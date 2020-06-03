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Новости Коронавирус и карантин
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В мире зафиксировали 6,4 млн случаев COVID-19, умерли - 382,4 тыс., выздоровели - 3 млн человек. ИНФОГРАФИКА

В мире зафиксировали 6,4 млн случаев COVID-19, умерли - 382,4 тыс., выздоровели - 3 млн человек. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 3 июня в мире зарегистрировали 6,4 млн случаев инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 6 452 391 случай инфицирования и 382 479 смерти из-за коронавируса.

В мире зафиксировали 6,4 млн случаев COVID-19, умерли - 382,4 тыс., выздоровели - 3 млн человек 01

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 108 059 (+ 1 134 за сутки), заболевших - 1 881 205 (+ 21 882 за сутки).

На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 556 668 инфицированных (+ 27 263 за сутки) и 31 278 (+ 1 232 за сутки) летальных случаев.

Россия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 423 741 человек (+ 8 863 за сутки), количество смертей - 5 037 (+ 182 за сутки).

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В Испании зарегистрировали 287 012 (+ 294 за сутки) пациентов, умерли 27 127 человек. За последние двое суток случаев смерти из-за коронавируса не зафиксированы.

В Великобритании – 277 985 заболевших (+ 1 653 за сутки), умерли 39 369 пациентов (+ 324).

В Италии зафиксировали COVID-19 у 233 515 (+ 318) человек. Умерли 33 530 (+ 55) человек.

В мире зафиксировали 6,4 млн случаев COVID-19, умерли - 382,4 тыс., выздоровели - 3 млн человек 02

Напомним, по состоянию на утро 2 июня в Украине лабораторно подтверждены 24 340 случаев COVID-19. За сутки - 328 новых случаев. 9 человек умерли от болезни

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
скажи мне, где и когда был сделан этот снимок.
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03.06.2020 08:42
+1
Труни були, ями для бомжів, тепер могили з гор(н)донівського сайту.
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03.06.2020 10:39
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Єта фсё фєйк!
В мире зафиксировали 6,4 млн случаев COVID-19, умерли - 382,4 тыс., выздоровели - 3 млн человек - Цензор.НЕТ 9480
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03.06.2020 08:34 Ответить
скажи мне, где и когда был сделан этот снимок.
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03.06.2020 08:42 Ответить
В Бразилії, наш час...
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03.06.2020 09:48 Ответить
Труни були, ями для бомжів, тепер могили з гор(н)донівського сайту.
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03.06.2020 10:39 Ответить
А ви не переймайтесь, ніякого КОВІДа не існує. Його на власні очи ще ні один клован не бачив.
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03.06.2020 11:59 Ответить
Я не кажу, шо його не існує. Ще й не таке існує, та це вам залишили на потім.
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03.06.2020 12:01 Ответить
Неозвученого не существует-китайская пословица. Служители культа ковида ведут пропоганду при помощи власти те и другие приступники которые нарушили конституцию и нормы моралии.
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03.06.2020 09:48 Ответить
Если эти цифры правда(или еще больше больных есть и будет)) ,то в будущем миллионы придут к горе ЯнАрДаг(Горящего Муж гора) у г. Баку(Баха).Для придания силы огню в глазах от Святого Огня и излечения от вируса.ЯнЭр=ЯнАга=Патала((БэйАта(БАТЯ)Ала-Бек Отец Древний-м.рожденния Св.Николая=ЯнахАла(Улу)-Горящего Древнего)).Слава Святым Огням Кавказа! Они на страже нашего мира!
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03.06.2020 09:55 Ответить
По такой статистике половина всех заболевших заболела в последние 2 недели? За кого эти ублюдки нас принимают? Или короной болеют 2 месяца? Уже спад псевдоэпидемии месяц как начался, а 3 млн из 6 еще больны. Ребята, вирус или подыхает в организме за неделю, или остается там навсегда, как герпес например. Или до конца, как гепатит или вич. Друзья, нас очень сильно дурят...
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03.06.2020 11:12 Ответить
Як за кого? За 73% ЗЕ!
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03.06.2020 12:02 Ответить
 
 