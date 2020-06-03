В мире зафиксировали 6,4 млн случаев COVID-19, умерли - 382,4 тыс., выздоровели - 3 млн человек. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 3 июня в мире зарегистрировали 6,4 млн случаев инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 6 452 391 случай инфицирования и 382 479 смерти из-за коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 108 059 (+ 1 134 за сутки), заболевших - 1 881 205 (+ 21 882 за сутки).

На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 556 668 инфицированных (+ 27 263 за сутки) и 31 278 (+ 1 232 за сутки) летальных случаев.

Россия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 423 741 человек (+ 8 863 за сутки), количество смертей - 5 037 (+ 182 за сутки).

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В Испании зарегистрировали 287 012 (+ 294 за сутки) пациентов, умерли 27 127 человек. За последние двое суток случаев смерти из-за коронавируса не зафиксированы.

В Великобритании – 277 985 заболевших (+ 1 653 за сутки), умерли 39 369 пациентов (+ 324).

В Италии зафиксировали COVID-19 у 233 515 (+ 318) человек. Умерли 33 530 (+ 55) человек.

Напомним, по состоянию на утро 2 июня в Украине лабораторно подтверждены 24 340 случаев COVID-19. За сутки - 328 новых случаев. 9 человек умерли от болезни