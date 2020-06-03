Во время протестов в США погибли по меньшей мере 11 человек, десятки были ранены, - АР
В США в ходе протестов и беспорядков, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских, погибли не менее 11 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, об этом пишет Associated Press.
Сообщается, что десятки человек были ранены.
По данным агентства, жертвами стали жители девяти городов: Сент-Луиса, Луисвилля, Окленда, Индианаполиса, Давенпорта, Миннеаполиса, Омахи, Детройта и пригорода Чикаго.
По данным властей, в Сент-Луисе был застрелен 77-летний отставной капитан полиции Дэвид Дорн, который служил в армии 38 лет.
Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семье погибшего и выразил благодарность всем полицейским за службу.
"Мы очень уважаем семью Дэвида Дорна, великого капитана полиции из Сент-Луиса, который был жестоко застрелен подлыми мародерами прошлой ночью. Мы чтим наших полицейских, возможно, больше, чем когда-либо прежде. Спасибо!", — написал Трамп в Twitter.
Как сообщалось, десятки крупных городов США, в том числе столицу, охватили массовые протесты, которые быстро переросли в погромы. Причиной беспорядков стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда после жесткого задержания полицией в Миннеаполисе.
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А тепер скажи, а кому вигідна повномасштабна епідемія в Україні?
І стане ясно на кого ти працюєш, чудо тринікове.
В Украине не громили магазины, и не жгли автомобили скорой помощи.
Если бы не конгресс , Трамп с путенгом давно уже побратались бы .
Вспомните: сколько стоила бочка чорной жыжы во времена Обамы, и сколько она стОит сейчас.
"По делам узнаете их " (С)
Ошибочно или нет но Трампа я презираю ,, почему - это долго объяснять . А вот кого уважаю , так это Конгресс США .
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називається
"Скриня ПандоСороса"
А Майдан 2014 был действительно свержением банды донбасского криминалитета, который благодаря РФ и её агентуре в Украине сумел захватить власть в 2010 году.
Революция не закончилась. Она продолжалась пять лет; но сейчас - перерыв, который длится год.
Кстати, как там дедушка Сорос, он жив?
Не пострадало его здоровье в пандемию?
Руки геть від протестувальників!
во многих поговорках разных народов, родственник, на 3й день в гостях, становится "непрошеным гостем"
Источник: https://censor.net/n3199649
Окленд удивления не вызывает совершенно, это же его мэр (или как он там) предупреждал наркодилеров и производителей метамфетамина о предстоящем полицейском рейде. Да, вы пройли все правильно, именно мэр и именно метамфетаминщиков предупреждал.
Демократы Калифорнии на голову больные, сильно больные.
Окленд - это помойка из помоек, место крайне отстойное.
Дональд Фредович, пусть там у вас итальянская мафия, корейская мафия, хорватская мафия, корейская мафия, турецкая мафия и прочие 'мафии" порядок наведут, они эту головную гопоту знают, как облупленных, они и таких видали, и управу найдут быстро.
Сработала сигнализация - он вышел посмотреть - и его застрелили.
Може, конечно, и правильнее было написать, шо он мародёр, но в Штатах так не принято.
Владельца ресторана в Айове убили либо копы, либо нацгвардия - он стрелял в это время из ружья (в кого- пока неясно, в ментов или в мародёров).
Охранника суда в Минеаполисе застрелили из проезжающей машины.
Бухого негра в Небраске застрелил владелец бара, на которого тот напал.
Ещё двух негров в Чикаго убили при невыясненных обстоятельствах, власти вообще не комментируют, только говорят что "в ходе протестов".
Я не знаю, где и кем считается, что вот все они именно протестующие.
сравни с нашими протестующими во время Майдана . при этом украинцы живущие беднее американцев не кинулись грабить магазины
Тупа смерть нарика-рецидивіста, викликана САМЕ ЙОГО ЖИТТЄВИМ ВИБОРОМ (він би все одно скінчив подібним чином: не цього разу, так іншого) спричинила смерть та поранення інших. Про збитки на мільйони та моральну шкоду, якої теж зазнали постраждалі говорити не доводиться.
Суд не буде ні завтра, ні через тиждень, ні через місяць. Йде слідство і воно бере час.
Вони півтора роки "протестуватимуть" ?
Важливо ще розуміти що, поліція в містах безпосередньо підпорядковується мерам, а посада керівника (шерифа) є виборною. Тому, коли піднялися афро-американці то, демократична влада наказала не пресувати, а памперсувати мирні мітинги. Аби не дратувати своїх виборців.
І тут може все булоб нормально, аби Антіфа та демократичні соціалісти Америки (DSA) не вирішили очолити рух. Марно говорити про те що, Антіфа та DSA мають не те що марксиську, а навіть маоіську направленість. Вони й фінансуються з Китаю та Північної Кореї. Є там ще й Світова робітнича партія, яка теж зав'язана на Пекін та Пхеньян. Саме смішне те що, ерефія, Куба та Венісуела тут виступають на підтанцівках у Пекіна, а не як самостійні гравці.
Коротше з втручанням Антіфи почалися погроми. Були завезені тітухани з інших міст чия задача стояла в координації та піготовці погромів. Замасковані під чорних білі ходили і розкладали каміння під вікнами магазинів, били вітрини відкриваючи дорогу погромщикам але самі відходили в сторону, закликали розкрадати .... Дійшло до того що, не знаючи місцевості та власників, ліваки влаштовували погроми навіть тих, хто сам приймав участь у мітингах чи підтримував їх. Чорні під кінець вимушені були навіть ганяти провокаторів, які готували їх магазинчики та ресторанчикидля погромів. Зараз в США стоїть питання визнання Антіфа та подібних "домашніми терористами" з відповідними наслідками.