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Во время протестов в США погибли по меньшей мере 11 человек, десятки были ранены, - АР

Во время протестов в США погибли по меньшей мере 11 человек, десятки были ранены, - АР

В США в ходе протестов и беспорядков, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских, погибли не менее 11 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, об этом пишет Associated Press.

Сообщается, что десятки человек были ранены.

По данным агентства, жертвами стали жители девяти городов: Сент-Луиса, Луисвилля, Окленда, Индианаполиса, Давенпорта, Миннеаполиса, Омахи, Детройта и пригорода Чикаго.

По данным властей, в Сент-Луисе был застрелен 77-летний отставной капитан полиции Дэвид Дорн, который служил в армии 38 лет.

Во время протестов в США погибли по меньшей мере 11 человек, десятки были ранены, - АР 01

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семье погибшего и выразил благодарность всем полицейским за службу.

"Мы очень уважаем семью Дэвида Дорна, великого капитана полиции из Сент-Луиса, который был жестоко застрелен подлыми мародерами прошлой ночью. Мы чтим наших полицейских, возможно, больше, чем когда-либо прежде. Спасибо!", — написал Трамп в Twitter.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полицейские в разных городах США выражают солидарность с протестующими. ФОТОрепортаж

Как сообщалось, десятки крупных городов США, в том числе столицу, охватили массовые протесты, которые быстро переросли в погромы. Причиной беспорядков стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда после жесткого задержания полицией в Миннеаполисе.

беспорядки (333) протест (5857) США (26439) Трамп Дональд (5106)


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Топ комментарии
+23
Нет, в США не цветная революция, а уголовный бунт.
В Украине не громили магазины, и не жгли автомобили скорой помощи.
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03.06.2020 08:32
+13
Не дали обдовбаному негру під метом спокійно прогулятися....
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03.06.2020 08:14
+10
Шановні захисники американських негрів, скажіть, кому вигідний безлад в США?
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03.06.2020 08:21
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И всё из-за того, что один кАзёл не захотел выходить из зоны комфорта: ему было удобно держать колено на горле.
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03.06.2020 08:13 Ответить
Не дали обдовбаному негру під метом спокійно прогулятися....
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03.06.2020 08:14 Ответить
отвали, фошизд. тебе пора дезинфекцию изнутри производить, потом - маски стирать.
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03.06.2020 08:20 Ответить
https://censor.net/user/469515, скажи, кому вигідний безлад в США?
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03.06.2020 08:21 Ответить
отвали, мухлевало дешёвое.
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03.06.2020 08:24 Ответить
Ти ж і сам розумієш що кацапам.
А тепер скажи, а кому вигідна повномасштабна епідемія в Україні?
І стане ясно на кого ти працюєш, чудо тринікове.
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03.06.2020 08:27 Ответить
тупо мухлюешь. кацапам выгоден бесконечный дурантин, параноик подплинтусный. смерть наших фантастических 140 000 хроников им без разницы. ты просто хочешь сохранить свою задницу за счёт других, прикрываясь высшими интересами. перебздел? проветри помещение, придурок.
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03.06.2020 08:31 Ответить
Борзый?
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03.06.2020 09:30 Ответить
Про те, що Сорос фінансує обидві найактивніше задіяні в погромах організації (антіфа і BLM) усі,хто в темі, знають вже багато років. Про те, що Сорос є одним з головних спонсовір Демпарітії США знають навіть ті, хто не дуже в темі. Додайте сюди той факт, що найсерйозніші погроми чомусь стались саме в місцях тотального домінування губерів і мерів від Демпартії і що поліцаї там зробили усе щоб максималізувати шкоду і зробити шоу якомога яскравішим...
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03.06.2020 11:34 Ответить
всё из-за того, что один рыжий расист вдохновил миллионы белых, чёрных и каких угодно расистов-имбецилов к действию. А тот кАзёл стал лишь спусковым крючком, не было бы его, был бы другой, всё было неизбежно. Теперь рыжий прикрутит гайки и укрепит статус вождя белых имбецилов а так же приблизится к статусу ***** «прекрасного парня» со всеми вытикающими...
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03.06.2020 09:27 Ответить
Про те, що Сорос фінансує обидві найактивніше задіяні в погромах організації (антіфа і BLM) усі,хто в темі, знають вже багато років. Про те, що Сорос є одним з головних спонсовір Демпарітії США знають навіть ті, хто не дуже в темі. Додайте сюди той факт, що найсерйозніші погроми чомусь стались саме в місцях тотального домінування губерів і мерів від Демпартії і що поліцаї там зробили усе щоб максималізувати шкоду і зробити шоу якомога яскравішим...
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03.06.2020 11:35 Ответить
то есть Сорос играет на руку рыжему!? а меры и губернаторы нагребли себе ништяков от погромов!? феерично! как же я раньше не догадался.
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03.06.2020 11:55 Ответить
Ти же чуприна, якби крім чуприни в тебе ще й голова була) було б краще
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03.06.2020 12:12 Ответить
тобі краще точно вже не буде
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03.06.2020 12:21 Ответить
Під час протестів у США загинули щонайменше 11 осіб, десятки були поранені, - АР - Цензор.НЕТ 8113
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03.06.2020 12:44 Ответить
Все это из-за соросят и дермопартии которая подлила масла в огонь протестов.
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03.06.2020 11:27 Ответить
Ничего подобного. Все из-за того, что какойто преступник нажал на курок и застрелил этого полицейского.
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03.06.2020 11:36 Ответить
В США " цветная революция" ( и на счет цветная, тут не в бровь, а в глаз).. А Пукинская пропаганда все время твердила что это американское ноу хау.. Трамп засел в бункере и "мило " беседует с Путиным, оговаривая возможный переезд в Ростов. ( а что вполне подходящая компашка для Вити Хфедоровича, они друг другу очень подходят..)
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03.06.2020 08:18 Ответить
Нет, в США не цветная революция, а уголовный бунт.
В Украине не громили магазины, и не жгли автомобили скорой помощи.
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03.06.2020 08:32 Ответить
"Черный лебедь" ( черный в прямом смысле этого слова) прилетел к лучшему другу "прекрасных парней" Пукина и Кима
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03.06.2020 08:41 Ответить
Он закатает эту шпану в бетон, поверь. На кону вопрос: останутся ли на карте мира США, или нет.
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03.06.2020 08:48 Ответить
Когда такое чмо как Трампопон стал президентом США, вопрос о наличии на карте мира США стал изначально очень остро. И даже если этот срок будет один и он не развалит страну ( до окончания этого срока) Америка еще будет долго выкарабкиваться из этого лайна. ( но мировые позиции будут утрачены на долго)
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03.06.2020 08:56 Ответить
Tрамп восстанавливает экономику страны, которая ранее уехала в Китай и в прочую Азию. Мировые позиции США сейчас укрепляются: США сколачивают союз против китайской экспансии.
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03.06.2020 08:58 Ответить
Для Украины было бы лучше что бы он сколачивал союз против раши . А он с ****** чуть ли не в засос . .

Если бы не конгресс , Трамп с путенгом давно уже побратались бы .
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03.06.2020 09:14 Ответить
У вас ошибочные впечатления о нём.
Вспомните: сколько стоила бочка чорной жыжы во времена Обамы, и сколько она стОит сейчас.
"По делам узнаете их " (С)
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03.06.2020 09:28 Ответить
Ну за нефть надо поблагодарить скорее арабов . . И отдельно кацапа - дебила Сечина .. Трамп своими угрозами обложить арабскую нефть пошлинами , наоборот поднял цену барреля , заставив таки ОПЕК договариваться .

