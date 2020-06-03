Во время протестов в США погибли по меньшей мере 11 человек, десятки были ранены, - АР

В США в ходе протестов и беспорядков, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских, погибли не менее 11 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, об этом пишет Associated Press.

Сообщается, что десятки человек были ранены.

По данным агентства, жертвами стали жители девяти городов: Сент-Луиса, Луисвилля, Окленда, Индианаполиса, Давенпорта, Миннеаполиса, Омахи, Детройта и пригорода Чикаго.

По данным властей, в Сент-Луисе был застрелен 77-летний отставной капитан полиции Дэвид Дорн, который служил в армии 38 лет.

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семье погибшего и выразил благодарность всем полицейским за службу.

"Мы очень уважаем семью Дэвида Дорна, великого капитана полиции из Сент-Луиса, который был жестоко застрелен подлыми мародерами прошлой ночью. Мы чтим наших полицейских, возможно, больше, чем когда-либо прежде. Спасибо!", — написал Трамп в Twitter.

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Как сообщалось, десятки крупных городов США, в том числе столицу, охватили массовые протесты, которые быстро переросли в погромы. Причиной беспорядков стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда после жесткого задержания полицией в Миннеаполисе.