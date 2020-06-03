С сегодняшнего дня будет частично ограничено движение по Столичному шоссе в Киеве. КАРТА
Со среды, 3 июня, будет частично ограничено движение на Столичном шоссе в районе ст. м. "Выдубичи".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Киевской горгосадминистрации со ссылкой на КК "Киевавтодор".
"На Столичном шоссе специалисты КП "Киевтеплоэнерго" будут ремонтировать трубопровод. Работы начнут в ночь на среду 3 июня. По предварительным планам, ремонт продлится до 7 июня. Впрочем, точное время будет известно после оценки масштабов замены трубопровода", – сказано в сообщении на сайте КГГА.
Отмечается, что во время работ движение будет частично ограничено в 2 крайних левых полосах.
Чиновники уточнили, что работать тепловики вблизи развязки возле ст. м. "Выдубичи" в направлении выезда из города.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
aleks rezia
показать весь комментарий03.06.2020 08:02 Ответить Мне нравится 1
Alex #455380
показать весь комментарий03.06.2020 12:41 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль