работать тепловики вблизи развязки возле ст. м. "Выдубичи" в направлении выезда из города.