Ошибочно или нет но Трампа я презираю ,, почему - это долго объяснять . А вот кого уважаю , так это Конгресс США .
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03.06.2020 09:42 Ответить
Давайте разойдёмся на этой ноте.
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03.06.2020 09:51 Ответить
Графічний аналіз останніх американських подій від кращого карикатуриста ********** https://www.facebook.com/RealBenGarrisonCartoons/?__cft__[0]=*************************************************************-5NdO-MNAcwfeOm7JEypTe9qiMVsUaoQBQtDaiitW0zpd-c3ZZ6l9i0Bic66LnaGHM_oyxhcYXMrb1AZcXcXn_ELFmVco0HmxSjKU-HZHuGchT39WZoqMlvCpe7IseGw5oMqtQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/RealBenGarrisonCartoons/?__cft__[0]=*************************************************************-5NdO-MNAcwfeOm7JEypTe9qiMVsUaoQBQtDaiitW0zpd-c3ZZ6l9i0Bic66LnaGHM_oyxhcYXMrb1AZcXcXn_ELFmVco0HmxSjKU-HZHuGchT39WZoqMlvCpe7IseGw5oMqtQ&__tn__=kK-R Ben Garrison Cartoons
називається
"Скриня ПандоСороса"Під час протестів у США загинули щонайменше 11 осіб, десятки були поранені, - АР - Цензор.НЕТ 1136
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03.06.2020 12:30 Ответить
Трамп сколочує союз проти КИТАЮ Запрошення на сімку Півд.Кореї, Австралії та інших - сигнал Китаю, що союзників у нього немає. Якщо раша попреться на зібрання сімки, вона ні хрена не придбає, а от з Китаєм посвариться дуже сильно...
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03.06.2020 10:53 Ответить
и ***** ключевая фигура в этом союзе! ну-ну, а я забыл ещё про ына.
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03.06.2020 09:52 Ответить
Ребята, у вас забавные представления о реальности.
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03.06.2020 09:54 Ответить
у всех представление о реальности такие, насколько захотелось, и смоглось, её, реальность, рассмотреть
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03.06.2020 11:41 Ответить
трамп спасает мир от глобалистов/
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03.06.2020 12:43 Ответить
Трамп норм чувак. Он прижал этих соросят и дермократово. По-этому эти ублюдки сейчас подняли черные протесты.
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03.06.2020 11:33 Ответить
В США - бунт уголовников, а не революция. У революции есть идеология, а у бунта уголовников есть только цель: пограбить.
А Майдан 2014 был действительно свержением банды донбасского криминалитета, который благодаря РФ и её агентуре в Украине сумел захватить власть в 2010 году.
Революция не закончилась. Она продолжалась пять лет; но сейчас - перерыв, который длится год.
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04.06.2020 00:58 Ответить
В США на улицы вышли вооруженные уголовники - армия ********* Сороса.
Кстати, как там дедушка Сорос, он жив?
Не пострадало его здоровье в пандемию?
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03.06.2020 09:05 Ответить
Правильно, а кто революции такие мастер делать. Соросятина который хвастался что покорил Украину без армии. При этом соросодрочеры не хотят знать, что соросу много в какие страны запрещен въезд.
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03.06.2020 12:17 Ответить
спасибо левацкой швали за культивирование паразитов и подстрекание сброда к дебошу.
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03.06.2020 08:20 Ответить
Шановні захисники американських негрів, скажіть, кому вигідний безлад в США?
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03.06.2020 08:21 Ответить
Хай скажуть, як вони співіснують з кольоровими в Україні, і все одразу стане на місце!
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03.06.2020 08:30 Ответить
Ультралевым глобалистам, которые хотят захватить власть, и сделать с Америкой то же самое что они сделали с СССР: распилить на как можно бОльшее количество кусочков.
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03.06.2020 08:33 Ответить
Соросятам і дермократам
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03.06.2020 14:17 Ответить
З'явилася інфа, що рашисти оплачували курси самооборони для афроамериканців в США. І чого це мене не дивує?
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03.06.2020 08:25 Ответить
З'явилася інфа, що Порошенко оплачував курси самооборони для афроамериканців в США. І чого це мене не дивує?
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03.06.2020 11:38 Ответить
КОВІД-19 всіх примирить і вгамує.
Під час протестів у США загинули щонайменше 11 осіб, десятки були поранені, - АР - Цензор.НЕТ 8637
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03.06.2020 08:32 Ответить
Нормальный такой ковид; прошёлся как бульдозер. Даже эпидемия оспы такой картины не дала бы.
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03.06.2020 08:34 Ответить
не всех, а в Штатах у кого нет хорошей мед страховки а у нас в Украине хорошей пачки гривне-макулатуры.
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03.06.2020 08:35 Ответить
"Блекмайдан" рулить!!!
Руки геть від протестувальників!
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03.06.2020 08:45 Ответить
Всех любителей африканского населения призываю взять к себе семью и пожить с ними годик😁😂🤣 Поверьте Ромы вампокажутся родными,🤦
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03.06.2020 08:47 Ответить
Крысолову из Утрехта предложи он их пипец как любит
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03.06.2020 09:09 Ответить
Или они его...
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03.06.2020 09:31 Ответить
к чему это?
во многих поговорках разных народов, родственник, на 3й день в гостях, становится "непрошеным гостем"
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03.06.2020 10:07 Ответить
"По данным агентства, жертвами стали жители девяти городов: Сент-Луиса, Луисвилля, Окленда, Индианаполиса, Давенпорта, Миннеаполиса, Омахи, Детройта и пригорода Чикаго."
Источник: https://censor.net/n3199649

Окленд удивления не вызывает совершенно, это же его мэр (или как он там) предупреждал наркодилеров и производителей метамфетамина о предстоящем полицейском рейде. Да, вы пройли все правильно, именно мэр и именно метамфетаминщиков предупреждал.
Демократы Калифорнии на голову больные, сильно больные.
Окленд - это помойка из помоек, место крайне отстойное.

Дональд Фредович, пусть там у вас итальянская мафия, корейская мафия, хорватская мафия, корейская мафия, турецкая мафия и прочие 'мафии" порядок наведут, они эту головную гопоту знают, как облупленных, они и таких видали, и управу найдут быстро.
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03.06.2020 09:02 Ответить
Айяяй, убілі нєгра!
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03.06.2020 09:04 Ответить
наверное правильно было бы подписать новость " во время протестов в США полиция и жители защищающие свою собственность застрелили по меньшей мере 11 мародеров " . нужно четко разграничивать протестующих и участников уличных банд под шумок грабящих магазины и дома
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03.06.2020 09:08 Ответить
Этот дед - бывший коп - был другом хозяина ломбарда.
Сработала сигнализация - он вышел посмотреть - и его застрелили.
Може, конечно, и правильнее было написать, шо он мародёр, но в Штатах так не принято.
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03.06.2020 09:11 Ответить
я к тому что все погибшие считаются протестующими . именно протестующими . не бандитами не случайными ротазеями а именно благородными борцами с несправедливостью . а это не так
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03.06.2020 09:15 Ответить
Деда - бывшего копа - в Индианаполисе убили мародеры.

Владельца ресторана в Айове убили либо копы, либо нацгвардия - он стрелял в это время из ружья (в кого- пока неясно, в ментов или в мародёров).
Охранника суда в Минеаполисе застрелили из проезжающей машины.
Бухого негра в Небраске застрелил владелец бара, на которого тот напал.
Ещё двух негров в Чикаго убили при невыясненных обстоятельствах, власти вообще не комментируют, только говорят что "в ходе протестов".

Я не знаю, где и кем считается, что вот все они именно протестующие.
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03.06.2020 09:32 Ответить
оху.... еые протестующие
сравни с нашими протестующими во время Майдана . при этом украинцы живущие беднее американцев не кинулись грабить магазины
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03.06.2020 09:54 Ответить
ДОЛЖНО БЫТЬ международное расследование по РУСКИМ ДЕНЬГАМ в банках мира - ли жтими деньгами проплачивать все беспорядки в мире
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03.06.2020 09:08 Ответить
Трампу-Гаплык !!
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03.06.2020 09:16 Ответить
"Прекрасний" результат. Ще не кінцевий.
Тупа смерть нарика-рецидивіста, викликана САМЕ ЙОГО ЖИТТЄВИМ ВИБОРОМ (він би все одно скінчив подібним чином: не цього разу, так іншого) спричинила смерть та поранення інших. Про збитки на мільйони та моральну шкоду, якої теж зазнали постраждалі говорити не доводиться.
Суд не буде ні завтра, ні через тиждень, ні через місяць. Йде слідство і воно бере час.
Вони півтора роки "протестуватимуть" ?
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03.06.2020 09:18 Ответить
Это не Кагарлык
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03.06.2020 09:26 Ответить
США це країна взірець... Але поліція занадто мягко діє стосовно грабіжників і мародерів, котрі скористалися загибелю чорного грабіжника заради грабежів. А тупе бидло не розуміючи цього підтримує грабежі і анархію.
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03.06.2020 09:48 Ответить
Далеко не взірець. А щодо реакції на погроми - згоден.
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03.06.2020 10:56 Ответить
Вз!рець чого !!
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03.06.2020 09:56 Ответить
если одним словом и мягко то тупости!
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03.06.2020 10:14 Ответить
Ну вот. Теперь, по логике протестующих, полиция должна начать вести огонь на поражение без предупреждения
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03.06.2020 11:34 Ответить
В принципі, безчинства охопили в основному міста де при владі демократи. Тому що, серед них досить багато ліваків, які повідують соціалістині ідеї. Вони любили загравати з національними меншинами і говорити про мультикультуральність, підтримували ЛГБТ, твердили що, бідність та погане вихованн ведуть до злочинності, тому потрібно пестити гвалтівників та грабіжників... Ну, всіляко задобрювали свій електорат, аж до розпуску міських тюрем на карантин. Була надія використати мітингарів у боротьбі за президентське крісло.
Важливо ще розуміти що, поліція в містах безпосередньо підпорядковується мерам, а посада керівника (шерифа) є виборною. Тому, коли піднялися афро-американці то, демократична влада наказала не пресувати, а памперсувати мирні мітинги. Аби не дратувати своїх виборців.
І тут може все булоб нормально, аби Антіфа та демократичні соціалісти Америки (DSA) не вирішили очолити рух. Під час протестів у США загинули щонайменше 11 осіб, десятки були поранені, - АР - Цензор.НЕТ 7790 Марно говорити про те що, Антіфа та DSA мають не те що марксиську, а навіть маоіську направленість. Вони й фінансуються з Китаю та Північної Кореї. Є там ще й Світова робітнича партія, яка теж зав'язана на Пекін та Пхеньян. Саме смішне те що, ерефія, Куба та Венісуела тут виступають на підтанцівках у Пекіна, а не як самостійні гравці.
Коротше з втручанням Антіфи почалися погроми. Були завезені тітухани з інших міст чия задача стояла в координації та піготовці погромів. Замасковані під чорних білі ходили і розкладали каміння під вікнами магазинів, били вітрини відкриваючи дорогу погромщикам але самі відходили в сторону, закликали розкрадати .... Дійшло до того що, не знаючи місцевості та власників, ліваки влаштовували погроми навіть тих, хто сам приймав участь у мітингах чи підтримував їх. Чорні під кінець вимушені були навіть ганяти провокаторів, які готували їх магазинчики та ресторанчикидля погромів. Зараз в США стоїть питання визнання Антіфа та подібних "домашніми терористами" з відповідними наслідками.
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03.06.2020 12:20 Ответить
 
 